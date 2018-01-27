Как Валентина Матвиенко сотоварищи показали миру "кузькину мать" оптимизма

На открытии Рождественских парламентских встреч спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пожурила человечество за дефицит оптимизма, добавив в свойственном ей стиле загадочную фразу про нарастающий «зазор в интеллектуальном и духовно-нравственном наполнении жизни». Она раскритиковала мир за преобладающие разрушительные процессы, противопоставив ему политику современной России, для которой, на её взгляд, характерно "ярко выраженное миролюбивое, нравственное измерение, ориентация на голос совести". Излучая оптимизм в каждом слове, она рекомендовала землянам по примеру России укреплять духовные ценности.

Известно, что политики зачастую лукавят, однако подозревать Валентину Ивановну в неискренности в данном случае вряд ли приходится. Наш политический бомонд буквально пышет веселием и радостью. По очереди его представители выкидывают такие коленца, что поражённый избиратель, открыв от восторженного изумления рот лет восемнадцать назад, кажется, так ни разу его не закрыл и никогда уже не закроет.

Намедни вице-премьер Дворкович в эфире одного из телеканалов заявил, что в России больше нет олигархов, а остались только социально ответственные бизнесмены. За подобный героический, на кураже, шальной оптимизм я бы предложил вручать сразу самый увесистый орден. Вроде того, каким Пётр пожаловал Мазепу. Разве можно после пронзающего, как укол рапириста, изречения воспринимать информацию, что в 2017 году подорожали товары первой необходимости: картофель на 24%, сливочное масло на 21%, молоко - на 9%. Что который год подряд Россия побила рекорд по урожаю зерновых (пожалуй, только рекорд по снижению инфляции случается чаще), и цены на хлеб снова подросли на 4-5%. Ну это же смешно, особенно на фоне сообщений о продолжающемся росте миллиардных доходов Мордашова, Потанина, Лисина, Ротенберга и прочих социально ответственных бизнесменов.

Пришлось поставить вперёд Дворковича, потому что молодёжь, как выразился президент, "дерзает", оставляя позади и первых лиц. Потускнело не только медведевское бессмертное "Денег нет, но вы держитесь!". Померкли даже слова главы государства, что идёт явное оздоровление и рост российской экономики. Тем более все к ним за восемнадцать лет привыкли так, как человек привыкает к росту ногтей или волос. Правда, к старости волосы начинают непрошено расти в ушах. Достаточно открыть социальную хронику за прошедший день, чтобы удостовериться в этом: "Медики Одинцово готовы бастовать из-за отсутствия зарплаты", "В Калуге работники «Фольксвагена» устроили пикет на заводе", "Ямальским вахтовикам так ничего и не выплатили", "В Северодвинске пекарям задолжали 200 тысяч рублей", "В Якутии обрушился потолок в новом доме для детей-сирот", "В Крыму беременная женщина умерла после отказа в госпитализации", "В Хабаровске ветеран ВОВ погиб в своей квартире из-за прорыва трубы"... По этим новостям можно изучать географию страны.

И всё же особый колорит безудержному российскому оптимизму придаёт набравшая ход предвыборная президентская гонка. ЦИК словно отплясывает бравурную "польку", по-своему реагируя на вводящие в оторопь явления первых кандидатов на вылет. Элле Памфиловой впору вешать над штабом баннер "Приют комедиантов".

Первым из зарегистрированных кандидатов с чемоданом со ста тысячами подписей поддержки перед ЦИК предстал бывший "сокол", член ЛДПР, исключённый оттуда "за глупость", - Роман Худяков. В богатой политической карьере Худякова были, естественно, "Единая Россия" и "Родина", но на сей раз его под Новый год выдвинул съезд партии "ЧЕСТНО". Роман Иванович прославился, как подавляющее большинство отечественных политиков, на ниве борьбы с безнравственностью. Именно он предложил разместить на 100-рублёвой банкноте маркировку "18+", обнаружив там пенис Аполлона. Позднее подвизался в тамбовских депутатах, пока не был изгнан за непредставление в срок декларации о доходах. Так вот этот Худяков, который представлял какую-никакую партию, которому кто-то помог собрать 100 тыс. подписей, ничтоже сумняшеся передал свои голоса в пользу В.Путина. Но так как у Путина голосов и без того с лихвой, Худяков был выставлен ЦИКом с подписными листами вон. Ну как после этого не согласиться с формулировкой ЛДПР?

Затем пришёл черёд главы Монархической партии Бакова. Он снял свою кандидатуру по причине, что созданную им Романовскую империю, в коей пока один только житель, признала Гамбия. "...это порождает факт наличия у меня второго гражданства, и я в связи с этим вынужден снять свою кандидатуру с выборов", - пояснил он ЦИК. Вы думаете, его побили? Как бы не так. Памфилова с восторгом ответила: "Создание империи - это сенсация, поздравляем! Желаем вам успехов в вашем необычном и интересном деле". Зачем при этаких-то сюжетах знать, что реальные доходы россиян в 2017 г. сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим годом, в 2016г. - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%. Да, жить, может, стало не лучше, но куда веселей. И первые два кандидата, кажется, только цветочки.

...В условиях квазидемократии на арену российской политической сцены несёт кого угодно - шуты, юродивые, ведуны, дегенераты, старые маразматики. Ещё допуск получают кандидаты, которые сами не хотят стать "рабом на галерах". Получается, за два десятилетия российская нация смогла произвести на свет лишь одного вменяемого политика. И тут трудно понять - то ли этот единственный политик действительно необычайно велик, то ли народ, способный в качестве лидеров выдвинуть лишь худяковых и баковых, как-то до обидного мал. А, может, всё просто - оптимизма автору не хватает.