Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Грудинин vs Харитонов: за что примерно и борется сегодня Павел Николаевич

Опубликовано 26.01.2018 автором в разделе комментариев 10

удальцов детсад грудинин совхоз
Грудинин vs Харитонов: за что примерно и борется сегодня Павел Николаевич

Большинство наших граждан, наделенных избирательным правом, не способны сопоставить даже два очевидных события, не говоря уже о трех или четырех. Честно говоря, уже задумываюсь, такое ли уж великое благо всеобщее избирательное право при таком качестве самих избирателей. Феодализм был гуманней к нестойким мозгам населения - власть давалась непосредственно от бога, а те, кого сегодня называют "самовыдвиженцами", именовались самозванцами со всеми вытекающими последствиями. Хорошо же было!

Вот случилась новость - Удальцова вывели из числа доверенных лиц Грудинина. 

"КПРФ отзывает из Центризбиркома утвержденный накануне список доверенных лиц кандидата в президенты от партии Павла Грудинина, сообщает ТАСС. Столь экстренное решение в компартии объясняют допущенной технической ошибкой, в частности, включением в состав доверенных лиц координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова" - это официально, "Российская газета".

Вот что это и зачем? Казалось бы, чем такое доверенное лицо, как Сергей Удальцов, может помешать или повредить репутации реального оппозиционного кандидата? Все прекрасно знают, что Удальцов сидел ни за что, весь мир признавал в нем политического заключенного - Жан Люк Меланшон, едва не ставший президентом Франции, выступал в его защиту. Франция знает, кто такой Удальцов, а вот кто такой Грудинин - навряд ли...

Кстати, у Зюганова Удальцов на прошлых выборах был доверенным лицом. Но Зюганову потом пришлось оправдываться, мол, "мы ему говорили"... Перед кем оправдываться лидеру мирового коммунистического движения и отцу русской демократии? Н-да... Вот и Грудинину, выходит, такой человек в доверенных лицах помешать может. Чем? На выборах - ничем! Если, конечно, этот кандидат серьезно рассчитывает на борьбу. А вот если "отрабатывает номер", агитирует за явку, то - есть, чего бояться: выборы закончатся, и с каждого строжайше спросится.

Вот и избегает кандидат Грудинин вообще что-либо говорить о кандидате-самовывиженце Путине. А тут, можно сказать, личный враг президента в доверенных лицах. Не годится...

***

А теперь немного истории. Даже истории КПРФ.

В 2004 году КПРФ уже выдвигала кандидатом в президенты не Зюганова. Причем тогда, как и сейчас, инициатива исходила не из партии, а из другого места. 

Я тогда входил в избирательный штаб, политтехнологам и журналистам было предложено подумать о возможном кандидате вместо Зюганова. Я тогда предложил Михаила Делягина, меня в этом выборе поддержали, в том числе и секретарь ЦК по выборной работе Олег Куликов, но окончательный выбор пал на Николая Харитонова. Его указал лично Зюганов, и на съезде Харитонов выиграл голосование - в отличие от нынешнего съезда КПРФ, в 2004 году еще шла борьба, и Геннадий Семигин тоже набрал приличное число голосов делегатов съезда, счет был 123:105 в пользу Харитонова. 

Кандидатура была достаточно неожиданная, в особенную харизму и всенародную популярность Николая Михайловича верилось слабо, но формально, с номенклатурной точки зрения кандидат выглядел безупречно.

В начале карьеры он, как и Грудинин, руководил совхозом, правда, не имени Ленина, но тоже очень достойно называлось хозяйство - совхоз "Большевик". Причем это было не ЗАО на развалинах советского хозяйства, а натуральный совхоз, где сеяли хлеб и выращивали свиней. 

Но Харитонов к тому времени был весьма зрелым, состоявшимся политиком - был депутатом еще Верховного совета РСФСР, создавал Аграрную партию, от которой избирался в Думу. Потом перешел в КПРФ, причем опять по идейным соображениям - Аграрная партия решила резко "поправеть", а ее левая фракция во главе с Харитоновым ушла к коммунистам.

В общем, хотя шансов избраться у Харитонова изначально не было, но кандидат был более, чем пристойный. И проиграл, конечно, в первом же туре, но занял второе место с 13,7 процентами голосов. Выглядел слабовато, но глупостей не говорил, счетов за границей не имел, совхозов не приватизировал, за границу во время кампании не катался. 

А теперь сравним с Грудининым, о котором и узнали-то только-только, благодаря эфирам на первом и втором каналах. Конечно, Березовский в свое время говорил, что если по телевизору все время показывать лошадиную задницу, то и президентом станет лошадиная задница. Но у нас известно, кого показывают по ТВ все время...

Какие вообще, даже по сравнению с Николаем Харитоновым, шансы у Грудинина? Я не о втором туре, и тем более не о победе на выборах - думаю, от такой возможности и сам кандидат только усмехнется в свои клубничные усы. Я про то, чтоб набрать хотя бы 12-13 процентов. 

Похвальное слово Павлу Николаевичу Грудинину

Путину сейчас социология рисует около 65 процентов - это публичные данные, но некоторые непубличные сведения показывают вообще 85 процентов, если явка будет низкой. Это вполне объяснимо - под Путина мобилизуется вся бюрократия, бюджетники, военные, пенсионеры. Они придут все и проголосуют за Путина. Переориентировать их никак нельзя - вот все как один и все за одного!

Если на выборы приходит много разного народа и голосует кто за Грудинина, кто за Явлинского, кто за Жириновского (кстати, ему социология дает столько же, сколько и Грудинину), а кто и за Собчак, то результат получается именно такой, какой и нужно Администрации президента - 70 Х 70. После чего можно говорить о "всенародном доверии" и подправить правила выборов так, чтобы стареющий лидер уже не переутомляясь выигрывал их с полной гарантией, не заботясь о приличиях и правдоподобии.

Собственно это и есть сценарий этих выборов, для чего и придумывается всякий оживляж с Ксюшей за завтраком с Трампом или Грудининым под красно-клубничным соусом.

За Грудинина! А почему не за Чубайса или Потанина?

Но если явка не так велика, и приходит не 70, а всего 30 или 40 процентов, то "заряженные" на Путина избиратели все равно дадут заранее известный результат, а вот всякая оппозиция внести нужного числа голосов за разных кандидатов уже не сможет. И может случиться кошмар этих выборов - 85 или более процентов за Путина при явке в 30 процентов! Во-первых, это уже полный Узбекистан, а во вторых какой уж тут плебисцит о вечном доверии, если проголосовало меньше 50 процентов?

Кстати, тут не спасает и массированный вброс - ведь вбрасывают-то исключительно с голосованием ЗА сами понимаете кого. И представьте себе явку, скажем, даже 50 процентов, но голосование за Путина стремится к 100 процентам!

***

Судьба Павла Грудинина после выборов меня, как вы понимаете, мало интересует. Его самого, конечно, волнует весьма. И выбор между, скажем, руководством объединенным с Ленинским районом городским округом Видное - и следственным изолятором в Матросской тишине... Это плохой выбор. Разговоры о том, что-де если Грудинин хорошо выступит на выборах, то его, да еще вместе с Болдыревым, назначат руководить правительством - это из разговора пикейных жилетов между портвейном и домино. Никто никогда не назначит на серьезную руководящую должность вчерашнего соперника, путь даже и номинального. Тут даже разговор о губернаторстве в Подмосковье не стоит - это второй по значимости регион в стране. 

Вот, смотрим: Николай Харитонов, с очень неплохим результатом и вторым местом - депутат, председатель комитета по делам Крайнего севера и Дальнего востока. Очень почетно, думаю, и выгодно. Но много вы слышали о Харитонове после выборов 2004 года? Может, его куда-нибудь губернатором или полпредом предлагали? Министром?

Вот за что примерно и борется сегодня Павел Николаевич Грудинин. А вы как думали?



Рейтинг:   4.71,  Голосов: 14
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 10
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Дежавю.
В лад написал 26.01.2018 09:43
Все уже было, вспомните бизнесмена Прохорова за которого проголосовали почти 8 процентов и где он, где бизнесмен Ходорковский................................?
Ответить
JamesEraks
JamesEraks написал 26.01.2018 08:57
http://0daymusic.org/premium.php
Private Music/Albums/mp3 FTP 1990-2018:
Plan A: 20 EUR - 200GB - 30 Days
Plan B: 45 EUR - 600GB - 90 Days
Plan C: 80 EUR - 1500GB - 180 Days
Ответить
Re: какие выборы?
Рус. написал 26.01.2018 08:52
Баранов, как догматик от коммунизма, сторонник диктатуры, поэтому он против такой либеральной игрушки как выборы. Вот и сейчас его идеал это когда на выборы никто не придет.
Ответить
(без названия)
Наблюдательный написал 26.01.2018 08:22
Честно говоря, уже задумываюсь, такое ли уж великое благо всеобщее избирательное право при таком качестве самих избирателей.
--------------------------------------------------------
Очередной либеральный перл от Баранова в духе лучших демороссовских традиций.
Характерно, что чуть он расслабится сразу выдает подобные высказывания, либо что-нибудь антисоветское, анекдоты например.
Смысл высказывания - демократические ценности не виноваты, они святы, виноват народ, не оправдало так сказать быдло возложенные на них демократические надежды.
Ответить
(без названия)
электроМакс написал 26.01.2018 08:09
Кто-то еще истинно верует в разницу между Путинсоном\Грудинкой\Собчачкой??? Хммм... За 27 лет дерьмократии количество пациентов психоневрологических диспансеров явно превысило все разумные рамки приличия! =)
Ответить
amaliaxf3
amaliaxf3 написал 26.01.2018 07:25
Spontaneous shemale photos
http://shemales.blogporn.in/?private.kaylie
sehmale movies free trannysex shemale shemails sex videos shemal
Ответить
Верхушка айсберга это только 10 процентов его тела, скрытого под водой от наивных граждан.
Герасим Израилич Муму написал 26.01.2018 07:00
А что если Грудинин победит тогда как поступят с левыми критикунами? В лучшем случае отправят в Сибирь морозить сопли, в худшем не тронут вообще. Почему я думаю, что Грудинин может победить? Потому что имеются некоторые предпосылки к этому. Сам Грудинин на вопрос какие будут его первые указы сказал, что в числе первых его действий будет внесение в Думу проекта закона об ограничении власти президента и наделения Государственного Совета властными полномочиями, способными контролировать самые важные президентские указы и распоряжения. Это и есть самое важное, что сейчас происходит. Вменяемая часть правящей элиты готова видоизменить систему власти, а главой ее сделать Грудинина и даже Зюганова (глава Госсовета), но с условием, что будет немедленно организован реальный противовес президенту, способный блокировать некоторые чересчур левые или правые проекты. Понятно, что не вся правящая элита с таким раскладом согласна, особенно олигархическая, реально зависящая от Запада ее часть, и мы видим сейчас их сопротивление в виде наездов на Грудинина. Так что я бы не стал утверждать, что Грудинину ничего не светит. И потом неужели вы думаете, что Грудинин вот так ради развлечения взял да пошел в президенты дабы нажить себе на старость лет лишних врагов? Вы же видите, что он не простачок, а расчетливый бизнесмен и если он ввязался в дело, то уж наверно имеет веские к тому причины.
Ответить
leonardbc69
leonardbc69 написал 26.01.2018 06:49
Porn from social networks
http://asian.pornstars.sexblog.pw/?pictures.jenny
rencent articles on the percentages of unemployeed black men in america monster energy drink myspace layout lindsay lohan naked brother ***** sister
Ответить
MichaelLeate
MichaelLeate написал 26.01.2018 03:33
wh0cd5121431 [url=http://tadalis.us.org/]visit this link[/url] [url=http://buypaxil.us.com/]5mg paxil[/url] [url=http://buyalli.us.org/]alli medicine[/url] [url=http://buyprednisolone.us.com/]Prednisolone[/url] [url=http://cleocingel.us.org/]cleocin t pledgets[/url] [url=http://buyvpxl.us.org/]vpxl without prescription[/url] [url=http://buytadalis.us.com/]buy tadalis[/url] [url=http://buymotrin.us.com/]motrin[/url] [url=http://buymotrin.us.org/]motrin[/url] [url=http://buyadvair.us.com/]advair[/url] [url=http://buysildenafil.us.com/]sildenafil citrate 50mg tab[/url] [url=http://crestorgeneric.us.com/]crestor 5 mg[/url]
Ответить
aidamp16
aidamp16 написал 26.01.2018 03:20
Big dick shemales
http://shemales.xblog.in/?post.kenya
shemal free movies transexual chat transexaul sex shemeal videos sexuality videos free
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На сколько хватит ваших сбережений, если настанет "черный день"?:
Результаты
Интернет-ТВ
Черный PR против народного кандидата
Черный PR против народного кандидата
26.01.2018
Юрий Мухин о двойниках
Юрий Мухин о двойниках
26.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
На службе у детозащитников есть человек-невидимка (0)
Юрий Мухин о двойниках (1)
Бомжи - за Путина! Они не хотят "бойкотировать свою судьбу" (13)
Реальные доходы россиян в 2017 году упали еще на 1,7% (2)
Немецкие "леопарды" больше не будут помогать туркам сводить счёты с курдами (8)
Защитник прав буржуазии в заключении умоляет миллионера и миллиардера освободить передовой класс (4)
КПРФ вычеркнула Удальцова из списка доверенных лиц Грудинина (10)
Путин неспроста полез с предвыборными поцелуями к рабочему (11)
После 1976-го года российский осколок СССР продолжит исследовать Луну в 2019-м (10)
Россияне винят руководство Минспорта в отстранении сборной РФ от Олимпиады (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Зачем иностранные кредиты социалистическому государству?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Бомжи голосуют как надо!
Дарья Митина Дарья Митина: Прекраснoе на злoбу дня
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Государственный мазохизм
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: В половине регионов России ещё XIX век
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss