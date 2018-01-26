Грудинин vs Харитонов: за что примерно и борется сегодня Павел Николаевич

Большинство наших граждан, наделенных избирательным правом, не способны сопоставить даже два очевидных события, не говоря уже о трех или четырех. Честно говоря, уже задумываюсь, такое ли уж великое благо всеобщее избирательное право при таком качестве самих избирателей. Феодализм был гуманней к нестойким мозгам населения - власть давалась непосредственно от бога, а те, кого сегодня называют "самовыдвиженцами", именовались самозванцами со всеми вытекающими последствиями. Хорошо же было!

Вот случилась новость - Удальцова вывели из числа доверенных лиц Грудинина.

"КПРФ отзывает из Центризбиркома утвержденный накануне список доверенных лиц кандидата в президенты от партии Павла Грудинина, сообщает ТАСС. Столь экстренное решение в компартии объясняют допущенной технической ошибкой, в частности, включением в состав доверенных лиц координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова" - это официально, "Российская газета".

Вот что это и зачем? Казалось бы, чем такое доверенное лицо, как Сергей Удальцов, может помешать или повредить репутации реального оппозиционного кандидата? Все прекрасно знают, что Удальцов сидел ни за что, весь мир признавал в нем политического заключенного - Жан Люк Меланшон, едва не ставший президентом Франции, выступал в его защиту. Франция знает, кто такой Удальцов, а вот кто такой Грудинин - навряд ли...

Кстати, у Зюганова Удальцов на прошлых выборах был доверенным лицом. Но Зюганову потом пришлось оправдываться, мол, "мы ему говорили"... Перед кем оправдываться лидеру мирового коммунистического движения и отцу русской демократии? Н-да... Вот и Грудинину, выходит, такой человек в доверенных лицах помешать может. Чем? На выборах - ничем! Если, конечно, этот кандидат серьезно рассчитывает на борьбу. А вот если "отрабатывает номер", агитирует за явку, то - есть, чего бояться: выборы закончатся, и с каждого строжайше спросится.

Вот и избегает кандидат Грудинин вообще что-либо говорить о кандидате-самовывиженце Путине. А тут, можно сказать, личный враг президента в доверенных лицах. Не годится...

***

А теперь немного истории. Даже истории КПРФ.

В 2004 году КПРФ уже выдвигала кандидатом в президенты не Зюганова. Причем тогда, как и сейчас, инициатива исходила не из партии, а из другого места.

Я тогда входил в избирательный штаб, политтехнологам и журналистам было предложено подумать о возможном кандидате вместо Зюганова. Я тогда предложил Михаила Делягина, меня в этом выборе поддержали, в том числе и секретарь ЦК по выборной работе Олег Куликов, но окончательный выбор пал на Николая Харитонова. Его указал лично Зюганов, и на съезде Харитонов выиграл голосование - в отличие от нынешнего съезда КПРФ, в 2004 году еще шла борьба, и Геннадий Семигин тоже набрал приличное число голосов делегатов съезда, счет был 123:105 в пользу Харитонова.

Кандидатура была достаточно неожиданная, в особенную харизму и всенародную популярность Николая Михайловича верилось слабо, но формально, с номенклатурной точки зрения кандидат выглядел безупречно.

В начале карьеры он, как и Грудинин, руководил совхозом, правда, не имени Ленина, но тоже очень достойно называлось хозяйство - совхоз "Большевик". Причем это было не ЗАО на развалинах советского хозяйства, а натуральный совхоз, где сеяли хлеб и выращивали свиней.

Но Харитонов к тому времени был весьма зрелым, состоявшимся политиком - был депутатом еще Верховного совета РСФСР, создавал Аграрную партию, от которой избирался в Думу. Потом перешел в КПРФ, причем опять по идейным соображениям - Аграрная партия решила резко "поправеть", а ее левая фракция во главе с Харитоновым ушла к коммунистам.

В общем, хотя шансов избраться у Харитонова изначально не было, но кандидат был более, чем пристойный. И проиграл, конечно, в первом же туре, но занял второе место с 13,7 процентами голосов. Выглядел слабовато, но глупостей не говорил, счетов за границей не имел, совхозов не приватизировал, за границу во время кампании не катался.

А теперь сравним с Грудининым, о котором и узнали-то только-только, благодаря эфирам на первом и втором каналах. Конечно, Березовский в свое время говорил, что если по телевизору все время показывать лошадиную задницу, то и президентом станет лошадиная задница. Но у нас известно, кого показывают по ТВ все время...

Какие вообще, даже по сравнению с Николаем Харитоновым, шансы у Грудинина? Я не о втором туре, и тем более не о победе на выборах - думаю, от такой возможности и сам кандидат только усмехнется в свои клубничные усы. Я про то, чтоб набрать хотя бы 12-13 процентов.

Похвальное слово Павлу Николаевичу Грудинину

Путину сейчас социология рисует около 65 процентов - это публичные данные, но некоторые непубличные сведения показывают вообще 85 процентов, если явка будет низкой. Это вполне объяснимо - под Путина мобилизуется вся бюрократия, бюджетники, военные, пенсионеры. Они придут все и проголосуют за Путина. Переориентировать их никак нельзя - вот все как один и все за одного!

Если на выборы приходит много разного народа и голосует кто за Грудинина, кто за Явлинского, кто за Жириновского (кстати, ему социология дает столько же, сколько и Грудинину), а кто и за Собчак, то результат получается именно такой, какой и нужно Администрации президента - 70 Х 70. После чего можно говорить о "всенародном доверии" и подправить правила выборов так, чтобы стареющий лидер уже не переутомляясь выигрывал их с полной гарантией, не заботясь о приличиях и правдоподобии.

Собственно это и есть сценарий этих выборов, для чего и придумывается всякий оживляж с Ксюшей за завтраком с Трампом или Грудининым под красно-клубничным соусом.

За Грудинина! А почему не за Чубайса или Потанина?

Но если явка не так велика, и приходит не 70, а всего 30 или 40 процентов, то "заряженные" на Путина избиратели все равно дадут заранее известный результат, а вот всякая оппозиция внести нужного числа голосов за разных кандидатов уже не сможет. И может случиться кошмар этих выборов - 85 или более процентов за Путина при явке в 30 процентов! Во-первых, это уже полный Узбекистан, а во вторых какой уж тут плебисцит о вечном доверии, если проголосовало меньше 50 процентов?

Кстати, тут не спасает и массированный вброс - ведь вбрасывают-то исключительно с голосованием ЗА сами понимаете кого. И представьте себе явку, скажем, даже 50 процентов, но голосование за Путина стремится к 100 процентам!

***

Судьба Павла Грудинина после выборов меня, как вы понимаете, мало интересует. Его самого, конечно, волнует весьма. И выбор между, скажем, руководством объединенным с Ленинским районом городским округом Видное - и следственным изолятором в Матросской тишине... Это плохой выбор. Разговоры о том, что-де если Грудинин хорошо выступит на выборах, то его, да еще вместе с Болдыревым, назначат руководить правительством - это из разговора пикейных жилетов между портвейном и домино. Никто никогда не назначит на серьезную руководящую должность вчерашнего соперника, путь даже и номинального. Тут даже разговор о губернаторстве в Подмосковье не стоит - это второй по значимости регион в стране.

Вот, смотрим: Николай Харитонов, с очень неплохим результатом и вторым местом - депутат, председатель комитета по делам Крайнего севера и Дальнего востока. Очень почетно, думаю, и выгодно. Но много вы слышали о Харитонове после выборов 2004 года? Может, его куда-нибудь губернатором или полпредом предлагали? Министром?

Вот за что примерно и борется сегодня Павел Николаевич Грудинин. А вы как думали?