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Московский листок

Два бойкота, три притопа

Опубликовано 28.01.2018 автором в разделе комментариев 32

выборы зюганов бойкот явка грудинин
Два бойкота, три притопа

Сегодня Навальный проводит акцию под названием "забастовка избирателей" в рамках бойкота президентских выборов, объявленных политиком. Что можно только всячески приветствовать, правда, с учетом того, что это никак не забастовка - у этого слова несколько иное значение, и не вполне избирателей - ведь люди, которые не идут на выборы, как раз не-избиратели. Но это мелкие придирки, не влияющие на суть - сторонники Навального объявили о бойкоте выборов.

А накануне, буквально вчера вечером немногочисленные представители большого числа небольших левых организаций провели мероприятие, также посвященное бойкоту выборов. Правда, меня смутило, что мероприятие было названо "пресс-конференцией" - обычно пресс-конференции проводятся, когда что-то сделано и надо отчитаться об успешно проделаной работе. А тут вышло наоборот - заявку на бойкот решили оформить как пресс-конференцию. Но это тоже можно считать мелкими придирками.

Что важно и о чем следует сказать?

Навальный проводит бойкот с одним-единственным мотивом: меня, единственного и неповторимого Лешу Навального не взяли кандидатом в президенты - поэтому бойкот.

Левые призывают к бойкоту, потому что вообще пост президента как таковой противоречит левой идее. 

Разница существенная.

Навальный очень даже "топил" за явку на выборах 2012 года и по сути сорвал бойкот выборов, к которому призывали Лимонов, Каспаров, Немцов, а первым об этом заговорил вообще я. Позже он обеспечил (причем при помощи "Единой России") явку и последующую легитимацию фейковых выборов Собянина в Москве. То есть Навальный совсем не против буржуазных выборов и постов президентов, мэров, пэров и херов - при условии, что одним из них рано или поздно станет сам Навальный.

У левых принципиально иная позиция, хотя методы схожие - бойкот, митинги, листовки и т.п. Только денег поменьше, что тоже понятно.

Тут надо вспомнить, что на дворе заканчивается уже второе десятилетие 21-го века. Двадцатый век с его фюрерами, вождями, бессменными лидерами давно закончился, и человечество вступает в совершенно иную эпоху, время коллективного разума. И харизматические лидеры остаются в прошлом, как Оцеола вождь семинолов - цивилизация сделала уже огромный шаг вперед, а вот политика все топчется на делянке, очерченной еще отцами-основателями США.

Кстати, в отличие от США, Советский союз был в принципе нелидерским государством, в том смысле, что пост "начальника государства" отсутствовал как таковой, и вожди выделялись из общей среды благодаря личным качествам, а не должности. Напомню - основатель государства В.И.Ленин занимал пост предсовнаркома. Председатель ЦИК Свердлов вполне мог поспорить с ним, кто главней. Как и глава РВС Троцкий в условиях гражданской войны вполне мог стать диктатором. Но лидером был Ленин - исключительно благодаря личным качествам.

Позже в лидеры выдвинулся И.В.Сталин, занимавший изначально вообще второстепенный пост генерального секретаря партии. Который стал первостепенным, потому что его занимал лидер. Причем Сталин занимал самые разные посты, а иногда вообще не занимал никаких, но все равно оставался главой государства. После его смерти на его месте оказался Маленков, но без выраженных лидерских качеств быстро уступил роль Берии, а позже Хрущеву. Сменивший Хрущева Брежнев тоже занимал разные посты - и генсека, и председателя президиума Верховного совета, и главы ГКО...

И только Михаил Горбачев решил создать формальный пост "начальника государства", президента СССР. Но, не обладая достаточными личными качествами, уже через год не только потерял пост президента, но и страну вместе с ним.

Но вероятно проблема была не только в личных качествах Горбачева, а в том, что система, уже готовая к переходу на более высокий управленческий уровень, просто отторгла архаичную президентуру, вместе с ее носителем. Вспомним, что пост президента появился в США как роль "временного короля", при переходе от монархии к буржуазной республике - тогда это было суперсовременно и привело к бурному росту нового государства, превратившегося сегодня в единственную мировую сверхдержаву.

Но СССР был не группой заморских колоний, а государством нового типа, имевшим 70-летнюю историю, где уже начался процесс отмирания государства как такового и замена его институтами самоуправления. До механизмов прямой демократии оставался один шаг - до эпохи интернета союз не дожил буквально чуть-чуть... Какой уж тут президент, да еще и не слишком умный "мистер Дадуда".

История президентской власти в постсоветский период - это, конечно, история перманентной деградации. От института преемничества (позднеримского принципата) в Росфедерации до прямой передачи власти от отца к сыну, как в Азербайджане.

И вот у нас снова "выборы" Владимира Владимировича Путина, уже пересидевшего Леонида Ильича Брежнева и устремившегося к новым высотам. С той разницей, то Леонид Ильич руководил развивающейся системой, готовой к новому фазовому переходу, а Владимир Владимирович уже ничем не руководит, движется по инерции - от плавного спуска к неконтролируемому падению.

Есть бойкот Навального, который считает себя, возможно, не без оснований, более способным давить на храповик мчащегося под откос поезда. 

И есть тотальное неприятие самой системы личной власти, более того - системы персонализированной власти - у левых, давно уже настроенных на внедрение механизмов прямой демократии, отказа от буржуазной демократии как безнадежно устаревшей, не воспринимающих идею "временного короля" столь же обоснованно, как и идею короля натурального - это очень увлекательно в сериале "Игра престолов", но абсолютно неприемлемо в государстве 21-го века... Ну примерно как мобильный телефон в руке закованного в латы сеньора. Или, наоборот, как в "Звездных войнах" мчащиеся в сверхзвуковых звездолетах принцессы и лорды.

Бойкот - это механизм, это инструмент. Нужный и эффективный. Вроде молотка. Но он может оказаться в руке инженера, готовящего к запуску космическую ракету, а может быть и в руке деревенского кузнеца, меняющего колесо на телеге.

Есть разница...



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Всего комментариев к статье: 32
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(без названия)
Голосуй, не голосуй... написал 28.01.2018 20:19
Рассуждать о предстоящих выборах это бесполезное занятие. Не зависимо от того, кто станет президентом Путин, иудей Грудинин или кто иной, он будет подчиняться хозяевам РФ - господам буржуям для обеспечения их непомерного обогащения за счет грабежа природных богатств и большинства полунищего населения. Изберут, очевидно, Путина. По всем ТВ-каналам, принадлежащим буржуазии, как обычно, в его пользу ведется пропаганда, которая воздействует на сознание и психику населения. Многие верят лживым предвыборным обещаниям. Вместо того, чтобы думать о том, как избавиться от паразитов-буржуев с их кремлевской ОПГ и установить в стране народную власть.
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все, кто за бойкот, написал 2
Булдырщил написал 28.01.2018 20:11
Феерический идиот.Просто Маэстро.Ты ничего не попутал? Ты не в дурдоме.
Ты где то слышал видел,кого-то чего то против путина? Это ж как днем выступать против того чтобы наступила ночь. Она ж все равно наступит.
Твой грудинин- нах никому не ус-рался. Это выбор между в лоб,и по лбу.
Вопрос здесь поднимаемый совсем другой.
Выборы- ничего,не решают.Абсолютно.Можешь выбрать хоть фараона Хеопса.Клептократическую банду этим не усмиришь.
Бойкот-отказ от выборов вообще.И кто там по результатам,и кому-какому "избираемому" на руку бойкот-по х-р.Бойкот-если он состоится-преполагает ответные действия воров. Вот этого-и надо ждать по итогам бойкота.Если он состоится.Только после-ответного хода хунты,ответной реакции на безмолвное-но-сопротивление и наступают сдвиги в обществе.В Обществе! А не во власти.Понял,козлина? Это попытка консолидации здоровых сил.
На власть здесь и сейчас-всем глубоко нас-рать.В 2018-власть будет ТА ЖЕ.
Это аксиома.Априори.
Вопрос- что будет-ПОСЛЕ "выборов."
Бойкот- это катализатор.
Я бы так сказал.
Дорогие пенсы! Большое ваше количество. Вот кому не х-уй боятся- так это вам.Работу вы не потеряете. Запугать вас нечем. Рычага воздействия-на вас-нет.
Единственный ваш стимул- это обещания.Обещания-обещаний-обещают.
Оставьте надежду. Денег нет. Пирог сырьевой уменьшился. Что бы кому то-дать- надо у кого то отнять.Арифметика проста.
Если дать-вам-значит надо отнять у ваших детей.Отнять рабочие места,детские сады,школы,больницы. В разы. Если дать им- вашим детям,и внукам- значит отнять- у вас.
Как дважды-два.
У кого то иллюзия,что олигархи будут делится? Вы что,клинические идиоты?
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Re: абсолютно
Юрий2008 написал 28.01.2018 19:42
Важно не как проголосуют, а как посчитают. А считают в Кремле хорошо - 146% в пользу Путина и Едра. Явка нужна для красивой картинки. И вообще, причем здесь доверенное лицо действующего п-резидента, на митингах Навального?)
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Кому ты лепишь, педрила! ?
Крон Принц Пятачокс Алибабаевич написал 28.01.2018 19:39
Кто бы говорил! Такого пренебрежения к человеческой жизни своих сограждан, как при ленинцах не знала история. И автор также плюет на погибших в современной РФ в ЛДНР, умерших от безысходности в Приднестровье и Осетии, в сбитом русскими людьми малазийском Боинге над Украиной.
Лев Троцкий объявил - Началась Гражданская Война.
Ленинисты хотели объявить гражданскую войну на Украине, оккупировав Крым и ЛДНР.
Должна быть объявлена война ленинцам!
До полного и окончательного решения этого вопроса!!
С выносом мозга из Мавзолея, с расстрелами, ГУЛАГами, интернатами для ленинистов!!!Ребята, други мои, поймите уже, Владимир Владимирович Путин делает очень много всего, он выбран добровольно и радостью на лицах русским народом. Много делает и хорошего, и плохого, так вот он прислушивается к гласу народа, это и Есть демократия с русским акцентом.
Про хорошее не сегодня, но его тьма.
А про плохое поясню свою точку зрения, кто-то покидывает постоянно человеконенавистнические идеи, кто-то из так называемых своих. И Владимир Владимирович вынужден прислушиваться, а потом и реагировать в особо крупных случаях. Так вот этот кто-то, это ленинские недобитки, неусвоившие уроки истории мягко говоря. У них нет нацинальности, нет веры, нет ничего, кроме ужасных идей, которые привели к чудовищным преступлениям против человечности.
Сначала надо покончить с пресупниками абсолютными, потом Путиным заняться, и если заразу выжигать каленным железом, чтоб не выросло, то Путин получит условный срок. Соответственным должно быть наказание. Правосудие!
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(без названия)
позиция же написал 28.01.2018 19:29
Баранова и прочих левачков сформулирована в первом послании апостолом Павлом коринфян гл 6 ст. 7: не лучше ли вам оставаться обиженными? DDDDDDDDDDDDDD
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абсолютно
все, кто за бойкот, написал 28.01.2018 19:18
фактически за Путина. Вброс формируется из бюллетеней тех, кто не пришел. Чем меньше приходит на выборы, тем больше возможностей для вброса, а значит для выборов Путина. Ну, головой-то подумайте хоть чуть-чуть. Заполнить и вбросиь реально от 10до 15%% пустых бюллетеней. При 30%-ной явке это половина. При 60%-ной всего лишь четверть. При 90% - шестая часть. Путинойды припрутся все, примерно 20-15% Вот и считайте какая должна быть явка, чтобы Павел Николаевич победил.
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(без названия)
sans doute написал 28.01.2018 19:01
Либо Путин, либо Грудинин. Иного расклада не предвидится.
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(без названия)
О "хорошем" президенте написал 28.01.2018 18:35
Многие лохи считают, что если будет выбран "хороший" президент, то власть в стране начнет осуществляться в интересах всего народа. Это большое заблуждение. Буржуи по прежнему будут править страной в своих интересах посредством подчиняющейся им кремлевской власти. Кто бы ни был избран президентом. Свою власть над страной, также как и присвоенную ими социалистическую собственность, буржуи никогда добровольно не отдадут вне зависимости от каких-либо результатов выборов. Чтобы продолжать выкачивать из страны миллиарды доходов и вывозить их за рубеж.
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(без названия)
гастарбайтерам скотного двора написал 28.01.2018 18:25
Опять с поганой головой хохлы на форуме беснуют:
Их сало зъили москали, жиды горилкой их торгуют.
Не плачь, майданный дуремар! Еще не вмерла окраИна!
Но скоро сгинет и она, коль жить ты будешь как скотина
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"храповик поезда".
--- написал 28.01.2018 18:15
и сестра его, "стрелка осциллографа".
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Re: Кто бы и что бы ни говорил о бойкоте выборов...они все равно состоятся
пипец написал 28.01.2018 17:58
А солнце встает на востоке и садится на западе. Ты совсем глупый, что ли? Открытие он сделал.
Очень важно на будущее, какая будет явка.
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(без названия)
Александр Загонов* написал 28.01.2018 17:57
"Выборы" - это просто тест на глупость "электората", который проводит воровская власть. Если "электорат" вновь даст явку на эти "выборы", то значит, что с этими дураками и дальше можно делать все, что угодно.
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(без названия)
СМС написал 28.01.2018 17:17
Дарагие расияне!
Я сичас лицо нейтральное,не призедент ни разу.Патаму как помер.Патаму скажу вам аткравенно.
Я такова не хател. Я думал вы умные. А вас можна епать,как хотеть.Прямо на дороге.
Праснитесь,расияне! Мне типерь все равно,не нада ни бухла,ни шакалада.Ничево ни нада.
Если вы чуете палец в жо-пе,и видите одновременно-руки,то поймите простую истину-Вас епут!
Вас не наепут,если вы этого не захотите.
А если у вас потребность,и зуд в ж-опе,и вы ползете озабоченные,за удовлетворением,с вазелином,то это-не Расия.И вы -не Расияне. А вы есть- го-вно.Ваш удел.Плавать.
А Расии нет.
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(без названия)
навуходоносер написал 28.01.2018 17:15
Еврейские банкиры и олигархи загнали себя в угол. Им пипец! Однозначно. Их спасет лишь безвизовый выезд на землю обетованную. А там- долгая дорога в дюнах среди озлобленных арабов, которым они уготовывали мерзкое существание- истребление. Словом, за что боролись на то и напоролись.
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Кто бы и что бы ни говорил о бойкоте выборов...
Равиль Шакиров написал 28.01.2018 16:59
они все равно состоятся, поскольку несколько миллионов, полностью зависимых от власть придержащих, всегда стоят в услужливой позе - "чего изволите, господа?".Плюс сами эти "господа" со своей многочисленной челядью и проблядью в виде ДУМаков, деятелей "культуры и искусства", спорта, СМИ и т.д. В их распоряжении также тщательно законсервированный, но всегда готовый к действию, несокрушимый корпус ФАЛЬСИФИКАТОРОВ. Убежденных, хорошо проплаченных и АБСОЛЮТНО БЕССОВЕСТНЫХ! Имя им -Легион. Место обитания и размножения - школы под бдительной опекой и надзором УПРАВ и ПРЕФЕКТУР. Ну там и разные Дурдома и теперь вот охваченные вниманием властей бомжи - все пригодится, любая мелочь и хрень. Чем больше мути - тем успешнее рыбалка. Единственное средство борьбы с этим злом, которое иногда срабатывает в мире - жесткий контроль общественности и суровые неотвратимые кары исполнителям, организаторам и руководителям фальсификаций. Они ничего не боятся. А должны! И очень!! Для этого в обществе должно всемерно культивироваться понимание и признание простого, но чрезвычайно важного положения: ФАЛЬСИФИКАЦИИ НА ВЫБОРАХ - государственное преступление! ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ и не имеющее СРОКА ДАВНОСТИ! Кара за это должна постигнуть виновных! О Б Я З А Т Е Л Ь Н О!!! Независимо ни от чего! А у нас пока ЭТО - пустяковое нарушение и ни на что не влияющее, а посему, практически, и не наказуемое. Правда эти "случайности" всегда почему-то в одну сторону - в сторону властьпридержащих! Я уже как-то писал, что срочно надо оформить документально общественный договор, не только допускающий, но и обязывающий проводить хотя-бы выборочные проверки всех материалов УИКов, сданных в архив. Там обязательно откроется много интересного! ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОГО!!! Люди, ну почему вы так доверчивы и наивны? Вас "имеют" беззастенчиво, регулярно и во все... Во мне крепнет одно убеждение - вам ЭТО НРАВИТСЯ! Тогда все становится на свои места и становится ПОНЯТНО ваше равнодушное терпение и даже спокойствие, когда творится безобразное и наглое насилие над ЗАКОНОМ и даже над ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ в отношении НАВАЛЬНЫХ, МАЛЬЦЕВЫХ, КВАЧКОВЫХ, МУХИНЫХ, ПАРФЁНОВЫХ,СОКОЛОВЫХ, БАРАБАШ и многих других, известных, малоизвестных и совсем не известных вождей и рядовых борцов со "скотным двором" современной России, стремящихся внести в нашу жизнь хоть толику СПРАВЕДЛИВОСТИ и хоть чуть-чуть поприжать непомерную ЖАДНОСТЬ и злобную ненависть к народу и его лучшим представителям - почти поголовную НЕЧИСТЬ властей. А в оппозиции одно и то же - привычное бла-бла-бла, да неизменное,привычное, увлекательное занятие - кидание какашками друг в друга! Так держать, друзья! Так победим!
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День некрофила
Юрийнет написал 28.01.2018 16:48
А что, БОЙКОТ как таковой, без довесков и ярлыков не покатит чтоле? Я за БОЙКОТ как противовес "недовыборов". Из кого выбирать? - из ПУТИНА, Путина, PUTINA, Putina и прочих зеркалоподобных рыл?
БОЙКОТ, День выборов мертвого человека, МЕРТВЫЙ ДЕНЬ! Вообще не выходит на улицу даже за хлебом! Копрофаги выползают выбирать некрофила!
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Альбатрос. написал 28.01.2018 16:17
Александр ДВ написал 28.01.2018 16:48
< бойкот не выявляет количественной расстановки политических сил в обещстве и содействует переизбранию Путина.>
*
Какая прелесть! А при отсутствии порога явки - бойкот выявит расстановку сил и не поспособствует избранию?
Бойкот - крайняя форма мирного пока протеста по отношению к т.н. властям и по количеству голосивших и будут судить о "победителе", в т.ч. "наши партнеры и друзья", да и "патриоты" рф после того языки поприкусят.
*
< Если народ не идет на выборы, значит ему не нужны перемены.>
*
А были примеры перемен за 25 лет? Кроме рейтингов, естссно
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Два бойкота, три притопа
Дырбулщил написал 28.01.2018 16:22
Карочи дела к ночи.
Цели разные,инструмент для обоих( или 3х-4х) целей-один.Другого нет.Пользуем тот что есть.Выбора нет.Мотивация в нороте- тоже вся разнообразная,природная,этнографическая.И опять-инструмент один.
Так шта не ху-й рыло воротить-кто рядом с тобой этим инструментом попользуется. Эта не союзник упаси боже,а просто- попутчик. Пусть едет.Маршрут один. А вот на конечной станции разберемся.Хто из ху.
А пока- даже поезд еще не тронулся.
тем хто собрался голосовать...
ответить словами поэта(афтыря бессмертных строк найдете сами -хто) но перефразируя.
Избиратель-есть гов-но.(парафраз)
...........
А поэт в ответ зевнул, от говна уставши,
и сказал поэт говну, воздуха набравши :
- Ты &#8211; *****, и здесь твой дом, ты лежишь и гонишь,
ты, *****, помрешь говном, хоть и не потонешь.
В светской жизни и в делах, и даже в конном спорте
Закусите удила, но с говном не спорьте !!
......
Это "поэт" к тем- кто рьяный "голосун".Не спорьте с ними.Пусть "голосят".
не мечите бисер перед свиньями.
Потому как что? Потому как то,что в данном контексте- и Баранов,и Навальный- "поэты".Путь один.Цели разные. Слушайте поэтов.Потом разберемся.
Не будьте- гов-ном на асфальте. Не будьте Ысбырателями.
...........
Разумеется,если вас не поставили в невыносимые условия.Нет жесткого принуждения.Чем завтра кормить детей.И вы-свободны,от ответственности не ходить на эту рыготину.Вы уже 25 лет лежите на асфальте,и не тонете.
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всем
Альбатрос. написал 28.01.2018 16:17
Вот что примечательно :
"Навальный проводит бойкот с одним-единственным мотивом: меня, единственного и неповторимого Лешу Навального не взяли кандидатом в президенты - поэтому бойкот.
Левые призывают к бойкоту, потому что вообще пост президента как таковой противоречит левой идее.
Разница существенная."
Да, разница во внешних формах есть, но конечный эффект одинаков, бойкот не выявляет количественной расстановки политических сил в обещстве и содействует переизбранию Путина. Если народ не идет на выборы, значит ему не нужны перемены.
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"Советский союз был в принципе нелидерским государством"
Что такое государство для чайников написал 28.01.2018 16:02
Государство бывает двух типов.
1. Банда рэкетиров(или мафия), собирающая дань с определенной территории (например, банда варягов Рюрика).
2. Народная самооборона от банд рэкетиров или союз народных ополчений (Швейцария с клятвой Рютли).
.
СССР БЫЛ ГОСУДАРСТОМ ПЕРВОГО ТИПА, К ВАШЕМУ СТЫДУ Г-Н БАРАНОВ.
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