Два бойкота, три притопа

Сегодня Навальный проводит акцию под названием "забастовка избирателей" в рамках бойкота президентских выборов, объявленных политиком. Что можно только всячески приветствовать, правда, с учетом того, что это никак не забастовка - у этого слова несколько иное значение, и не вполне избирателей - ведь люди, которые не идут на выборы, как раз не-избиратели. Но это мелкие придирки, не влияющие на суть - сторонники Навального объявили о бойкоте выборов.
А накануне, буквально вчера вечером немногочисленные представители большого числа небольших левых организаций провели мероприятие, также посвященное бойкоту выборов. Правда, меня смутило, что мероприятие было названо "пресс-конференцией" - обычно пресс-конференции проводятся, когда что-то сделано и надо отчитаться об успешно проделаной работе. А тут вышло наоборот - заявку на бойкот решили оформить как пресс-конференцию. Но это тоже можно считать мелкими придирками.
Что важно и о чем следует сказать?
Навальный проводит бойкот с одним-единственным мотивом: меня, единственного и неповторимого Лешу Навального не взяли кандидатом в президенты - поэтому бойкот.
Левые призывают к бойкоту, потому что вообще пост президента как таковой противоречит левой идее.
Разница существенная.
Навальный очень даже "топил" за явку на выборах 2012 года и по сути сорвал бойкот выборов, к которому призывали Лимонов, Каспаров, Немцов, а первым об этом заговорил вообще я. Позже он обеспечил (причем при помощи "Единой России") явку и последующую легитимацию фейковых выборов Собянина в Москве. То есть Навальный совсем не против буржуазных выборов и постов президентов, мэров, пэров и херов - при условии, что одним из них рано или поздно станет сам Навальный.
У левых принципиально иная позиция, хотя методы схожие - бойкот, митинги, листовки и т.п. Только денег поменьше, что тоже понятно.
Тут надо вспомнить, что на дворе заканчивается уже второе десятилетие 21-го века. Двадцатый век с его фюрерами, вождями, бессменными лидерами давно закончился, и человечество вступает в совершенно иную эпоху, время коллективного разума. И харизматические лидеры остаются в прошлом, как Оцеола вождь семинолов - цивилизация сделала уже огромный шаг вперед, а вот политика все топчется на делянке, очерченной еще отцами-основателями США.
Кстати, в отличие от США, Советский союз был в принципе нелидерским государством, в том смысле, что пост "начальника государства" отсутствовал как таковой, и вожди выделялись из общей среды благодаря личным качествам, а не должности. Напомню - основатель государства В.И.Ленин занимал пост предсовнаркома. Председатель ЦИК Свердлов вполне мог поспорить с ним, кто главней. Как и глава РВС Троцкий в условиях гражданской войны вполне мог стать диктатором. Но лидером был Ленин - исключительно благодаря личным качествам.
Позже в лидеры выдвинулся И.В.Сталин, занимавший изначально вообще второстепенный пост генерального секретаря партии. Который стал первостепенным, потому что его занимал лидер. Причем Сталин занимал самые разные посты, а иногда вообще не занимал никаких, но все равно оставался главой государства. После его смерти на его месте оказался Маленков, но без выраженных лидерских качеств быстро уступил роль Берии, а позже Хрущеву. Сменивший Хрущева Брежнев тоже занимал разные посты - и генсека, и председателя президиума Верховного совета, и главы ГКО...
И только Михаил Горбачев решил создать формальный пост "начальника государства", президента СССР. Но, не обладая достаточными личными качествами, уже через год не только потерял пост президента, но и страну вместе с ним.
Но вероятно проблема была не только в личных качествах Горбачева, а в том, что система, уже готовая к переходу на более высокий управленческий уровень, просто отторгла архаичную президентуру, вместе с ее носителем. Вспомним, что пост президента появился в США как роль "временного короля", при переходе от монархии к буржуазной республике - тогда это было суперсовременно и привело к бурному росту нового государства, превратившегося сегодня в единственную мировую сверхдержаву.
Но СССР был не группой заморских колоний, а государством нового типа, имевшим 70-летнюю историю, где уже начался процесс отмирания государства как такового и замена его институтами самоуправления. До механизмов прямой демократии оставался один шаг - до эпохи интернета союз не дожил буквально чуть-чуть... Какой уж тут президент, да еще и не слишком умный "мистер Дадуда".
История президентской власти в постсоветский период - это, конечно, история перманентной деградации. От института преемничества (позднеримского принципата) в Росфедерации до прямой передачи власти от отца к сыну, как в Азербайджане.
И вот у нас снова "выборы" Владимира Владимировича Путина, уже пересидевшего Леонида Ильича Брежнева и устремившегося к новым высотам. С той разницей, то Леонид Ильич руководил развивающейся системой, готовой к новому фазовому переходу, а Владимир Владимирович уже ничем не руководит, движется по инерции - от плавного спуска к неконтролируемому падению.
Есть бойкот Навального, который считает себя, возможно, не без оснований, более способным давить на храповик мчащегося под откос поезда.
И есть тотальное неприятие самой системы личной власти, более того - системы персонализированной власти - у левых, давно уже настроенных на внедрение механизмов прямой демократии, отказа от буржуазной демократии как безнадежно устаревшей, не воспринимающих идею "временного короля" столь же обоснованно, как и идею короля натурального - это очень увлекательно в сериале "Игра престолов", но абсолютно неприемлемо в государстве 21-го века... Ну примерно как мобильный телефон в руке закованного в латы сеньора. Или, наоборот, как в "Звездных войнах" мчащиеся в сверхзвуковых звездолетах принцессы и лорды.
Бойкот - это механизм, это инструмент. Нужный и эффективный. Вроде молотка. Но он может оказаться в руке инженера, готовящего к запуску космическую ракету, а может быть и в руке деревенского кузнеца, меняющего колесо на телеге.
Есть разница...
Голосуй, не голосуй... написал 28.01.2018 20:19
Булдырщил написал 28.01.2018 20:11
Ты где то слышал видел,кого-то чего то против путина? Это ж как днем выступать против того чтобы наступила ночь. Она ж все равно наступит.
Твой грудинин- нах никому не ус-рался. Это выбор между в лоб,и по лбу.
Вопрос здесь поднимаемый совсем другой.
Выборы- ничего,не решают.Абсолютно.Можешь выбрать хоть фараона Хеопса.Клептократическую банду этим не усмиришь.
Бойкот-отказ от выборов вообще.И кто там по результатам,и кому-какому "избираемому" на руку бойкот-по х-р.Бойкот-если он состоится-преполагает ответные действия воров. Вот этого-и надо ждать по итогам бойкота.Если он состоится.Только после-ответного хода хунты,ответной реакции на безмолвное-но-сопротивление и наступают сдвиги в обществе.В Обществе! А не во власти.Понял,козлина? Это попытка консолидации здоровых сил.
На власть здесь и сейчас-всем глубоко нас-рать.В 2018-власть будет ТА ЖЕ.
Это аксиома.Априори.
Вопрос- что будет-ПОСЛЕ "выборов."
Бойкот- это катализатор.
Я бы так сказал.
Дорогие пенсы! Большое ваше количество. Вот кому не х-уй боятся- так это вам.Работу вы не потеряете. Запугать вас нечем. Рычага воздействия-на вас-нет.
Единственный ваш стимул- это обещания.Обещания-обещаний-обещают.
Оставьте надежду. Денег нет. Пирог сырьевой уменьшился. Что бы кому то-дать- надо у кого то отнять.Арифметика проста.
Если дать-вам-значит надо отнять у ваших детей.Отнять рабочие места,детские сады,школы,больницы. В разы. Если дать им- вашим детям,и внукам- значит отнять- у вас.
Как дважды-два.
У кого то иллюзия,что олигархи будут делится? Вы что,клинические идиоты?
Юрий2008 написал 28.01.2018 19:42
Крон Принц Пятачокс Алибабаевич написал 28.01.2018 19:39
Лев Троцкий объявил - Началась Гражданская Война.
Ленинисты хотели объявить гражданскую войну на Украине, оккупировав Крым и ЛДНР.
Должна быть объявлена война ленинцам!
До полного и окончательного решения этого вопроса!!
С выносом мозга из Мавзолея, с расстрелами, ГУЛАГами, интернатами для ленинистов!!!Ребята, други мои, поймите уже, Владимир Владимирович Путин делает очень много всего, он выбран добровольно и радостью на лицах русским народом. Много делает и хорошего, и плохого, так вот он прислушивается к гласу народа, это и Есть демократия с русским акцентом.
Про хорошее не сегодня, но его тьма.
А про плохое поясню свою точку зрения, кто-то покидывает постоянно человеконенавистнические идеи, кто-то из так называемых своих. И Владимир Владимирович вынужден прислушиваться, а потом и реагировать в особо крупных случаях. Так вот этот кто-то, это ленинские недобитки, неусвоившие уроки истории мягко говоря. У них нет нацинальности, нет веры, нет ничего, кроме ужасных идей, которые привели к чудовищным преступлениям против человечности.
Сначала надо покончить с пресупниками абсолютными, потом Путиным заняться, и если заразу выжигать каленным железом, чтоб не выросло, то Путин получит условный срок. Соответственным должно быть наказание. Правосудие!
позиция же написал 28.01.2018 19:29
все, кто за бойкот, написал 28.01.2018 19:18
sans doute написал 28.01.2018 19:01
О "хорошем" президенте написал 28.01.2018 18:35
гастарбайтерам скотного двора написал 28.01.2018 18:25
Их сало зъили москали, жиды горилкой их торгуют.
Не плачь, майданный дуремар! Еще не вмерла окраИна!
Но скоро сгинет и она, коль жить ты будешь как скотина
--- написал 28.01.2018 18:15
пипец написал 28.01.2018 17:58
Очень важно на будущее, какая будет явка.
Александр Загонов* написал 28.01.2018 17:57
СМС написал 28.01.2018 17:17
Я сичас лицо нейтральное,не призедент ни разу.Патаму как помер.Патаму скажу вам аткравенно.
Я такова не хател. Я думал вы умные. А вас можна епать,как хотеть.Прямо на дороге.
Праснитесь,расияне! Мне типерь все равно,не нада ни бухла,ни шакалада.Ничево ни нада.
Если вы чуете палец в жо-пе,и видите одновременно-руки,то поймите простую истину-Вас епут!
Вас не наепут,если вы этого не захотите.
А если у вас потребность,и зуд в ж-опе,и вы ползете озабоченные,за удовлетворением,с вазелином,то это-не Расия.И вы -не Расияне. А вы есть- го-вно.Ваш удел.Плавать.
А Расии нет.
навуходоносер написал 28.01.2018 17:15
Равиль Шакиров написал 28.01.2018 16:59
Юрийнет написал 28.01.2018 16:48
БОЙКОТ, День выборов мертвого человека, МЕРТВЫЙ ДЕНЬ! Вообще не выходит на улицу даже за хлебом! Копрофаги выползают выбирать некрофила!
Александр ДВ написал 28.01.2018 16:48
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Какая прелесть! А при отсутствии порога явки - бойкот выявит расстановку сил и не поспособствует избранию?
Бойкот - крайняя форма мирного пока протеста по отношению к т.н. властям и по количеству голосивших и будут судить о "победителе", в т.ч. "наши партнеры и друзья", да и "патриоты" рф после того языки поприкусят.
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< Если народ не идет на выборы, значит ему не нужны перемены.>
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А были примеры перемен за 25 лет? Кроме рейтингов, естссно
Дырбулщил написал 28.01.2018 16:22
Цели разные,инструмент для обоих( или 3х-4х) целей-один.Другого нет.Пользуем тот что есть.Выбора нет.Мотивация в нороте- тоже вся разнообразная,природная,этнографическая.И опять-инструмент один.
Так шта не ху-й рыло воротить-кто рядом с тобой этим инструментом попользуется. Эта не союзник упаси боже,а просто- попутчик. Пусть едет.Маршрут один. А вот на конечной станции разберемся.Хто из ху.
А пока- даже поезд еще не тронулся.
тем хто собрался голосовать...
ответить словами поэта(афтыря бессмертных строк найдете сами -хто) но перефразируя.
Избиратель-есть гов-но.(парафраз)
...........
А поэт в ответ зевнул, от говна уставши,
и сказал поэт говну, воздуха набравши :
- Ты – *****, и здесь твой дом, ты лежишь и гонишь,
ты, *****, помрешь говном, хоть и не потонешь.
В светской жизни и в делах, и даже в конном спорте
Закусите удила, но с говном не спорьте !!
......
Это "поэт" к тем- кто рьяный "голосун".Не спорьте с ними.Пусть "голосят".
не мечите бисер перед свиньями.
Потому как что? Потому как то,что в данном контексте- и Баранов,и Навальный- "поэты".Путь один.Цели разные. Слушайте поэтов.Потом разберемся.
Не будьте- гов-ном на асфальте. Не будьте Ысбырателями.
...........
Разумеется,если вас не поставили в невыносимые условия.Нет жесткого принуждения.Чем завтра кормить детей.И вы-свободны,от ответственности не ходить на эту рыготину.Вы уже 25 лет лежите на асфальте,и не тонете.
Альбатрос. написал 28.01.2018 16:17
"Навальный проводит бойкот с одним-единственным мотивом: меня, единственного и неповторимого Лешу Навального не взяли кандидатом в президенты - поэтому бойкот.
Левые призывают к бойкоту, потому что вообще пост президента как таковой противоречит левой идее.
Разница существенная."
Да, разница во внешних формах есть, но конечный эффект одинаков, бойкот не выявляет количественной расстановки политических сил в обещстве и содействует переизбранию Путина. Если народ не идет на выборы, значит ему не нужны перемены.
Что такое государство для чайников написал 28.01.2018 16:02
1. Банда рэкетиров(или мафия), собирающая дань с определенной территории (например, банда варягов Рюрика).
2. Народная самооборона от банд рэкетиров или союз народных ополчений (Швейцария с клятвой Рютли).
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СССР БЫЛ ГОСУДАРСТОМ ПЕРВОГО ТИПА, К ВАШЕМУ СТЫДУ Г-Н БАРАНОВ.