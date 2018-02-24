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Московский листок

Строить партию нового типа, партию 21 века. Своего рода Большую Семью

Опубликовано 24.02.2018 автором Андрей Чувилин в разделе комментариев 6

кпрф окп рот-фронт ппкр
Строить партию нового типа, партию 21 века. Своего рода Большую Семью

Строить партию нового типа, партию 21 века. Своего рода Большую Семью, в хорошем смысле этого слова, то есть строить отношения в партии как в порядочной семье - уважительные и добросердечные. Есть проблема - иди в партию. Партия поможет решить её. Есть радость - поделись с партией - усилится радость в тысячи раз. Горе настигло - иди в партию - товарищи разделят твою кручину, уменьшат её в миллионы раз. Нет работы - партия поможет. Надо автомобиль отремонтировать - партия подскажет сервис И т.д. И т.п. Потребительское отношение «вождей» к кадрам, должно быть заменено на тёплое, товарищеское. Не надо спрашивать: «Что ты можешь дать партии?», а следует говорить человеку: «Если ты вступишь в партию, она тебе даст ощущение твоей значимости, чувство локтя, солидарности (ибо один за всех, и все за одного), юридическую защищённость; попытается помочь с работой, жильём и т.п.». Вот это и будет современная партия нового типа, отвечающая вызовам 21 века.

О, как на меня сейчас обрушатся «ревнители чистоты» марксизма-ленинизма: «Какая семья? Это что, клуб по интересам? Колхоз? Корпорация, в конце-концов?» Отвечу: «Да. И клуб. И колхоз. И корпорация. И всё это - Партия!» Партия нового типа. И не надо ссылаться на Ильича. Он жил в позапрошлом веке. Тогда не было такой глобализации, не стояли так остро вопросы мигрантов, правил бал капитал промышленный, спекулятивно-банковский, но не мошеннический как сейчас, надуваемый как мыльный пузырь. Да и психология у масс, которым нечего жрать и они готовы от этого лезть хоть к чёрту в пасть, хоть на баррикады, отличается от психологии общества, пусть и бедного, но не голодающего, где каждый имеет возможность иметь буханку хлеба в день. Другое дело, что буханка может быть и с опилками, и с пластмассовыми добавками, и с прочей гадостью - это другое дело. Так же, как и то, что стандарты потребления и нормальной человечьей жизни выросли. Тем не менее, факт остаётся фактом - уже моё поколение не знает, что такое голод, что такое работа в 12 лет по 12 часов за мизерную пайку. Да, помню нехватку разных продуктов, помню период, когда белый хлеб воспринимался как праздник. Но голода-то уже не было. Это один из принципиальнейших вопросов! А мы всё топчемся на месте, без креатива, без сколь-нибудь каких-то интересных новых форм работы. Да, принять в партию кота - это интересно. Креативненько для прикола. Но это и всё. На приколах далеко не уедешь. Где мозговые штурмы? Где обмен мнениями? Ничего нет и в помине.

Неоднократно говорил об организации хозяйства на Дальнем Востоке, на базе так называемых дальневосточных гектаров. Можно организовывать и снабжение продуктами членов партии по оптовым ценам, закупая их у своих сторонников. Организовывать поздравления с Днём рождения каждого члена партии, а не только членов ЦК.

Да, это хозяйственные и организационные вопросы. Но они архиважны для сплачивания коллектива в единое целое, для выработки партийного товарищества. И не надо трындеть о «мелкобуржуазном уклоне» и проч. Это всё пустое.

И ещё. Почему бы, например, не озаботиться приобретением участочка землицы и постройкой там кооперативного дома? Если партия поручит, то я, как инженер-строитель, работавший и мастером, и прорабом, и одним из руководителей коллектива крупного строительно-монтажного треста, мог бы взяться за это дело.

Далее. Надо отчётливо осознавать, что участие в выборах - это не основная деятельность партии. Это лишь маленькая составная часть её работы. Основная работа - в гуще народа. Там, помогая людям решать их насущные жизненные проблемы, надо вербовать в партию своих сторонников.

В выборах надо участвовать в тех случаях, когда есть реальная возможность их выиграть. Надо выбрать реперные точки и на них, навалившись всем миром, сконцентрировать своё внимание. Захватив эти маленькие плацдармы в лице глав пусть и незначительных районов, отдельных поселений, оттуда развивать наступление на Кремль. Ничего нового нет в этой, проверенной веками, стратегии. Почему она не применяется?

Участие же во всех выборах без разбора приводит к распылению сил и средств, а также постоянные проигрыши вырабатывают «синдром пораженца».

Участие же в выборах для пропаганды партийных идей - вообще чушь несусветная. Какие идеи? Все партии декларируют, что они за всё хорошее против всего плохого. Отдельные позиции в этих декларациях дела не меняют. Если говорить о том, что слово «коммунистическая» в названии будет конфеткой для электората, значит не понимать и не знать свой народ, а тиражировать замшелые клише.

Поясню. Пока в 18 веке люди не жили при социализме, этот строй казался панацеей. Сейчас на дворе 21 век. Люди жили при культурной революции Мао в коммунистическом Китае, при геноциде Пол-Пота в коммунистической Камбодже... Да что за примером далеко ходить. В России слово «коммунист» ассоциируется не с образом героя из одноимённого фильма, а со словом «предатель», чему немало поспособствовали и власовщина, и горбачёвщина, и чубайсовщина, и ельцинизм, и шеварнадзовщина, и .... Перечислять дальше?

На разъяснение людям, что издержки бывают всегда, что Советский Союз - величайшая веха в истории человечества, что только социализм (ставящий во главу угла интересы Человека, а не извлечение прибыли) способен спасти человечество от самоуничтожения, уйдут годы и годы. Пока же электорат сравнивает уровень жизни в капиталистических скандинавских странах, в странах Западной Европы с уровнем жизни во Вьетнаме, Северной Корее, Венесуэле...И ему, электорату, что называется по-барабану теории о классовой борьбе, противоречии между трудом и капиталом, о неправедном извлечении прибавочной стоимости, и т.д. Электорат хочет жить здесь и сейчас. Поэтому, может быть, имеет смысл сделать ребрендинг названия партии. Именно названия, исходя из тактических целей. Вспомним, что революцию в 1917 году совершил народ под руководством Российской социал-демократической рабочей партии, то есть, хотя бы формально, под руководством социал-демократов.

И ещё. В 18 веке не было ни ядерного оружия, (применение которого ставит на кон само существование человечества), ни телевидения, которое в изощрённо-умелых иезуитских ручонках превращается в мощнейшее средство околпачивания населения. А мы всё мусолим догмы 18 века без их сколь-либо творческого развития. Такое политическое начётничество не приведёт к Победе!

И не надо бояться разных мнений, дискуссий. Надо любить партию, а не себя в партии. Вот, например, при Ленине в партии было разномнение. Ленин умер. Остался в Мавзолее. Соратники его почитали и построили страну.

При Сталине, «лучшем друге физкультурников», не было разномнения. И – что? Через три (!!!) – всего три (!!!) года после его смерти, его лучшие «друзья» по земной жизни облили бывшего вождя грязью и выкинули недавнего соратника из Мавзолея как ненужную вещь. А всего через три с половиной десятилетия рухнула и партия, и страна.

Тотальному оболваниванию народа буржуазной пропагандистской машиной, действующей архиизощрённо, сосущей силы из бездонной финансовой бочки барыг-грязнохватом, мы можем, и должны противопоставить современные технологии вербовки сторонников, например, используя технологии сетевого маркетинга, теорию 10 рукопожатий и - главное - реальное отношение к Человеку как к товарищу, а не как к «человеческому фактору», расходному материалу для достижения своих целей. Почему бы, например, не организовать бесплатные юридические консультации для обманутых дольщиков?

Кроме этого, необходимо разработать систему продвижения кадров в партии. Чтобы люди продвигались не по принципу личной преданности, лояльности руководству, а по тому, что сделали для партии в реале. Иначе - повторение судьбы КПСС, когда чуть подули посильней ветры, так и сдули весь «одобрямс».

Уделять повышенное внимание не перетиранию замшелых догм под видом идеологической пропаганды, а новым политтехнологическим разработкам. Так, из тех же выборов 2017 года можно было бы сделать хорошую пропагандистскую конфетку. Поскольку существуют целые сообщества, не признающие итоги этих выборов, можно было б признать итоги выборов частично, если уж по каким-либо конъюнктурным соображениям не было мочи полностью отрицать их итоги.

Совершенно недостаточное участие партии в протестном движении. Опять кроме слов - пустота. Не было партии и при событиях в Гуково (Ростовская область), не было и на Серпуховском лифтостроительном заводе. Это только свежие примеры. А КПРФ, кстати, там присутствовала. (Более того, на 17 съезде КПРФ вспоминали и политсидельцев - Квачкова, Мухина со товарищи. Жёстко говорилось и об усилении классовой борьбы. Так что это ещё вопрос, какая партия более зубастая на деле, а не на словах.)

Работа с людьми тем более необходима, что, как показывает новейшая история, дело будет решено не выборами, а Её Величеством Улицей!!!

Способно ли руководство партии резко менять галс, ориентироваться в бурных разнонаправленных ураганных ветрах, бушующих в политическом океане, чтобы парусник ППКР не посадить на рифы, не перевернуть, не утопить, а довести до конечного пункта - до Кремля? Полагаю, ответ будет дан в ближайшие годы. И он будет таков: «Приплыли!» А уж в каком значении будет восприниматься это слово - в иронично-саркастическом или радостно-возбуждённом - зависит от того, как партийные «вожди» воспримут эти мои заметки: отмахнутся. как обычно, или сделают надлежащие выводы.

Надеюсь, что есть, пусть и совсем небольшие, шансы на то, что партию не постигнет печальная участь усадьбы из известной песенки: «Всё хорошо, прекрасная маркиза...»

От редакции: Не совсем понятно, говорит автор о партии "Коммунисты России" или о какой-то еще не существующей гипотетической партии.

Если о ППКР, то да, есть отдельные недостатки - и никакой семьей эта партия, понятно, не является. То же можно сказать и о других компартиях - РОТ-Фронте (РКРП), ОКП. Не хватает людей, например, чтобы оперативно съездить в Гуково - да, Николай Коломейцев лично участвовал, и большой молодец. Зато вот в марше россерженных фермеров - не участвовал, хотя их в свое время блокировали в Аксае, практически на границе с Ростовом. Ехать всего ничего, если от обкома КПРФ, а от Москвы далековато. Коломейцев на меня даже обиделся, когда я напомнил ему об этом географическом казусе. Но к фермерам все равно не поехал.

Что до Серпухова, то посмотрите на публикации на ФОРУМе.мск - и сравните с тем, сколько этому уделено места на официальном сайте КПРФ.

Насчет Мухина, Сорокина, Барабаша и Парфенова - мы их на съезде не "упоминали", мы за них боролись, и сейчас не прекращаем. Как и за других политзаключенных. Можете посмотреть публикации - их очень много, оцените хотя бы "на вес". Да вот же статья Мухина висит на ФОРУМе.мск на главной странице.

Ансамбль "утехи российского быдла"

Или наберите в поисковике на ФОРУМе.мсе "Квачков" и посмотрите, сколько о нем и в защиту него написано разными людьми.

И посмотрите, сколько раз по разным надуманным предлогам Роскомнадзор пытался прикрыть ФОРУМ.мск - и почему-то ни разу не было проблем у сайта КПРФ.

Да вот и свежий пример - уже месяц находится под арестом в Бутырском СИЗО Петр Милосердов, журналист и политтехнолог, который работал непосредственно с КПРФ. Проводил успешные избирательные кампании. В том числе и кампанию Павла Грудинина в свое время. И что? Хоть полслова в его защиту от КПРФ и лично от "народного кандидата" Грудинина прозвучало? А ведь сейчас, во время выборов это даже дало некоторый плюс и зюгановской партии, и "народному кандидату" латифундисту. А для Милосердова могло бы изменить хотя бы режим содержания, с камеры изолятора хотя бы на домашний арест - для Зюганова, много лет проживающего в санатории Администрации президента, тоже под охраной, но в другом смысле, проблема, конечно, совершенно непонятная.

Но почему-то язык у "зубастой парти" оказался даже не за зубами, а в другом, менее почтенном месте.

Все это к тому, что сравнение любой из компартий в России с КПРФ - оскорбительно для любого уважающего себя коммуниста, левого и просто порядочного человека.

А партия нужна, конечно. Она, собственно, сейчас и формируется - формально компартий три, но они уже сегодня действуют совместно по различным проектам, пытаясь дополнить друг друга там, где реальных сил у одной структуры не хватает. Процесс идет, и надеюсь с крушением КПРФ после позорного выдвижения капиталиста в качестве "лидера борющегося класса", он ускорится.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 6
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ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ВЛАСТЕЛИН МИРА И ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ, ПУТИН I-IV МЕЧТАЕТ, НЕТ, АЛЧНО ЖАЖДЕТ, ПОВТОРИТЬ
ВЛАСТЕЛИН МИРА И ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ, ПУТИН 1-4 написал 24.02.2018 13:24
ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ВЛАСТЕЛИН МИРА И ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ, ПУТИН I-IV МЕЧТАЕТ, НЕТ, АЛЧНО ЖАЖДЕТ, ПОВТОРИТЬ УЧАСТЬ ВАШЕГО ВЕЛИЧЕСТВА НИКОЛАЯ II.
.
БОГ ЕМУ В ПОМОЩЬ!
.
ШЛА ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА и МИЛЛИОНЫ РУССКИХ КРЕСТЬЯН ВОЕВАЛИ в ОКОПАХ с НЕМЦАМИ СГОРАЯ ОТ СЖИГАЮЩЕГО ИХ ИЗНУТРИ ПЛАМЕННОГО ПАТРИОТИЗМА,
а В, ЭТО ВРЕМЯ, ВНУТРИ СТРАНЫ ШЕЛ ОТКРОВЕННЫЙ ГРАБЕЖ с ПОМОЩЬЮ ТОГДАШНИХ ВЕЛИКОСВЕТСКИХ ЭЛИТ.
.
НАРОДНОЕ БЫДЛО ВОЕВАЛО В ОКОПАХ, А ВЕЛИКОСВЕТСКАЯ ТУСОВКА, ЕГО ВЕЛИЧЕСТВ, БЕСИЛАСЬ С ЖИРУ.
.
.
ГОСПОДА - ТОВАРИЩИ!
.
ВАМ ЭТО НИ ЧТО НЕ НАПОМИНАЕТ ИЗ НЫНЕШНИХ ПАТРИОТИЧЕСКИХ
ДИФИРАМБОВ ГАЛЕРНЫХ РАБОВ?
.
И ВЫ НЕ ДОГАДЫВАЕТЕСЬ ЧЕМ В ИТОГЕ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ?
.
А ЧЕМ ЗАКОНЧИЛСЯ ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ НА ИСХОДЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ ДЛЯ ТОГДАШНЕЙ ЭЛИТЫ ВСКОРМЛЕННОЙ НА КРОВИ РУССКОГО НАРОДА?
.
А РАЗВЕ ПРИЧИНЫ и СЛЕДСТВИЯ ТОГДАШНИЕ, ЧЕМ-ТО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПРИЧИН и СЛЕДСТВИЙ НЫНЕШНЕГО ОТКРОВЕННОГО, НЕПРЕРЫВНОГО и НЕСКОНЧАЕМОГО ГРАБЕЖА РОССИИ?
.
.
ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ (загадки истории золотая серия) (Небольшая книжица. Куплена мной в киоске. )
.
Почему случилась революция 1917 года.
.
ПИР ТЫЛОВЫХ "КРЫС" (заголовок)
.
"ЭТО ОТКРЫТЫЙ ГРАБЕЖ" (подзаголовок)
.
Кому война, а кому мать родна.
.
Нефть до ВОЙНЫ стоила 42 копейки. В Новгороде с доставкой 56 копеек.
Во время войны в Новгороде стала стоить 1 рубль 12 копеек.
Доставку нефти удорожили на 400 - 500%.
.
Стоимость любого военного заказа на частных предприятиях ВПК превышала стоимость такого же заказа на казенных заводах в десятки, а то и в сотни раз.
.
НИКОЛАЙ II:
На вас жалуются, что вы стесняете самодеятельность общества при снабжении армии.
.
МАНИКОВСКИЙ: (начальник главного артиллерийского управления генерал Маниковский)
Ваше Величество, они и без того наживаются на поставке на 300%, а бывали случаи, что получали даже более 1000% барыша.
.
НИКОЛАЙ II:
Ну и пусть наживают, лишь бы не воровали.
.
МАНИКОВСКИЙ:
Ваше Величество, но это хуже воровства, это открытый грабеж.
.
НИКОЛАЙ II:
Все-таки не нужно раздражать общественное мнение.
.
.
ПОСЛЕ НАС ХОТЬ ПОТОП (подзаголовок)
.
Вот что писал о тех временах Лев Троцкий, тогда еще талантливый журналист, даже не мечтавший стать одним из вождей революции:
.
...Громадные состояния возникали из КРОВАВОЙ ПЕНЫ...
...Сверху падал непрерывный золотой дождь...
...аристократические дамы высоко поднимали подолы...
...Все спешили хватать и жрать, в страхе, что благодатный дождь прекратиться.
...и все отвергали позорную идею преждевременного мира...
.
...А вот выяснить, куда делись 40 миллионов рублей, полученных из казны "Северпомощью", так и не удалось - по причине отсутствия какой-либо отчетности.
.
УГЯ! УГЯ! УГЯ!
.
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Мысль не новая.
Владимир П. написал 24.02.2018 12:35
То ли автор неграмотный, то ли к плагиату склонен. Были такие "партии" во множестве организованы в первые годы советской власти, назывались "коммуны". Все у них было общее, все друг другу помогали (по замыслу), жили, так сказать, одной семьей. Да только недолго. Такие склоки, скандалы, разложение, улынивание от работы начались, что партия решила "не дорос народ". Даже из "коммуналок" в городах, где были все возможности по братски друг другу помогать, и то норовили люди разбежаться. "Ничего нет нового под луной". Автору полезно прочесть работу В.И. Ленина о "левом уклоне".
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SamuelTT
SamuelTT написал 24.02.2018 12:27
[color=#808080 !important]оПХЦКЮЬЮЧ бЮЯ МЮ ЯРЮПШИ МН НВЕМЭ ЩТТЕЙРХБМШИ ОПНЕЙР ОН ГЮПЮАНРЙС ДЕМЕЦ.
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Kranvagzency
Kranvagzency написал 24.02.2018 12:25
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JennyEsoff
JennyEsoff написал 24.02.2018 12:06
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ТАК ЧТО ЛЮБЕЗНЫЙ Андрей Чувилин ВСТУПАЙТЕ В НЕЕ И ЖИВИТЕ СЧАСТЛИВО.
ПУТИН УЖЕ ПОСТРОИЛ написал 24.02.2018 11:28
.................Строить партию нового типа, партию 21 века. Своего рода Большую Семью, в хорошем смысле этого слова, то есть строить отношения в партии как в порядочной семье - уважительные и добросердечные. Есть проблема - иди в партию. Партия поможет решить ее. Есть радость - поделись с партией - усилится радость в тысячи раз. Горе настигло - иди в партию - товарищи разделят твою кручину, уменьшат ее в миллионы раз. Нет работы - партия поможет.................
.
А ДАЛЬШЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ.....
.
.......Потребительское отношение "вождей" к кадрам, должно быть заменено на теплое, товарищеское.......
.
ОПА ПРИЕХАЛИ....
.
А ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К САМОЙ """ПАРТИИ""" НАМ НИЧЕГО НЕ НАПОМИНАЕТ?
.
ПОЧЕМУ РАЗВАЛИЛАСЬ КПСС и ВСЛЕД ЗА НЕЙ СССР?
.
А потому что БЫТЬ В ПАРТИИ БЫЛО ОЧЕНЬ ВЫГОДНО, но ЛЮБОЙ ПРОСТУПОК приводил К ГИБЕЛИ ЛИЧНОСТИ НЕ УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЙ КОРПОРАТИВНЫХ ИНТЕРЕСОВ """ПАРТИИ""", которые СПЛОШЬ и РЯДОМ не совпадали с интересами ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА.
.
ТО ЕСТЬ """ПАРТИЯ""", а ПО СУТИ """МОГУЧАЯ КУЧКА ВЫСКОЧЕК""" ЖИВЕТ ЗА СЧЕТ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ОСТАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНО ПОДДЕРЖИВАЯ ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ """ЗАКРЕПЛЕННЫЕ В УСТАВЕ ПАРТИИ""" В УЩЕРБ ВСЕМУ ОСТАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВУ.
.
А ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПИТЕРСКАЯ БАНДА ПУТИНА?
.
ВОТ ИМЕННО ЧТО В ТОЧНОСТИ ТАКУЮ ПАРТИЮ.
.
ПУТИН УЖЕ ПОСТРОИЛ """ПАРТИЮ""" 21 ВЕКА.
.
ТАК ЧТО ЛЮБЕЗНЫЙ Андрей Чувилин ВСТУПАЙТЕ В НЕЕ И ЖИВИТЕ СЧАСТЛИВО.
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