Строить партию нового типа, партию 21 века. Своего рода Большую Семью, в хорошем смысле этого слова, то есть строить отношения в партии как в порядочной семье - уважительные и добросердечные. Есть проблема - иди в партию. Партия поможет решить её. Есть радость - поделись с партией - усилится радость в тысячи раз. Горе настигло - иди в партию - товарищи разделят твою кручину, уменьшат её в миллионы раз. Нет работы - партия поможет. Надо автомобиль отремонтировать - партия подскажет сервис И т.д. И т.п. Потребительское отношение «вождей» к кадрам, должно быть заменено на тёплое, товарищеское. Не надо спрашивать: «Что ты можешь дать партии?», а следует говорить человеку: «Если ты вступишь в партию, она тебе даст ощущение твоей значимости, чувство локтя, солидарности (ибо один за всех, и все за одного), юридическую защищённость; попытается помочь с работой, жильём и т.п.». Вот это и будет современная партия нового типа, отвечающая вызовам 21 века.

О, как на меня сейчас обрушатся «ревнители чистоты» марксизма-ленинизма: «Какая семья? Это что, клуб по интересам? Колхоз? Корпорация, в конце-концов?» Отвечу: «Да. И клуб. И колхоз. И корпорация. И всё это - Партия!» Партия нового типа. И не надо ссылаться на Ильича. Он жил в позапрошлом веке. Тогда не было такой глобализации, не стояли так остро вопросы мигрантов, правил бал капитал промышленный, спекулятивно-банковский, но не мошеннический как сейчас, надуваемый как мыльный пузырь. Да и психология у масс, которым нечего жрать и они готовы от этого лезть хоть к чёрту в пасть, хоть на баррикады, отличается от психологии общества, пусть и бедного, но не голодающего, где каждый имеет возможность иметь буханку хлеба в день. Другое дело, что буханка может быть и с опилками, и с пластмассовыми добавками, и с прочей гадостью - это другое дело. Так же, как и то, что стандарты потребления и нормальной человечьей жизни выросли. Тем не менее, факт остаётся фактом - уже моё поколение не знает, что такое голод, что такое работа в 12 лет по 12 часов за мизерную пайку. Да, помню нехватку разных продуктов, помню период, когда белый хлеб воспринимался как праздник. Но голода-то уже не было. Это один из принципиальнейших вопросов! А мы всё топчемся на месте, без креатива, без сколь-нибудь каких-то интересных новых форм работы. Да, принять в партию кота - это интересно. Креативненько для прикола. Но это и всё. На приколах далеко не уедешь. Где мозговые штурмы? Где обмен мнениями? Ничего нет и в помине.

Неоднократно говорил об организации хозяйства на Дальнем Востоке, на базе так называемых дальневосточных гектаров. Можно организовывать и снабжение продуктами членов партии по оптовым ценам, закупая их у своих сторонников. Организовывать поздравления с Днём рождения каждого члена партии, а не только членов ЦК.

Да, это хозяйственные и организационные вопросы. Но они архиважны для сплачивания коллектива в единое целое, для выработки партийного товарищества. И не надо трындеть о «мелкобуржуазном уклоне» и проч. Это всё пустое.

И ещё. Почему бы, например, не озаботиться приобретением участочка землицы и постройкой там кооперативного дома? Если партия поручит, то я, как инженер-строитель, работавший и мастером, и прорабом, и одним из руководителей коллектива крупного строительно-монтажного треста, мог бы взяться за это дело.

Далее. Надо отчётливо осознавать, что участие в выборах - это не основная деятельность партии. Это лишь маленькая составная часть её работы. Основная работа - в гуще народа. Там, помогая людям решать их насущные жизненные проблемы, надо вербовать в партию своих сторонников.

В выборах надо участвовать в тех случаях, когда есть реальная возможность их выиграть. Надо выбрать реперные точки и на них, навалившись всем миром, сконцентрировать своё внимание. Захватив эти маленькие плацдармы в лице глав пусть и незначительных районов, отдельных поселений, оттуда развивать наступление на Кремль. Ничего нового нет в этой, проверенной веками, стратегии. Почему она не применяется?

Участие же во всех выборах без разбора приводит к распылению сил и средств, а также постоянные проигрыши вырабатывают «синдром пораженца».

Участие же в выборах для пропаганды партийных идей - вообще чушь несусветная. Какие идеи? Все партии декларируют, что они за всё хорошее против всего плохого. Отдельные позиции в этих декларациях дела не меняют. Если говорить о том, что слово «коммунистическая» в названии будет конфеткой для электората, значит не понимать и не знать свой народ, а тиражировать замшелые клише.

Поясню. Пока в 18 веке люди не жили при социализме, этот строй казался панацеей. Сейчас на дворе 21 век. Люди жили при культурной революции Мао в коммунистическом Китае, при геноциде Пол-Пота в коммунистической Камбодже... Да что за примером далеко ходить. В России слово «коммунист» ассоциируется не с образом героя из одноимённого фильма, а со словом «предатель», чему немало поспособствовали и власовщина, и горбачёвщина, и чубайсовщина, и ельцинизм, и шеварнадзовщина, и .... Перечислять дальше?

На разъяснение людям, что издержки бывают всегда, что Советский Союз - величайшая веха в истории человечества, что только социализм (ставящий во главу угла интересы Человека, а не извлечение прибыли) способен спасти человечество от самоуничтожения, уйдут годы и годы. Пока же электорат сравнивает уровень жизни в капиталистических скандинавских странах, в странах Западной Европы с уровнем жизни во Вьетнаме, Северной Корее, Венесуэле...И ему, электорату, что называется по-барабану теории о классовой борьбе, противоречии между трудом и капиталом, о неправедном извлечении прибавочной стоимости, и т.д. Электорат хочет жить здесь и сейчас. Поэтому, может быть, имеет смысл сделать ребрендинг названия партии. Именно названия, исходя из тактических целей. Вспомним, что революцию в 1917 году совершил народ под руководством Российской социал-демократической рабочей партии, то есть, хотя бы формально, под руководством социал-демократов.

И ещё. В 18 веке не было ни ядерного оружия, (применение которого ставит на кон само существование человечества), ни телевидения, которое в изощрённо-умелых иезуитских ручонках превращается в мощнейшее средство околпачивания населения. А мы всё мусолим догмы 18 века без их сколь-либо творческого развития. Такое политическое начётничество не приведёт к Победе!

И не надо бояться разных мнений, дискуссий. Надо любить партию, а не себя в партии. Вот, например, при Ленине в партии было разномнение. Ленин умер. Остался в Мавзолее. Соратники его почитали и построили страну.

При Сталине, «лучшем друге физкультурников», не было разномнения. И – что? Через три (!!!) – всего три (!!!) года после его смерти, его лучшие «друзья» по земной жизни облили бывшего вождя грязью и выкинули недавнего соратника из Мавзолея как ненужную вещь. А всего через три с половиной десятилетия рухнула и партия, и страна.

Тотальному оболваниванию народа буржуазной пропагандистской машиной, действующей архиизощрённо, сосущей силы из бездонной финансовой бочки барыг-грязнохватом, мы можем, и должны противопоставить современные технологии вербовки сторонников, например, используя технологии сетевого маркетинга, теорию 10 рукопожатий и - главное - реальное отношение к Человеку как к товарищу, а не как к «человеческому фактору», расходному материалу для достижения своих целей. Почему бы, например, не организовать бесплатные юридические консультации для обманутых дольщиков?

Кроме этого, необходимо разработать систему продвижения кадров в партии. Чтобы люди продвигались не по принципу личной преданности, лояльности руководству, а по тому, что сделали для партии в реале. Иначе - повторение судьбы КПСС, когда чуть подули посильней ветры, так и сдули весь «одобрямс».

Уделять повышенное внимание не перетиранию замшелых догм под видом идеологической пропаганды, а новым политтехнологическим разработкам. Так, из тех же выборов 2017 года можно было бы сделать хорошую пропагандистскую конфетку. Поскольку существуют целые сообщества, не признающие итоги этих выборов, можно было б признать итоги выборов частично, если уж по каким-либо конъюнктурным соображениям не было мочи полностью отрицать их итоги.

Совершенно недостаточное участие партии в протестном движении. Опять кроме слов - пустота. Не было партии и при событиях в Гуково (Ростовская область), не было и на Серпуховском лифтостроительном заводе. Это только свежие примеры. А КПРФ, кстати, там присутствовала. (Более того, на 17 съезде КПРФ вспоминали и политсидельцев - Квачкова, Мухина со товарищи. Жёстко говорилось и об усилении классовой борьбы. Так что это ещё вопрос, какая партия более зубастая на деле, а не на словах.)

Работа с людьми тем более необходима, что, как показывает новейшая история, дело будет решено не выборами, а Её Величеством Улицей!!!

Способно ли руководство партии резко менять галс, ориентироваться в бурных разнонаправленных ураганных ветрах, бушующих в политическом океане, чтобы парусник ППКР не посадить на рифы, не перевернуть, не утопить, а довести до конечного пункта - до Кремля? Полагаю, ответ будет дан в ближайшие годы. И он будет таков: «Приплыли!» А уж в каком значении будет восприниматься это слово - в иронично-саркастическом или радостно-возбуждённом - зависит от того, как партийные «вожди» воспримут эти мои заметки: отмахнутся. как обычно, или сделают надлежащие выводы.

Надеюсь, что есть, пусть и совсем небольшие, шансы на то, что партию не постигнет печальная участь усадьбы из известной песенки: «Всё хорошо, прекрасная маркиза...»

От редакции: Не совсем понятно, говорит автор о партии "Коммунисты России" или о какой-то еще не существующей гипотетической партии.

Если о ППКР, то да, есть отдельные недостатки - и никакой семьей эта партия, понятно, не является. То же можно сказать и о других компартиях - РОТ-Фронте (РКРП), ОКП. Не хватает людей, например, чтобы оперативно съездить в Гуково - да, Николай Коломейцев лично участвовал, и большой молодец. Зато вот в марше россерженных фермеров - не участвовал, хотя их в свое время блокировали в Аксае, практически на границе с Ростовом. Ехать всего ничего, если от обкома КПРФ, а от Москвы далековато. Коломейцев на меня даже обиделся, когда я напомнил ему об этом географическом казусе. Но к фермерам все равно не поехал.

Что до Серпухова, то посмотрите на публикации на ФОРУМе.мск - и сравните с тем, сколько этому уделено места на официальном сайте КПРФ.

Насчет Мухина, Сорокина, Барабаша и Парфенова - мы их на съезде не "упоминали", мы за них боролись, и сейчас не прекращаем. Как и за других политзаключенных. Можете посмотреть публикации - их очень много, оцените хотя бы "на вес". Да вот же статья Мухина висит на ФОРУМе.мск на главной странице.

Ансамбль "утехи российского быдла"

Или наберите в поисковике на ФОРУМе.мсе "Квачков" и посмотрите, сколько о нем и в защиту него написано разными людьми.

И посмотрите, сколько раз по разным надуманным предлогам Роскомнадзор пытался прикрыть ФОРУМ.мск - и почему-то ни разу не было проблем у сайта КПРФ.

Да вот и свежий пример - уже месяц находится под арестом в Бутырском СИЗО Петр Милосердов, журналист и политтехнолог, который работал непосредственно с КПРФ. Проводил успешные избирательные кампании. В том числе и кампанию Павла Грудинина в свое время. И что? Хоть полслова в его защиту от КПРФ и лично от "народного кандидата" Грудинина прозвучало? А ведь сейчас, во время выборов это даже дало некоторый плюс и зюгановской партии, и "народному кандидату" латифундисту. А для Милосердова могло бы изменить хотя бы режим содержания, с камеры изолятора хотя бы на домашний арест - для Зюганова, много лет проживающего в санатории Администрации президента, тоже под охраной, но в другом смысле, проблема, конечно, совершенно непонятная.

Но почему-то язык у "зубастой парти" оказался даже не за зубами, а в другом, менее почтенном месте.

Все это к тому, что сравнение любой из компартий в России с КПРФ - оскорбительно для любого уважающего себя коммуниста, левого и просто порядочного человека.

А партия нужна, конечно. Она, собственно, сейчас и формируется - формально компартий три, но они уже сегодня действуют совместно по различным проектам, пытаясь дополнить друг друга там, где реальных сил у одной структуры не хватает. Процесс идет, и надеюсь с крушением КПРФ после позорного выдвижения капиталиста в качестве "лидера борющегося класса", он ускорится.

Анатолий Баранов