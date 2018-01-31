"Именно благодаря Зюганову Россия не распалась"

Наблюдая второй месяц избирательную кампанию бизнесмена от КПРФ Павла Грудинина, нельзя не прийти в изумление. Ведь большая ее часть - это просто торжественное шествие от одного скандала к другому. Поездка в Германию на Новый год, непонятные счета в австрийском банке, дурацкие ляпы в прямом эфире, потом эти миллионные-миллиардные облигации, 37-миллионный "подарок" для себя и сына, лишение Удальцова статуса доверенного лица...

Кандидат Грудинин может сколько угодно обижаться на проплаченных журналистов. Да, буржуазные СМИ ангажированы, продажны и необъективны. Но ведь поводы для «информационной войны» создает он сам и его штаб, которым руководит лично Геннадий Андреевич Зюганов. Вражеским «гиенам пера и шакалам ротационных машин» и придумывать особо ничего не надо!

Видимо, в команде Грудинина наконец-то поняли, что все идет наперекосяк и надо что-то делать. И вот на свет появилось методическое пособие отдела ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний «Противодействие мифам против КПРФ и ее кандидата…». Подготовил его некий психолог А.М. Богачев, использованы материалы Д.Г. Новикова и М.С. Кострикова, ответственный за выпуск С.П. Обухов.

Как сказано в предисловии, «можно выделить «базовые» мифы, с помощью которых наши оппоненты атакует представителей национально-патриотических сил во время дебатов, и предложить «ответы-шаблоны», которые, как в боксе, позволяют немедленно контратаковать с ущербом для противника. Если внимательно изучить «ответы-шаблоны» и энергично, напористо, мгновенно отвечать на соответствующие выпады оппонентов, то последние получат в ходе дебатов чувствительные удары».

Ну что тут скажешь… Я действительно получил чувствительный удар по своей психике и здравому смыслу, внимательно читая этот опус.

Например, как зюгановские идеологи советуют отвечать на слова о том, что Грудинин – типичный олигарх средней руки:

«Грудинин – народный директор, он созидает, а олигархи разрушают и сосут у народа кровь. Грудинин, подобно Марксу и Энгельсу, которых тоже называли «капиталистами», выступает против эксплуатации человека человеком! И еще: национализация стратегических ресурсов, за которую Грудинин, это смерть для олигархов и крупных капиталистов. Поэтому Грудинин по определению не может быть олигархом и нуворишем. Но он защищает интересы малого и среднего бизнеса!».

Против эксплуатации и одновременно за интересы малого и среднего бизнеса. И это все в одном абзаце! Хоть смейся, хоть плачь от этой и других нелепостей.

А вот примерный ответ о продаже земли: «в связи с расширением МКАД совхоз принудительным образом должен был продать часть прилегающей к автодороге земли государству. Грудинину удалось сделать это максимально выгодным для совхоза образом».

Неужели принудительно? А как же, например, сделка с МЕГА и ИКЕА, после которой акционеры «ТТ Девелопмент», Грудинин и его сын, получили по 37 млн. руб. в качестве «выплат в виде подарков». Подарки тоже вручались принудительным образом? Надеюсь, без использования паяльника?

Рекомендуемый ответ про 10-летнее членство в «Единой России» выглядит так: «Да, в 2000 году Грудинин поддержал Путина, чтобы помочь в восстановлении вертикали власти в распадающейся стране. Но сейчас - другое время… Поэтому с 2010 года Грудинин – с КПРФ, и иной созидательной альтернативы нет. Это понимают многие в той же «Единой России». И Грудинин возьмет их в Правительство. А что до ЛДПР, то совхоз имени Ленина всегда рад гостям. Приезжал в гости и Жириновский: попотчевали по русской традиции клубникой, налили стопочку…».

Не знаю, сколько стопочек налили автору этой части методического пособия, но между делом он проболтался, что Грудинин собирается взять в правительство многих единороссов. А ведь избиратели-то думают, что там будут работать исключительно патриоты и члены КПРФ! Между прочим, на следующей странице мы встречаем совершенно другой пассаж:

«Отметим еще раз, что в ответ на возможные инсинуации против П. Грудинина («Он был доверенным лицом Путина, он был в «ЕР») следует отвечать: «В 2000 мы вместе спасали от распада страну, но то время ушло, и надо двигаться дальше. Путин не в силах отказаться от «ЕР», а в ней засели отъявленные ельцинисты».

Внимательный читатель закономерно приходит к логическому выводу, что Грудинин возьмет в правительство «отъявленных ельцинистов». Час от часу не легче!

Есть в брошюре и раздел про общую политику КПРФ. Особый интерес представляет ответ об отношениях с РПЦ:

«Отдельный и очень важный вопрос – отношения Церкви и Компартии. Манипуляторы сознанием пытаются внушить нам идею противостояния христиан и коммунистов, ссылаясь на атеистическую пропаганду и богоборчество КПСС. Правда же состоит в том, что КПРФ решительно размежевалась с КПСС именно в вопросе отношения к Церкви. Номенклатура КПСС перестроилась в номенклатуру «единороссов», представители которой с фальшивыми улыбками стоят со свечками в храме. Актив же КПРФ на треть состоит из искренно верящих православных христиан, противостоящих наследникам Троцкого и приспешникам Чубайса. Компартия и РПЦ сходятся во многих вопросах…».

Можно понять только так, что, если случится чудо и благодаря молитвам добрых христиан из КПРФ Павел Грудинин придет к власти, политика финансирования РПЦ из бюджета и насильственной клерикализации продолжится. Единственное отличие – новое начальство будет держать свечки не с фальшивыми, а абсолютно искренними, светящимися улыбками.

Но больше всего открытий принес раздел «Мифы и правда о Зюганове». Просто одна цитата: "В глазах большинства россиян именно Г.А. Зюганов является Наставником нации. Он – лидер Высшего совета патриотических сил. Именно благодаря Зюганову Россия не распалась в 90-е и сохранила потенциал восстановления. Именно благодаря ему поднят русский вопрос. Настоящая Коммунистическая партия там, где Зюганов."

Наставник нации – это ведь что-то вроде Махатмы Ганди? А может даже целый Конфуций. Да, вырос Геннадий Андреевич за 25 лет до гигантских, почти вселенских размеров. Только мы почему-то это не заметили…

А если серьезно, все это конечно очень грустно. Крупная партия, да еще и называющая себя коммунистической, пребывает в полном идеологическом и политическом маразме. И многие ее сторонники этого упорно не хотят видеть.