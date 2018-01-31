Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Именно благодаря Зюганову Россия не распалась"

Опубликовано 31.01.2018 автором Александр Степанов в разделе комментариев 4

выборы зюганов грудинин
"Именно благодаря Зюганову Россия не распалась"

Наблюдая второй месяц избирательную кампанию бизнесмена от КПРФ Павла Грудинина, нельзя не прийти в изумление. Ведь большая ее часть - это просто торжественное шествие от одного скандала к другому. Поездка в Германию на Новый год, непонятные счета в австрийском банке, дурацкие ляпы в прямом эфире, потом эти миллионные-миллиардные облигации, 37-миллионный "подарок" для себя и сына, лишение Удальцова статуса доверенного лица...

Кандидат Грудинин может сколько угодно обижаться на проплаченных журналистов. Да, буржуазные СМИ ангажированы, продажны и необъективны. Но ведь поводы для «информационной войны» создает он сам и его штаб, которым руководит лично Геннадий Андреевич Зюганов. Вражеским «гиенам пера и шакалам ротационных машин» и придумывать особо ничего не надо!

Видимо, в команде Грудинина наконец-то поняли, что все идет наперекосяк и надо что-то делать. И вот на свет появилось методическое пособие отдела ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний «Противодействие мифам против КПРФ и ее кандидата…». Подготовил его некий психолог А.М. Богачев, использованы материалы Д.Г. Новикова и М.С. Кострикова, ответственный за выпуск С.П. Обухов.

Как сказано в предисловии, «можно выделить «базовые» мифы, с помощью которых наши оппоненты атакует представителей национально-патриотических сил во время дебатов, и предложить «ответы-шаблоны», которые, как в боксе, позволяют немедленно контратаковать с ущербом для противника. Если внимательно изучить «ответы-шаблоны» и энергично, напористо, мгновенно отвечать на соответствующие выпады оппонентов, то последние получат в ходе дебатов чувствительные удары».

Ну что тут скажешь… Я действительно получил чувствительный удар по своей психике и здравому смыслу, внимательно читая этот опус.

Например, как зюгановские идеологи советуют отвечать на слова о том, что Грудинин – типичный олигарх средней руки: 

«Грудинин – народный директор, он созидает, а олигархи разрушают и сосут у народа кровь. Грудинин, подобно Марксу и Энгельсу, которых тоже называли «капиталистами», выступает против эксплуатации человека человеком! И еще: национализация стратегических ресурсов, за которую Грудинин, это смерть для олигархов и крупных капиталистов. Поэтому Грудинин по определению не может быть олигархом и нуворишем. Но он защищает интересы малого и среднего бизнеса!». 

Против эксплуатации и одновременно за интересы малого и среднего бизнеса. И это все в одном абзаце! Хоть смейся, хоть плачь от этой и других нелепостей.

А вот примерный ответ о продаже земли: «в связи с расширением МКАД совхоз принудительным образом должен был продать часть прилегающей к автодороге земли государству. Грудинину удалось сделать это максимально выгодным для совхоза образом». 

Неужели принудительно? А как же, например, сделка с МЕГА и ИКЕА, после которой акционеры «ТТ Девелопмент», Грудинин и его сын, получили по 37 млн. руб. в качестве «выплат в виде подарков». Подарки тоже вручались принудительным образом? Надеюсь, без использования паяльника?

Рекомендуемый ответ про 10-летнее членство в «Единой России» выглядит так: «Да, в 2000 году Грудинин поддержал Путина, чтобы помочь в восстановлении вертикали власти в распадающейся стране. Но сейчас - другое время… Поэтому с 2010 года Грудинин – с КПРФ, и иной созидательной альтернативы нет. Это понимают многие в той же «Единой России». И Грудинин возьмет их в Правительство. А что до ЛДПР, то совхоз имени Ленина всегда рад гостям. Приезжал в гости и Жириновский: попотчевали по русской традиции клубникой, налили стопочку…». 

Не знаю, сколько стопочек налили автору этой части методического пособия, но между делом он проболтался, что Грудинин собирается взять в правительство многих единороссов. А ведь избиратели-то думают, что там будут работать исключительно патриоты и члены КПРФ! Между прочим, на следующей странице мы встречаем совершенно другой пассаж: 

«Отметим еще раз, что в ответ на возможные инсинуации против П. Грудинина («Он был доверенным лицом Путина, он был в «ЕР») следует отвечать: «В 2000 мы вместе спасали от распада страну, но то время ушло, и надо двигаться дальше. Путин не в силах отказаться от «ЕР», а в ней засели отъявленные ельцинисты». 
Внимательный читатель закономерно приходит к логическому выводу, что Грудинин возьмет в правительство «отъявленных ельцинистов». Час от часу не легче!

Есть в брошюре и раздел про общую политику КПРФ. Особый интерес представляет ответ об отношениях с РПЦ: 
«Отдельный и очень важный вопрос – отношения Церкви и Компартии. Манипуляторы сознанием пытаются внушить нам идею противостояния христиан и коммунистов, ссылаясь на атеистическую пропаганду и богоборчество КПСС. Правда же состоит в том, что КПРФ решительно размежевалась с КПСС именно в вопросе отношения к Церкви. Номенклатура КПСС перестроилась в номенклатуру «единороссов», представители которой с фальшивыми улыбками стоят со свечками в храме. Актив же КПРФ на треть состоит из искренно верящих православных христиан, противостоящих наследникам Троцкого и приспешникам Чубайса. Компартия и РПЦ сходятся во многих вопросах…». 

Можно понять только так, что, если случится чудо и благодаря молитвам добрых христиан из КПРФ Павел Грудинин придет к власти, политика финансирования РПЦ из бюджета и насильственной клерикализации продолжится. Единственное отличие – новое начальство будет держать свечки не с фальшивыми, а абсолютно искренними, светящимися улыбками.

Но больше всего открытий принес раздел «Мифы и правда о Зюганове». Просто одна цитата: "В глазах большинства россиян именно Г.А. Зюганов является Наставником нации. Он – лидер Высшего совета патриотических сил. Именно благодаря Зюганову Россия не распалась в 90-е и сохранила потенциал восстановления. Именно благодаря ему поднят русский вопрос. Настоящая Коммунистическая партия там, где Зюганов."

Наставник нации – это ведь что-то вроде Махатмы Ганди? А может даже целый Конфуций. Да, вырос Геннадий Андреевич за 25 лет до гигантских, почти вселенских размеров. Только мы почему-то это не заметили…

А если серьезно, все это конечно очень грустно. Крупная партия, да еще и называющая себя коммунистической, пребывает в полном идеологическом и политическом маразме. И многие ее сторонники этого упорно не хотят видеть.



Рейтинг:   3.91,  Голосов: 11
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
бездумным скотам кпрф - скотское и учение!
тупинамбург 77 написал 31.01.2018 10:03
Смех разбирает. Коммунисты уже давно понимают что в партии кпрф остались лишь сктообразные бездумные скоты.
И для этих дебилов выпускают геббельсовмкие речитативы.
Ибо мыслить склты кпрф более не могут...
Скотам- шпаргалка для скотов!
Ответить
(без названия)
гаденыщ написал 31.01.2018 07:48
Против Грудинина пишут только потенциальные воры.
Ответить
"Теперь я вместе с Геной, он необыкновенный.."
Сухой закон написал 31.01.2018 03:04
А почему это морячки Зюганова под руки поддерживают? Вспоминается реплика героя Евгения Леонова из фильма "Афоня", обращенная к герою Борислава Брондукова: "Иди спать! Вы пьяны!"
Ответить
(без названия)
!!!TOTQQ!VAMOQQ!!!&&& написал 31.01.2018 01:01
"&#171;Грудинин &#8211; народный директор, он созидает, а олигархи разрушают и сосут у народа кровь."
То таки действительно он создает. Таки-вот какие=то сомнительные счета в воровской и 3,1416-дарастической таки еуропке - то таки да...
\\\/\/\\\\//\"Актив же КПРФ на треть состоит из искренно верящих православных христиан"
- То таки они верят не в коммунистические идеи, а в заступничество таки древнеиудейского родоплеменного бошка? То таки да-аа7
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нет ли у вас желания ограничить интернет в России?:
Результаты
Интернет-ТВ
Миллионер Грудинин пнул журналистское расследование
Миллионер Грудинин пнул журналистское расследовани...
29.01.2018
Реакция Вассермана на "Кремлевский доклад" минфина США
Реакция Вассермана на "Кремлевский доклад" минфина...
31.01.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Миллиардеры из "кремлёвского списка" за день потеряли $1,1 млрд (0)
О голодовках и избиениях женщин в тюрьмах Казахстана (0)
Среди зимы на Украине отключили от газа целый город (5)
Здравствуй, фашизм! Журналиста и политтехнолога арестовали "за компанию" (8)
Родственники погибших в авиакатастрофе под Донецком отсудили у Стрелкова $400 миллионов (27)
В подземном переходе станции метро "Улица 1905 года" рухнули строительные леса, есть пострадавшие (5)
Глава Минфина США пообещал России новые санкции на основе "кремлевского списка" (13)
Путин назвал Родченкова "придурком" которого "надо посадить в тюрьму" (33)
Путин призвал доверенных лиц не давать россиянам невыполнимых обещаний (10)
Путин заявил о рекордном росте сельхозпроизводства благодаря контрсанкциям (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Упорно продолжаем
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Иностранных агентов следует вычищать из власти
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Потасовочка так себе...
Дарья Митина Дарья Митина: Как глoтoк свежегo вoздуха!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Дело неотроцкистов продолжилось в ФСБ по доносу КНБ Казахстана
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss