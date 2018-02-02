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Московский листок

Путин vs Ахмадинеджад: комбайн и овцы не про нашу честь

Опубликовано 02.02.2018 автором в разделе комментариев 9

выборы зюганов цик явка грудинин

утин в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону посетил «Ростсельмаш». Главе государства показали обучающий симулятор зерноуборочного комбайна. Путин сел за место комбайнера и, следуя инструкциям представителя завода, «завел» виртуальную машину и начал «убирать» урожай: «Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером», – пошутил президент.

Хорошая получилась шутка. Смешная.

А вот еще одна - бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад, отработав положенный срок, сейчас... пасет овец.

Даже если это и некоторый PR-ход бывшего президента, то есть факты: будучи президентом, Ахмадинеджад на работу ездил на автобусе, а его жена работала уборщицей в медресе. Когда он стал президентом, то подал декларацию о своем имуществе: автомобиль Пежо 504 (модель 1977 г.) и маленький старый дом, унаследованный от отца 40 лет назад в одном из беднейших районов Тегерана. И что интересно, когда ушел с должности, его декларация не изменилась. Когда министра в Иране назначают на должность, он должен подписать документ из многих пунктов, в том числе, что он должен оставаться бедным и что его собственные счета и счета его родственников будут проверяться.

Впрочем, в ближайшее время перспектива работы комбайнером или овечьим пастухом Путину не грозит: около 70% (69,9%) опрошенных ВЦИОМ заявили, что намерены проголосовать на выборах за Владимира Путина, а явка по данным того же исследования составляет 71% - такова доля опрошенных россиян, заявивших, что "точно примет" участие в мартовских выборах. Так что заявленная еще в прошлом году целевая задача на эти выборы 70Х70, как видим, уже за полтора месяца до голосования достигнута. По данным ВЦИОМ.

Верить или не верить социологии - это вопрос вкуса. Вопрос в другом - что будет делать назначенный главным конкурентом Путина сельский капиталист Грудинин, когда ему нарисуют отмеченный тем же ВЦИОМом результат в 7,1 процента? Бросит ли он отряды своих верных колхозников штурмовать ЦИК, возглавит ли многомиллионные митинги протеста? Или как его политический наставник Зюганов первым поздравит Путина с очередной победой на выборах...

Думаю, меньше всего на свете Грудинин хочет после выборов стать простым комбайнером или пасти овец в отдаленных районах страны. Если что разве в баварских Альпах, где добрые лихтенштейнские гномы ему чего-нибудь припасли на корм овечкам...

Справедливости ради следует добавить, что и среди остальных кандидатов в президенты подобных желаний не наблюдается. За исключением, может, Лисицыной, но она уже не прошла кастинг в ЦИК и уже вчера заступила в ночную смену на Кировском заводе. Крановщицей. 

Нет пока и признаков массового возмущения ни среди трудящихся, ни среди представителей среднего класса - помните, предыдущая президентская кампания Путина прошла целиком под аккомпанемент массовых выступлений в столицах и других крупных городах. И закончилась побоищем на Болотной, после чего всенародно избранный двигался на инаугурацию по вымершему городу. 

Сейчас ничего подобного. Тихо. И предстоящая инаугурация ожидается более пышной - ну как же, 70 процентов граждан поддержали все, что происходило за предыдущие 18 лет молчаливым одобрением. 

Что там будет дальше - это уже гадание на кофейной гуще. Но то, что мы не увидим Путина за штурвалом комбайна - могу гарантировать. 

Вот на фото кто рядом с Путиным в кабине комбайна? Правильно, председатель совета директоров "Ростсельмаша" Константин Бабкин.

А вот крупным планом, чтобы не перепутать. Явно довольным выглядит - только что получил от Путина обещание приоритетов на закупки его техники. Разумеется. никакой избирательной кампании - чисто деловая поездка.

К.Бабкин руководитель "Партии дела", вроде бы довольно оппозиционной партии "национального капитала".

Это что, непримиримая оппозиция? Или "партия умеренного прогресса в рамках законности"? 

Особенно хорошо смотрится кандидат от КПРФ Грудинин - жалко только, что в комбайне рядом с Путиным его не было. 



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
oskotr написал 02.02.2018 19:13
Путин уже давно пасет стадо.
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(без названия)
perplexed написал 02.02.2018 18:26
путин из каждого утюга голосит.Так боится им назначенного соперника.
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Re: Красно ж о п ы й
слухач написал 02.02.2018 17:09
Время крон принцев кумыков алибабаевичей уже не за горами. Леса на всех хватит. Говорят, что французским дизайнерам заказали модели гильотин "по-русски", ну то есть деревянного образца. Иностранные журналисты уже встали в очередь, дабы освещать сии действа загадочного русскаго народа с его непостижимой душой.
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(без названия)
язычник написал 02.02.2018 15:58
Как я рад, что есть еще на Руси неравнодушные к судьбе свой страны люди! А будущее России - стремление к идеалу социальной справедливости. Ибо только она дает силы русскому народу победить и внешнего, и внутреннего супостата ! Кто нам несет золотого тельца - тот от него и погибнет!
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(без названия)
Лис написал 02.02.2018 15:43
Какие они буржуи?Они обычное ворье!Отжали у Русского народа его трудовые деньги и спрятали в банках Лихтенштейна."Высшая ценность-это Национальная честь"( Розенберг).Какая может быть честь у миллиардеров Грудинина и Бабкина?Я уже не говорю о плешивом гопнике из питерской подворотни.
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Не было никогда- влруг опять?
Иван Урнов написал 02.02.2018 13:59
Рядом с Путиным сидит Бабкин-соратник и кормилец самого писучего автора
Форума.мск и самого картавого футурОЛУХА то ли Калашникова,то ли Кучерен-
ко.Недостает только кумира косноязычного писуна главного Полководца
России белогаврдейца Гиркин-да.Того самого,который продал Славянск банде-
ровцам и на вырученные гривны теперь платит за койку на хате у писучего
пиаровца "комбайнера-канадца" Бабкина.
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(без названия)
россиянинъъ написал 02.02.2018 13:54
Путин пообещал закупки? Значит, не будет закупок.
Предвыборные обещания.
Путин ничего не решает.
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Re:
АнтиПушкин написал 02.02.2018 13:39
Дай Бог, русский бунт - осмысленный и беспощадный!
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(без названия)
Пахом написал 02.02.2018 13:09
Бедный русский, обоссанный народ!
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