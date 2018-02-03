С олимпиадой кремлю - куда ни кинь...

Международный олимпийский комитет признал Рашку незаконной организацией и изгнал. Ни флаг, ни гимн, ни символика Рашки не будут присутствовать на олимпиаде. До нынешней истории олимпийский спорт такого случая ещё не знал, хотя случаи бойкота Олимпийских игр это дело обычное. Но это были случаи бойкота, а не изгнания! Флаги и атрибутика таких стран отсутствовала потому, что сами страны их запретили, а не потому, что эти государства выкинули из олимпийского движения.
К примеру, в 1980 году из-за ввода войск в Афганистан Олимпийские игры в Москве бойкотировали 65 стран, но, правда, из 14 этих стран всё же приехали кое-какие спортсмены, которые плюнули на своё гражданство, выступили под олимпийским флагом и получили медали под гимн МОК. Если этих спортсменов за их страны не считать, то в играх 1980 года в Москве участвовали всего 66 стран (столько, сколько и бойкотировало). В противовес этим играм в том же 1980 году и практически в то же время в США прошли «Олимпийские игры бойкота», в которых приняли участие спортсмены из 29 стран, в том числе из США, Китая, Канады, Египта, Таиланда, ФРГ, Кении, Судана.
Ситуация повторилась в 1984 году, когда практически по той же причине (а формально - из-за отсутствия гарантий безопасности) Олимпийские игры в Лос-Анжелесе бойкотировал СССР и почти все социалистические страны. Соответственно, СССР во время Олимпийских игр провёл их аналог под названием «Дружба -1984». В этих играх участвовали СССР, Болгария, Венгрия, ГДР, КНДР, Куба, Монголия, Польша, Чехословакия.
Кремль ничего подобного с альтернативными играми повторить не способен, хотя в Сочи ещё не разрушена вся инфраструктура для проведения зимней олимпиады, - попробуй Кремль провести такие игры, то при его нынешнем авторитете даже белорусы не приедут. Мало того, повторю, ведь Кремль не бойкотирует игры, а с позором выброшен из Олимпийского движения за то, что поймался на допинге. Не спортсмены поймались, а Кремль.
В принципе, допинг принимают многие, а, возможно, и спортсмены всех стран, - я как-то мало в этом сомневаюсь. Когда спорт стал коммерцией, то никто не будет отказываться от того, что повышает прибыль. Но даже без учёта политической подлости самой МОК (тем более по отношению к официальному мировому изгою - Кремлю), Кремль опозорил себя тем, что российских спортсменов убеждало (заставляло) принимать допинг само государство - тот же Кремль, да ещё и при помощи ФСБ.
На Западе ни одна страна так никогда не позорилась - там нет такого количества тупых и подлых уродов в госаппарате и спецслужбах.
А в Рашке, если, скажем, тот же подполковник Путин, не имея никакого давления на себя в СССР, за деньги предал и продал Советский Союз, которому давал присягу, то почему тот же Родченков, подвергаясь преследованию внутри государства (двое его коллег скоропостижно скончались), не может предать путинскую Рашку? Тем более, заявить о совершаемом в Рашке преступлении против олимпийских правил?
Но теперь в интересном положении оказались российские спортсмены.
Как граждане своей страны, они вроде бы обязаны поддержать Кремль и не поехать в Корею. Но если Кремль насильно выкинули из Олимпийских игр, то российские спортсмены таким своим поведением объявят Олимпийским играм личный бойкот. И всё бы ничего, если бы бойкот был по политическим основаниям. Но за что его объявят? За право принимать допинг?? Но это же не политика, а криминал! Любой спортсмен эдаким бойкотом поставит на себе крест, как на спортсмене! Его же после такого бойкота не допустят до всех курируемых Олимпийским комитетом игр!
Получается, что российским спортсменам в Корею нужно ехать, и этим (как минимум!) показать, что российские спортсмены тоже против допинга. Но получится, что они и против Кремля, который заставлял спортсменов принимать допинг! И российским спортсменам своим участием (хотят они этого или нет) придётся показать, что они не имеют никакого отношения ни к этому полосатому власовскому флагу, ни к кремлёвским лжи и обману, ни к путиным.
И что Кремлю остаётся? По логике - запретить спортсменам поездку в Корею! Но сколько спортсменов послушает совета, который для спортсменов (по выше показанной причине) является концом карьеры, - не понятно. Мне кажется, что не очень много, ведь сейчас спортсмен может продолжить карьеру в иной стране. А спортсмен, это тебе не министр в Рашке, которого можно немедленно заменить десятком иных, ещё и подлейших воров. Спортсмена не заменишь! Его даже при наличии таланта нужно годами растить, это тебе, блин, не Медведев какой-нибудь!
И даже если Кремль, прямо или косвенно, запретит российским спортсменам ехать в Корею, то российские спортсмены всё равно в Корею поедут!
Но вот тогда в Пхёнчхане под флагом МОК пройдут не только противники допинга, но и политические противники Кремля - приехавшие назло Кремлю! Диссиденты! И это накануне зазывания народа на, словами Екатерины Гордон, «фарс и шоу» выборов путина?! А если эти диссиденты ещё и завоюют медали?
Нет, такая демонстрация Кремлю совершенно не нужна.
Вот и вынужден Кремль заставить путина извиниться перед спортсменами (за то, что не смог укрыть приём допинга?) и призывать их не к исполнению гражданского долга - не к бойкоту игр, а прямо наоборот - чуть ли не выталкивать их на эти игры!
Типа это «благодаря моему чуткому руководству»!
JaclynPsymn написал 03.02.2018 10:17
ватник из ада написал 03.02.2018 09:33
а это все, кроме дорогущих таблеток из америки . а они нам не по карману . тот же мильдоний! средство релаксации . нафтизин - как без
него зимой то ? а аналоги - не по карману . это их правила .
вот и давят настырного конкурента в спортбизнесе .вспомним
амерского чемпиона - попался на допинге и был прощен . и не
царапину у него нашли , а сильнодействующий стимулятор!
и что ? да ***** он сосал у больного партнера . и поверили и медаль сохранили . а списки вада с разрешением на принятие допинга мухин не читал ? нет людей на земле , кто бы не
принимал "допинг " . в этом и суть проблемы . только мухин об этом молчит .
ф3 написал 03.02.2018 09:27
Хотелкин написал 03.02.2018 08:44
AbbaLemit написал 03.02.2018 07:34
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MihailSeink написал 03.02.2018 07:07
MihailSeink написал 03.02.2018 06:22
юрьевичГ написал 03.02.2018 05:26
статейки б не для "Форума"-для "Эха" писать.
Слишком долго Мухин засиделся тут.
В Куеве Мухина с нетерпеньем ждут.
MihailSeink написал 03.02.2018 05:11
MihailSeink написал 03.02.2018 05:00
MihailSeink написал 03.02.2018 03:01
MihailSeink написал 03.02.2018 02:50
имя есть , в принципе написал 03.02.2018 02:16
бр написал 03.02.2018 02:14
Кремль не Россия.Спортсмены-не Россия.И путин не Россия.РФия- тем более не Россия.Олигархи...тут даже не смешно.Москва-не....Да хуле там.
А кто -Россия,вообще? Мотель.
Баранофф,в своем камуфляжном раскрасе под "левого" продолжает верный кремлевский курс.Забаненным быть- уже почетно.Верной дорогой идете товарищи.Это признание.Извините...но вы забанены. потому как правы,на все 100.
Можно и НУЖНО ругать путинское ,но только- когда это на пользу режиму,и самому путину.Парадокс? Не скажите. Элементарная вещь. Софистика.Надо знать -КАк.
Баранофф знает.
MihailSeink написал 03.02.2018 01:48
XiaomiFal написал 03.02.2018 01:16
!!!TOTTAKIBOGTOT!!!!&&& написал 03.02.2018 01:04
- ТО таки для Мухина эта акция де-генератов таки является радостным событием - таки еще-бы! РФии сделали гадость! Таки надо думать, что если на нее еще и бонбу бросят - то такт Мухин выше крыши от радости таки подпрыгнет! То таки да!