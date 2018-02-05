Автор этих строк ведет блог в региональной сети. И, к сожалению, попадаются комментарии, в которых граждане еще видят в выдвижении Грудинина какой-то толк. Мол, будет второй тур, будет послан сигнал «наверх» и прочая белиберда. Тогда приходится уточнить еще раз, почему выдвижение оного персонажа сугубо вредно и по содержанию, и по форме.
И даже более того! Наоборот, «красный бойкот» может обернуться уже ближайшим мощнейшим выступлением российского народа за свои права на парламентских выборах. Но чтобы ударить хорошо – надо именно подготовиться.
***
Что касается содержания. Небезызвестные «двадцать шагов» кандидата предлагают увековечить государственно-монополистический капитализм. Кто не верит, пусть читает с карандашом в руках, как говорится. Но даже если иной оппонент возразит, что «надо понимать перспективу» - и тогда все впустую, потому что кроме восстановления прошлого Советского Союза ничего не просматривается. Но тогда массовый избиратель имеет полное право риторически спросить – а зачем наступать на грабли второй раз?!.. И, следовательно, пойдет голосовать за «солнцеподобного».
Предвыборные тезисы были бы прогрессивными, если бы в них было заявлено – нет, чтобы кричало во все горло - о крайней необходимости советской демократии в виде Союза Советских Социалистических Республик России с фабзавкомами и советскими республиками как о конечной цели. И если понимать предложенную трансформацию капитала как шаг на таком пути – это перспектива! А если этого нет – считай, ничего нет. И получается в итоге опять ковровая дорожка под ноги «самого простого и любимого».
Если не растекаться мыслью по древу, то фабзавком (ФЗК для краткости) ничто иное как политическая форма реального хозрасчета. А хозрасчетный доход создает самое главное в современной экономике – мощный и требовательный спрос. Хороший и постоянный спрос позволяет делать и покупать пусть относительно дорогие, но высокотехнологические продукты не хуже, а то и лучше всяких «эплов». В частности, под такой спрос уже можно создавать современные технологии с развитием родственных и соседних отраслей (кластеры); можно выходить на мировой рынок с соответствующей кооперацией и специализацией, то есть низкие комплектующие производить там, где это дешевле по логистике и тому подобное; и создавать на этой основе крепкий рубль опять-таки с уменьшением влияния валюты конкурентов. Ничего сложного технически в этом нет, так как хороших программистов, маркетологов, финансистов и рекламщиков уже в России хватает.
Проблема в другом и главном – может ли сам трудовой коллектив управлять предприятием в рамках своей компетенции, что и является сутью ФЗК, лучше олигарха. Может! Сейчас – может.
Во-первых, даже нынешнее российское образование не хуже штатовского. Не надо в этом отношении смердяковщиной заниматься. В целом и общем современные россияне умнее прошлых поколений, только что приехавших из деревни в город. И вообще, какой-то абсурд в этом отношении. Почему-то предпринимателем можно стать любому, и СМИ трындят об этом на каждом шагу; а вот стать самодостаточным хозрасчетным трудовым коллективом, что легче тем более – нельзя. Но это же ерунда полная. Итого, если собрать нынешних граждан в виде хозрасчетного трудового коллектива – то они и нормальных руководителей выберут и уберут; и поголовным рационализаторством и изобретательством займутся, когда начнут работать именно на свой карман в виде хозрасчетного дохода; и хорошую дисциплину будут соблюдать. Если уж казаки выбирали атаманов и хозяйствовали весьма неплохо в оные времена – то сейчас это возможно и подавно.
Во-вторых, российская наука достаточно сильна. Ну никак не хуже какой-нибудь шведской или итальянской. И нечего здесь опять тень на плетень наводить. Поэтому научные рекомендации будут поступать исправно и с подобающим качеством. Это олигархам не нужна широкая наука, потому живут за границей и на страну начхать. А народ живет здесь и сейчас, поэтому и наука нужна здесь и сейчас.
И в-третьих, гигантские средства от продажи сырья не будут уходить в офшоры, а пойдут именно в бюджеты всех уровней и фонды науки и техники и социального развития ФЗК. Уже ОДНО ЭТО приведет к гигантскому росту производительных сил. Можно будет финансировать те же образование, науку и прочую инфраструктуру в достаточном темпе; и что опять обернется высоким уровнем ФЗК, и так по спирали вверх.
И что здесь нереального?!.. Абсолютно все реально! Более того – это единственное спасение страны от надвигающегося мирового кризиса. «ФЗК» будет эффективнее «Apple» или «Мерседес-Бенц» несомненно, и нечего мозги пудрить. Многие не верили, к примеру, что Советский Союз создаст ВПК лучше гитлеровской военной машины - однако ж получилось. Так и сейчас смердяковцы не верят, что Российский Социалистический Союз одолеет США именно в международной конкуренции. Однако ж это непременно получится, если взяться за работу как надо.
И какое отношение к вышесказанному имеет предвыборная программа Грудинина?!.. Если это ни банальный государственно-монополистический капитал; то в самом лучшем случае намек на реставрацию Союза. Но тогда переизбрание Путина обеспечено хоть так, хоть этак.
Теперь по форме. Еще полно нормальных людей в КПРФ на низовом уровне. Еще полно пенсионеров, строящих БАМ или КАМАЗ, заводы в Тольятти или качалки в Уренгое; воевавших в различных Анголах или служивших в Восточной Европе. И, оказывается, капиталист со счетами в австрийских банках и недвижимостью в Испании лучше их всех. Кроме него, никого другого в партии не нашлось. То есть, этим людям плюнули в лицо, начхали на их идеалы полностью, да еще заставляют утереться. Так что в этом смысле Зюганов явно переоценил свое влияние. Не будут эти партийцы голосовать за земляничного буржуя ни под каким видом и семье закажут.
Но якобы остальной народ «оценит жест» и поддержит. Но и здесь неверно. Средний гражданин даже в рамках государственно-монополистического капитала мыслит следующим образом: Путин вроде бы как опытный; вроде бы как хочет исполнить «майские указы» и поднимает пенсии да зарплаты; и надо ему лишь помочь победить «поганых либералов». А Грудинин человек новый: что нагородит, как наломает дров, пока будет разбираться, что к чему, и будет ли умелым в борьбе с западом и «либералами» - неизвестно. Так что от добра добра не ищут и лучше поддержать Путина.
И никакого второго тура не будет. Что за наивность! Второй тур для «цезаря» уже поражение. Это десакрализация его персоны, на которой все держится. Поэтому ни Путин, ни его окружение не пойдут на второй тур ни под каким видом. Следовательно, все окончится полным поражением без бойкота. Довольные довольно разойдутся – а «фанаты» останутся у разбитого корыта.
***
Бойкот ломает такой исход. Даже чисто психологически не будет никакого уныния у разбитого корыта, что уже немаловажно. Но главное, самые умные левые получают огромный шанс очиститься от зюгановцев. Любой может спросить при встрече – ходил на выборы?.. Нет. Тогда ты за Навального?.. Нет. Тогда ты за «красный бойкот»?!.. Ага – наш человек уже твердо. Зюгановцы с провалом Грудинина списываются в утиль фактически - и дорога для настоящих левых открывается на всю ширину.
И, разумеется, «красный бойкот» отличается от «либерального» коренным образом лозунгами за Российский Социалистический Союз. И вот когда настоящие левые очистятся от зюгановского смрада и объединятся – путь к реальной политической борьбе в процессе близких парламентских выборов будет ясным и открытым. Тогда будут и соответствующие кандидаты; и соответствующие агитация и пропаганда; и соответствующие митинги, пикеты и демонстрации для давления на власть; короче, тогда выборы и будут должным поводом для самоорганизации трудовых масс.
Так что надо выбирать. Или разбитое корыто в процессе фальсифицированных выборов – или открытая дорога к борьбе, где красный бойкот будет исходным пунктом. Вот какое ближайшее будущее ожидает страну.
сержант написал 05.02.2018 11:09
но и патернализм путь. Япония с дохлыми и сговорчивыми профсоюзами, но добрыми и патерналистическими буржуями, порвала СШП с серьезными профсоюзами, но злыми буржуями, как тузик грелку в 1980-х годах. Не надо этого забывать. А порвав СШП и по з.п. всех обогнала. Патерналистический буржуй Грудинин - это как раз единственный вариант при еле живых профсоюзах РФ
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Ты с какого дуба слез,мартышка и очки?
Ликбесс нумер один.Инфа как бананий. Про Взлет.Дитятко кушай.
Залогом успеха стал целый ряд самых различных факторов:.кредиты СШАВ дальнейшем особенности японской экономической модели, в частности «кэйрецу»,
А не профсоюзы и прочая лабуда,и добрые евреи.
А вот вот тебе-нащщот "тучных" 80х японцев,кохда оне рвали тузиков,как грелкофф многа-многа разз,через микроскоп.
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Ликбесс.Бананий нумер два..Кушай дитятко.Это не желуди.
Значительными темпами росла безработица:.на протяжении 1970—1980-х годов ее уровень колебался в пределах 2—2,8%;.к 2011 году он составлял 4,9%..Экономический пузырь в Японии с 1986 по 1991 год, характеризовался полной остановкой экономического роста, многократным ростом цен на рынке недвижимости и фондовом рынке..Следствием сдувания пузыря стал продолжительный период экономической стагнации, называемый «потерянное десятилетие».
.«Синьхуа» в январе 2013 года, отмечало, 1990-х и 2000-х годов называют «потерянные десятилетия» или «потерянные годы».
.Большинство японских компаний начали заменять постоянную рабочую силу временными рабочими, которые не имели гарантий занятости; в настоящее время эти сотрудники составляют более трети рабочей силы Японии.
И хде тут профсоюзы,их место в жизни временщиков,я тебя пля спрашиваю,шимпанзе,это ведь тупая поденщина.
Японский подъем после войны... Залогом успеха стал целый ряд самых различных факторов:.кредиты СШАВ дальнейшем особенности японской экономической модели, в частности «кэйрецу»,
.А вот тебе на закуску,мартышкин вошьдь.Это тебе как десерт.Ликбесс нумер три.Дни сегодняшние.Тут тебе и про тузикофф,и про грелкофф.Которые вообще оказываются нипри ху-ю и не при делах.Так.Открытка на стене.
Япония и США имеют существенные, если не сказать весьма большие, по размеру долги. Но при этом они инвестируют свои средства по миру так, что, несмотря на такие долги и их обслуживание, «на круг» весь остальной мир им платит ежегодно почти по $200 млрд чистого дохода.Валютная рента
Защщот и ее живут. Секрет полишинеля.
Возможность получать доход для этих стран связана с тем, что и американский доллар, и японская иена сегодня являются резервными валютами, в которых осуществляются основные заимствования в мире. И те, кто эти долги делает, прежде всего американские и японские компании и банки, собирают со всего мира своеобразную инвестиционную дань, пользуясь разницей в процентных ставках в странах развивающихся и в их родных США и Японии.Вывод: на примере двух стран — самого большого должника в мире и самого большого кредитора в мире мы видим, что извлечение дохода из остального мира стало весьма популярным «бизнесом». Главным условиями такого подхода является комбинация «право печатать мировую валюту» плюс «нулевые» процентные ставки. (Япония) становится не только кредитором, но и «акционером» другой страны (США). Это еще больше «сковывает одной цепью» две ключевые мировые державы.
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А теперь лезь на дуб обратно,И с собой грудинина прихвати.Благоденствие которого-целиком на сырьевой распродаже.Бананов больше не будет.
Лис написал 05.02.2018 10:52
Саня написал 05.02.2018 10:42
Пафнутий..(а.2) написал 05.02.2018 10:02
Мало того что люди в России, не готовы к подобного рода "реформам", но в них и нет никакой необходимости.
Человеческая цивилизация придумала иной, более практичный и главное - работающий способ реализации экономической деятельности.
И этот процесс называется - свободное конкурентное предпринимательство!
Кто, кроме владельца того или иного имущества, будет "радеть душой" за свое предприятие?
Правильно! - Никто и Никогда!
Только владелец, у которого вся жизнь связана со своим, "родным", купленным или построенным на собственные деньги, заводом, будет максимально заинтересован в процветании своего детища!
Никакая "коллективная рабочая хозрасчетность" никогда не сможет сравнится, с единоличной предпринимательской заинтересованностью!
И это все нормальные люди прекрасно понимают, и не надо строить здесь иллюзии!
Пафнутий..(а.2) написал 05.02.2018 09:46
Простому рабочему нет никакого дела до забот о высшем руководстве своим заводом.
Мало того, что подобного рода деятельность требует много знаний, времени и сил.
Но не это даже главное.
А главное то, что основная задача простого работяги состоит не в "грамотном управлении предприятием", а в том что лично ему надо, прежде всего, по-больше заработать "для дома, для семьи". Для того, чтобы элементарно, без просрочек, кредиты за смартфон и плазму заплатить, за съемную квартиру отдать, свою б/у-шную машину в автосервисе в сотый раз починить, а также чтобы - жене на трусы и косметику хватило, а ему на бухло и жрачку.
Требовать от него еще какой-то организации хозрасчетности, это абсолютно нереальная и тупиковая тема.
Даже если подобная политика и будет провозглашена, то она сразу станет формальной, и реальные рычаги управления перехватят те же бандиты из мафиозных структур и тайные олигархи, которые по средствам - подкупа, взяток и запугивания, и будут руководить тем или иным предприятием.
Длтдлтдлтдлт написал 05.02.2018 09:40
Во-первых, а причем тут "красный бойкот"?? - прозрачный намек, что данное государство - генетически "красное"? ну, тады-то канешно...
Бойкот должен быть Национальным: неприятие Нацией инородческой системы насилия и подавления "этой страны", в д.к.с. - в виде электорального отвращения.
Во-вторых, а хдей-то и когдай-то "коллектив" был эффективней в управлении, чем жесткая иерархическая структура вот главе с персонально ответственным оператором?? в палитбюре, ленинском, ясен хрен, - да? - блаженны блаженные, ибо и блажа облыжно не облажаютя, ага...
В-третьих нет, поелику и мене там и не было
Пафнутий..(а.2) написал 05.02.2018 09:36
Вопрос только в том: - А как их реализовать?
И это самое главное.
Так вот, для того чтобы обеспечить трудовым коллективам возможность свободно руководить своими предприятиями, нужна простая вещь - Абсолютная Политическая Свобода.
Если таковой Свободы нет (а ее сейчас в России - нет), то и никакого доступа к руководству теми же заводами, никогда не будет.
Не вериться чтобы классические коммунисты, к которым Копылов себя, причисляет смогли дать народу такую свободу.
Дело в том, что даже, в том же СССР, никакой подобной свободы никогда не было, и вследствие этого, никогда трудящиеся не руководили своими предприятиями.
Поэтому, я бы посоветовал товарищу Копылову, сначала позаботиться о предоставлении людям настоящих прав, а потом уже лез в вопросы экономики и производства.
профсоюзы путь, написал 05.02.2018 08:29
И.П.Павлова написал 05.02.2018 08:18
Александр Загонов* написал 05.02.2018 07:10
!!Q!!OQQ!-TOT-VAS-BPG!!!& написал 05.02.2018 01:43
Во-первых, даже нынешнее российское образование не хуже штатовского. Не надо в этом отношении смердяковщиной заниматься. В целом и общем современные россияне умнее прошлых поколений, только что приехавших из деревни в город. "
- Таки пропили СССР - а уж один завод всегда пропить сумеют! То таки да...
-А уж образование здесь совсем не причем! В СССР образование было отличным - ну и что, тупые населюки от этого стали умнее? То таки да-аа?
- Надо выбирать путина - с ним страна хотя-бы не пропадет, а дальше будет видно - прикупим веревок для ебаныхвротлибераловиправозащитников, таки подготовим децимацию бесноватым гав-ноликам и безумным вчонкиным... Алкашня сама повымирает... Тогда можно будет и власть брать... То таки да...
........ . . написал 05.02.2018 00:33
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даже если можно это нереально. кончится кидаловом и захватом собственности околокриминальными структурами.
А швейцарцы живут без этого и процветают написал 05.02.2018 00:28