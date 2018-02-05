Автор этих строк ведет блог в региональной сети. И, к сожалению, попадаются комментарии, в которых граждане еще видят в выдвижении Грудинина какой-то толк. Мол, будет второй тур, будет послан сигнал «наверх» и прочая белиберда. Тогда приходится уточнить еще раз, почему выдвижение оного персонажа сугубо вредно и по содержанию, и по форме.

И даже более того! Наоборот, «красный бойкот» может обернуться уже ближайшим мощнейшим выступлением российского народа за свои права на парламентских выборах. Но чтобы ударить хорошо – надо именно подготовиться.

***

Что касается содержания. Небезызвестные «двадцать шагов» кандидата предлагают увековечить государственно-монополистический капитализм. Кто не верит, пусть читает с карандашом в руках, как говорится. Но даже если иной оппонент возразит, что «надо понимать перспективу» - и тогда все впустую, потому что кроме восстановления прошлого Советского Союза ничего не просматривается. Но тогда массовый избиратель имеет полное право риторически спросить – а зачем наступать на грабли второй раз?!.. И, следовательно, пойдет голосовать за «солнцеподобного».

Предвыборные тезисы были бы прогрессивными, если бы в них было заявлено – нет, чтобы кричало во все горло - о крайней необходимости советской демократии в виде Союза Советских Социалистических Республик России с фабзавкомами и советскими республиками как о конечной цели. И если понимать предложенную трансформацию капитала как шаг на таком пути – это перспектива! А если этого нет – считай, ничего нет. И получается в итоге опять ковровая дорожка под ноги «самого простого и любимого».

Если не растекаться мыслью по древу, то фабзавком (ФЗК для краткости) ничто иное как политическая форма реального хозрасчета. А хозрасчетный доход создает самое главное в современной экономике – мощный и требовательный спрос. Хороший и постоянный спрос позволяет делать и покупать пусть относительно дорогие, но высокотехнологические продукты не хуже, а то и лучше всяких «эплов». В частности, под такой спрос уже можно создавать современные технологии с развитием родственных и соседних отраслей (кластеры); можно выходить на мировой рынок с соответствующей кооперацией и специализацией, то есть низкие комплектующие производить там, где это дешевле по логистике и тому подобное; и создавать на этой основе крепкий рубль опять-таки с уменьшением влияния валюты конкурентов. Ничего сложного технически в этом нет, так как хороших программистов, маркетологов, финансистов и рекламщиков уже в России хватает.

Проблема в другом и главном – может ли сам трудовой коллектив управлять предприятием в рамках своей компетенции, что и является сутью ФЗК, лучше олигарха. Может! Сейчас – может.

Во-первых, даже нынешнее российское образование не хуже штатовского. Не надо в этом отношении смердяковщиной заниматься. В целом и общем современные россияне умнее прошлых поколений, только что приехавших из деревни в город. И вообще, какой-то абсурд в этом отношении. Почему-то предпринимателем можно стать любому, и СМИ трындят об этом на каждом шагу; а вот стать самодостаточным хозрасчетным трудовым коллективом, что легче тем более – нельзя. Но это же ерунда полная. Итого, если собрать нынешних граждан в виде хозрасчетного трудового коллектива – то они и нормальных руководителей выберут и уберут; и поголовным рационализаторством и изобретательством займутся, когда начнут работать именно на свой карман в виде хозрасчетного дохода; и хорошую дисциплину будут соблюдать. Если уж казаки выбирали атаманов и хозяйствовали весьма неплохо в оные времена – то сейчас это возможно и подавно.

Во-вторых, российская наука достаточно сильна. Ну никак не хуже какой-нибудь шведской или итальянской. И нечего здесь опять тень на плетень наводить. Поэтому научные рекомендации будут поступать исправно и с подобающим качеством. Это олигархам не нужна широкая наука, потому живут за границей и на страну начхать. А народ живет здесь и сейчас, поэтому и наука нужна здесь и сейчас.

И в-третьих, гигантские средства от продажи сырья не будут уходить в офшоры, а пойдут именно в бюджеты всех уровней и фонды науки и техники и социального развития ФЗК. Уже ОДНО ЭТО приведет к гигантскому росту производительных сил. Можно будет финансировать те же образование, науку и прочую инфраструктуру в достаточном темпе; и что опять обернется высоким уровнем ФЗК, и так по спирали вверх.

И что здесь нереального?!.. Абсолютно все реально! Более того – это единственное спасение страны от надвигающегося мирового кризиса. «ФЗК» будет эффективнее «Apple» или «Мерседес-Бенц» несомненно, и нечего мозги пудрить. Многие не верили, к примеру, что Советский Союз создаст ВПК лучше гитлеровской военной машины - однако ж получилось. Так и сейчас смердяковцы не верят, что Российский Социалистический Союз одолеет США именно в международной конкуренции. Однако ж это непременно получится, если взяться за работу как надо.

И какое отношение к вышесказанному имеет предвыборная программа Грудинина?!.. Если это ни банальный государственно-монополистический капитал; то в самом лучшем случае намек на реставрацию Союза. Но тогда переизбрание Путина обеспечено хоть так, хоть этак.

Теперь по форме. Еще полно нормальных людей в КПРФ на низовом уровне. Еще полно пенсионеров, строящих БАМ или КАМАЗ, заводы в Тольятти или качалки в Уренгое; воевавших в различных Анголах или служивших в Восточной Европе. И, оказывается, капиталист со счетами в австрийских банках и недвижимостью в Испании лучше их всех. Кроме него, никого другого в партии не нашлось. То есть, этим людям плюнули в лицо, начхали на их идеалы полностью, да еще заставляют утереться. Так что в этом смысле Зюганов явно переоценил свое влияние. Не будут эти партийцы голосовать за земляничного буржуя ни под каким видом и семье закажут.

Но якобы остальной народ «оценит жест» и поддержит. Но и здесь неверно. Средний гражданин даже в рамках государственно-монополистического капитала мыслит следующим образом: Путин вроде бы как опытный; вроде бы как хочет исполнить «майские указы» и поднимает пенсии да зарплаты; и надо ему лишь помочь победить «поганых либералов». А Грудинин человек новый: что нагородит, как наломает дров, пока будет разбираться, что к чему, и будет ли умелым в борьбе с западом и «либералами» - неизвестно. Так что от добра добра не ищут и лучше поддержать Путина.

И никакого второго тура не будет. Что за наивность! Второй тур для «цезаря» уже поражение. Это десакрализация его персоны, на которой все держится. Поэтому ни Путин, ни его окружение не пойдут на второй тур ни под каким видом. Следовательно, все окончится полным поражением без бойкота. Довольные довольно разойдутся – а «фанаты» останутся у разбитого корыта.

***

Бойкот ломает такой исход. Даже чисто психологически не будет никакого уныния у разбитого корыта, что уже немаловажно. Но главное, самые умные левые получают огромный шанс очиститься от зюгановцев. Любой может спросить при встрече – ходил на выборы?.. Нет. Тогда ты за Навального?.. Нет. Тогда ты за «красный бойкот»?!.. Ага – наш человек уже твердо. Зюгановцы с провалом Грудинина списываются в утиль фактически - и дорога для настоящих левых открывается на всю ширину.

И, разумеется, «красный бойкот» отличается от «либерального» коренным образом лозунгами за Российский Социалистический Союз. И вот когда настоящие левые очистятся от зюгановского смрада и объединятся – путь к реальной политической борьбе в процессе близких парламентских выборов будет ясным и открытым. Тогда будут и соответствующие кандидаты; и соответствующие агитация и пропаганда; и соответствующие митинги, пикеты и демонстрации для давления на власть; короче, тогда выборы и будут должным поводом для самоорганизации трудовых масс.

Так что надо выбирать. Или разбитое корыто в процессе фальсифицированных выборов – или открытая дорога к борьбе, где красный бойкот будет исходным пунктом. Вот какое ближайшее будущее ожидает страну.