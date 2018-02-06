Сколько же бестолковщины в стране. Сказать, что народ ополоумел не могу, потому что его не слышно и практически не видно. Он копошится в своих проблемах и на общественную арену его никто не приглашает. Чиновники действующие и ушедшие в отставку, особенно советский генералитет, изобретают новые развлекухи для нищего народа, отвлекая от настоящих проблем. Сами - то они живут при коммунизме, который пытались построить для народа, но построили только для себя любимых. Надо же как - то запудрить народу мозги, отвлечь от их собственных проблем.

Читаю газету "Ветеран" № 4 за этот год. На первой странице развлекуха под названием "Дорогами памяти и славы". У мемориала памяти погибшим толпа из 21 человека, расположенная в два рядка. Всего три мужика на заднем плане, остальные женщины среднего возраста, конечно, есть и пенсионеры. Если бы народ страны мог посмотреть на эти лица, то радости бы точно не добавилось. Нет счастливого лица, наоборот они суровы и не думаю, что довольны жизнью. Тираж - то 13 с половиной тысячи - дворовый. Автор И.Камшин председатель ветеранской организации описывает акцию поездки "Где ты лежишь". По окончанию акции, а она проводилась в Крыму генерал армии М.Моисеев вручил представителям семей захороненных воинов сертификаты памяти "Возвращённые имена". Всё это происходила под лозунгом "никто не забыт и ничто не забыто". И что дальше? И кому этот сертификат нужен в нынешней жизни? И что с ним делать? Моисеев не придумал произвести сертификат "нищеты народа"? А может сертификат предательства советского генералитета? Что же он не рассказал о себе и своих коллегах во время расстрела Советской власти. Что делали или не делали? Кто конкретно отдал приказ войскам выдвинуться в центр столицы и открыть огонь? Генералитет совершил революцию пострашнее чем на Украине. Там обошлись без кадровых военных и без танков. В прошлом году я написал письмо Моисееву и попросил ответить на несколько вопросов, однако ответа нет. Моисеевы и их коллеги бывшие коммунисты Советского Союза предали Союз, а теперь заставляют простой народ жить прошлым в нищенском состоянии. Неужели им не стыдно появляться в прессе с бестолковыми программами. Я уж не говорю о их чести. Страшно жить, когда в стране живут такие люди с двойной моралью и не стесняются навязывать мероприятия лишь бы показать себя. Кушают моисеевы сегодня и не один раз, а нас заставляют жить прошлым. Где это прошлое, генерал Моисеев, где? Что дало оно народу, кроме нищеты и унижения. Народ не может высказать своё мнение по поводу вашей политики. Что же вы не отвечаете на письма? Нечего ответить. Зажрались на нищете народа.

Другой якобы ветеран Т.Якименко пишет о каком - то конкурсе. "Рассмотрев представленные на конкурс материалы, комиссия отметила огромную работу ветеранских организаций совместно с местными органами власти по защите прав и свобод людей старшего поколения, улучшению социально - бытовых условий их жизни, вовлечению их в трудовую деятельность, физкультурно- оздоровительную, туристическую, культурную деятельность, организационные вопросы ветеранской деятельности". Как ветеранские организации могут повлиять на улучшение бытовых условий? У них что есть деньги? Вы не можете содержать свою газету. Ветеранская газета тиражом около 14тысяч. Вам не стыдно? О какой помощи вы лапочите? Пишите о трудовой деятельности. Какой труд если им за 80 лет. Вы где живёте? На луне? Или с печи упали? В стране нет нормально здравоохранения. Врачи переключились, подражая чиновникам и олигархам, бывшему генералитету на "зарабатывание" денег. Что происходит с вами? Вы виртуальную страну воспринимаете в реальности. На радио обсуждают врачебные ошибки. Звонит женщина из Белгорода и говорит, что врачей нигде нет. Конечный итог поездка в поликлинику Белгорода, но и там попасть к врачам невозможно. То они заняты, то их нет. До чего дошли, что даже в платную поликлинику можешь попасть только по рекомендации. Выход один надо ехать в Москву. А кто иногородних там ждёт? Вы никому не нужны. Пишите о культурных туристических мероприятиях. А кто их оплачивает? Обычный пенсионер, рядовой ветеран это не осилит. Пенсии даже на билет не хватит. Господи, бестолковщина стала нормой жизни тех, кто имеет доступ к СМИ. Видно сумели пристроиться к действующей власти и пудрите мозги народу.

В Сочи медработники под руки выели больного на улицу и бросили у гаражей со словами, он нам не нужен. Это не ветеран, значит не ваш человек. С оптимизацией здравоохранения значительно увеличилось количество смертей в стационарах, наверное, поэтому выбрасывают больных, чтобы улучшить показатели. Что же вы об этом не пишите? Ах, ветеранов не выбрасывают, вы попадаете в статистику стационаров.

В.Авекоьянов написал статью "Под знаменем Октября". Плачет о том, что единороссы в пятый раз отказывают в предоставлении льгот детям войны. Допустим что приняли такой закон, добавили бы вам по тысячи рублей к пенсии и это могло решить ваши проблемы? Полтора триллиона долларов вывезено из страны воровским олигархатом, но вы об этом не говорите. А это деньги народа. По другим данным вывезено до 3 - х триллионов долларов. И теперь Титов летает в Лондон договариваться с воровским людом о возврате мизерной суммы. Он кого защищает? Честных предпринимателей или ворьё? Не о детях войны надо думать и писать. Нужна советская медицина - на сегодня это главная задача для старшего поколения.

Гражданин В.Аверьянов, вы наверное не бедствуете раз пишите не о том. Вспоминаете о прошедшем 100 - летии Октября. По этому случаю в Россию приехало 132 иностранные делегации. И что? Они ничего не решают, в мире нет даже дуновения ветра по поводу социализма. Даже наши коммунисты выбросили из лексикона слово "социализм". Вы когда последний раз слышали упоминание о социализме с высоких трибун? Чиновничья власть в России зубами держится за бандитски - воровской капитализм. И конца этому не видно. Делегации приехали не за социализмом, просто повод проветриться и посетить Москву. Они тоже пристроились к капитализму и живут не хуже наших чиновников. Советский соцлагерь ненавидит Россию и мирно существует с своём капитализме.

По вашему идеи социализма живы и будут жить в веках. Справедливо замечено. Идеи действительно живут только в головах нищего народа, который превращён в рабов. А раб бесправен и молчалив. По вашему в правящей верхушке развелось много недоброжелателей и антисоветчиков. Не совсем так. Их не много, они все такие. Это они поддержали расстрел советской власти и костьми лягут если кто - то потребует смены политики в стране. Если это примет серьёзный характер, то они просто сбегут за бугор. Каждый из чиновников имеет за бугром недвижимость и документы на срочный выезд.

Далее читаешь фальшь или вымысел автора. "Мы, старшее поколение, продолжаем сохранять и приумножать лучшие традиции социалистического Отечества". И что вы сохранили? Вы раньше замполитом не работали? Вы излагаете их мысли. И где вы видите лучшие традиции социалистического Отечества? В рабстве народа? Опомнитесь! Президент поехал в Волгоград напомнить народу об освобождении Сталинграда. Но Сталинграда нет и никто не возмутился. Все довольны хлопают в ладоши и ушами и ведь получается. Вы это считаете традицией. И где наши святыни? Памятников не осталось, драпируют мавзолей Ленина а вы о каких - то традициях. Шизофрения в головах старшего поколения стала преобладать. Как живёт этот Аверьнов? Он что на улицу не выходит, не слушает радио, не смотрит телевизор.

Не могу поверит, что такую статью пишет чиновник организации "Дети войны". "Беда нас объединяет - вместе мы сила!" Бед в стране при этой власти действительно выше крыши, но только для рабского населения. Чиновники живут вольно, сытно не знают куда девать награбленное. Это у них одна из главных проблем. Только вот нет выводов у этого. Что же делать, чтобы изменить хотя бы внутреннюю политику в стране? Выпятил некоторые проблемы о которых народ знает и испытывает на свой шкуре и, наверное, доволен. Надо всем идти на выборы и голосовать не ногами а головой. Вот об этом надо писать и не только писать. Тираж - то газеты мизерный, надо работать с населением, разговаривать везде, где собирается больше трёх.

Приближается день выборов. Страшно подумать, что произойдёт. Коммунисты сдали позиции, над ними сегодня смеются даже те кто никогда не ходил на выборы. Соловьёв 06.02.2018 года на радио рассказывал о том, что у Грудинина 7 счетов за рубежом якобы предназначенные на лечение родственников. Кто рекомендовал Грудинина в кандидаты? Съезд левопатриотических сил выбрал Ю Болдырева, но Г.Зюганов переиграл. Это и есть демократия? И тишина. Наступает окончательный закат Партии КПРФ под руководством Зюганова. Те кто во фракции КПРФ в думе сделали для себя всё. Они могут спокойно уходить на пенсию, а народ бросают на растерзание Кремля. Не объединила нас беда, а наоборот разъединила. В стране нет и левопатриотического движения. Всё умерло под присмотром доллара. Сегодня - то доллар только у чиновников и депутатов, а у народа гроши деревянных.

Дети войны, вы читаете газету "АиФ"? До 2016 года газета публиковала таблицу 100 самых богатых чиновников и депутатов. В последних номерах более 80 богатейших были депутаты различных уровней. "Зарабатывали" в год до 13 миллиардов рублей. Как можно сидеть в кабинете и зарабатывать такие средства? И кто от нарда обратил на это внимание? Никто потому что они не выписывают и не читают газет, нищета одолела. В стране нет народного лидера, который бы информировал народ о жизни депутатов. Сегодня дума это закрытая контора для зарабатывания денег, очень больших денег. Их же никто не проверяет, свой бизнес они перевели на другие лица. Вот так мы и живём. А выборы приближаются и от нашей активности будет зависеть результат.