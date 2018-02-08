Серый кардинал красной партии

Меняем фальшивки на доли процента

Итоги последних выборов в Государственную Думу серьёзно осложнили отношения между КПРФ и «Единой Россией». Сразу после голосования лидер коммунистов Геннадий Зюганов сообщил про «массовый, миллионный вброс бюллетеней, в которых была отмечена только одна партия». Кроме победивших «медведей» верхушку компартии возмутили жириновцы, которые едва не оттёрли зюгановцев на третье место с традиционного второго. В Кремль ушёл ультиматум: либо за КПРФ оставляют место главной оппозиционной партии, либо по всем регионам подаются иски с обвинениями в фальсификации выборах, с перспективой в последующего обращения в Европейский суд.

Конфликт помог решить один из руководителей администрации президента. Окончательный подсчёт голосов дал коммунистам на 0,2% голосов больше, чем ЛДПР. Получив 42 места против 39 у либерал-демократов, они немедленно забыли о «миллионном вбросе» и поспешили наладить отношения с «единоросским» большинством. Тем более спикером Госдумы стал человек, которому и приписывали идею обмена второго места на отказ от исков о фальсификации голосования — бывший 1-ый замглавы президентской администрации Вячеслав Володин. Правда КПРФ выдвинула тогда своего кандидата, но глава её юридической службы Вадим Соловьёв дал понять, что это чистая формальность.

«Я бы голосовал за кандидатуру Володина. — Разъяснил Соловьёв порталу «Открытая Россия». — Я считаю Володина серьезным профессионалом — он профессиональный юрист, доктор наук, имеет огромный опыт хозяйственной и государственной работы, он работал раньше в Государственной Думе, то есть он не новичок. Володин прошел все ступени управленческой деятельности, что довольно редко встречается».

Ещё дальше пошёл депутат от КПРФ и член её Президиума Сергей Решульский. Сдав мандат, он немедленно принялпредложение Володина стать его советником. Товарищи полностью поддержали это решение. «Володин пытается продемонстрировать коллегиальность управления и востребованность всех партий. — Прокомментировал ситуацию секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. — И это более умная позиция, чем у Бориса Грызлова, который в свое время заявил, что парламент – не место для дискуссий».

«Государственная Дума стала понятнее и прозрачнее для общества. — Подвёл итоги прошлогодней осенней сессии 1-ый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, ранее избранный при поддержке Володина 1-м вице-спикером нижней палаты. — Очевидно, что снизилось число «крикливых» инициатив, пугающих граждан. Прибавилось порядка, качества в законотворческой работе. Крепче стала связь с избирателями, инициативными группами. Это происходило и за счет ряда решений, повышающих дисциплину и ответственность, и за счет введения новых интересных и полезных форм опоры на мнение общественности».

Кровавые дни Саратова

Володину не впервой работать с зюгановцами, то сотрудничая, то конфликтуя с ними. Долгое время он имел неплохие отношения с 1-ым секретарём Саратовского обкома партии Валерием Рашкиным. Начав политическую карьеру депутатами горсовета Саратова, оба считались сторонниками представителя области в Совете Федерации Дмитрия Аяцкова, затем избранного её губернатором. Володин был близок к Аяцкову, когда тот ещё работал вице-мэром Саратова и затем стал при нём вице-губернатором. Со своей стороны Рашкин проявлял лояльность к Аяцкову, поскольку тот пользовался негласной поддержкой КПРФ в лице прежде всего члена ЦК, будущего Уполномоченного по правам человека в РФ Олега Миронова.

По свидетельству саратовского журналиста Ильи Малякина: «Миронов, встречаясь с товарищами по партии, неожиданно для многих заявил, что коммунисты области не обладают сейчас реальным претендентом на пост главы обладминистрации. В случае губернаторских выборов, поэтому, следует внимательнее присмотреться к другим кандидатам, например Аяцкову ("В обмен на нашу поддержку мы можем потребовать какие-то обязательства - например, вернуть имущество партии...")»

Став зампредами областной думы, Володин и Рашкин, по данным Малякина, поддерживали Аяцкова рука об руку. Но затем между пробежала чёрная кошка. Володин отстаивал интересы шефа, которого связывали отношения с авторитетными татарскими бизнесменами. За Рашкиным стояла интернациональная «чикуновская» группировка, авторитеты которой Алексей Ерусланов («Профессор») и Асиф Арсланов («Алик») даже стали его помощниками.

Нравы в регионе тогда царили суровые. Главаря «чикуновцев» Игоря Чикунова расстреляли, Арсланова взорвали, а бывший мэр Саратова Юрий Китов, согласно официальной версии, застрелился двумя пулями, оставив предсмертную записку с проклятием Аяцкову и Володину. Однако ни они, ни главный коммунист области не пострадали.

Зачистка красных радикалов

Впоследствии Володин и Рашкин перебрались в Москву, экономические поводы для конфликтов отпали, но политический стиль 1-го секретаря Московского горкома партии Рашкина раздражал бывшего коллегу. Пытаясь завоевать популярность у партийных активистов, Рашкин выступал против одобренной КПРФ программы реновации, рассуждал о возможности преобразовании России в парламентскую республику, направлял запросы о недвижимости премьера Медведева из разоблачительного фильма «Он вам не Димон» и даже собирался использовать портрет президента Путина как мишень на соревнованиях по стрельбе.

Зюганову столь шебутной конкурент тоже оказался не нужен и 18 апреля 2017 года началась его зачистка. Когда Рашкин собрался спросить у явившегося в Думу Дмитрия Медведева о его особняках, партийное руководство после консультаций с Володиным запретило выступление депутата. Затем на пленуме 27 мая Рашкина сместили с поста зама Зюганова, а завершающий удар последовал 10 сентября. Направляемый сверху саботаж ряда функционеров среднего звена завершился сокрушительным разгромом столичной парторганизации на муниципальных выборах. Коммунисты получили всего 44 места против 1512 у «Единой России» и более чем 200 у «Яблока» и прочих либералов.

Поражение окончательно подорвало репутацию Рашкина и кандидатом в президенты России от КПРФ стал экс-депутат от «Единой России» и доверенное лицо Путина Павел Грудинин. Перед тем как получить поддержку от Компартии, Грудинин победил на электронном голосовании, которое официально организовали лидер «Левого Фронта» Сергей Удальцов и сторонник действующего президента журналист Максим Шевченко. Однако реально модерировал выборы аппаратчик симпатизирующего Володину Сергея Обухова Алексей Коваленко.

Бывший главный редактор сайта КПРФ Анатолий Баранов не раз заявлял о фальсификации голосования. Ранее подобные же обвинения звучали и на модерируемых Коваленко выборах в создаваемый при коммунистической фракции Думы Гражданский совет. Однако пересмотр результатов не состоялся, и Алексей до сих пор агитирует за Грудинина. Доверенными лицами бывшего «единоросса» стали Максим Шевченко и Сергей Удальцов, но у последнего уже через два дня удостоверение отобрали. И тут руководство КПРФ снова выступило в связке с Володиным. Спикеру не требуется экстремист, получивший 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади. Иногда такие мешают управлять загнанной в стойло конструктивной оппозицией.

В деревню, к тётке, в глушь... в Орёл

Депутат Московской городской думы от КПРФ Андрей Клычков, в отличие от Удальцова, вовсе не экстремист, но Володину и Зюганову тоже оказался неприятен. Молодой (39 лет), с тремя высшими образованиями (юридическим, политтехнологическим и дипломатическим) мог стать очень неприятным кандидатом в президенты. На дважды выигранных Клычковым выборах в Мосгордуму «Единая Россия» выливала на него цистерны помоев, но реального компромата так и не нашла. Ни счетов в зарубежных банках, ни перебежек из партию в партию, вообще ничего из того, чем сейчас молотят Грудинина. И как прикажете такого мочить?

Нет, у Путина бы Клычков не выиграл, но крови бы попил у него достаточно. Кроме того за 18 марта неизбежно наступит 9 сентября — день выборов мэра Москвы, в которых Андрей Евгеньевич грозил поучаствовать. После чего появилась информация о возможной поддержке его кандидатуры Алексеем Навальным, получившим на прошлых выборах 27,24%. Добавим эти голоса к 20,9%, отданным за кандидатов от КПРФ в Мосгордуму. Вспомним, что многие радикальные коммунисты, на дух не переносящие Зюганова, Клычкову симпатизируют… Шансы заставить Сергея Собянина покинуть особняк на Тверской появлялись реальные.

Совсем уж грубые подтасовки обещали крупный скандал. Володин, привыкший решать вопросы с коммунистами кулуарно, хотел избежать его во что бы то ни стало. К тому же даже 49% на столичных выборах делали кандидата от КПРФ самым вероятным преемником Зюганова и спикер Госдумы не желал терять проверенного политического партнёра. Ставленник Володина в Совете Федерации, зампред Комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич уже засветил его президентские амбиции и, похоже, не соврал. При отсутствии единого кандидата от «медведей» поддержка Компартии в 2024 году Вячеславу Викторовичу пригодится чрезвычайно. Наконец, противник выдвижения в президенты беспартийного хозяйственника Клычков мог создать в партийной верхушке оппозицию этому проекту.Его следовало нейтрализовать.

Выход был найден блестящий: Клычкова сплавили рулить депрессивной Орловской областью вместо провалившегося красного губернатора Вадима Потомского. Вертикаль власти вместе с родным ЦК настоятельно попросили депутата не упираться и в Орле он стал тих и безопасен. Выступление Клычкова против выдвижения Грудинина прошло почти незамеченным, да и 9 сентября под ногами путаться не станет.

Ещё несколько таких операций - и выдрессированная КПРФ будет совсем готова будет совсем готова к выдвижению нужных Володину кандидатов на абсолютно любых выборах. Лично же Зюганову, который сейчас увлёкся пчеловодством, спикер подарит такую пасеку, что конкуренты - отставной мэр Москвы Юрий Лужков и бывший президент Украины Виктор Ющенко - лопнут от зависти.