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Московский листок

Лозунги к парламентским выборам

Опубликовано 09.02.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 0

путин кпрф зюганов грудинин
Лозунги к парламентским выборам

Зюгановская КПРФ деградировала до состояния борделя. Оказание «оппозиционных» услуг поставлено на поток за плату бюджетного финансирования. Представьте, кстати, что царское правительство платит Полетаеву сотоварищи за голоса (лидер большевистской фракции в той Думе). О таком даже помыслить невозможно. А вот нынешний режим - платит. Выходит, не боится последствий ничуть. Тогда что это, как ни бордель?!

Но выдвижение Грудинина является все же апофеозом политического разврата. Кандидатом становится даже не партийный бюрократ, а обыкновенный капиталист. Куда уж ниже падать.

И страх зюгановцев перед изменением государственного устройства - то есть, страх перед демократическими преобразованиями - играет в этом падении отнюдь не последнюю роль. Ведь очевидно, что экономические лозунги бесполезны без инструмента их достижения в виде государства. Поэтому экономические требования без политических превращаются в бесконечную болтовню и саботаж всего и вся. Чем, собственно, Зюганов и Ко и занимаются четверть века.

Ах да, гора родила мышь в виде «высшего государственного совета». Воистину, маразм крепчает, потому что вспоминается Государственный Совет именно при царе. Этакая оговорка по Фрейду.

Но даже путевые наметки к диктатуре трудящихся не имеют ко всему этому никакого отношения. Современный Полетаев, к примеру, пропагандировал бы везде и всегда, во-первых, Союз Советских Социалистических Республик России как современную форму диктатуры трудящихся. Но, очевидно, нужны и подготовительные шаги в этом направлении в смысле всемерной демократизации нынешнего политического режима. Поэтому должен быть, во-вторых, лозунг советской муниципализации; и в-третьих, лозунг парламентско-республиканской демократии хотя бы на региональном уровне.

***

Автор уточняет сразу, и нечего спекулировать на эту тему - что низовую борьбу никто не отменяет. О таких базовых вещах и спору нет как борьба за права профсоюзов; с задержкой «зарплаты» (это лишь стоимость рабочей силы, но тем не менее); единение с обманутыми дольщиками и дальнобойщиками в борьбе с «Платоном»; поддержка крестьян в противостоянии с похитителями земли и так далее. Но, с другой стороны, нужно понимание основных направлений такой борьбы. Все же нужна система координат, скажем так – а близко или далеко состояние дел от нулевой точки, это важный вопрос, но последующий. И здесь вышеозначенные лозунги играют весьма полезную роль.

Во-первых, даже путинское законодательство не требует разделения властей в местном самоуправлении. Поэтому Советская власть на муниципальном уровне вполне возможна! (Опять-таки при интенсивной «рядовой» борьбе, и на эту тему будет отдельный разговор.) К примеру, в г. Ангарске Иркутской области было выбрано на пятнадцать мест двенадцать депутатов от КПРФ, и если бы не предательская сущность партии, то превращение в советскую власть было бы вполне реальным делом. Но тогда создается соответствующая хозрасчетная муниципальная собственность, а также кооперативно-индивидуальная (не будем углубляться в тонкости гражданского кодекса насчет МУПов, но это вполне возможно при минимальной доле ловкости) – и таковая собственность становится мощным конкурентом по отношению к местным частным монополистам и так далее. Цены падают, количество и качество продукта растет, Совет получает общественную поддержку – и так по нарастающей. Поэтому лозунг советской муниципализации крайне необходим! При реальной левой партии, о чем ниже – все это вполне возможно и даже необходимо. А если добавить мировой кризис (вон, биржи опять затрясло) – то общественная поддержка такому повороту будет широко обеспечена.

Во-вторых, если удастся добиться хотя бы три-четыре советских муниципалитета, да около-внутри региональных столиц и крупных городов, то получается мощная стартовая площадка для агитации и пропаганды положительного опыта; а также отправки своих депутатов в губернский парламент и требования всемерного увеличения роли депутатов. Увеличения вплоть до парламентской республики, чему нынешняя конституция опять-таки не препятствует при минимальной доле упорства - и тогда путинский рычаг для выкачивания средств из регионов и отправки их в офшоры в виде зависимых губернаторов нивелируется. Отсюда опять-таки широкая поддержка народа, и по спирали вверх.

Да что там говорить. Возьмем для примера ту же Иркутскую область или Новосибирск. Даже зюгановские деятели и соответствующие подразделения, но чуть-чуть более самостоятельные и более активные, добиваются широкой народной поддержки. Значит, огромная объективная почва под вышесказанным имеется. А три-четыре советских муниципалитета могут перевернуть все вверх дном в лучшем смысле слова в поднятом аспекте. Поэтому лозунг парламентских республик на региональном уровне в помощь советской муниципализации будет также популярным и необходимым.

Конечно, если мировой кризис уронит цены на углеводороды, то подобные процессы могут стартовать чуть ли ни самотеком. И найдется весьма немало радикально настроенных людей в лучшем смысле слова, которые даже этим будут недовольны, а потребуют советскую федерацию в пределах всей России. Но хоть так, хоть этак - если появится реальная левая партия, то есть партия, смело требующая и ПОЛИТИЧЕСКИЕ изменения в вышеозначенном аспекте – то таковая будет поддержана народом несомненно! Уже ребенок понимает, что самые благие экономические пожелания не реальны без политических реформ. Но ждать такого курса от КПРФ – себя не уважать.

Ах да, «государственный совет». Ну, это уж совсем для дебилов. Если кому-либо такая мизерная отписка достаточна – стоит сходить к врачу.

***

К черту президентские выборы. Гнусная махинация. Оппонентом выступает очередной клиент борделя. Это даже не смешно. Ходить на такие выборы – и себя позорить, и оскорблять свой ум.

Потому что, и еще раз – возражения, что, мол, Грудинин не выиграет, но «пошлет сигнал» - абсурдны. Какой сигнал?.. О чем?.. О «государственном совете» по максимуму?!.. Граждане, вы это серьезно?!.. Даже лозунг советской муниципализации является лишь первым шагом к диктатуре трудящихся; а весь этот «государственный совет» под микроскопом не разглядеть. Тогда зачем ходить на подобные выборы?!.. Инопланетяне, если они существуют, и то посылают сигналы четче.

Поэтому надо обратить внимание уже на следующие парламентские выборы. КПРФ уйдет в небытие вместе с провалом Грудинина – и надо воспользоваться шансом и организовать новое и реальное левое партийное движение под лозунгами Союза Советских Социалистических Республик России; советской муниципализации и парламентских республик в регионах на пути к этому.



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