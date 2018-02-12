Кто пойдет 18 марта 2018 года в магазин "Наш президент"?

Допустим, вы хотите молоко. Свежее, вкусное, полезное молоко. Вы любите молоко и захотели его попить.
Что вы будете делать? Пойдете в магазин.
И вот вы подошли к магазину, а на входной двери магазина висит объявление:
СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ:
1. Розовая водичка без газа.
2. Клубничный йогурт, идентичный натуральному.
3. Кисель из восточных сухофруктов.
4. Кефир с просроченным втрое сроком годности.
5. Свежий кумыс.
6. Полукрасное вино неизвестного происхождения.
7. Водопроводная вода из-под правого крана.
8. Забродивший яблочный сок.
(Игристое вино марки N вылито в унитаз.)
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАГАЗИН «НАШ ПРЕЗИДЕНТ»!
Вот такой ассортимент товаров в магазине «НАШ ПРЕЗИДЕНТ» на 18 марта 2018 года.
Спрашивается, есть ли смысл заходить в этот магазин, если вам необходимо молоко?
Единственный разумный повод зайти в магазин – узнать у продавца можно ли заказать молоко, чтобы к следующему открытию магазина его туда завезли.
Но едва вы возьметесь за ручку двери, чтобы войти в магазин, как вдруг увидите на объявлении написанное мелким шрифтом:
ЗАКАЗОВ НЕ ПРИНИМАЕМ. ПЕЙ ЧТО ДАЁМ.
Есть ли смысл заходить?
В магазин «НАШ ПРЕЗИДЕНТ» покупателям есть смысл заходить тогда и только тогда, когда товар в этот магазин будет доставляться по заказам покупателей, а не продавцов или самого товара.
!!!OO!QQ!TOTJVASTAKI!!!&&& написал 12.02.2018 00:36
где продают? написал 12.02.2018 00:31