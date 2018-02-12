Кто пойдет 18 марта 2018 года в магазин "Наш президент"?

Допустим, вы хотите молоко. Свежее, вкусное, полезное молоко. Вы любите молоко и захотели его попить.

Что вы будете делать? Пойдете в магазин.

И вот вы подошли к магазину, а на входной двери магазина висит объявление:

СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ:

1. Розовая водичка без газа.

2. Клубничный йогурт, идентичный натуральному.

3. Кисель из восточных сухофруктов.

4. Кефир с просроченным втрое сроком годности.

5. Свежий кумыс.

6. Полукрасное вино неизвестного происхождения.

7. Водопроводная вода из-под правого крана.

8. Забродивший яблочный сок.

(Игристое вино марки N вылито в унитаз.)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАГАЗИН «НАШ ПРЕЗИДЕНТ»!

Вот такой ассортимент товаров в магазине «НАШ ПРЕЗИДЕНТ» на 18 марта 2018 года.

Спрашивается, есть ли смысл заходить в этот магазин, если вам необходимо молоко?

Единственный разумный повод зайти в магазин – узнать у продавца можно ли заказать молоко, чтобы к следующему открытию магазина его туда завезли.

Но едва вы возьметесь за ручку двери, чтобы войти в магазин, как вдруг увидите на объявлении написанное мелким шрифтом:

ЗАКАЗОВ НЕ ПРИНИМАЕМ. ПЕЙ ЧТО ДАЁМ.

Есть ли смысл заходить?

В магазин «НАШ ПРЕЗИДЕНТ» покупателям есть смысл заходить тогда и только тогда, когда товар в этот магазин будет доставляться по заказам покупателей, а не продавцов или самого товара.