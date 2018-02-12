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Московский листок

Кто пойдет 18 марта 2018 года в магазин "Наш президент"?

Опубликовано 12.02.2018 автором Макаронкин Иосиф в разделе комментариев 2

путин выборы
Кто пойдет 18 марта 2018 года в магазин "Наш президент"?

Допустим, вы хотите молоко. Свежее, вкусное, полезное молоко. Вы любите молоко и захотели его попить.

Что вы будете делать? Пойдете в магазин.

И вот вы подошли к магазину, а на входной двери магазина висит объявление: 

СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ:

1. Розовая водичка без газа.

2. Клубничный йогурт, идентичный натуральному.

3. Кисель из восточных сухофруктов.

4. Кефир с просроченным втрое сроком годности.

5. Свежий кумыс.

6. Полукрасное вино неизвестного происхождения.

7. Водопроводная вода из-под правого крана.

8. Забродивший яблочный сок.

(Игристое вино марки N вылито в унитаз.)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МАГАЗИН «НАШ ПРЕЗИДЕНТ»!

Вот такой ассортимент товаров в магазине «НАШ ПРЕЗИДЕНТ» на 18 марта 2018 года.

Спрашивается, есть ли смысл заходить в этот магазин, если вам необходимо молоко?

Единственный разумный повод зайти в магазин – узнать у продавца можно ли заказать молоко, чтобы к следующему открытию магазина его туда завезли.

Но едва вы возьметесь за ручку двери, чтобы войти в магазин, как вдруг увидите на объявлении написанное мелким шрифтом:

ЗАКАЗОВ НЕ ПРИНИМАЕМ. ПЕЙ ЧТО ДАЁМ.

Есть ли смысл заходить?

В магазин «НАШ ПРЕЗИДЕНТ» покупателям есть смысл заходить тогда и только тогда, когда товар в этот магазин будет доставляться по заказам покупателей, а не продавцов или самого товара.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!OO!QQ!TOTJVASTAKI!!!&&& написал 12.02.2018 00:36
- Таки "макароша" - нес-сы! Каков покупатель- таков и товар! Таки сволочи, которая таки пропила, прос-рала, предала и СССР и Коммунизм и Будущее - можно коктейли из г-на предложить... Не грех... Кака-вот Гордым Украм предложили пос-осать Большое Волосатое Достоинство... То таки да..
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(без названия)
где продают? написал 12.02.2018 00:31
Сейчас все молоко делают из пальмового масла. Где Макаронкин Иосиф покупает Свежее, вкусное, полезное молоко?
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