Навальный и Удальцов против "красного бойкота"

«Рыбкагейт» показал еще раз гигантскую разницу между «красным» и «белым» бойкотом президентских выборов в России. К примеру, даже слова нет об олигархической собственности как первопричине всего увиденного в известном ролике Навального. Тогда как «красный» бойкот направлен на лишение легитимности режима в целом! Долой ни только чиновников типа Приходько – но и олигархов типа Дерипаски.

Поэтому надо не обижаться на выборы подобно дитяти, что не допустили к участию «хорошего царя» наряду с «плохим» - а послать подобный тоталитаризм к черту скопом! В частности, коль невозможно использовать предвыборную кампанию путем социалистической пропаганды – так долой всю кампанию как составную часть репрессивных порядков. Разница, как видно, огромная.

А тут еще Удальцов с его грудининской истерией наводит тень на плетень. Автор этих строк как чувствовал, что марксистская безграмотность первого вылезет наружу ни так, так этак. Но тогда надо уточнить тему. Надо выяснить разницу между «красным» бойкотом, с одной стороны – и позициями Навального и Удальцова, с другой.

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Самое главное, что зюгановский ставленник не был и не будет «рупором, сигналом и объединением здоровых сил» никогда! Грудинин – пустое место. Хуже того – клоун-зазывала на цирковое представление «Победа Путина».

По простейшей причине – программа оного «двадцать шагов» тоже пустое место! И заметьте, автор даже не говорит о заграничных счетах и собственности «кандидата», хотя для строителя коммунизма это ни в какие ворота. Но опять-таки, чтобы не было к чему придраться – поговорим именно о самом главном, то есть еще раз о предвыборной программе «объединителя».

Это классика, что экономические тезисы могут быть выброшены в мусорную корзину сразу без политических предложений. Не будет инструмента достижения цели – последняя превращается в позерство и маниловщину. А теперь, как говорится, поднимите руки, кто увидел в «двадцати шагах» серьезные политические предложения. Если «высший государственный совет» является верхом способностей - тогда это именно клоунада.

Но даже и опять пойдем навстречу! Чтоб комар носу не подточил. К примеру, опять-таки поднимите руку, кто увидел в «шагах» даже в экономической перспективе разницу с прошлым Советским Союзом. В частности, существовала «национализация стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков» ?.. Существовала. Была «монополия на производство и оптовую продажу этилового спирта» ?.. Аналогично; и так далее по списку. Тогда почему рухнул Советский Союз?.. А черт его знает! Сие составителям неведомо. Но если избиратель наступать на подобные грабли, разумеется, не захочет; то остается для него на веки вечные все тот же государственно-монополистический капитализм. Нет уж – тогда идите с таким «рупором» куда подальше.

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Для наглядности надо показать, что такое настоящий социализм, и почему Советский Союз рухнул, не достигнув такого состояния. И весь смысл в том, что коль именно реальный социализм будет целью экономически и политически – тогда и предвыборная программа может претендовать на что-то действительно сигнальное.

Во-первых, нововведения польются широкой рекой только тогда, когда советский трудовой коллектив будет иметь и фонд науки и техники, и фонд социального развития. Фонд социального развития позволит формировать и финансировать назревающие потребности трудящихся весьма оперативно; а фонд науки и техники позволит перестроить производство под эти нужды также быстро. Предприятие становится «ранней пташкой» в захвате массовых рынков с соответствующими большими выгодами; что, собственно, и является сутью нововведений.

Но в прошлом Советском Союзе почти весь доход (чистый продукт) забирался «наверх». Для создания инфраструктуры, особенно военной, такая сверхцентрализация может и сгодиться. Но уже для демократической сущности современных нововведений, которые рождаются именно из потребностей широких масс, то бишь «внизу» - чрезмерная централизация и бюрократизация смерти подобна. Никто не спорит, что очень хорошо, если «центр» поддержит полезную инициативу удобными кредитами, образованием и обучением, научными изысканиями и тому подобное. Но подобная перспектива должна иметь силы появиться как таковая – а здесь без вышеизложенной демократизации не обойтись никак.

Но поэтому, во-вторых – и нужно политическое оформление таковой демократизации путем фабзавкомов в доминирующей общенародной собственности (государственной на советских принципах) вместо нынешних «менагеров» с олигархами; советских республик вместо нынешнего неравноправия регионов; и Российского Социалистического Союза вместо буржуазной страны. И автор писал на эту тему так много, что нет нужды повторяться. Главное уже очевидно, что рост экономики путем нововведений и победы в международной конкуренции будет обеспечен только советской демократизацией путем фабзавкомов-советских республик-Российского Социалистического Союза как объединения всего сказанного. Только все это вместе и будет называться хотя бы началами социализма.

Наличествует это в грудининской программе?.. Ха-ха-ха! Тогда разговоры о каком-то «рупоре», «сигнале», «канале объединения» - бредятина. И что остается в чистом остатке?.. Ни только государственно-монополистический капитал - но и повышение явки Путину для сохранения первого!

***

Но Удальцов и Навальный как лиса Алиса и кот Базилио тащат народ на выборы как глупого Буратино в «страну чудес». Или, другими словами, наблюдается классическая игра в «хорошего» и «плохого» полицейского. Это уж кому как больше нравится.

Если «плохой полицейский» Навальный как западный лизоблюд за бойкот - то вроде бы всякий «порядочный патриот» должен сделать наоборот. А тут и «хороший полицейский» Удальцов нашептывает на ухо – мол, не упирайся, сходи на выборы, и уже утром проснешься «в стране чудес». Противно все это, знаете ли.

И только «красный бойкот» бьет олигархическо-чиновничью сволоту в самый глаз. Хрен тебе, а не легитимность! И, кстати, нарисовать явку гораздо труднее, чем переложить уже имеющиеся голоса из одного ящика в другой. Ведь в первом случае нужна подпись – а подпись уже криминалистический факт и доказательство в суде; и в случае чего можно потрепать нервы власти изрядно. Выдумать или подделать миллионы подписей с угрозой вполне убойных исков в суды – это вам не хухры-мухры даже для большого аппарата.

Поэтому путинский режим боится только низкую явку и ничего более! Для устранения этой смертельной угрозы сгодится все – от клоунов и идиотов до провокаторов. Клоун известно кто; Навальный, конечно, провокатор; а вот Удальцов может быть и идиотом. И если последний думает, что он не чета Навальному – то глубоко ошибается. Хрен редьки не слаще.