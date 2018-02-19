"Почему бессмысленно писать жалобы гаранту Конституции Путину"

Забавно в эти дни читать такие вот героические признания в соцсетях: «Не надо нас агитировать на бойкот выборов. Я все равно пойду и за Грудинина проголосую. Грудинин придет - порядок наведет».

Бывает, и отпишешь такому «загрудининцу»: «На здоровье. Только после закрытия избирательного участка председатель участковой комиссии поедет с протоколом итогов голосования к губернатору и они подгонят их под «контрольные цифры из Кремля».

Если оттуда пришла установка наместникам обеспечить «основному кандидату» победу с результатом 70х70 - будьте уверены: костьми лягут, но обеспечат.

А неконституционная глава неконституционного ЦИКа Элла Александровна озвучит эти цифры с «правдоподобными» вариациями. Скажем, 69,98%. Или 71,64%

За месяц ВЦИОМ, Эрнст-ТВ, Соловей-ТВ и Кисель-ТВ так наэлектризуют простачков, что они и в цифру 86% поверят. Проверить же все равно невозможно.

Вот почему мы с главредом ФОРУМа.мск А.Барановым посчитали нужным предупредить главу Администрации президента А.Вайно, что всякие вмешательства его чиновников в выборные дела противоречат конституционному принципу разделения властей, законам о партиях и о госслужбе (16 декабря 2017, https://forum-msk.org/material/news/14097712.html ).

Как заведено во многих ведомствах? Пришлешь им ссылку, попросишь распечатать для начальника и вскоре получаешь какой-никакой ответ. А иначе зачем тогда электронная приемная?

В общем, вскоре получили мы из Кремля вразумление, что обратились не по форме. А как по форме? Наконец, узнали: текст не должен превышать 2000 тыс. знаков.

Это откуда же такое незаконное требование? От верблюда. Такая иезуитская форма цензуры.

Так что пришлось кромсать и править наше журналистское обращение к хозяину «тайной канцелярии» Владимира Владимировича.

В окончательном варианте, оно потеряло больше половины текста, фактуры и своей неизбывной прелести. Вот что осталось:

Уважаемый Антон Эдуардович!

Вы, конечно, в курсе жаркой полемики в СМИ, соцсетях, кулуарах Госдумы, Общественной палаты после скандального заявления Вашего заместителя Д.Пескова о «несозревших конкурентах Путину».

Напомним: «Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путина», - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Отсюда и шквал вопросов у избирателей: «Кто это «мы», от имени которых по-барски вещает «говорящая голова» Кремля? Кто его уполномочил? Насколько корректно вообще говорить о «конкурентах Путина», когда выборы официально не были объявлены, и дата их не назначена? Никто из потенциальных кандидатов на пост главы государства еще не зарегистрирован, как и сам Вл.Путин.

Вы смолчали, а потому по просьбам коллег-журналистов позвольте Вас спросить: это тоже и Ваше мнение, Антон Эдуардович?

Можно было бы предложить г-ну Пескову извиниться перед всеми и в этом случае инцидент, возможно, был бы исчерпан. Если бы не одно но. Даже два…

А оно заключается в том, что Администрация президента РФ почему-то занимается руководством президентскими, парламентскими и даже губернаторскими выборами.

На каком основании, Антон Эдуардович? Как известно, ни в Конституции РФ, ни в одном законе не прописаны ее полномочия, функции, ответственность и обязанности вообще и выборные, в частности.

Тем не менее, согласно публикации РБК, еще весной на совещании с вице-губернаторами другой ваш заместитель С.Кириенко дал им конкретную установку.

А именно: «главный кандидат Кремля» должен победить с результатом 70х70. То есть ему нужно «нарисовать» победу с результатом 70% процентов при такой же явке.

Или все было не так, Антон Эдуардович? Тогда поясните, как? В любом случае руководство нынешними выборами главы государства Администрацией президента заведомо сделает их нелегитимными. Как и руководство ими со стороны ЦИКа, которого Конституция таким правом тоже не наделила.

Надеемся, наши вопросы не доставят для Вас затруднений…»

***

А дальше надо загибать пальцы. Значит, в незаконно существующей Администрации президента есть Управление по работе с обращениями граждан. А в нем Департамент письменных обращений граждан и организаций.

И вот пришло нам оттуда послание за подписью советника С.Сафьянникова и сумасшедшим номером № А26-02-НО-120521891.

Он пишет - ну что за прелесть!

«Полагаем, что отсутствуют основания для комментариев к Вашему письму, в котором Вы ссылаетесь на высказанное личное мнение, а также на информацию, опубликованную в общедоступных источниках, в том числе в средствах массовой информации».

То есть вы поняли? Закон от 2 мая 2006 г. обязывает Администрацию президента, как и прочие госконторы, отвечать заявителям «по существу»

Но в итоге они попадают к разного калибра советчикам и консультантам, которые вежливо посылают вас на три буквы. Они «полагают», что вы недостойны никакого ответа.

Даже если вы напишете почтовое или электронное обращение на имя президента В.Путина, оно все равно сначала попадет к таким сафьянниковым из Департамента письменных обращений, которые «полагают», что вы просто-напросто козел.

Это к вопросу о роли избирателей и всех граждан в управлении государством.