Отказ от выбора тоже есть выбор - "выбор не выбирать"

Коммунисты не столь наивны, чтобы понимать «выборА-2018» буквально. Они не участвуют в них ни как выбираемые, ни как выбирающие. Предметом их участия в политической жизни в ходе «выборов» является не какой-то кандидат, а все «мероприятие» со всеми родовыми чертами буржуазной полу- или недо-демократии, видовыми отличиями закомплексованной периферии, страдающей фантомными болями советской великодержавности, догнавшей публику в совершенно извращенной имперской форме, и индивидуальными чертами номенклатурно-криминального экономического уклада, обставленного соответствующей ему политической системой.

В заботе о выборАх присутствует печаль об их легитимности. Упоминание слова «легитимность» не отсылает нас к корню всех проблем, но не совсем уж беспочвенно. Нынешняя власть, конечно, предпочтет продлить себя через процедуру, признаваемую гражданами (хотя теоретически в числе признаваемых процедур могут быть хоть выборы, хоть военные перевороты). Важным, но вовсе не главным и не единственным, измерением признания выборов служит явка. Чем выше явка, тем легитимнее результаты. Сами результаты могут при этом стать не столь триумфальными для победителя в процентном исчислении, но тут уж каждый фаворит сам решает, что ему предпочтительнее – победа нокаутом на «слаболегитимных» выборах, или победа по очкам на выборах «сильнолегитимных». Понятно, что вкуснее всего была бы победа нокаутом на выборах «сильнолегитимных». Низкая явка, рассматриваемая отдельно, сама по себе легитимности не сильно вредит, но, во всяком случае, удалена от нее достаточно, чтобы воздержаться от всякого соучастии в поощрении явки. Конечно, при любой явке и прочих показателях вопрос о легитимности может быть поставлен в повестку дня и тыкать власти в нос этой легитимностью можно, лишь если только проблема предъявлена «во всеоружии реальной силы».

Один из итогов выборов угадывается – это бледный вид коммунистических (да и всех левых) сил, которые не могут определиться даже в своем кругу. Причем на злополучного Грудинина, внесшего смятение в умы лево-патриотов широкого профиля, коммунисты вряд ли могут что-то списать. Вполне наглядно упоротое одиночество товарища Максима, в очередной раз выставившего партию КР коммунистическим хутором, недовыдвижение тов. Лисицыной (может быть и к облегчению выдвигателей), отсутствие собственных вариантов поведения у ОКП (последнее хоть как-то объяснимо, так как партия не зарегистрирована и к тому же заточена на сотрудничество со всеми коммунистическими организациями). Те, кто числят себя коммунистами, никак не определятся, кем они приходятся друг другу, в каком родстве состоят, так что не удивительна определенность их места в обществе, соизмеряемая со статистической ошибкой.

Что касается электоральных итогов выборОв, то интерес представляют разве что результаты г-на Грудинина. Сильно париться над разоблачением грудининского буржуйства у коммунистов нет нужды, ведь он не является конкурентом какому-то коммунистическому, «обще-левому» или «лево-патриотическому» кандидату, хотя налицо попытки патриотов побыть хотя бы частично «при Грудинине». Сырость и имитационный характер г-на Грудинина как аврального кандидата КПРФ обнаруживается хотя бы чередой проколов в его кандидатской подготовке, например в виде забытых счетов в зарубежных банках (хотя там и сущие гроши по меркам той братвы, против которой он как-бы выставлен)*. Но, несмотря на это, результаты Грудина с поправкой на их достоверность позволят оценить «сбычу мечт» кремля, тов. Зюганова, а также не чуждого нам лево-патриотического электората, которому чужд не только кремль, но отчасти и тов. Зюганов.

На левом фланге замечена и водянистая научность, своим сухим остатком отдающая предпочтение нынешней власти. Ученость доходит до глубокого «понимания» (вплоть до сочувствия) приспособленчества «путинизма» к самым примитивным «патриотическим» инстинктам действительного или мнимого большинства. На нее, как и на прочую окормляемую телевизором обывательскую массу, производят впечатление обрывки паразитической как-бы-просоветской риторики («геополитическая катастрофа», «СССР-2» и прочее подобное пустословие). Паразитирование имеет и активную составляющую - приспособление этого большинства со всеми его инстинктами к нуждам правящего класса силами пропаганды. Инстинкт, более всего желаемый к всеохватному пробуждению, состоит в отождествлении трех различных явлений природы: страны, государства и власти. Он способствует, например, инстинктивному ощущению пресловутых «санкций» против персоналий власти как санкций против страны. Хорошим добавлением служит и миф об особой «духовности», «величии», и т.п., он вселяет в душу даже последнего алкаша солидарное чувство превосходства его талантов над талантами всего загнивающего запада (о востоке не говорим, с востоком сложнее - положение таково, что ради восточной дружбы взасос впору из штанов рваться). Не солидарные же могут валить в Силиконовую долину. По сумме всех симптомов получается весьма самобытный «маниакальный комплекс неполноценного величия», поражающий даже крепкие организмы «истинных сталинистов»**. Они своим нарочито архаичным «сталинизмом» подыгрывают казенной пропаганде «побед российского оружия»*** и «твердости российской дипломатии», как и обывательским «оппозиционным» грезам и мечтам насчет «вот Сталина бы на недельку». Сомнительная забава для коммунистов - участие в иллюзорной схватке, где схлестнулись два мифа: «Сталин как круглосуточный ГУЛАГ» и «Сталин как ежедневный Днепрогэс».

В общем, уже можно думать о временах после 18 марта. Главная послевыборная тема – как ВВП будет бороться со скукой, густеющей по мере снижения тестостерона в крови.

Вся тварь разумная скучает:

Иной от лени, тот от дел…

Поможет ли ему вечность, чьи очертания уже, наверное, проступают посреди седьмого десятка лет, а может быть интересы друзей, поваров, массажистов, партнеров по дзю-до, помноженные на инерцию воинственного одичания страны развлекут ролью исполнителя мер, на которые живой человек не подпишется, которые можно возложить лишь на плечи персонажа, назначенного в скором времени на роль политического трупа…

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* Воздавая обязательную дань всесилию кремлевских режиссеров, надо озвучить и версию, что «забытые» счета припасены на тот случай, если публика от кандидатуры Грудинина возбудится сверх той меры, что определена как абсолютно безопасная.

** "Эта блестящая победа нашего спортсмена, нашего прекрасного российского парня Егора Елистратова, победа, добытая в очень сложных условиях, когда практически запад сделал все, чтобы украсть у нас Олимпиаду, отобрать у России право честно состязаться на мировой спортивной арене. Но я убежден, что ничего у них не выйдет. Наши ребята сделают все возможное и невозможное, будет немало блестящих побед!" Так по случаю взятия членом команды OAR бронзовой медали возрадовался не какой-то ольгинский тролль, а сам товарищ Максим.

** После разгрома чуваков (ЧВК) в Сирии Путин ушел в несознанку. Но это ненадолго. Надолго - это Сирия и Украина. Без них исчезли бы последние следы присутствия РФ в мире, точнее – в поле зрения США, а это присутствие служит важнейшим сюжетом политики внутренней. Но при этом не забудем, что ставки Турции, Ирана и Израиля в Сирии заметно выше, чем у РФ или США.