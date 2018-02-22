Штурм фанерного кремля

Если улететь в вечность и бесконечность и, сидя там, задаться вопросом, хочу ли я, чтобы президентом РФ стал П.Н. Грудинин, то ответом будет твердое «нет». Если же вернуться к вялотекущей земной жизни, точнее жизни в РФ, то надо, задаваясь подобным вопросом, иметь в виду два случая этой жизни:

1- г-н Грудинин побеждает 18 марта,

2- в кремле остается сидеть самовыдвиженец (или самоназначенец – как хотите).

Если возможность этих вариантов отделена от их действительности позицией коммунистов и левых, если первый случай оказывается более вероятным при поддержке г-на Грудинина со стороны всех коммунистов и левопатриотов, а второй – исключительно при ее отсутствии, то эта поддержка была бы делом правильным даже без выставления г-ну Грудинину условий насчет обязательного скандирования им лозунгов об отмене президентства или установлении диктатуры пролетариата.

Если же позиция коммунистов и левых не шибко судьбоносна, если первый вариант имеет надежную вероятность без упомянутой поддержки, или второй – даже при ее наличии, то у коммунистов и левых нет иных особо серьезных мотивов побыть при деле, кроме любви к искусству.

Дальнейшие размышления натыкаются на две немалые препоны: на отсутствие в РФ социологических служб, позволяющих хоть с какой-то достоверностью оценить, что нас ждет в тот мартовский день, и отсутствие избирательных комиссий, позволяющих хоть с какой-то достоверностью оценить, чего же мы в этот мартовский вечер дождемся.

Многие наблюдательные граждане уже заметили шизофреничность расейской социологии и немалое расхождение оценок общественного мнения насчет предпочтительности кандидатов на 18 марта. Глянем на несколько примеров.

https://pollservice.ru - из 6500 человек за Грудинина 78%,

http://president-rf.ru - из 215000 человек за Грудинина 63%,

https://vk.com/elect2018 - из 35000 за Грудинина 62%,

http://videomiting.ru - из 5000 за Грудинина 74%,

ВЦИОМ - из 3000 человек за Путина 70%, за Грудинина 7% при ожидающейся явке 70% (прямо картина маслом – любой каприз заказчика за его деньги!).

Как вы думаете, какая социология окажется весомее – та, что исходит из 3-х тысяч опрошенных, или та, что из 125-ти тысяч? Впрочем, социология - это немножко и наука, упражняясь в ней, надо знать не только арифметику, но и географию, то есть надо знать места, где можно найти нужные 3 тысячи. Будем также помнить, что к репрезентативности (то есть соответствию выборки всему исследуемому множеству) интернет-голосований следует относиться с осторожностью.

Находясь в таком затруднении, придется прибегнуть к услугам не только арифметики и географии, но и истории. Эта история учит, что внезапное и очень запоздалое выдвижение г-на Грудинина силами нашей любимой КПРФ имеет весьма слабое отношение к какому-то единому фронту коммунистических и лево-патриотических сил (в самой КПРФ отсутствует единство по отношению к столь экзотическому выдвижению и столь экзотическому кандидату) и к намерению верхушки КПРФ всерьез побороться за кремль. Объявление г-на Грудинина единым кандидатом левых и прочих сил было основано, видимо, на многолетней привычке тов. Зюганова любоваться собой в зеркале, на раме которого выгравировано что-то вроде «центр сплочения коммунистических и народно-патриотических сил».

Видимо, вспомнив, что жанр единого кандидатства от левых сил требует немножко добавить этих сил, и, посчитав, что лучше поздно, чем никогда (хотя частенько лучше никогда, чем поздно), на сайте КПРФ вывесили обращение к левым организациям (https://kprf.ru/activity/elections/173161.html) как бы от г-на Грудинина насчет единого фронта.

В обращении утверждается, что «сегодня у нас есть шанс добиться смены социально-экономического курса страны, начать последовательное движение к социализму».

Считаю нужным возразить: на таких выборАх, с таким кандидатом, выдвинутым таким образом, от такой партии оживляемая вера людей в «шанс на поворот к социализму» имеет не много общего с перспективами изменения политики государства. Этот «шанс» лишь переадресовывается на КПРФ, продлевает ее роль хранителя такого «шанса», служит средством омоложения вконец одряхлевшего «социализма» по-зюгановски.

Предлагаемая в этом обращении «работа на общий результат» будет, увы, лишь тренировкой готовности лево-патриотов и коммунистов сплачиваться вокруг КПРФ (то есть тов. Зюганова) и способности КПРФ (то есть тов. Зюганова) быть центром такого сплочения. Вряд ли это можно считать желаемым «общим результатом».

У автора этих строк нет никакого желания впадать в лютую антигрудининщину. Более того – чрезмерное усердие левых по этой части объективно хорошо лишь для самовыдвиженца. Оно способствует еще большему разочарованию граждан в самой возможности появления заметной альтернативы самовыдвиженцу с какого бы то ни было фланга, оно, кстати, никак не помогает даже упоминаемому под ником «и др. кандидаты» товарищу Максиму.

Упражнения в духе штурма фанерного рейхстага надо оставить воинству бравого солдата Шойгу. Штурм фанерного кремля под главнокомандованием тов. Зюганова нас увлекать не должен.*

* Среди коммунистов бродит идея двинуть призыв к порче избирательных бюллетеней написанием на них нехороших слов или хороших лозунгов. Опасаюсь, что тут имеет место быть следование старому правилу: «мимо тещиного дома…», то есть «мимо центризбиркома я без шуток не хожу…»