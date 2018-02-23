Ансамбль "утехи российского быдла"

В связи с отказом путина участвовать в теледебатах, в Думе рассматривается законопроект, разрешающий школьникам посылать на ЕГЭ своих представителей.

Анекдот

Тут как-то в полемике А. Баранов написал, что он вообще против должности президента в России, а я последние годы так активно поддерживаю Навального, что можно подумать, что я вдруг стал за то, чтобы в России было это чудо - всенародно избираемый президент. Нет, в моём видении идеальной государственной власти ничего не поменялось, и каким-то президентам, равным Законодателю, места в этом видении нет.

Напомню, чтобы вы меня понимали.

Слуга у народа должен быть один - иначе народу невозможно найти крайнего при ухудшении своей жизни. Выбирая из двух - Парламента и Президента - нужно выбирать слугой парламент, поскольку меньше вероятности ошибиться и получить не слугу народа, а фашистскую сволочь в диктаторах. А поскольку время государственных деятелей прошло, то получишь даже не Гитлера или Муссолини, а тупого и подлого ублюдка типа Ельцина, или, как в Рашке теперь, - набор артистов, играющих роль президента под управлением тайных кукловодов.

Но исходить нужно из того, что имеется на практике, а практика нам дала нынешнюю Конституцию, а в ней (откуда ни возьмись) появились три ветви власти. Правда, даже эта Конституция фашистами Кремля втоптана в грязь, но нужно быть донельзя тупым теоретиком, чтобы сейчас призывать служить, скажем, Конституции СССР или вообще не признавать существующую Конституцию только потому, что фашисты её попирают. Конституция - это какое-никакое, а оружие, которое и фашистам нелегко отбить, и смысл Конституции и до нынешнего быдлячего дебила можно хоть как-то донести.

Штука вся в том, что Президент (царь, король, фюрер, вождь) обязан быть государственным деятелем и руководителем, и это вызывает два следствия, не понятные болтунам, зарабатывающих своим бла-бла-бла на «политические темы».

Во-первых, этому - защите интересов государства и умению руководить людьми - нужно вдумчиво учиться. Этому нужно практиковаться. Сталин этому учился и вряд ли кто-то ещё изучил столько книг по этой теме, как он, кроме того, он до должности главы правительства СССР и практиковался в государственной деятельности, организуя сложнейшие государственные проекты в должностях министра и генерального секретаря правящей партии. Гитлер имел личную библиотеку в 10 тысяч томов, что сделало его широчайше образованным человеком своего времени, кроме того, до должности канцлера Германии он практиковался в должности вождя своей партии. Такую же подготовку имел и Муссолини. Черчилль, помимо запойного чтения и многолетнего опыта члена парламента, имел опыт работы министром, Рузвельт два срока был губернатором штата Нью-Йорк, принявший от него пост Трумэн 10 лет был сенатором США в сложнейшие годы мирового кризиса, а во время Второй мировой войны Трумэн возглавлял сенатский комитет по эффективному обеспечению вооружённых сил.

Ну, а теперь посмотрите на современную шелупонь в роли президентов - они же ни бельмеса не соображают, что им делать ни в роли президента, ни даже в роли депутата, - они и шагу не способны сделать без советов (указаний) «учёных евреев» из своего аппарата. А те и не являются государственными деятелями, и не собираются ими быть.

Второе, что необходимо понимать о роли руководителя страны - никакой народ не способен оценить способности такого специалиста. Ведь народ лично не сталкивается с решением государственных вопросов и не является даже мало-мальски компетентным в этих вопросах, посему в ходе выборов (выборов, а не оценки, как предлагает ИГПР ЗОВ) народ всегда проголосует за того, за кого укажет пресса, а пресса сама тупа и бессовестна продажна.

Посему, специалиста такого класса и уровня, как глава государства, должны выбирать тоже специалисты, в нашем случае, законодатели, причём, на как можно более длительный период, поскольку с годами опыт главы государства будет расти. Понятное дело, выбирать должно не наше дерьмо думских кнопкодавов, ещё более тупых, нежели президент, но об ответственности перед народом собственно депутатов я в этой статье писать не буду.

Таким образом, президент, избираемый народом наравне с главным слугой народа - Законодателем, - никакому государству и даром не нужен. Даже если это Сталин, и даже если действует Конституция СССР. И уж нужно быть совсем идиотом, чтобы считать нужным хоть какому народу президента по современной Конституции РФ.

Я уже столько писал об этом, что рука не поднимается повторять, посему буду краток: даже по существующей Конституции РФ руководят Россией либо сам народ (давая свои руководящие указания на референдуме), либо органы государственной власти - законодательной, исполнительной и судебной.

Так вот, Президент России по современной Конституции НЕ ЯВЛЯЕТСЯ органом государственной власти, следовательно, управлять Россией не имеет права. Тем не менее, по тем статьям Конституции, которые без проблем могла бы давно исправить Дума (если бы там были депутаты, а не тупые кнопкодавы), Президент имеет огромные права (к примеру, назначать две ветви власти - правительство (совместно с кнопкодавами) и (единолично) судей. Но Президент РФ ни за что в стране не отвечает. Власть имеет огромную, ответственности - ни на копейку.

Тогда вопрос ко мне - почему мы в ИГПР ЗОВ считаем, что и Президент должен отвечать перед народом по нашему закону? Да потому, что, во-первых, он сегодня есть и оставлять его в условиях безответственности нельзя. Во-вторых, ответственный человек на месте Президента РФ сделает одно из двух. Либо соответствующим изменением существующей Конституции превратит свою должность в пустышку (типа Президента ФРГ), либо превратит её в главу исполнительной власти (ликвидировав должность премьер-министра и став кем-то вроде президента США), а затем организует референдум по замене Конституции на ту, в которой должности президента изначально не будет. Будет только глава правительства, назначаемый Законодателем и контролируемый им.

А нынешний безответственный президент в России - это ВСЕВЛАСТНЫЙ ПАРАЗИТ! Даже если бы на месте Президента РФ были бы не артисты из ансамбля «Утехи российского быдла», а реальный человек, типа Ельцина до 1996 года.

Проблема России в том, что в СМИ России барановых мало, а остальные, даже оппозиционные журналисты, понять происходящее не могут. Вот глаз зацепился за заголовок и подзаголовок журналистки: «Выборы-2018: особенности. I. Тотально провальная политика действующего президента».

Какая политика?? Где вы видели политику от этого ансамбля «Утехи российского быдла»? Только шоу! Вернее, только: «The show must go on!», - непрерывные выступления артиста, играющего роль Путина, и эти выступления тянутся без конца, как сопля на проволоке.

Ещё раз задам вам вопрос, который задаю периодически, - масса людей пишет президенту с просьбой решить те или иные вопросы. Вы за эти 18 лет хоть раз слышали, чтобы от Президента РФ был хоть какой-то толк в решении этих вопросов? Ноль! Администрация Президента сразу же выводит из компа стандартный ответ автору письма - «президент этот вопрос решать не имеет права», и в тот же день пересылает ваши просьбы куда попало! А те инстанции, которым Администрация Президента отправляет ваши просьбы, уже прекрасно знают, что если они даже из-за нехватки туалетной бумаги подотрутся вашими письмами президенту, то им за это ничего не будет.

Вот недавно в статье «Президент Навальный и кукловоды путина» я высмеял выступление 8 февраля перед учёными в Новосибирском Академгородке ансамбля «Утехи российского быдла» по поводу совершенствования управления российской наукой, к примеру, путин на полном серьёзе ставил кому-то задачу избежать переезда учёных за рубеж. В Новосибирске ансамбль «Утехи российского быдла» показывал, что путин как бы что-то смыслит в науке, и даже слово такое умное знает - «геном», и эта самая наука его как бы волнует. Но, главное, путин озвучивал текст своей роли о совершенствовании управления наукой.

На тот момент я не знал, что, оказывается 400 российских учёных из Российской академии наук (РАН) написали путину письмо с жалобой на методы работы Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Учёные «били челом» благодетелю о том, что методы работы ФАНО мешают научной работе, и 400 подписантов просили путина вернуть РАН научные институты, переданные ФАНО. А в конце года, то есть, за пару месяцев до поездки путина в Новосибирск (в котором он ни словом не коснулся этой темы) это письмо даже было опубликовано. Ну, скажем, не считал Президент нужным удовлетворить эту просьбу учёных, ну так отказал бы! В чём проблема? Но…

Посланное учёными письмо, из аппарата президента попало не путину (на кой оно артистам ансамбля «Утехи российского быдла»?). Письмо учёных было отфутболено в Кабмин, оттуда отфутболено в Минобрнауки (для кормления паразитов есть и такая контора), а оттуда письмо запузырили в ФАНО - на которое академики и жаловались.

Интересно, что частью 6 статьи 8 федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»: «Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется».

Да им там в администрации президента всем всё похрену - они этого закона не знают!

В результате 400 учёных утерлись ответом из ФАНО, в которых им разъяснили, что требование передать научные институты обратно в ведение РАН невыполнимо, так как противоречит законодательству, но ФАНО заверило академиков, что всегда готово к конструктивному диалогу «в рамках действующего законодательства».

Но они-то Президенту писали!

Интересно, что эти 400 учёных ещё и радуются, поскольку в 2016 году 200 учёных писали письмо путину на эту же тему, так им ответ вообще не дали. А тут на 12 листах. Вот что выборы животворящие делают!

Вот и вопрос - в этой камарилье паразитов, кормящихся с бюджета России, на кой хрен ещё и Президент? Ведь для такого управления даже Рашкой, и Президент совершенно не нужен, да его и нет - вместо него артисты.

Вот и формулируется единственный ответ - а зачем нынешней России Президент РФ? Ответ один: он нужен, чтобы в программах новостей быдло развлекать, утешая это быдло тем, что в Рашке как бы есть глава страны.