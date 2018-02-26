Любой голосующий проголосует за монархию

Предвыборной кампании нет не только у президента-преемника (не так-то далеко ушагала история Постсоветии – всего лишь второй после Ельцина). Её вообще нет, и в этом просматривается даже своеобразная ирония народная и кандидатская. «Ну, ведь и так всё известно заранее: зачем тратиться впустую?» - хотите, верьте, хотите, спорьте, но выборы в Верховный Совет СССР 1937-го года были куда интереснее, альтернативнее, там ведь был «Блок большевиков и беспартийных», о чём даже Википедия умалчивает (писали статью ярые антисоветчики, как и многое там), бабахнув штампом «безальтернативные выборы» с самого начала. Между тем на этих «безальтернативных выборах» имелась графа «против всех» - да-да! Вы представляете? Кошма-АА-рный 1937-й и графа «против всех». А нынче, при демократии и стабильности её нет. Догадываетесь, почему? Потому что уровень сознательности (партийности) в 1937-м был такой, что «против всех» проголосовали всего 632 гражданина СССР. А сейчас – это был бы «кандидат»-победитель.
Правящий класс потому так ленив и молчалив, что его всё устраивает: зачем принимать сомнительные позы в телеэфире или, прости господи, в печати? Позиция силы – «молчание – золото». Лепечет пусть плебс. Да и немалые успехи достигнуты на внешнеполитическом фронте. Какие потрясающие воображение победы в Сирии! Правда, этими победами уже пользуется Турция, нагло вторгнувшаяся в Африн – куда вынуждена была подтянуться армия Асада, чтобы защитить курдов (да-да, ведь этнические чистки происходят не в мифическом Курдистане, а в Сирии). Но тут уж силовигархия имеет чёткую классовую позицию: где газ – там всегда дружба. В Сирии ещё чёрт знает, кому нефть и газ достанутся (не за это же воевали!) – «пригожинским» там в Дэйр-эз-Зоре не обломилось от друзей Асада, а вот у Миллера с Эрдоганом отношения более чёткие, поэтому уж извините, братья-сирийцы, но Турции «мы» дали «зелёный свет» мочить курдов. Ну, вот просто потому что газ нам очень надо продавать, это наш бюджетообразующий поток – «Турецкий поток». Интересы Газпрома - интересы России, как учили нас дядюшка Сэм и его «Дженерал моторс»…
Сирия голосует за Путина! Турция голосует за Путина… А Россия?
Ударно продолжается оптимизация здравоохранения, индустрии и прочих пережитков социализма, но… Но народ мыслит прагматично: если не проголосуешь за начальника, то начальник может обидеться и забрать моментально то, что и так забирает, но медленно.
И вот он себя являет время от времени в роли начальника. Очень по-разному ведёт себя с разными классами – им-то, правящим нечего скрывать. Выдвинуться в президенты – на заводе, конечно же. И плевать, что тысячи других заводов ушли на металлолом или «зарубежным инвесторам» - такова уж плата за вхождение «в рынок». «ГАЗ» ещё что-то производит? Ну, можно простэндапить там. При этом сами рабочие, которые служат массовкой – слова не имеют. Что им говорить – их не сократили, так уже есть повод порадоваться.
А что это Путин не поехал на Уралвагонзавод? Не работает завод уже? Ведь он давно банкрот…
Об этом умалчивает самовыдвиженец и его Песков. Ну, просто неудобный вопрос, и всё…
Итак, «ГАЗ»… Картинка неплохая, но именно картинка. А вот звук пришёл к нам в эфир уже из других помещений. Это когда Путин встречался с «промышленниками предпринимателями» - хитрый Лисин там много говорил. По радио пришёл звук – возможно, и картинка была, но мне не она интересна, а атмосфера, которую звук передаёт…
Собрались там миллионеры и миллиардеры, спокойные, как сфинксы. Так же с ними говорил и Путин, и тут – о, непредвиденный пиар! – кто-то из буржуев пожаловался на других буржуев. Мы, мол, водным путём наметили транспортировку несметных урожаев «в сезон», а проклятая РЖД (ведь силовигарх Якунин проклят?) что-то там подхитрила и все перевозки перетянула на себя. Это ж какой беспредел! Ну, и вальяжный наш фараон отвечает: «плохо, что не было механизмов».
Стоп! А это разве не конкуренция, которой так не хватало плановой экономике и социализму, это не «невидимая рука рынка»? Это же потрясение основ! И великий Путин, сторонник рынка пожизненный и непоколебимый – критикует Рынокъ и «рыночные механизмы»? Какие могут тут быть тут иные механизмы? Государство встанет на сторону одной из транспортных сетей, задушив другую? В общем, чего не взболтнёшь для эфира, намекая на некую власть повыше рыночной – но главное было вовсе не это всё, а, повторюсь, атмосфера. Вот там-то, среди «предпринимателей», которым в лапы упали готовые транспортные сети, готовые заводы, комбинаты (Новолипецкий, например) – среди буржуев, которые в «этой» стране ничего не построили сами, там был именно тот покой, та дружеская обстановка, какая может возникнуть разве что на яхте Дерипаски во время визита Приходько. Все свои, богатств – с избытком… Можно и о механизмах потолковать.
Тем временем в стране механизмы-то работают пока либо советские, либо модернизированные советские, других нет и не будет. В Москве избирательной кампании я не заметил (не считать же предвыборной - этого грустного, усталого, присевшего Явлинского с рождественскими табличками, пародирующего эпизод из Real Love на ТВ?) Вот вам для сравнения Томск: тут нет былого, крессовского размаха агитации за «ЕдРо» (слоган выборов 2012-го был «возродим муниципальный транспорт!» - это куда ж он и когда девался-то, и причём тут правящая партия?!), ибо кандидат-самовыдвиженец не от «ЕдРа» нынче ходит… Есть только на всё тех же пазиках и трамваях реклама самих выборов, Грудинин, Жирик и «сильный президент». И ведь действительно сработает «разводка». Хайтэк-районы вроде Зелёных горок с айтишниками проголосуют «за перемены» - значит, проголосуют за «сильного», тут ведь кто пришёл, тот его, действующего и поддержал.
А другой вопрос и не обсуждается на выборах. Правящий класс, прибравший за все сроки Ельцина, Путина и Медведева к рукам все богатства России – не отдаст власть никому, кроме восставшего народа, так уж ему на роду написано. Именно к этим выборам спешно реформировались ВВ в Росгвардию – вот всем реформам реформа, «гвардия реформ». Вот самое важное из звеньев цепи госпропаганды и госмутаций последнего срока Путина: памятники царям православным – Владимиру-крестителю, Александру 3-му, «Стена скорби» по умученным в ГУЛАГе в квартале силовигархии на проспекте Сахарова (СОГАЗ, «питерских» банк «Россия»), «Ельцин-центр», ну, и идейно, конецптуально завещанная им Росгвардия. Вот что нужно правящему классу – наглядная наглая пропаганда того типа власти, который ему ближе, и охрана её (силовигархии), теперь уже только её богатств (нефти, газа, золота, алмазов, рабочей силы, инфраструктуры, выведенной из социалистической собственности через приватизацию).
А «демократическое» голосование в этот раз – и это тот самый исторический сюрприз, бонус, который приберегла силовигархия для «дорогих россиян», - это будет голосование за монархию. Да-да, именно так. Президента потом сделают царём, уж РПЦ не зря так долго прирастала к государству. А против монархии голосуют, как вы сами догадываетесь – тоже наглядно, на памятниках, на руинах памятников, и явно не на избирательных участках…
Rem870 написал 26.02.2018 13:20
мотя написал 26.02.2018 12:20
докторжЫдохохлокамунякобараномудак0вед001ДальССкий написал 26.02.2018 12:13
Ой, блеать, до чего же ты долбойоББ!
LuciitaroLowly написал 26.02.2018 11:33
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LuciitaroLowly написал 26.02.2018 10:49
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LuciitaroLowly написал 26.02.2018 10:40
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Крон Принц Пучок Алибабаевич написал 26.02.2018 10:22
Крон Принц Пучок Алибабаевич написал 26.02.2018 10:17
Все успехи СССР это энтузиазм и рабский труд.
Нет ужо энтузиазма из-за очевидного наглядного утопического и варварского строя.
Утопия, типа сначала отменим деньги и прочая дребедень привели к нарушению хозяйственныз отношений, затем для исправления и были введены меры еще тупее , типа военного коммунизма, продразверстки и так далее.
Ленинизм это преступление против человечности, а голодомор это частность. И если Ленин утопист, то последыши совецкие недобитки это выродки рода человеческого. Нацизм это лозунг верховенства ариев, а ленинизм это лозунг верховенства большевиков, то есть лозунг или агитка, а на деле это преступники против человечности. А под лозунгами откровенная уголовщина.трясущая убиенными, типа МОЙ ДЕД погиб и Бл Я теперь могу! Или нас Бл Сдохло Сорок миллионов и теперь мы можем!!
Господа ленинисты - Вы бандиты.
И если недобить до окончательного решения вопроса, как с индейцами в США, где кстати и родилась эта фраза "ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ", то наглые, жирные морды будут морочить головы неокрепшим умам :
В Одессе ленинсты получили по морде;
Крым оккупированный и референдума не было, ибо оккупация;
Плотницкий и Захарченко шпана неподмытая;
Чавес нарекоман;
Ким припадошный.....
LuciitaroLowly написал 26.02.2018 10:00
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Д.Ч. написал 26.02.2018 09:32
Крон Принц Игоррррь Васильевич написал 26.02.2018 09:25
LuciitaroLowly написал 26.02.2018 09:14
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LuciitaroLowly написал 26.02.2018 09:09
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