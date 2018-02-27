Давайте учиться хотя бы на собственных ошибках

Мысль написать подробнее о лозунгах к парламентским выборам назревала давно. Тем более, похоже, президентская предвыборная кампания не впечатляет даже сторонников индустриального капитала. Особых надежд нет, коль речь идет в пессимистичном тоне https://forum-msk.org/material/economic/14386457.html

Да, сырьевая олигархия взяла вверх. Но тогда и подниматься на борьбу с ней надо заново. Нужна вторая точка сборки. Тем более что парламентские выборы в этом же году оставляют шанс. И если нет мозгов учиться на чужих ошибках – то пора научиться хотя бы на своих.

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Операция «тандем» сработала в очередной раз. Власть провела ее с Путиным и Медведевым в свое время; но и «системная оппозиция» переняла опыт с Зюгановым и Грудининым. Достойные ученики. Следовательно, во избежание будущих «тандемов» воспроизводство всей подобной системы должно быть или уничтожено – или, по крайней мере, надломлено.

Уже очевидно, что Грудинин облапошил всех, как младенцев. Получилась не золотая середина - а олигархическое болото в виде очередной легитимности Путина. Стоит повторить в этом свете, что настоящие левые типа РКРП-ОКП не строили иллюзий насчет КПРФ достаточно давно. А вот, похоже, ПДС НПСР и заинтересованные промышленники верили в какое-то чудо. (Некоторые продолжают верить.)

Но и прозрение должно наступить, что подобными кавалерийскими наскоками победить нельзя. А должен быть весь план ведения войны; ясна вся стратегия и тактика движения крупных сил и классов; определены альтернативные общественные механизмы; и так далее. И в этом смысле, как ни парадоксально для некоторых, нынешняя суета сует может быть опаснее, чем прожектерство. Гораздо опаснее! И именно первая и является настоящей опасностью в наших условиях.

Не надо так уж унижать среднего российского избирателя. Мало ли какой политический деятель обижается на «плохой народ» по очередной хандре. Но избиратель не поддерживает антипутинскую линию иной раз потому, что банально не хочет размениваться на мелочи. Ну, допустим, та или иная личность и вызывает уважение. Но ведь все равно «система» пережует ее, так зачем тратить нервы и усилия?!.. И как раз в этом случае смелое, масштабное и целостное предложение становится востребованным - но поэтому и весьма эффективным!

Если избиратель увидит ЦЕЛОСТНЫЙ аспект дела, каким бы масштабным и смелым он ни был; если увидит альтернативу как «система» против «системы» - вот тогда и будет смысл в трате нервов, усилий и времени – но тогда и будет реальная поддержка (тем более с русским характером, когда уж ехать, так ехать)! И еще раз: в иное время мизерность плана войны утомляют бойцов смертельно. Конечно, возможна и другая крайность в виде прожектерства – но надо знать точно, к какой границе ситуация ближе. И не вызывает никакого сомнения, что нынешние избиратели как потенциальные бойцы устали именно от бесконечной импотенции так называемой оппозиции. Отсюда общественная апатия и, следовательно, надо повернуть руль резко в другую сторону.

И вот вам и более смелый, и масштабный – не пугайтесь, а прикиньте сначала, и о чем ниже – план парламентской кампании в том числе. Конечно, речь идет о стратегической перспективе, но хотя бы пропагандистское видение следующих выборов уже должно быть. Мы, левые, предлагаем вам, отечественному индустриальному капиталу, ресурсы для завоевания федерального парламента (или более значительного представительства) – вы даете ресурсы на борьбу за советскую муниципализацию. И если посмотреть на вещи в свете нынешнего перманентного кризиса, то ничего невозможного в этом нет.

Во-первых, не надо ля-ля о левом сектантстве. Эту пластинку уже заело. Наоборот, Зюганову и Ко будет фактический капут после выборов. И, разумеется, с уходом Грудинина в небытие после проигрыша Путину от дохлого авторитета КПРФ останутся вообще рожки да ножки. И поэтому немалые левые общественные настроения НАКОНЕЦ-ТО соединятся с более-менее порядочными левыми организациями, разоблачавшими зюгановцев всегда. Да, активисты и программы подобных организаций не идеальны и никогда таковыми не будут. Но говорить о каком-то сектантстве в таких условиях уже будет большой ложью; потому что левое движение станет и действительно левым, и действительно заметным. Свято место займется убежденными людьми с соответствующим результатом. Так что общественные ресурсы и влияние появятся, и не такие уж маленькие. Все это вполне можно успеть оформить к парламентским выборам. Время еще есть.

Во-вторых, парламентские выборы нечета президентским. Авторитет Путина с крымской историей еще имеет сдерживающий фактор, хотя и оный трещит по швам; а вот как «Единая Россия» безо всякого авторитета будет втюхивать обнищавшему населению свою пропаганду – это большой вопрос. И беспощадная критика режима со стороны появившийся активной левой оппозиции может быть подхвачена очень даже широко. Зерна агитации упадут на подготовленную почву. Так что, как говорится, с такими козырями и карты в руки.

И в-третьих, и главное. Народу предлагается целостная альтернатива наподобие европейской буржуазной демократии, но, разумеется, с российской спецификой. С одной стороны, советская муниципализация обеспечит определенную социальную устойчивость – но индустриальный капитал типа Бабкина-Боглаева, с другой стороны, обеспечит хотя бы начальную международную конкурентоспособность. Фактически такая система и существует от Швеции до Италии. Социалистические и социал-демократические партии; их мэры и депутаты держат неплохие позиции на муниципальном уровне, не говоря о гнездах в парламентах; однако, надо честно признать, избиратель пока не рискует сильно давить на федеральном уровне; то есть, другими словами, не нападает на большие конкурентоспособные корпорации типа «Сименс» или «БМВ». От добра добра не ищут в каком-то смысле, и одно дополняет другое в смысле синергии.

Но нужно говорить именно о российской специфике в этом свете. Опять же, народ с младых когтей имеет определенную советскую выучку и память. Но главное, в наших условиях сломать всепоглощающую коррупцию и фальсификацию, являющуюся альфой и омегой «Единой России», без советского лома фактически невозможно и на муниципальном уровне! Надо трезво отдавать себе отчет в этом даже Бабкиным-Боглаевым. Только советская власть и соответствующая муниципальная собственность встанут преградой на пути бесконечных рейдерских, монопольных, а то и просто уголовных привычек «единороссов». Автор этих строк готов доказывать подобную позицию во всяческих аспектах и на многочисленных примерах - но давайте пока определимся в целом для ясности картины. Следовательно, российская специфика в том, что даже буржуазная демократия на местах – частная собственность, естественно, сохраняется в рамках федерального парламента и так далее – может существовать лишь в рамках Советов. Советы могут и будут гораздо более честным арбитром в соревновании между частной и муниципальной собственностью. И, кстати, что отнюдь не маловажно, - отсюда будет и растущий спрос для федеральных корпораций.

Поэтому такая мощная низовая поддержка будет и стартовой площадкой для буржуазной индустриализации и демократизации на федеральном уровне. Сообща можно уже попробовать одолеть сырьевого монстра в думе и правительстве. Никто и не думает, что это просто. Никто не говорит, что не будет противоречий. Но такой принципиальный подход, несомненно, верен. И когда избиратель увидит этот целостный и взаимосвязанный расклад и союз – тогда он раскрепостится в лучшем смысле слова и начнет активно поддерживать.

***

Итого. Ошибка индустриального капитала в истории с Грудининым заключается в том, что хотелось и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Хотелось и власть, и народ обмануть. Но это несерьезно.

Мол, кандидат не коммунист, поэтому и реальную левую агитацию не будет проводить – но и на власть нажмет в «национально-промышленном» духе. Но в том-то и дело, что одно неотделимо от другого! Вот лыжи-то и не заметили.

Нажим получится только в том случае, если народная поддержка Грудинина растет не по дням, а по часам. Но оная буксует, а то идет на спад. Дошло до того, что именно кремлеботы тащат «За Грудинина» на всех сайтах. Кремлю-то выгоден подобный импотент. Здесь все просчитано верно. А вот народная поддержка не растет, потому что средний избиратель, как показано выше, ничего системного, - то есть, именно реальной левой агитации, - не видит! Опять суета сует. Буря в стакане воды.

Так что не стоит брезговать «левыми сектантами». Конечно, и у последних было не все идеально. Та же РКРП затеяла, по мнению автора, – ну, скажем так, - не совсем понятную историю с Лисицыной. С какой стати буржуйский ЦИК позволил бы зарегистрировать ее – непонятно. Но все же, насколько известно, переговоры о совместных действиях в преддверии парламентских выборов между ОКП, РКРП и другими левыми начались.

Поэтому, с одной стороны, если «левые сектанты» предложат индустриальному капиталу усиление парламентской демократии в обмен на советскую муниципализацию, что на самом деле дополнит друг друга – а те, с другой стороны, всемерно поддержат столь разумную инициативу – то результат будет успешным уже на осенних выборах.

Потому что так называемый средний избиратель увидит наконец-то реальную перспективу в виде смелого системного предложения. И ничего лучшего НЕТ И НЕ БУДЕТ на нынешний политический момент. Если уж не умеем учиться на чужих ошибках – то пора научиться хотя бы на своих.