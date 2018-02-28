Кокаин-детонатор

Что мы имеем в случае со скандалом вокруг двенадцати чемоданов с кокаином в посольстве РФ в Аргентине? Новый повод для обвинений РФ в мафиозности на государственном уровне. А это почище допингов-мельдониев и покруче Сирии.

Итак, даже в варианте неуклюжих объяснений МИД РФ мы имеем:

- Некоего бизнесмена Андрея Ковальчука из Германии, который свободно ездит в Аргентину и общается с людьми посольства РФ запросто. Пользуясь услугами дипломатической почты при доставке груза в аэропорт, причем не раз!

- Ковальчук и его подельники (технические работники посольства) никак не могут действовать без ведома шефа службы безопасности посольства Воробьева (а это явно офицер ФСБ).

- Почти год в тщательно охраняемой школе посольства стоят 12 чемоданов с 389-ю кило кокаина, якобы – личные вещи одного из уволенных технических работников. И их служба безопасности посольства ни разу не проверила? Это как? Что делают сотрудники службы безопасности?

- Опубликованные аргентинской полицией прослушки переговоров сотрудников посольства говорят о том, что Ковальчук давно использовал посольство и диппочту для переброски наркотиков в Европу.

- Более того, Ковальчук зол на то, что груз кокаина переправили в посольство РФ в Агрентине, а не в Уругвае. Понимай, и там все схвачено и налажено.

- При якобы длительной совместной операции властей РФ и Аргентины по выявлению сети наркоторговли спецслужбы РФ, получается, проворонили наркоторговца Ковальчука (организатора, он успевает скрыться), а в Москве берут получателей чемоданов – мелкую сошку. В том числе и бывшего сотрудника посольства РФ в Аргентине Чикало. Главного «безопасника» посольства в Аргентине Воробьева никто не арестовал.

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А теперь можно прогнозировать то, как все это будет разыграно Западом в своих медиа.

Итак, налицо мафиозно-наркоторговая схема по переброске кокаина из Латинской Америки в Европу, где задействованы ФСБ и МИД РФ. Причем с использованием возможностей дипломатической почты и оперативного прикрытия ФСБ. И если бы не усилия аргентинской полиции, все это продолжало бы работать и дальше, и МИД РФ молчал бы. А так ему пришлось лихорадочно стряпать какую-то оправдательную версию.

Поскольку на Западе наркоторговля относится к перечню ужаснейших злодеяний (наряду с педофилией или работорговлей), сейчас начнется шельмование властей РФ как огромной оргпреступной структуры. Припомнят и то, как генералы наркоту из Афганистана возили в 80-е, и как на заре Советской власти посольства она использовала как очаги подрывной работы Коминтерна.

Все это наслаивается на публикации о вмешательстве «фабрики троллей» придворного ресторатора Пригожина в американские выборы (американцы дали разветвленную схему), на скандалы с «коммерческими» боевыми операциями «Вагнера» в Сирии (закончившиеся разгромом мс воздуха трех БРТ под Дейр-эль-Зором), причем «Вагнер» тоже принадлежит Пригожину. Добавим сюда позор со сбитым Су-25…

Не знаю, как будет дальше, но совершенно не удивлюсь тому, что янки нарисуют новую «империю зла»: огромное якобы мафиозное образование, получившее в руки советский ракетно-ядерный потенциал и нефтегазовый комплекс. И сей спрут, мол, не только несчастную Украину обижает, отхватывая у нее Крым и нарушая сложившийся с 1991 года миропорядок. Он, де, еще и на несчастном Западе делает преступный бизнес. А его коррупция и вывозимые на Запад грязные деньги грозят устоям «свободного мира», ценностям демократии.

Ату их! Ату! Это почище всех допингов и мельдония.

Если бы не необходимость вести борьбу за болезненную внутреннюю перестройку самих Соединенных Штатов, если бы не тяжелейшая работа по возвращению производства из дешевых стран в Америку, то Вашингтон мог бы оторваться по полной.

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Считаю, что тут нет никакой руки Госдепа. Просто у вышедшей из под всякого контроля чиновно-силовой машины РФ начинаются объективные, никем не предвиденные сбои и самые идиотские накладки. Каковые ложатся, что называется, «в лузу».

Последуют ли за этим зубодробительные санкции США против конкретных фигур «элиты» РФ, показательные конфискации их активов, удары по чувствительным секторам экономики Росфедерации? Посмотрим. Но чем дальше в лес – тем больше происходит «случайных провалов» и позорных фиаско российской «элиты». То в виде разгрома наемных отрядов в Сирии, то в виде «кокаиновых чемоданов». Просто сама Система чудовищно деградировала и пришла в хаотическое состояие.

Все это наслоится на ожесточенную борьбу за власть и контроль над финансовыми потоками после 18 марта в Москве. Ибо все понимают, что это (так или иначе) – последний президентский срок ВВП. Время летит быстро, даже если это – и шесть лет. (Не говоря уж о сценарии досрочного ухода).

Значит, нужно занимать места в правительстве, в ключевых госкорпорациях и в важнейших регионах. А в это время в стране продолжается экономический кризис, власть стоит на пороге самыхз непопулярных мер. Неизбежно активизируется военно-промышленный комплекс: он оказался перед неприятной перспективой сокращения оборонных заказов. Ему нужно выживать. А в Донбассе – перспектива неприятной войны. Или позорной сдачи, причем с необходимостью разоружать ополчение. А еще есть болезненный передел банковского рынка РФ, грязня магнатов (Дерипаска) за валютоносные активы.

Сейчас мы объективно стоим на пороге «гражданской войны» в российской «элите», когда ее группировки примутся друг друга топить и уничтожать, подставлять и провоцировать. Если на внутриэлитную усобицу в РФ наложатся еще и внешние санкции Запада, ситуация станет и вовсе «веселой». Ибо ведь кто-то начнет искать тайной поддержки на Западе. Чистых пауков в банке не выйдет, неизбежны и аккуратные внешние воздействия. В этом Максим Калашников убежден. В Ираке накануне разгрома 2003 г. так ведь уже было, часть генералитета и госбезопасности Хусейна пошли на контакты с американцами. А в РФ мы уже видим яростную драку между Следственным комитетом с одной стороны, и ФСБ с Гепрокуратурой – с другой стороны. Прежняя путинская система балансов-противовесов летит к черту.

Уже началась НЕИЗБЕЖНАЯ борьба за «путинское наследство». РФ объективно становится пороховой бочкой. Теперь ее внутренние болезни, а не внешнее воздействие, становятся главным фактором риска.

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В этих условиях есть слабая надежда на то, что Америке из-за необходимости решения внутренних проблем будет просто не до РФ.

Но лично я бы на это не рассчитывал бы. Что предпримет Кремль? Я свои советы давало еще в книгах 2003-2006 годов. Пускай читают. Положение опасное: внутренняя гниль в РФ становится геополитическим фактором. Упущенные шансы 2014 года (взять Киев, создать Новороссию, не соваться в Сирию, сменить правительство) теперь мстят, возвращаясь бумерангом. Вроде бы и ожесточенной холодной войны с Западом еще нет – а все сыплется.

В этих условиях еще раз подчеркиваю необходимость создания альянса между самыми умными из военных, офицеров спецслужб, «оборонщиков» и капитанами гражданской несырьевой промышленности, аграриями (реальным сектором РФ).

Сейчас тот, кто сможет сколотить сплоченные субъекты стратегического действия, и может претендовать на место под солнцем в завтрашней РФ. Медленного многолетнего гниения не получится. Как я и предупреждал, и здесь количество переходит в качество. Накопление идиотизма и корысти в госуправлении неизбежно приводят к взрывам, провалам и катастрофам. Или к международным скандалам.