Выборы прежде всего - множество предвыборных обещаний. Но насколько они выполнимы в принципе?

Дабы погубить отечество хватит даже одного негодяя.

Н.Бонапарт.

Для спасения государства достаточно одного великого человека.

Вольтер.

Перефразируя В. Шумейко скажем, что в первых у нас никогда недостатка не было, а вот по вторым? - Б-о-о- льшой вопрос!

Когда-то в некоторых СМИ существовала рубрика: «Если бы я был директором», неизменно вызывавшая шквал предложений от читающей публики. Прибегали к ней охотно, так как она позволяла выпустить пар и главное была удобной, поскольку не влекла за собой необходимости делать что-то реальное.

Нечто похожее, мы наблюдаем и с кампанией по выборам. Уж чего-чего, а всяческих обещаний тут хватает. Несложный механизм: /1/ - понравиться, сейчас это называется «быть медийным», /2/ -говорить то, чего от тебя ожидают, /3/ -обещать всё, так сказать, «всем сестрам по серьгам».

Ну так вот, попади я на такую предвыборную тусовку, постарался бы перевести её в содержательное русло обратившись к выступающему примерно так. Ув. кандидат! Конечно, я за вас проголосую. Если вы ответите на один единственный мой вопрос. Представьте себе ВЕСЫ. Вроде тех, что находятся в руке богини правосудия. Две чаши, на подвеске. На одной чаше, пусть на правой- вся мощь государства, его службы, банки, силовые ведомства, суды. И СМИ.

На левой- вы с малочисленными вашими сторонниками. А вопрос вот в чем: что вы предполагаете положить на вашу чашу весов.- Чтобы перевесить их в свою пользу? В условиях, когда даже самый честный из наичестнейших депутатов, попадая в соответствующие органы убеждается, что вся его четность и порядочность не имеет ни малейшего смысла. Ибо если он не будет играть по правилам Системы /назовем её более точно «общак»/ то его просто уберут, а на его месте окажется тот, кто будет вести себя так, как это нужно ей.

Что, собственно, предлагается всеми кандидатами? В первую очередь повышение жизненного уровня, а для этого нужны средства. Очевидная задача- все доходы страны направить в бюджет. Подсчитали, что в этом случае он, как минимум, удвоится. Хватит денег и на повышение зарплат бюджетникам и проч. пенсионерам, и на медицину-науку-образование. И на инновационные проекты останется.

И откуда взять? А есть откуда. Только за последний год по данным главкоммуниста страны из 20 триллионов, полученных от реализации природных богатств лишь 8 попало в бюджет, 12- по частным карманам. Шесть трл рублей переведено главой Центробанка в США. Куда пропал в истекшем году ещё триллион, она внятно объяснить так и не смогла.

Наконец, серьезный резерв для финансирования- справедливое распределение доходов. Чиновный класс, численность которого стремительно приближается к полутора миллионам со среднемесячной зарплатой в 200 в тыс. рублей, не считая всяческих «премиальных» и льгот. Сравни с з/платой в 15-17 тыс. руб. бюджетников и проч. пенсионеров. Зарплаты особо ценных работников составляют миллионы. Есть и такие, что получают подобные суммы за день своей «галерной» работы. Индекс Джини то есть перепад по доходам между 10% самых богатых и бедных один из самых больших в мире, почему бы и не привести его хотя бы к уровню цивилизованных стран?

Каков расклад на сегодня? Государство, это жирная (пока ещё) гусеница, получив вовнутрь свою порцию яда, находится в состоянии живого консерва. Оно пребывает под строгим контролем осы, задача которой вовремя сделать укол ядовитым жалом в место, где вдруг проявятся признаки жизни. Будь то проблески самодеятельного предпринимательства, появившееся что-то путное в образовании, науке или медицине.

В этом консерве благоденствует общак - клубок намертво сплетенных криминальных и административных интересов, соединенный щупальцами- оффшорами со своими внешними хозяевами. Его роль та же, что и Максима де Трая по- Бальзаку, своеобразной «губки» высасывающей богатства из богачей, зачем? - Чтобы в конечном итоге они перешли к финансисту Гобсеку, характеристика которого- «живоглот». И который мастерски, с подавляющей безжалостностью разоряет всякого, кто только попадёт в поле его зрения. Ну, это нам хорошо известно по поведению нашей банковской системы.

Наша губка-общак в первую очередь высасывает природные ресурсы без оглядки на экологию или какое бы то ни было справедливое распределение доходов. И человек в этой системе ценностей давно уже и не человек вовсе, а всего лишь ресурс, которого должно использовать для извлечения прибыли. И не только в форме рабсилы, но и буквально «на мыло». То есть, пропадает бессчетное количество детей, сколько их используется как биологический материал? И даже после смерти его не оставляют в покое. Появилось право на изъятие органов из его трупа в бесспорном порядке.

Итак, «Если бы я стал…», то приказал бы, немедля свернуть шею этой гадине. Арестовать и возбудить дело. Наполеон, как известно, вернувшись из своего италийского похода, в три месяца навёл в стране порядок. Самыми жесткими мерами. Ну и нам следует сделать то же самое. Подавить этот общак, и государство воспрянет.

Но кто бы это сделал? Силовые структуры? Их в стране предостаточно. По численности на душу населения больше, чем где бы то ни было в мире. Но у них з/плата втрое-впятеро выше, чем у каких-то там зауряд врачей-учителей, работа, прямо скажем, не обременительная. Наконец, презумпция правоты, по принципу японских самураев, которые, как известно, были вправе проверить остроту своего меча на любом прохожем. Лишить всего этого? Заставить работать по законам советской милиции? И много там найдется таких, кто согласится на отказ от таких своих преимуществ?

Суды? - Может быть, ещё прикажете перейти на выборность судей, как это было в кошмарном СССР? И зарплаты на уровне школьного учителя. Да они костьми лягут!..

Прокуратура? - Посмеёмся вместе.

Разве что самому с пистолетиком в руке, арестовывать. Так ведь на охраняемый объект они же и не пустят!

И наконец, главная опора. Население, он же народ. Вот он-то, угнетённой и подавленный, ужо расправит плечи. Можно себе представать энтузиазм толпы, если окажется, что «наши у власти». Побьют витрины, поопрокидывают автомобили. Но что далее? Выяснится, что самое страшное для них - необходимость работы, без дураков. Вдруг окажется, что придётся становиться у станков, садиться за конвейер и энтузиазм тут же испарится. Их менталитет созидателей полностью разрушен и школой, и СМИ, а слово труженик для них сродни идиоту. Работать они уже в массе своей просто не смогут. Органически.

Дрыгать ногами на сцене, заниматься бизнесом √ спекуляцией по-нынешнему, на это они ещё согласны, но вот только кому это нужно? Вдруг выяснится, что нормальные проценты прироста ВНП, это 10- 12 часов напряженной ежедневной работы как в Японии, Китае или Южной Корее, многие ли окажутся на это способны? Телевидение, придется ужать до советских стандартов, чтобы не отвлекало от дела и не морочило людям голову. Многие ли выдержат?

А куда девать освободившихся? От офис-планктона и «говорящих голов» до нацгвардейцев, охранников,…церковнослужителей численность вскоре дойдёт миллионов до полутора (свято место,- как известно,- пусто не бывает) √ все они органически неспособны ни на что созидательное. Есть тут, правда, эффективный прием. Вспомним, с чего началось восхождение Китая?- С отправки в деревни на перевоспитание трудом посредством хунвейбинов. Деревни у нас, правда, опустели, но готовы ли мы на это?

Наконец, ради кого все это затевать? И вот тут-то и начитается самое интересное.

Население. А желает ли оно перемен по-серьезному? Увы, приходится признать, что его нейтрализация была проведена грамотно. Пока интеллигенция тешилась своим любимым бла-бла-бла, пытаясь донести до тех, кто наверху, что они делают что-то неправильно «там», руководствуясь несокрушимым принципом «а Васька слушает, да ест», вчистую переиграли всех, занявшись именно населением, его переформатировананием. Об эффективности этой работы можно судить хотя бы потому, что большинство объявило себя верующими. И это в поголовно грамотной стране, с лучшей в мире, когда-то, системой образования!

Производилось это поэтапно и это стоит рассмотреть, хотя бы потому, что процесс ещё не завершен и можно отследить, куда он ведёт.

Начало- доведение большей части населения до состояния офис-планктона. Тут уж и система образования со своим болонским лохотроном и ЕГЭ постаралась. Вкупе со СМИ.

Продолжение -зачистка территории. Убыль коренного населения по некоторым данным от миллиона до двух в год. Ныне-то, что с рождаемостью в стране среди коренного населения? - Полный швах! И неудивительно, в нынешних условиях разумному человеку просто не придет в голову заводить детей. Зачем? Чтобы переклеймили всех электронными метками и в любой момент могли отобрать? За шлепок ребенку по попе или отсутствию яблок в холодильнике.

Но стоп-стоп! - Ведь «они» так и без рабсилы останутся! Но нет, рачительный гос.ум и тут находит выход. Суть- в его замещении на подходящий, более работоспособный и главное не пытающийся умничать народец, благо такого в окрестностях страны предостаточно.

И всё уже готово для этого. Президент в одном из своих выступлений провозгласил зеленую улицу для гастабайтеров. Принят закон о ТОРах - производственных зонах, где иностранцы получают режим наибольшего благоприятствования, а коренное население фактически лишается всех прав, по-сути, переводится в разряд пеонов; он ставит здесь последнюю точку.

Не согласны? Да кто же нас спрашивать-то будет? Люди давно уже переведены в состояние полного социального безразличия. Индикация- выборы. Голосуют в большинстве «за» не обращая внимания ни на что, и всё происходит как бы на добровольной основе. Но почему? Здесь срабатывает ещё сохранившийся у нашего народа чисто крестьянский рефлекс: власть-это стихийное бедствие, снежная лавина с гор, по отношению к которой всякое сопротивление просто глупость. Единственная разумное поведение- найти щель забиться в неё, пересидеть. Авось не заденет. А если и заденет, то не всех. Может, кто нибудь и останется. Никогда еще в истории страны не было так, чтобы хоть кто-то не остался! Вот так и голосуют, без толку и смысла, лишь бы отвязались.

Что же делать? Набраться-таки сил, решиться. Стряхнуть этот общак с государства, и оно оживет. Наив-наив. Приподнимаю шляпу в восхищении перед таким оптимизмом! На самом- то деле всё обстоит как раз наоборот. Общак первичен, государство здесь вторично и оно существует лишь для жизнеобеспечения общака. Разрушь его, и государство тут же рухнет.

С нынешней ситуацией вряд ли справился бы даже сам тов. Сталин. Тогда было легче, в его распоряжении было по-деревенски здоровое, работоспособное население, наделенное несокрушимым инстинктом выживания, плодящееся как кролики. И они тогда могли выжить, несмотря ни на что. И построить великую страну.

По небу тучи бегают, дождями сумрак сжат, под старою телегою рабочие лежат. И слышит шепот гордый вода и под и над: "Через четыре года здесь будет город сад!" Я знаю - город будет, я знаю - саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть! Вл. Маяковский, 1929 год.

Ну, так как же? Теоретически, адекватным становится состояние первобытно- общинной организации своего существования с родоплеменной защитой, иных способов у населения уже не остается. Солженицын писал, что известные кавказские народы успешно противостояли репрессиям НКВД. Там знали, что только тронь кого либо из них- проблем не оберёшься. Отдельная семья, аул, кишлак, будут защищать своего до последнего человека. Это и обеспечивало выживание.

Собрать остатки зоологических инстинктов выживания - увы, больше ничего не остаётся. Решающим условием существования нации становится уровень её пассионарности по-Гумилёву.

А выборы? Что-то не набирается веса в правую чашу. Может, кто нибудь что-либо подскажет? При условии принятия во внимание всего того, что приведено выше.

Замечание вдогонку. На заполнение правой чаши работает такой сверэффективный механизм, как участие в доходах. И даже не столько за счет сверхвысоких з/плат, сколько возможностью «пастись». Это автоматически заставляет «причастных» защищать свои ареалы кормления с упорством никак не меньшим, чем отважные сыны Кавказа борются за свои торговые точки на рынках. Нет правых и виноватых перед лицом сильнейшего, как заметил ещё Бальзак. А мы удивляемся, что законы не работают. Банальный, но прекрасно действующий до сих пор прием, рекомендованный когда-то Макиавелли: Для покорения чужого государства следует использовать ресурсы самого этого государства, подкупая на них часть его же подданных, готовых на предательство. Таковые в любом государстве всегда найдутся. Всё, что от них требуется, это придерживаться простейшего алгоритма поведения: выгодно, приносит прибыль всё, что способствует разрушению страны. И наоборот, невыгодно, выкорчевывается на корню, устраняется, зачастую с её носителями то, что способствует её восстановлению. И нашлись такие, язви их! В немалых количествах. И все они на правой чаше весов.