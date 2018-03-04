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Московский листок

Послание. Что это было?

Опубликовано 04.03.2018 автором С.Ильин в разделе комментариев 5

путин выборы грудинин
Послание. Что это было?

Отклики на манежное послание Путина, конечно, разнообразны: «истерика запада», «звездные войны в Нью-Васюках», «ответ Илону Маску», «в деревенский клуб кино привезли», «Пентагон в ужасе», «Путин перепугал своих врачей»… и т.п. При всем взаимоисключающем пафосе их объединяет полное забвение первой части представления, посвященное как бы нашей внутренней жизни - оно всунуто туда сугубо ради формальных приличий. Эту первую часть никто всерьез не рассматривает – и без того наговорено сорок бочек арестантов за предыдущие 13 посланий*.

 

Да и самому докладчику бубнить эту часть послания было скучновато, ведь его галера давно покинула стылый берег социально-экономических реальностей и уплыла в светлые военно-спортивные дали.

 

Умники спорят, кому была адресована забористая (не от слова ли «забор»?) вторая часть – не то своим, не то чужим. Думаю, Путин в первую очередь заботился о своем электорате. Он, видно, знает, что это за «пипл», насколько примитивными должны быть государственные доблести, которые он ценит, как его воодушевляет всякое чудо-оружие, что куется хоть в РАН, хоть в РПЦ. Народ уже подхватил идею придумать клички для путинских «wunderwaffe», слышал вариант - «вовагавк» как ответ на «томагавк», хотя звучит слегка двусмысленно. Эта публика, вряд ли что-то поняв в первой части (да оно и не надо), второй частью послания наверняка осталась довольна, и этот душевный подъем не должен спадать до 18 марта.

 

Достойно упоминания счастливое безумие на лицах манежных созерцателей (но даже на их фоне как-то уж очень выделялись дамочки, например Терешкова), оно показывает, что многие из них впервые услышали благую весть о возможности уничтожить США. Поздравим их, радость у людей большая. Не иначе в их глазах воссиял если и не светлый нимб над головой Путина, то хрущевский башмак в руке – по меньшей мере. Наверное, на минуту они даже настолько ошалели от восторга, что не узнали в цели боеголовок обожаемую ими Флориду. Можно представить их жуткий душевный конфликт по приходе в сознание.

 

Вряд ли Штаты от любительских мультиков впадут в неизменно диагностируемый у них расейским телевизором шок и трепет, разберутся, чай, кто там у Путина бороздит Большой театр. Порадуемся за тамошних генералов, они, наверное, уже нашивают себе новые все более широкие карманы. Нет причин и у китайцев ликовать от эдакого вдруг обнаруженного могущества, распирающего грудь и ширинку навязчивого вечного претендента на роль их брата навек. После такого послания содержимое путинской головы, пожалуй, будет вызывать гораздо более серьезные… ну, скажем так – сомнения, - у добрых и не очень, у ближних и дальних соседей по миру, чем содержимое его арсеналов.

 

Пока что кроме сочувственного кручения пальца у виска вряд ли мы дождемся иных проявлений чьей-либо истерики, страха, паники или ужаса.

 

Единственное, что могло перепугать не путинских врачей, а соседей, было его утверждение, что «после развала СССР Россия, которая в советское время называлась Советским Союзом - за границей ее так и называли - Советская Россия, - утратила 23,8% территории и 48,5% населения». Пурга с отождествлением РФ и исторической России –СССР гонится давно, теперь и распад СССР подается не как его расчленение, а как утрата Россией своих окраин.

 

Путин выговорил свое понимание жизни если не в мире в целом, то на постсоветском пространстве, а именно - РФ есть не просто главная наследница СССР, а единственная наследница в границах СССР. Естественное для РФ тяжкое извращение советского наследия, на которое она якобы опирается, приобрело вполне империалистический вид. Планка «национальной гордости» по рецептам былых веков, «патриотического» психоза, которому в качестве виртуального спарринг-партнера были назначены США и весь запад, очевидно, была установлена на вырост. Видно в ходе «выроста» это дикое «советское наследие» в исполнении РФ доросло до посильного, как показалось Путину, предмета приложения в виде бывших республик СССР**. К тому же и из Сирии телезрителям программы «Время» пора уже куда-нибудь перебираться, засиделись.

 

* Какие-то злые сетевые ребята сравнили почти одновременные послания Путина и Трампа.

 

Это выглядит примерно так (привожу по памяти):

 

Путин – …мы стоим на пороге прорывного развития, в мире накоплен огромный технологический потенциал...

Трамп - … создано 2 400 000 новых рабочих мест, 10 000 в обрабатывающей промышленности…

Путин - … отставание ведет к потере суверенитета, общество будет терять энергию развития…

Трамп - … виден рост заработной платы, количество обращений за пособием по безработице сейчас наименьшее за последние 45 лет…

Путин - … надо отсечь все, что тормозит наше движение, мешает людям раскрыться, надо собрать волю в кулак, проявить волю для дерзновенного…

Трамп - … развивается мелкий бизнес, фондовый рынок вырос на 8 триллионов…

Путин - … приоритетом должно быть благополучие россиян, мы приравняли минимальную зарплату к прожиточному минимуму…

Трамп - … первые 24 000 долларов, заработанные супружеской четой, освобождены от налогов полностью, удвоен налоговый вычет на детей…

Трамп – для типичной семьи из 4 человек с доходом 75 000 долларов в год налоги в среднем уменьшились на 2 000 долларов …

 

** Добродушные и безмятежные люди говорят, что недавний запрет молочной продукции из Белоруссии вызван невинной причиной – конкретные пацаны в РФ прикупили сухонького молочка в Новой Зеландии. Эти пацаны, наверняка, как и всякий реальный пацан в РФ, пострадали от западных санкций, поэтому надо дать им возможность это молоко реализовать по ценам хорошим, а не по тем, что сложились бы в конкуренции с продуктом белорусским. В свете новых путинских открытий насчет бывших советских республик более бдительные товарищи имеют основания для большей подозрительности.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Это была угроза взорвать планету
!Q-Q!TOT JATOTTAKI!!!&&& написал 04.03.2018 01:54
" Это была угроза взорвать планету
А вот что это было написал 04.03.2018 00:39
Вместе со всеми нами. "
- Вот что странно - когда амеропитеки и еуро-пейцы берутся таки взорвать планету, тебя, ублюдка, это почему-то таки не волнует, а вот когда путин показывает сияющему гаду на холме дубинку - это тебя таки сильно е- б-ет... С чего бы это? Таки ты, вроде-как "поппозицинонер"? То таки да-аа?
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Re: Это была угроза взорвать планету
!Q-Q!TOTJATOTTAKI!!!&&& написал 04.03.2018 01:49
"Достойно упоминания счастливое безумие на лицах манежных созерцателей (но даже на их фоне как-то уж очень выделялись дамочки, например Терешкова), оно показывает, что многие из них впервые услышали благую весть о возможности уничтожить США. Поздравим их, радость у людей большая"
- Таки "уничтожить сшакистан"? ТО таки да-аа? А кто же "оппозиции" будет печеньки таки давать? Таки об этом путин таки подумал? То таки да-аа?
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Aloceadralo
Aloceadralo написал 04.03.2018 01:33
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Это была угроза взорвать планету
А вот что это было написал 04.03.2018 00:39
Вместе со всеми нами.
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(без названия)
Запутинская песня написал 04.03.2018 00:19
Пацан показал "понты", рванул рубаху и запел"Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько Душ я загубил!". Но двухметровый Блондин решительно пнул его в задницу и сказал" "Маня"! Твое место у параши!"
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