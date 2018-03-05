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Московский листок

Виктор Тюлькин: Главное оружие - Блеф!

Опубликовано 05.03.2018 в разделе комментариев 6

путин выборы грудинин
Виктор Тюлькин: Главное оружие - Блеф!

Или о вмешательстве США в Российские выборы

Поскольку послание президента в этот раз было необычным и вызвало оживление в обществе и много вопросов, мы попросили прокомментировать послание первого секретаря ЦК РОТ ФРОНТа Виктора Тюлькина.

- Вы, конечно, внимательно слушали послание президента - и хотелось бы сразу спросить: чем оно кардинально отличается от предыдущих?

- Прежде всего тем, что это было послание не президента, а кандидата в президенты. Практически отсутствовала аналитическая отчетная часть, а весь упор был сделан на выборные обещания. Отсюда и перенос сроков послания практически вплотную к выборам, и задействование Манежа с его кинокомплексом и возможностями демонстрации, и выбор темы, якобы обеспечения обороноспособности. Так сказать, наш ответ Чемберлену.

- Что Вы об этом думаете?

- Думаю, что, наверное, дела с рейтингом на самом деле идут не так хорошо, как нам рассказывают спецы ВЦИОМ. Приходится идти на такие тяжкие. Тот же фильм Оливера Стоуна о президенте Путине на Первом канале, а теперь пропагандистское послание. Закон и ЦИК помалкивают. Натягивать процент будут жесткими методами.

- Вы считаете, отчетная часть упущена по причине невыгодности для Путина? Но ведь дела вроде бы не так плохи. Ситуация стабилизировалась. К тому же эффект Крыма ещё работает.

- Путин именно так и поступил. Сказал, что мы много сделали и Россия на подъеме. Мол, курс будет продолжен. Всем дал сигнал о том, что каждый хотел услышать. А ведь по идее Путин должен был отчитываться о выполнении своих же выборных обещаний, данных 6 лет назад. Они приобрели ставшую уже пресловутой форму майских указов 2012 г. Вот с их исполнением дело, прямо говорю, хреново.

Обещал создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Где они? Блеф! Обещал, что производительность труда должна повыситься за эти 6 лет на 50%. На сколько повысилась? Ни на сколько! Блеф.

Обещал, что реальные доходы населения за завершившуюся шестилетку вырастут на 40-50%. Какие реальные результаты? Падение на 5% . Опять блеф! Обещал, что в 2018 году, то есть сегодня, инвестиции составят 27% ВВП. Сейчас – 19%, то есть на 10 почти процентов меньше, чем обещалось. Блеф?

Было обещано, что Россия станет 5–й по размеру экономикой мира. Сегодня по размеру экономика РФ на 11-м месте. Доля России в мировой экономике меньше, чем она была 18 лет назад, когда он в первый раз стал президентом. За 18 лет в минус для России под руководством Владимира Путина с 2, 1 до 1, 77%. При этом число долларовых миллиардеров за время его правления выросло с десятка до ста с лишним. При этом первые ряды занимают друзья и друганы Путина. Всё это - неудобная тема для серьезного разговора. Поэтому и осуществляется переход на оборончество и, якобы, особую миссию России как спасителя мира.

- Вы считаете, что заявления Путина про угрозы России со стороны США и НАТО - это надуманная проблема, а его демонстрация российских разработок это блеф?

- Я думаю, что главный блеф касается обещаний в социальной внутренней политике. Что касается военной проблематики, то уверен, что не она на сегодня представляет главную угрозу для страны. А защита, якобы, национальных интересов, на самом деле прежде всего является защитой интересов российских олигархов, в первую очередь путинского пула.

Что касается конкретных разработок, показанных на весь мир, то они ведутся, вернее, велись с советских времен, т.ч. опять слышим вранье. Это бряцанье оружием, в т.ч. выгодно американским ястребам – военные бюджеты будут резко увеличены. Милитаризация экономики –испытанное лекарство от кризисов. Не удивлюсь, если узнаем, что этот предвыборный ход был согласован со Штатами. Возможно во время недавнего визита руководителей спецслужб в Вашингтон. Так что впору ставить вопрос о вмешательстве США в российские выборы.

 

Интервью вел Дмитрий Волгин.

г. Ленинград



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Всего комментариев к статье: 6
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RobertNok
RobertNok написал 05.03.2018 14:45
Доброго времени суток
Всем скоро необходимо будет покупать цветы
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вы можете или сами добавить,или заказать на доске все что угодно но только ЭКО товары,животных так же!
Будем рады вас видеть у нас на доске!!!
Рекомендуем!!!
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(без названия)
РЛМ написал 05.03.2018 14:03
Послание...Послание...Послание..
П о с л а л...далеко... далеко... далеко
Куда?
Умный догадается...
Лох пойдет 18 марта... сам знает куда... проголосует за это самое "далеко".
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лмберасты
определенно написал 05.03.2018 12:26
Накупили акций локхид Мартина и райтона, раз велели путяре бряцать железками
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Этот текст на главную до 18.03.18
А.А. написал 05.03.2018 10:26
Пожалуйста, закрепите этот текст - это интервью, на главной странице сайта до "дня В" , т.е. до 18 марта 2018.
По сути, здесь описана вся причина наших проблемы - коротко и без лишних слов!
Спасибо...
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(без названия)
Думающий написал 05.03.2018 10:26
Как сказал капитан Сильвер в известном произведении - Вы говорите, что дело плохо. Вы даже не представляете, как оно плохо....
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(без названия)
Юре написал 05.03.2018 09:38
Страна "Блефуску" гниет и пахнет! А Пук пукает!
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