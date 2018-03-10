Настало время объединяться?

Что сейчас объединяет практически всех несистемных левых страны? «Красный бойкот». В нынешних условиях это абсолютно понятный и адекватный ответ на эти «выборы без выбора», с «красным олигархом» в роли «единого кандидата от левых». Но мне бы хотелось поговорить о возможности реального объединения. Не объединения «против чего-либо», а объединения «за что-либо». За одинаковые пункты в программах, за интересы трудящихся, в конце концов – за социализм. Наверняка, этот вопрос интересует очень многих, и, к сожалению, уже почти три десятка лет не теряет актуальности. Это вопрос объединения наших несистемных коммунистов.

У нас есть огромное количество коммунистических движений и партий. У нас есть, например, Российский Объединённый Трудовой Фронт (РОТ-Фронт), есть Объединенная Коммунистическая Партия (ОКП). Казалось бы, их объединяет даже слово «объединённые», простите за тавтологию, в названиях. Но объединяться они, к сожалению, не спешат. Может быть, пора?

Сейчас ведь объективно очень хороший момент. На носу выборы, после которых, вероятно, из той же КПРФ либо выйдет достаточно большое количество людей, либо будет полноценный раскол. Уже сейчас из неё выходят многие, но многие остаются и пока что молчат (из соображений партийной дисциплины). Грудинин действительно не устраивает очень многих в КПРФ. Но после выборов эти люди заговорят и, скорее всего, начнут выходить. Как бы там ни было, это очень хороший момент для того, чтобы пошатнуть позиции оппортунистической «КПРФ» как «единственной и главной левой партии страны».

Да, КПРФ легально зарегистрированная партия. Но у нас (у коммунистов, имею в виду) есть и РОТ-Фронт – такая же точно (юридически) легальная, зарегистрированная партия. Только коммунистическая не только на словах. Конечно, многие упрекают РОТ-Фронт в зависимости от РКРП, называют его «проектом РКРП для участия в выборах» и т.п. Но ведь, по сути, РОТ-Фронт и должен быть именно объединением (а не «проектом РКРП для участия в выборах»). Так почему бы РОТ-Фронту не поработать над этим? Не устроить съезд, не проработать механизмы для объединения с другими партиями, которые всех бы устроили, и при этом не были бы в ущерб самому Фронту? Практически все наши левые движения и партии принимают принципы демцентрализма, которые, в общем-то, можно применить и в данной ситуации. Учитывать мнения всех участников объединения, при условии подчинения меньшинства – большинству.

Почему, например, в Нигерии, в свое время, три оппозиционные партии смогли слиться в одну (APC), в результате выиграв выборы 2015 года? Почему получается у СИРИЗы, у ПОДЕМОС? Да, последние две партии – широкие левые, и я тоже не одобряю тактику «широких левых». Но ведь это уже достаточно старая, хорошо изученная тактика. Мы знаем её плюсы, мы знаем её минусы. Вдобавок, у нас не Испания, где, условно, анархисты объединились с троцкистами, экологами и феминистками. В РФ существует, несколько более-менее крупных партий и движений с очень похожей идеологической базой (РКРП/РОТ-Фронт, ВКПБ, ОКП, РКСМ, Трудовая Россия), и огромное количество более мелких. Неужели так сложно объединиться со своими единомышленниками? Если наши коммунисты не могут найти в себе силы объединиться со своими же сторонниками, как они собираются объединять вокруг себя народ? По-моему, такое объединение просто необходимо, особенно сейчас.

Даже сам факт этого уже стоил бы многого. Люди увидели бы, что коммунисты способны наладить конструктивный диалог между собой, способны объединиться ради выполнения общих задач и целей. Конечно, всё тут зависит, в основном, от самих партий. Понятно, что если бы у нас была куча зарегистрированных партий, процесс был бы гораздо сложнее, зависел бы от Минюста, власти наверняка начали бы чинить препятствия. Но этого не будет, потому что у нас только одна зарегистрированная партия.

Не стану утверждать, что единственная возможность объединиться – сделать это на базе РОТ-Фронта. Могут быть и другие варианты. Можно использовать и ассоциированное членство, можно что-то ещё, главное – чтобы это работало. Просто в данный момент, наиболее удобным представляется именно вариант с Фронтом. Только надо ковать железо, пока горячо. Лучшего момента для объединения несистемных коммунистов может не случиться ещё очень долго.

Я постараюсь распространить этот текст среди наших партий, движений, и СМИ левой направленности, потому что мне очень хотелось бы услышать отзывы от представителей самих партий и движений – что они думают по этому поводу, и возможно ли, на их взгляд, такое объединение. В любом случае, это достаточно важный вопрос, особенно сейчас, и было бы полезно, если бы наши коммунисты высказались на эту тему.

От редакции: Совершенно непонятно, почему компартии должны обязательно организационно объединиться?

Они ведь существуют не первый год, и все в общем ясно, что это достаточно разные партии по своей внутренней структуре, по своим организационным принципам. Причем это совсем не значит, что разные коммунистические партии не могут объединиться по тому или иному вопросу - да вот же пример, РОТ-Фронт выдвинул кандидатом в президенты Лисицыну. В ОКП имели ряд вопросов по этому выдвижению, но поддержали его.

Сейчас зарегистрирован кандидатом в президенты Максим Сурайкин. У РОТ-Фронта очень сложные отношения с партией "Коммунисты России", но ведь как кандидат он однозначно препочтительней, чем Грудинин, причем по всем параметрам. Готов ли РОТ-Фронт объединиться с "Коммунистами России" не организационно, а проектно, хотя бы до 18 марта?

Похоже, что не готов.

Хотя на самом деле вопрос выдвижения кандидата-коммуниста на этих выборах должен был решаться задолго до начала кампании, может быть, где-то в начале прошлого года. А в реальности решался "на коленке" в конце декабря - и в КПРФ, и в КР, и, что греха таить, в РОТ-Фронте. Разве что ОКП сразу заявила, что не будет выдвигать своего кандидата и не слишком-то рассчитывает на выборы как таковые.

Вот с чего надо начинать - с умения работать вместе по проектам. Уметь объединяться хотя бы функционально.

А так у разных компартий немного различные "образы будущего", и, соответсвенно, разные взгляды на устройстро партии как наглядной модели того будущего, который патается выстроить эта конкретная партия. Это ж так просто - посмотри, как внутренне устроена партия, и ты поймешь, что за государство она способна выстроить, если придет к власти...

А.Б.