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Московский листок

Стратегия и тактика российских компартий

Опубликовано 11.03.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 1

коммунисты левые партии
Стратегия и тактика российских компартий

Раскол между коммунистами и зюгановцами известен давно. Но специфика момента заключается в том, что первые уже могут одолеть вторых! Российские коммунисты могут смыть «системную оппозицию» в канализацию истории уже в этом году.

***

То есть, не только автор этих строк чует трупный запах КПРФ в связи с грудининской аферой; но и Рабкор выпускает известный доклад «Павел Грудинин и кризис левого движения»; и ОКП поддержала инициативу РКРП с Лисицыной в пику «клубничному королю»; и О. Двуреченский затевает «батлы коммунистов» на Красном ТВ с явным желанием сбора сил для наступления https://www.youtube.com/watch?v=cIOquhszHUo; и Ирина Комалова выражает мнение многих левых опять же симптоматичным заголовком «Настало время объединиться?» https://forum-msk.org/material/politic/14428357.html Следовательно, чему быть, тому не миновать. Но тогда вопрос о стратегии и тактике объединения встает в полный рост.

Конечно, каждый имеет свое мнение на столь животрепещущую тему. Но, с другой стороны, вопрос надо обсуждать более энергично, и кто-то должен начинать. Вот автор и попробует ступить на эту тропу. И читатели, знакомые с его взглядами, могут найти знакомые мысли местами; но объединенные столь важным аспектом, они получают новое звучание. Итого, разговор пойдет сначала о стратегии дела; затем о тактике; немного, но даже об организационно-технической стороне; и в заключении подытожим.

Стратегически нужен коммунистический проект НАЦИОНАЛЬНОГО уровня, вытесняющий из сознания российских трудящихся зюгановщину полностью. Это будет или единая компартия в лучшем случае; или союз партий в худшем; но ВСЕ РАВНО с гораздо более четкой программой, во-первых; ясной тактикой по достижению ее целей, во-вторых; с реальными и мощными региональными организациями, могущими это делать, в-третьих; и с подлинно опасной для власти парламентской фракцией типа бадаевской, в-четвертых. Опираясь на эти силы, да с учетом пика мирового кризиса в ближайшем будущем, можно подумать и о дальнейшем.

И тема агропромышленного комплекса в свете программных тезисов отнюдь не так мала, как может показаться некоторым. Мол, где колонны коммунаров, штурмующих небо и так далее – а где какой-то агропром. Ан нет. Союз города и деревни, умственного и физического труда, что альфа и омега социализма, – и оформляется правильным агропромом и ничем иным! Это содержание и форма; сущность и явление.

Чрезмерно общие слова о коммунизме за углом сгубили Советский Союз во многом, и не стоит наступать на грабли. А надо подчеркнуть перво-наперво, что именно переход с сырьевого комплекса на агропромышленный даст скачок добавленной стоимости с соответствующей национальной безопасностью. Автор уже писал где-то, но повторит для вновь читающих - Агропромышленный комплекс с его электрификацией, химизацией, биотехнологиями и механизацией вызовет к жизни еще более технологичные комплексы в виде того же машиностроения; а также разовьет инфраструктуру как строительство, связь, транспортные коммуникации; и даже космос будет развиваться для мониторинга погоды. Но главное звено в этом смысле очевидно: не нужно гнать дешевые углеводороды за границу, а нужно заливать в баки тракторов; делать продовольствие; и продавать с большей добавленной стоимостью.

И тогда о каком постиндустриальном обществе можно говорить, когда хотя бы первый шаг в виде победы агропрома над углеводородным лобби не сделан до сих пор?!.. Конечно, режим трепыхается в этом смысле и что-то делает - но это настолько недостаточно, что с таким темпом идут на кладбище, а не на вершину победы. То есть, вот когда будет ровно наоборот: столько же продовольствия пойдет на экспорт, сколько сейчас углеводородов; и столько же углеводородов, сколько сейчас продовольствия – тогда и будет подлинно деловой разговор в виде подскочившей должным образом добавленной стоимости.

И все же в чем стратегический аспект, может спросить иной читатель. А он очевиден: или настоящий социализм как подлинный союз умственного и физического труда, отсюда мощный агропром и скачок добавленной стоимости – или нынешний сырьевой и офшорный режим и нищета, позор и разорение. Середины нет. Ведь очевидно уже четверть века, что Путин с дружками и есть сырьевой капитал. Поэтому, если убрать подобный режим путем социалистической революции – тогда и откроется дорога прогрессу.

***

Теперь о пропагандистской и агитационной тактике. Ведь в России еще огромное количество людей, живших в Советском Союзе. И совершенно очевидно, что их на мякине не проведешь. Они плевать хотели на голые заверения про все хорошее против всего плохого. Они требуют, во-первых, точный диагноз, почему рухнул Советский Союз; и соответствующее лечение, во-вторых.

Никто не спорит, что нужна общенародная собственность на средства производства в виде государственной на советских принципах. Но именно в этом смысле коренное отличие назревающей социалистической демократии будет в окончательном уничтожении кооптации как назначения руководителей трудовых коллективов «сверху». То есть, территориальная советская демократия дополняется производственной путем выборов и в трудовых коллективах – они входят в синергетическую связку, дополняя друг друга – и производительность резко возрастает.

Говоря еще проще, но до конца честно – вышестоящие советские органы склонны к уравниловке для бюрократического выживания. Если возникают проблемы у какой-то местности, отрасли или предприятия, то велик соблазн поддержать их вливаниями из бюджета для сглаживания социальной напряженности, но поэтому и для своей спокойной жизни. А если проводить процедуру хозрасчетной неплатежеспособности, как и положено – то, кто ж спорит, может возникнуть социальное противодействие со стороны подобных местностей и отраслей. Скандал, так сказать, в благородном семействе; и никакой бюрократической нирваны.

Но бюджет-то не с неба берется, а за счет хорошо работающих. Таким образом, спокойствие бюрократических верхов и внешняя благодать страны на определенное время покупается за счет уравниловки для одних и иждивенчества для других. И таких случаев в Советском Союзе было столь большое количество, что можно написать десятки томов. Да что там говорить – пандемическая переделка планов задним числом и служила именно таким механизмом! Плохо работающие отрасль-предприятие, вместо того чтобы реорганизовываться, выходили даже «в ударники социалистического труда». Поэтому Советский Союз, увы, и накрылся медным тазом. Сколько верёвочке не виться – конец будет.

Но советская производственная демократия вкупе с территориальной и дает оружие против таких перекосов. Трудовые коллективы, ущемляемые перекачкой, говорят своим председателям фабзавкомов в том числе, – переизбирайте и быстро, пользуясь немалыми мощностями предприятий, бюрократически настроенных региональных и федеральных депутатов, - а то самих переизберем. И под угрозой переизбрания с последующим вниманием прокуратуры «верхи» вынуждены будут заниматься своим прямым делом в виде реорганизации плохо работающих предприятий.

Таким образом, гангрена коррупционных и местнических перекосов не расползается по обществу, а отрезается вовремя; и результаты не заставят себя ждать. Тогда обмен между городом и деревней, умственным и физическим трудом будет эквивалентным; будут внедряться новые технологии для выживания в реальном экономическом соревновании; и взаимодействие и мультипликация блоков агропрома приведут к росту добавленной стоимости в том числе.

Итого. Новая компартия (союз компартий) должна заявить прямо, честно и открыто, что Советский Союз рухнул не по причине зюгановской лабуды с агентами ЦРУ под каждой кроватью (слишком много чести для ЦРУ, кстати) – а по причине социальной незрелости в виде уравнительных и иждивенческих перекосов с соответствующими местническими, ведомственными, коррупционными и националистическими метастазами. И вообще не факт, по мнению автора этих строк, что в Советском Союзе был социализм как таковой. А вот позиция насчет взлета, зенита и заката первично-уравнительного «военного коммунизма» вполне заслуживает внимания.

Но то, что отмена кооптации с директором «сверху», который и проводил в жизнь перекачку средств и не зависел от трудового коллектива – эта отмена должна быть провозглашена четко, ясно, артикулировано, и все должно быть демократизировано советской производственной демократией в том числе – это уже настолько очевидно, что глупо отрицать.

Вот тогда российские трудящиеся и поверят! Тогда увидят, что их не держат за идиотов, а говорят правду, какой бы суровой они ни была. Да, скажут они: уже такой Советский Союз создаст мощнейший агропром, который будет более конкурентоспособным по сравнению с США-Канадой с обескровливанием оных и уменьшением возможности третьей мировой. Таких коммунистов – мы поддержим.

***

И несколько слов уже о более конкретном подходе к делу. Автор не уверен, что нынешние изменения начнутся только со столиц. И никакого перетягивания одеяла на себя здесь нет и в помине. Потому что и в целом неверно, что все начинается всегда в столицах – и конкретно неверно, что в российских регионах так уж все «забито». К примеру, почему Локоть победил в Новосибирске, а Левченко в Приангарье, хотя эйфория зюгановских «красных поясов» прошла?.. Потому что революция боится и мещанского богатства в виде все-таки обеспеченных Москвы и Питера; и стагнирующей нищеты в виде Хакассии и тому подобное. А вот там, где нет нищеты и гордые люди еще сохранились; но и где мещанского достатка уже нет – вот там и тонко, и рвется.

И еще раз: это не факт, что все начинается только со столиц. Нагляднейшие примеры – кубинская революция, когда отряды барбудос спустились с гор в последнем и победном походе на Гавану; и уж тем более великая смута, когда Минин и Пожарский закончили свое дело осадой и сдачей Кремля. Никто не говорит, что без подполья Гаваны или брожения в Москве все бы удалось. Поэтому автор ближе к позиции, что надо вместе; поэтому и употребляет «только». Но чудесного увеличения сил в столицах уже без своего «красного пояса» – НЕ БУДЕТ! Промышленность уведена из столиц, а деньги туда высасываются; поэтому с какой стати там будет благодатная почва для крупного движения, не понятно. А вот регион, «зависший» подобно Прибайкалью или Новосибирску – и может взорваться. Но с обязательнейшей помощью столичных организаций и обратным воздействием уже на них, и в этом смысле спору нет. Поэтому сначала нужен наш «красный пояс» - а потом наши столицы.

Отсюда региональная борьба с прицелом на советизацию уже должна идти полным ходом. То есть, ОКП-РКРП-РАБКОР и далее по списку сигнализируют региональным организациям, что надо работать вместе в вышеозначенном аспекте. Надо объединять ресурсы (и подкинуть из столиц в случае чего, а не наоборот, потому что воздастся сторицей), и начинать разоблачать бардак с тем же агропромом. Автор убежден на все сто процентов, что именно такая тема в регионах течет прямо-таки кровью. Она важна для всех - от рабочих до ассоциаций мелких предпринимателей и бюджетников - тем более развитие агропрома даст рабочие места для детей горожан, которые задыхаются без работы, так как даже самые лучшие города не резиновые.

Сколько ни трясись над непосредственно городской территорией; сколько ни воюй с точечной застройкой, мусором и прочее – абсолютно все понимают, что без перекачки населения «в деревню» никакого роста не будет. Для рабочих не будет спроса, а для бюджетников качественных и недорогих продуктов. Даже более того, многие горожане мечтают уехать в деревню, если были бы сносные работа и жилье. Так что подобная тема для региональных партийных организаций – непочатый край. Внимание и популярность со стороны народа можно гарантировать. Никто не говорит, что нет других тем – но таковая является решением многих других.

Так что на первом этапе не регионы для столиц – а столицы для регионов. Но никто не говорит, что не должно быть второго этапа. Никто не говорит, что приближающиеся парламентские выборы должны быть обойдены вниманием, и здесь уже без столичного актива не обойтись никак. Наоборот – вот мы и подошли к заключению всего дела.

***

Конституировать окончательно новую компартию (союз компартий) своей парламентской фракцией вполне возможно уже в этом году, если хорошо поработать. И что уж говорить, что дума будет заметной трибуной для пропаганды взглядов в дальнейшем. Разумеется, вот с такой оппозицией режим будет драться не на жизнь, а на смерть – но по этой дороге надо идти. Да, без зюгановщины, и о чем сказано выше – но идти надо как по таковой, без бросания в другую и сектантскую крайность.

Но чтобы вести успешную предвыборную борьбу – и нужна поддержка миллионов! То есть, нужна стартовая позиция в виде популярной программы; а также в виде каких-никаких, но известных региональных организаций. Затем стартовая позиция и предвыборная борьба будут взаимообогощать друг друга – но сначала стулья, потом деньги.

Примерно так. Вот самые основные предположения о возможной стратегии и тактике российских компартий на этот исторический момент.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!!!!!QQQQQTOTKOPODAV!!!&&& написал 11.03.2018 01:19
"Стратегически нужен коммунистический проект НАЦИОНАЛЬНОГО уровня, вытесняющий из сознания российских трудящихся зюгановщину полностью."
- Ой я Вас таки умоля-яю-ююю! Таки в том сумеречном "сознании" может меститься идея о таки том, что страну можно пропить - две бутылки вотки - то таки да!!! Или идея о том что алкаш во главе страны - таки сделает страну богатой на затычки для -зды, шоколатки, мерины - то таки да! Там хе мозгов таки нету - паутина и мухи летают... То таки да...
А в галаве бесноатых га-ноиков и безумных вчонкиных - таки мозги молью побитые, гнилые, анвалидные... Коммунизм туда впихнуть - таки и его моль сожрет! Таки "народ" уже показал, что Коммунизм ему нах не нужен - а нужна таки вотка, которую можно делать из опилок... То таки да...
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