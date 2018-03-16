Болдырев-Кагарлицкий вместо Зюганов-Грудинин

(Стоит предупредить, что автор этих строк не видел ни Ю. Болдырева, ни Б. Кагарлицкого вживую ни разу. Фамилии приведены только в политическом смысле и о чем ниже)

Проект Зюганов-Грудинин уже умер. Он дергается лишь как зомби; и массы забудут о «клубничном короле» через неделю после переназначения Путина. Впрочем, идиотизм не лечится. Кто не согласен, может дальше не читать; и на всякий чих не наздравствуешься. А вот с теми, у кого мозги в порядке, можно и нужно говорить уже о будущем, то есть о парламентских выборах.

С путинизмом мириться, разумеется, нельзя; и нужна вторая, более эффективная точка оппозиционной сборки. И пока еще возможно – а время летит быстро – вторая сборка между индустриальным капиталом Боглаев-Бабкин-Болдырев и Ко и внезюгановскими левыми Тюлькин-Кагарлицкий-Лакеев сотоварищи вполне реальна. Но тогда надо сразу прояснить насчет «левого сектантства». Не надо наводить тень на плетень в этом вопросе; потому что если объединить РКРП-РСД-ВКПБ-ЛЕВЫЙ БЛОК-РАБКОР-АВТОНОМ и еще кучу подобного народа да под крышей зарегистрированного РОТ-ФРОНТ, то получится не меньше актива КРПФ. Никак не меньше! Поэтому реальное сектантство, - если сразу от ворот поворот, - будет только со стороны «патриотических промышленников».

Такие предложения возможны только в нужное время и в нужном месте. Такой момент и наступил, когда «патриотические промышленники» будут слабы с лопанием грудининского пузыря - а внезюгановские левые еще слабы по отсутствию матресурсов. Но если не будет сектантства ни с той, ни с другой стороны - союз будет взаимно дополняемым, и дело пойдет.

Но стоит обязательно сказать, если союз не состоится до парламентских выборов –радикального пути не избежать, и дорожки разойдутся. Как это ни парадоксально для некоторых самодовольных певцов «индустриального капитала», тогда, наоборот, внезюгановским левым будет уже не резон якшаться хоть с какими «патриотами». Потому что народ, обозлившись неимоверно из-за падения уровня жизни и беспросветности полуцарской власти – не поймет.

***

Ну, вот что Ю. Болдырев, вроде адекватный человек, дурочку валяет по нынешним временам?!.. (Если он хитрый агент администрации, тогда другой разговор. Но автор обязан предположить самое лучшее в виде простого непонимания ситуации, пока не имеет фактов.)

Юрий Юрьевич якобы не видит, что присные «Двадцать шагов» нечета его «К единству в действии» и «О государственно-конституционном устройстве»?!.. Не получается поженить ежа с ужом никак. В чем смысл сего брака, непонятно абсолютно; потому что если победы Грудинина не будет (а ее, разумеется, не будет) – то вроде бы как смысл в пропаганде «индустриальных» идей. Но именно эта пропаганда и в заднице из-за засилья зюгановщины! Про импотенцию «двадцати шагов» знают все – а вот про определенную дельность «К единству в действии» знают лишь единицы. В итоге ни мясо, ни рыба.

К примеру, какое отношение имеет зюгановский «Высший государственный совет» к пунктам «О государственно-конституционном устройстве»?!.. Да никакое! Нет совпадения хоть в анфас, хоть в профиль. Но это меняет ситуацию коренным образом. Можно написать хоть тысячу желаемых целей о выходе из ВТО и тому подобное, но если нет единства в инструменте достижения целей, то все насмарку. И насчет «морального облика», - и нечего здесь ложной скромностью страдать, – Болдырев куда как честнее по сравнению с вопиющим бардаком со счетами Грудинина. И почему Стрелков послал, говоря прямым языком, «брачный договор» между ПДС НПСР и КПРФ куда подальше?!.. Тоже весьма симптоматично. То есть, Грудинин обернулся не тараном, а провокацией. И как камень на шее, утащит за собой авторитет и Болдырева, и подобных даже вменяемых «индустриалов», если те не очухаются и не перестроятся сразу же после переназначения Путина.

Это очухивание и заключается в союзе с внезюгановскими левыми. Иного выхода нет до парламентских выборов. Тот же Кагарлицкий, хоть и политолог, но умнее даже в экономике по сравнению с Грудининым. Последний только землю продавал, как выясняется; вот и весь «коммерческий талант». Разумеется, внезюгановские левые выставят условия в виде увеличения МРОТ как минимум. Но вот парадокс – народ и поддержит именно новый союз, так как устал от зюгановцев до боли в печенках.

Да, проблемы наличествуют и в стане внезюгановских левых. Амбиции могут возникнуть между лидерами. Молодежь может узды рвать – мол, что с буржуями договариваться, когда пик мирового кризиса на подходе и революционная ситуация дышит в затылок. А тут еще чуть ли ни война с англосаксами. И, кстати, тем более, тогда почему некоторые буржуазные «патриоты» думают, что они воспользуются лучше всех кризисной ситуацией?!.. С какой стати-то, и прямо-таки удивительная глупость. Если что, обозленному шахтеру или столяру объяснить фактически невозможно, какая разница между Чубайсом и Бабкиным. Он что первого, что второго…. Это же очевидно, как дважды два четыре.

Поэтому тем более время есть только до парламентских выборов и у «патриотов», и у настоящих «левых». Еще можно повернуть ситуацию в более гармоничное русло подлинно индустриального государственно-монополистического капитала. С одной стороны, никто из грамотных левых не откажется от социализма никогда - но социализм и вытекает из развития буржуазной научно-технической революции, с другой. Чем более зрелое одно – тем более крепким родится и второе.

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Наоборот, не понятна не позиция внезюгановских левых – они-то как раз начали переговариваться между собой и именно они займут опустевшее место – но непонятна позиция индустриальных капиталистов в лице Боглаева-Бережного и тому подобное. Неужели не видно – что Грудинин уже дурилка картонная?!.. И что дальше?!..

Или, проснется тот же Болдырев утром девятнадцатого и услышит, что Путин на месте – что в итоге удар и по авторитету первого чистой воды. НПСР списывается в утиль вместе с КПРФ. Если так задумано в Кремле, тогда придется поздравить. Неплохо сделано. А если это по отсутствию понимания стратегической ситуации – тогда ее и придется исправлять. Поэтому, если пойти смело на союз с внезюгановскими левыми как ответный удар – вот это настоящая политика.

Уже сейчас видно, что Болдырев-Кагарлицкий будет гораздо более популярным и гораздо более умным союзом в глазах всего населения, чем Зюганов-Грудинин. А если еще и экономическая, социальная и военная ситуация ухудшится в стране – а она ухудшится – так на ловца и зверь бежит. И, кстати, нечего фамилиям в тексте типа скромничать и прочее. Наоборот, смелее надо быть, так как дело не в них в целом и общем – а в политической целесообразности.

Итого, для доказательства объективной закономерности сказанного, - что автор ничего не выдумал и не взял с потолка, - надо ответить только на четыре вопроса.

1. Проиграет Грудинин в первом туре или нет?.. Если нет – автор, так и быть, ошибся. Но если да, переходим ко второму вопросу.

2. Ухудшится социально-экономическая ситуация в этом же году с еще большей ненавистью к режиму в виду фальсификаций тем более; или Путину удастся приподнять ситуацию и подготовить почву к парламентским выборам?.. Если ухудшится или даже остановится на нынешнем уровне – тогда переходим к следующему вопросу.

3. Имеются общие пункты в повестках дня внезюгановских левых и индустриальной части отечественного капитала, который в контрах с сырьевиками?.. Если имеются – тогда следующий и последний вопрос.

4. Будет тандем Болдырев-Кагарлицкий более эффективным против Путина и его банды, чем тандем Зюганов-Грудинин?.. Если да – что и требовалось доказать.

И тогда, и кстати, нечего излишней деликатностью страдать. Время не ждет. Всем перечисленным левым и несырьевым организациям надо прямо и открыто подумать над сказанным на уровне партийных дискуссий, обсуждений и контактов, обращений и форумов, пленумов и резолюций. И каждый читающий эти сроки может помочь распространить материал по ящикам этих организаций и вообще по интернету для извещения и обсуждения названных сторон. А если всем на все начхать – все, опоздали. Это уже феодализм с царем и холопами.