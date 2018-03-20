В деле Скрипаля англичанка гадит. Но кому?

«Ай-я-я-я-я-я-яй, убили негpа,

Убили негpа, убили,

Я-я-я-я-яй, ни за что,

Ни про что, суки, замочили.

Как бы песня

Традиции «англичанки»

В деле отравления Скрипаля у меня опять: «Ничего не понимаю! Или что-то случилось, или одно из двух!» ©.

Всем нашим «политологам и политическим аналитикам» хорошо - они умные. Они в действиях глав всех государств все поступки могут объяснить и по полочкам разложить, а я всё чаще и чаще «ничего не понимаю!». Объяснить моё непонимание можно: чтобы понимать действия глав государств надо учитывать всё то (включая секретные данные), что учитывают они. А не будучи главой государства, знать то, что обязаны знать главы государств, просто невозможно.

Да и это ещё полбеды. А как вы учтёте степень того, чего НЕ ЗНАЮТ и НЕ ПОНИМАЮТ главы государств?

Ведь Сталины и Черчилли остались в прошлом, сейчас во главе государств такие, мягко скажем, «гуманитарии», что просто невозможно ожидать от них, чтобы они хоть что-то понимали в решаемых ими вопросах науки и техники - в том, из чего состоит мир. Это люди, которым можно «впарить» что угодно - от вреда курения, до озонового слоя, - а уж про какие-нибудь отравляющие вещества можно «впарить» то, во что и овца не поверит.

Ну, посмотрите на ту же Англию и на ту же Терезу Мэй. Прочитайте её биографию. Ну что вы с неё в вопросах науки и техники можете взять? Министр иностранных дел Борис Джонсон человек, может, и не глупый, но, судя по его ужимкам, не более чем журналист. Там же, в Англии, и все министры не кадровые, а такие же болтуны из парламента. Почитайте книгу Р. Томлинсона «Большой провал» о британской разведке МИ-6 и о том, как эта разведка, предоставляя министерским олухам искажённые разведданные, заставляет этих «политиков» делать то, что хочет МИ-6, а не то, что нужно Великобритании.

Для лучшего понимания того, чем в Англии являются спецслужбы и сама «англичанка», дам историческую справку об их создании в виде цитаты из помянутой книги:

«Корни МИ-6 находились в Бюро секретной службы, основанной отчасти в ответ на англо-бурскую войну, заставшую Британию врасплох, отчасти в ответ на усиливающуюся воинственность Германии. 30 марта 1909 года одна из подкомиссий Комитета имперской обороны собралась на закрытое совещание в одном из правительственных учреждений на Уайтхолле. Первым взял слово полковник Джеймс Эдмондс. Он был главой МО-5, предшественницы нынешней МИ-5, задачей которой было разоблачать иностранных шпионов в Британии. Штат ее состоял из двух человек, годовой бюджет равнялся 200 фунтов. У Эдмондса были честолюбивые планы, в том числе увеличение ресурсов своего ведомства, дабы оно могло вести шпионаж за границей, главным образом в России и Германии. Однако лорд Эшер, председатель комитета, усомнился в рассказах Эдмондса об успехах немецких шпионов в Англии и потребовал представить подробный список дел в подтверждение его доводов.

Отнюдь не сдавшийся Эдмондс прибегнул к тактике, которую успешно использовали многие его преемники в МИ-6. Сфабриковал свидетельства для подкрепления своих соображений, представил Эшеру вымышленный список шпионов, заимствованный из популярного в то время романа Уильяма ле Кэ «Шпионы кайзера». Когда Эшер потребовал дополнительных подтверждений, Эдмондс заявил, что подобные откровения поставят под угрозу безопасность его осведомителей. К этой освященной временем лжи часто прибегали его преемники, чтобы избавиться от затруднительных запросов правительства. Эдмондс одержал верх в этом споре и добился бюджета, позволявшего расширить МО-5, превратить его в Бюро секретной службы. В 1911 году парламент принял закон об охране государственной тайны, дав тем самым Эдмондсу широкие драконовские полномочия брать под стражу любого, заподозренного в помощи «врагу», которым в то время была Германия. Этот примитивный закон до сих пор сохраняется в своде законов Британии, и даже в настоящее время многие отбывают длительные сроки заключения за его нарушения. В течение обеих мировых войн Бюро секретной службы процветало, и в 1948 году было переименовано в МИ-6».

Заметьте, что этой лжи спецслужб правительству, никто не стыдится: этот полковник Эдмондс так нагло блефовал в уверенности, что если эта его ложь и вскроется, то общество его не осудит, а наоборот - восхитится его находчивостью. Это даже не свойство спецслужб, это вообще свойство англосаксов, но об этом в конце.

И до наших дней ничего не изменилось. Томлинсон рассказывает, как в 1992 году получил сведения о том, что партия тори (консеравторы) получает деньги от Караджича, то есть находится на содержании, мало того, что иностранных сил, так ещё и враждебных Великобритании: «Принимать деньги от любого зарубежного правительства было само по себе делом малопочетным, а в Боснии к тому же от пуль сторонников Караджича регулярно гибли британские солдаты из состава сил ООН», - решил Томлинсон и направил донесение об этом начальству в уверенности, что разразится политический скандал. Ничего подобного - его начальство в МИ-6 никуда его информацию не переслало, а просто приказало ему самому уничтожить своё донесение и молчать об этом предательстве британских интересов британскими политиками.

Томлинсон изнутри британских спецслужб сообщает: «В Великобритании же уровень подотчетности спецслужб общественности сведен к нулю. Комитет парламента по вопросам разведдеятельности и госбезопасности, подчиняющийся только премьер-министру, предлагает довольствоваться лишь видимостью контроля. Большинство западных держав придерживаются куда более прогрессивного взгляда в отношении своих спецслужб».

И вот как в таких условиях понять, от чего именно «англичанка запрыгала», и чего её политики хотят в «шитом белыми нитками» деле со Скрипалём?





Политик с юридическим образованием

Поскольку выборы уже позади, то ничего не мешает сказать пару слов и о Навальном.

Он такой же (как и деятели «англичанки») гуманитарий без какого-либо жизненного опыта в реальных делах - в делах вне того, чем он занимается, и что считает политикой - вне того мирка, в котором он крутится.

Да, в оппозиции сегодня нет никого, более полезного для России, нежели Навальный. Но гуманитарий есть гуманитарий, и с этого гуманитария, даже как с юриста, тоже нечего взять, хотя до сих пор его выступления отличались исключительной точностью. Молодцом держался и выступал!

Однако последнее выступление Навального перед выборами не оставляет места даже доброжелательной критике. https://www.youtube.com/watch?v=x1ddm_8l1x0&list=PLMnzjxOFrGPkaFwOSYnUbRHaVgRlaRxa-&index=1&t=0s Над этим выступлением остаётся просто поиздеваться. Причём, во всём! Даже в вопросах политики!

Вот он упрекнул Грудина и Собчак, что они охотно участвуют в предвыборном цирке и не делают то, что обязаны, - не критикуют путина. Это правильно и точно. Однако когда дело дошло до конкретики упрёков Грудинину и Собчак, Навальный меня неприятно удивила.

Он упрекнул Грудина за то, что тот благожелательно отозвался о Сталине. По Навальному, это отшатнуло от Грудинина избирателей. Да ты выйди из своей либеральной тусовки, Алексей, и посмотри в окно - подавляющие массы народа ненавидят либералов и восхищаются Сталиным за то, что при нём либералов не было! Вернее - при нём либералы лес не воровали, а валили!

Неужели политик Навальный никогда не слышал про оценки населением Сталина, про конкурс «Имя России»? Если бы Грудинин сказал похвальное слово вашему Гайдару или даже Немцову, то да - то тогда это отшатнуло бы от Грудина массы избирателей всех сортов. А Сталин - это то, что для выборов в России «доктор приписал»!

Результаты выборов сфабрикованы - это понятно, но фабрикуя их, голоса для путина отнимают у тех (того), кто их много набрал, - убогих кандидатов не трогают. В данном случае их отнимали у Грудинина. Тем не менее, даже обворованный Грудинин набрал голосов больше, чем все остальные шесть кандидатов в сумме. Которые Сталина не хвалили.

Так это же ещё и сфальсифицированные результаты голосования за Грудинина. Вот совершенно аполитичный сайт «Военное обозрение» проводит опрос среди своих пропутински-патриотичных посетителей, из которых 93,36% (!) ходили голосовать. У путина - 59,41% голосов, у Грудинина - 26,75%, у Жирика - 2,07%, у Собчак - 1,04%, все остальные - 3,42%. На момент, когда я эти числа переписал, в опросе уже участвовало 1929 посетителей сайта.

Точно так же Навальный упрекнул Собчак за то, что она считает русский народ быдлом, терпящим такую власть. «Как можно накануне выборов так оскорблять избирателей!» Блин! А она кого оскорбила - избирателей или власть? Но, главное, Собчак что - такая дура, что считала свою победу реальной?? Понимая, что всё равно не победит, Собчак не упустила случай сказать, что думает образцу этой вонючей власти в виде Жириновского. Молодец, Собчак!

Кстати, странно, что Навального вообще волновало, о чём эта шушера говорит, - тем 6 «кандидатам» и можно, и нужно было говорить, что они думают, а не что понравится избирателям, голоса которых у этой шушеры всё равно отнимут, даже если они их и получат.

Навальный явно считает, что Грудинин и Собчак, как политики, глупее его, может, это и так, но в данном случае гору глупости нагородил он сам.

А теперь о том, какой Навальный юрист. Ведь понимаете, юрист это не тот, кто законы знает, а тот, кто способен понять суть дела, которое предстоит рассмотреть в суде, чтобы использовать законы. Что толку от твоего знания статей в кодексах, если ты не поймешь, в чём суть рассматриваемого дела?

И вот Навальному задают вопрос об отравлении Скрипаля, и Навальный осторожно начинает отвечать по теме свой специальности - юриста. Да, соглашается он, если бы Скрипаль в России был кому-то нужен, то его могли убить и раньше, ещё в России, когда он отбывал срок наказания за предательство. Но дело в том, убеждает Навальный, что в ГРУ сидят такие злопамятные люди, которые простить Скрипалю предательство не могли. Не могли и всё! («Такую личную неприязнь я испытываю к потерпевшему, что кушать не могу» ©).





Давайте посмотрим сами

Но после того как Скрипаля помиловал президент и обменял его на российских разведчиков в США, то за что его убивать? Если за то, что его помиловал и обменял президент, то травить ядом, как крысу, надо было того, кто его помиловал и обменял - травить надо было тогдашнего президента Медведева. Скрипаль же не виноват в том, что его обменяли. Так при чём тут ГРУ?

Поскольку Навальный понимает, что его слушателям требуются хоть какие-то доказательства воплям с Британских островов, то он своим слушателям поясняет, что главным доказательством того, что Скрипаля убили спецслужбы России, является то, что «англичанкой» абсолютно точно доказано, что ФСБ в 2006 году отравила полонием Литвиненко. Нет, Навальный понимает, что это сверх косвенное доказательство, но предлагает своим слушателям считать, что это доказательство и сверх убедительно.

О Литвиненко после, а пока о технических деталях отравления Скрипаля с дочерью (если это отравление было), которые всплыли к моменту написания этого материала.

По легенде об этом отравлении, Скрипаль и его дочь были отравлены нервнопаралитическим, бинарным отравляющим веществом (ОВ), якобы имеющем название «Новичок». Это ОВ, якобы, является усовершенствованным развитием изобретённых в Англии фосфорорганических VX газов. Сейчас эти (ОВ) запрещены во всех странах, кроме, разумеется, США. В США VX-газы по-прежнему стоят на вооружении и, понятное дело, там эти ОВ совершенствуются. Кстати, в начале 90-х в США переехал и уже четверть века в США живёт предатель-химик, по его словам, разрабатывавший «Новичок» в СССР.

Этот «Новичок», якобы, в 10 раз сильнее VX-газов, а у VX-газов при вдыхании симптомы поражения: «1—2 минуты — сужение зрачков; 2—4 минуты — потливость, слюноотделение; 5—10 минут — судороги, параличи, спазмы; 10—15 минут — смерть». «Новичок», следовательно, действует в 10 раз быстрее.

И если ты не Тереза Мэй или Борис Джонсон, то возникает немедленный вопрос - а где именно и как отравили Скрипаля и его дочь? Ведь при таком ОВ жертвы не могли далеко отойти от места отравления. Да что жертвы, ведь и убийца должен был быть в костюме химзащиты, иначе и он обязан был бы валяться трупом у места преступления. Мало этого, британская полиция сгоряча объявила, что отравился и полицейский, расследовавший это дело, но объявлено было, что этот полицейский отравился не возле потерявших сознание Скрипаля и его дочери, а в доме у Скрипаля. Объявив об этом, англичане сразу же стыдливо замолчали, но слово вылетело, и вопрос оставался. И в ходе написания этой работы, появилась информация, что «Новичком» были, якобы, пропитаны вещи дочери Скрипаля, которые она привезла в чемодане из России.

С другой стороны, официальная хронология преступления такова. Скотланд-Ярд, опросив, якобы, более 400 свидетелей и просмотрев более 4 тысяч часов видеозаписей камер наблюдения, установил следующее:

«3 марта, 14:40: Юлия Скрипаль прибывает в аэропорт Хитроу из России.

4 марта, 9:15: машину Скрипаля видели в районе Лондон Роуд, Черчилл Вэй Норт и Уилтон Роуд.

13:30: Скрипаль направляется на машине в центр города.

13:40: Скрипаль с дочерью оставляют машину на парковке и отправляются к пабу «Милл».

14:20: Они обедают в ресторане «Зиззи».

15:35: Они покидают ресторан.

16:15: Поступил звонок в «скорою» от прохожего, который обнаружил Скрипаля с дочерью лежащими на скамейке возле ресторана».

Но ведь тут же возникает вопрос - а кто же был целью убийц - отец или дочь? Кого из них убить хотели?

Уже даже анекдот появился о том, что убийцей является сама Тереза Мэй, поскольку жертв несколько, и жертвы молчат, и только Мэй сразу же заявила, что целью убийц был Скрипаль, а не его дочь. Но такую подробность изначально мог знать только убийца, следовательно, Мэй это убийца!

Ну, ладно, с анекдотами закончим.

Дело в том, что по легенде ОВ «Новичок» - это бинарное ОВ, а это значит, что в обычной ситуации этого ОВ просто нет, а в боеприпасах с ОВ «Новичок» должно было быть залито два совершенно обычных вещества (прекурсора), неядовитых, которые при соединении и дадут ОВ «Новичок».

Получается следующая версия отравления Скрипаля.

Злодеи из ГРУ в Москве соединили два вещества и получили ОВ «Новичок», залили его в чемодан дочери Скрипаля, та, ничего не подозревая, привезла его через все таможни в Англию в дом Скрипаля, а Скрипаль решил примерить бюстгальтер дочери из чемодана. (Надо же как-то объяснить, чего он в этот чемодан совался). После этой примерки, в ходе которой он нюхнул «Новичка», им обоим стало плохо, и они вместо вызова скорой помощи решили сходить выпить пива и покушать, но вопреки ожиданиям, им после обеда не полегчало, а стало совсем плохо.

Если вы не юрист и не Тереза Мэй, вы сможете в это поверить в эту «руку Москвы» без потери уважения к себе?

И ещё технический момент, который уже даже посол России в Великобритании озвучил, но…





Но они же гуманитарии, сэр!

Правда, это понятно только химику, понимающему, что такое «стандартный образец», применяемый при анализах. Не сможете меня понять, тогда поверьте, но для определения того, что это не просто газ, а какой-то определённый газ, скажем, пресловутый «Новичок», англичане должны были не просто иметь химическую формулу этого газа, не просто иметь его прекурсоры. А иметь и готовый «Новичок» в достаточном для стандартного образца количестве, иначе английские химики не определили бы, что взятые пробы содержат именно это ОВ. Химики-аналитики без наличия стандартного образца могли бы сказать, что это какая-то разновидность фосфорорганического соединения, но то, что это соединение имеет состав, как у конкретного «Новичка», они бы определить не смогли.

Не знаю, как это пояснить понятнее. В Англии был в истории случай, когда на рауте в высшем свете к известному филологу и автору словаря английских слов и терминов подошла светская дама и похвалила его за то, что в словаре нет ни одного матерного слова. «Но чтобы это выяснить, надо было не только все эти матерные слова знать, но и целенаправленно искать их в словаре», - удивился филолог, поскольку теперь не поймёшь, кто лучший специалист в области английского мата, - этот филолог или эта дама.

То есть, синтезировано ли ОВ «Новичок» в России - это ещё бабка надвое сказала, а вот то, что это ОВ было в наличии у Англии - это факт, который сами англичане подтвердили, сообщив, каким именно ОВ якобы отравлен Скрипаль.

Я пишу «якобы отравлен», потому что консул РФ в Англии потребовал пустить его в больницу к дочери Скрипаля, которая является гражданкой России. Отказать ему не могли, но не пустили! И нет никаких фото этих жертв отравления. Есть бла-бла-бла, бла-бла-бла!

Кроме того, возможно это и ложь со стороны Рашки, но появились сведения, что газа «Новичок» вообще не существует, что это название операции, которой КГБ дурило Запад, пугая его созданным сверхсильным ОВ, чтобы Запад тратился на изучение того, чего нет.

То есть, ничего нового. Если в начале создания МИ-6 полковник Эдмондс пугал правительство списком персонажей из шпионского романа, то теперь спецслужбы Великобритании пугают министров и членов парламента несуществующим ОВ. И посему эта версия о несуществующем ОВ «Новичок», ничуть не сомнительнее утверждения Мэй и Джонсона о «руке Москвы», хотя и без этой версии достаточно доказательств брехни «англичанки».

Я ненавижу кремлёвский фашистский режим, но при таких «фактах» обвинять этот режим в отравлении Скрипаля - это потерять уважение не к режиму, а к себе.

Ведь на сегодняшний день - ни мотива, ни фактов.

Кстати, о мотивах. Навальный уверен, что путин отравил Скрипаля, чтобы перед выборами все говорили не о «достижениях» путина, а об этом отравлении, - чтобы сплотить нацию в её сопротивлении проклятой «англичанке». Но ведь скандал-то начал не путин, а «англичанка»! Причём, «англичанка» завопила, не сделав и попытки расследовать инцидент! Следовательно, юристу и политику Навальному, если уж он не промолчал и взялся что-то объяснять, надо было бы объяснить, в чём выгоды «англичанки», а не путина.

Но я и так уже дал слишком много сложных для гуманитария сведений, поэтому продолжу «чесать репу» в окончании этой статьи.

(окончание следует)