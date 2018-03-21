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Московский листок

После выборов: или кто вылизал задницу "цезаря"

Опубликовано 21.03.2018 автором Сергей Копылов в разделе комментариев 3

выборы зюганов цик явка грудинин
После выборов: или кто вылизал задницу "цезаря"

Провал Грудинина налицо. Даже меньше, чем у Харитонова в оные годы. Придется или усы брить, или посылать Дудя лесом. Но грудининоманы упорствуют: мол, левый бойкот украл голоса их кумира. Нехорошо-с. Не по-товарищески.

А почему не наоборот?!.. Почему бы с самого начала ни похерить выборы скопом, и таким образом ни превратить переназначение Путина в фарс и подрыв легитимности?!.. Следовательно, давайте разберемся, какой метод более эффективен в наше время и в наших условиях; и тогда и выяснится, кто вылизал задницу «цезаря» на самом деле.

***

Участие в президентских выборах полезно лишь в смысле высокой трибуны для революционной пропаганды. То есть, автор этих строк дает все же фору мозгам семи кандидатов в смысле, что оные понимали реальные шансы насчет победы. А вот широта идеологического воздействия вполне подходит. Но если, и увы, все кандидаты намеренны заниматься болтологией – тогда остается бойкот и подрыв легитимности.

И даже в таком случае нарисуют явку. Но, по крайней мере, насчет явки гораздо легче схватить за руку; а во-вторых, и главное, бойкотист овладевает революционным сознанием все равно. Как бы это сказать, чтобы не привлекли раньше времени – но в целом бойкотист не идет ни в какое сравнение с идиотом, верящим в «честные выборы»; потому что морально готов действовать уже без оглядки на «авторитеты» в случае чего. Так что пропаганда происходит не так, так этак.

И в этом смысле даже начхать на счета в заграничных банках, хотя оные не относятся к кодексу строителя коммунизма никоим боком. Даже начхать на контрольный пакет акций в заошниках-загашниках. Но если Грудинин зажег бы сердца людей революционным глаголом и просветил мозги перспективой свободы и прогресса – флаг в руки. И тогда бойкот действительно не нужен. Но в том-то и дело: какая разница между тем, что говорил Зюганов уже четверть века - и грудининским еще более косным мычанием?!.. К примеру, если вы наденете на одну и ту же задницу штаны клубничного цвета вместо розового – задница от этого не вырастит и не усохнет. Поэтому укажите хоть один существенный пункт, где Грудинин говорит что-то новое по сравнению с Зюгановым?!.. Ну хотя бы полпункта? Ну хотя бы четверть пункта?!.. Нет такого?!.. Тогда разница лишь в цвете клоунских штанов. И то верно: если вместо одного клоуна поставить другого, цирк остается цирком. Какая уж тут революционная пропаганда.

Но даже более того! Мы люди не жадные, и поделимся знаниями о настоящей революционной пропаганде. И если об этом в мычаниях Грудинина и речи нет – тогда не быть бойкотистом значит не быть левым как таковым.

К примеру, зачем национализировать то-то и то-то согласно зюгановским «двадцати шагам», когда «Газпром» или «Роснефть» уже национализированы с еще большей кучей нахлебников?!.. Значит, базовая проблема не в количестве, а в качестве национализации. Но тогда даже допустим чудо, что Грудинин стал президентом и назначил Зюганова вместо Сечина. Но где гарантия, что и у первого, и у второго не начнутся гигантские проблемы, как у Трампа с Тиллерсоном?!.. Риторический вопрос. И то в самом лучшем случае; а то произойдет и «павлово-табакерочный» способ по нашим обычаям, чтобы не заморачиваться. Потому что государство – классовая машина. Это миллионы чиновников и олигархической прислуги. Следовательно, надо агитировать и организовывать миллионы их противников в виде трудящихся, чтобы сделать хоть что-то стоящее. Без этой поддержки всех Грудининых и Зюгановых или купят (скорее всего); или, даже при самом лучшем мнении, обнаружат аргентинский кокаин в их трусах.

А что предлагается именно в этом и решающем смысле организации трудовых масс?.. Какой-то государственный высший совет и все?!.. Бред! С ножиком против танка. Поэтому надо выдвигать хотя бы лозунг советской муниципализации, так как даже по нынешней конституции не нужно разделение властей на местном уровне. Таковая низовая организация трудящихся с соответствующим последующим захватом регионов и позволит начинать реальную национализацию и на федеральном уровне рано или поздно. Вот это и был бы деловой разговор, а не авантюризм «государственных советов», больше напоминающих царские времена.

Если советская муниципальная собственность, да с восстановлением фабзавкомов, стала бы конкурентом частной собственности хотя бы в муниципальных закупках, то одно это привело бы к ГИГАНТСКОЙ конкурентоспособности экономики и к искоренению коррупции. Если сказать кратко, но верно, то угроза перевыборов фабзавкомовского руководства муниципальных предприятий – в строительстве, торговле, ЖКХ, агропроме – побуждала бы это самое руководство постоянно давить на советский муниципалитет, что не допускало бы монополистических перекосов и коррупционных проявлений со стороны частной собственности. И отсюда, пожалуйста – конкурируйте в равных условиях! Если частная собственность дает продукт, который или отсутствует в муниципальной собственности, или на порядок лучше – что ж поделать, берите деньги, так как интересы потребителя превыше всего. Но если наоборот – извините и подвиньтесь. Взятки и откаты не пройдут, и никаких заоблачных цен.

Итого, советская демократия даже на муниципальном уровне рождает массовый повышенный спрос с уничтожением монополизма и коррупции – высокий спрос приводит к необходимости и созданию высокотехнологичной продукции – высокотехнологичная продукция требует соответствующие соседние и родственные отрасли, то есть создание кластера – уровень кластера требует не только общие, но и развитые и специализированные факторы производства в виде образования и обучения, науки и технологии, инфраструктуры и финансов – и образованные и обеспеченные массы опять требуют советскую демократию для развития по спирали вверх.

И так далее и тому подобное; потому что депутаты от советских муниципалитетов проходят уже в региональные заксобрания, и с таких позиций можно давить, хотя бы отчасти, но и на Дерипасок с Потанинами опять-таки по спирали вверх в виде всяческого ущемления низкого передела и коррупции. Вот тогда – и только тогда – любой коммунистический федеральный депутат, министр и тем более президент имеет гигантскую силу и поддержку в борьбе с классом компрадоров и олигархов. Он может окружить себя верными и грамотными людьми на всех ступенях государственной машины вплоть до армии, и тогда засунуть кокаин ему в трусы или подкинуть меченые миллионы будет тяжеловато.

Но что мы видим уже четверть века со стороны КПРФ?!.. Ужас предательства! «Красных» губернаторов порядочное количество набежало за четверть века - но хотя бы в одной области появился хотя бы один советский муниципалитет?!.. Никогда! Но это же абсурд. Нонсенс. Гнусь невообразимая. Представим, хотя бы Бубнов или Бадаев из большевиков стали губернаторами, а что уж говорить о личностях типа Ленина или Дзержинского – так что они делали бы первейшим образом?!.. Правильно. Создавали бы Советскую власть с упорством носорога и беспощадностью пантеры. А зюгановцам – пофиг! Хоть плюй в глаза – все божья роса. И что, со сменой цвета штанов на клубничный подобная задница резко задергалась бы в этом направлении?!.. Не надо смешить людей!

Тогда что остается делать ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ левым, коль грудининская болтология является даже худшим вариантом зюгановской?!.. Верно. Остается бойкот.

***

Даже Собчак поимела профит со всего этого дела. Она-то именно приобрела, а не потеряла, так как полтора процентов уже не ноль. Все при делах так или иначе - кроме позорнейшего руководства КПРФ. Если продолжать этот балаган, то очень скоро будет шесть процентов, потом два, потом один – и так до сурайкинского уровня. Гангрена маргинализации прогрессирует.

А рядовым членам КПРФ, которые еще не потеряли совесть, пора решать. Или и дальше терпеть издевательства – или вступать в подлинно коммунистические партии типа ОКП, РКРП и далее в этом смысле; и помогать уже на парламентских выборах, о чем в дальнейшем стоит поговорить подробнее. Конечно, и в этих партиях не без проблем – а где их нет – но проблемы и предательство вещи совершенно разные.

Итого. Если реальной революционной пропаганды не видно под микроскопом; кто поднял явку, и тем самым вылизал задницу «цезаря» до блеска на самом деле?!.. Угадайте с одного раза.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Об очередном лохотроне написал 21.03.2018 01:19
Один из наиболее активных экспертов в электоральной статистике, опубликовавший несколько научных статей об аномалиях на выборах в России, физик Сергей Шпилькин рассказал журналисту, что в целом прошедшие в воскресенье выборы президента РФ оказались несколько "чище" большинства других за последние 15 лет, впрочем, за "главного кандидата" все равно было вброшено порядка 10 миллионов бюллетеней:
www.svoboda.org/a/29111031.html
С учетом этого не сложно вычислить реальное число голосов за Путина и его процент:
По данным ЦИК при явке 67,49 % (72,21 млн.) за Путина проголосовало 76,66 % (55,36 млн.). От общей численности избирателей 107 млн. это составляет:
55,36 : 107 Х 100 = 51,74 %
С учетом вброса 10 млн. бюллетеней за Путина фактически проголосовало:
55,36 - 10 = 45,36 млн. или 45,36 : 72,21 Х 100 = 62,8 %
От общего числа избирателей это составляет:
45,36 : 107 Х 100 = 42,38 %
Не дотянул "галерный раб" процентов до половины числа всех избирателей, в надежде без обмана получить абсолютную власть в стране. Не исключено, что значительная часть процентов голосов за Грудинина была зачислена в проценты Путина путем замены бюллетеней. В этом случае результат голосования за Путина еще ниже.
Павел Грудинин, кандидат в президенты от КПРФ, уже высказал свое мнение по поводу прошедших &#171;честных выборов&#187;. По его мнению, реальная поддержка Путина без фальсификаций не более 47%, а без нечестной информационной пропаганды и того меньше &#8211; не более 40%:
rusmonitor.com/feed
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Re: А автор разве не продолжает тоже вылизывать, признавая нарисованные проценты?
гы написал 21.03.2018 01:03
Ну отрезали 2-3 процента, больше просто невозможно. И что? Да даже если "народный кандидат" набрал бы 20 процентов, то все равно 80 процентов выходит антинарод какой-то?
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А автор разве не продолжает тоже вылизывать, признавая нарисованные проценты?
охломон написал 21.03.2018 00:52
Согласенпо поводу зюгановской болтологии Грудинина. Эта внушенная боязнь радикальной критики Путина и самоограничение только экономикой и социалкой вылились в большой минус кампании Грудинина. Даже Собчачка поняла востребованность в обществе критики воровства и коррупции Путина и окружения, а Грудинин/Зюганов постоянно уходили боязливо от этой темы.
Но вот в корне не согласен с мнением автора о сокрушительном проигрыше единого левого кандидата. Автор отталкивается от итогов оглашенных ЦИК, хотя уже никто не сомневается в том, что они НАРИСОВАННЫЕ. И если автор начинает упрекать Грудинина/КПРФ в том, что им нарисовали слишком низкий процент, то он сам начинает или продолжает вылизывать Путина.
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