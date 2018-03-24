Диктатура пролетариата - непременное условие существования социализма и его победы в мировом масштабе

ЧТО БЫЛО? ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ?

«Главный вопрос революции – вопрос о власти»

В.И.Ленин.

В статье о столетии Великого Октября («Правда» №116 от 19.10.2017) председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов в предпоследней её части «Предательство, которому нет равных» сводит гибель страны к характеристикам личностей, способных на предательство, без исследования обстоятельств, обеспечивших проникновение этих персон во власть и осуществивших использование государственной власти для уничтожения и партии, и Советского государства.

Можно ли было предотвратить такое вероломство? Где ошибки, которые привели страну к гигантской катастрофе? Что позволило врагам оказаться в руководстве и КПСС, и, главное, страны?

С моей точки зрения, этот плачевный итог не мог быть иным в связи с нарушениями основных, выработанных классиками марксизма-ленинизма положений о строительстве социализма. Известно, что Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин решительно утверждали – власть в стране победившего социализма должна принадлежать диктатуре пролетариата (в СССР - в форме Советов депутатов трудящихся).

И тут сразу встаёт вопрос - а кто такие пролетарии потому, что в ответ на него неизменно получаешь единодушное утверждение – сегодня нет никаких пролетариев в стране, они были, но их время прошло. И ещё вопрос - пролетарии - это неизменная категория людей или эта категория пластична, изменчива и зависит от состояния общества? Ответы на эти элементарные вопросы надо срочно довести до сознания масс, ибо путаница в них приводит к полной их аполитичности, к игнорированию участия в голосованиях, митингах, к целенаправленной устранённости от управления государством.

Пролетарии – это те люди, которые и сегодня производят все богатства общества, категория эта пластична, изменчива, так как зависит от уровня развития производительных сил в обществе.

Да, в начале ХХ века пролетарии – это рабочие на фабриках и заводах с теми средствами производства, на которые было способно тогдашнее общество, это крестьяне с сохой и плугом, с тягловой силой лошади, к ним примыкает и так называемая интеллигентская прослойка, это врачи, учителя, учёные со знаниями уровня начала ХХ века, работавшие над совершенствованием здоровья и интеллекта человека того времени – главной производительной силы общества. Все они пролетарии.

Но процесс развития производительных сил остановить невозможно. Человек постоянно думает над тем, как сделать то, чем он занимается, лучше и произвести больше. Он непрерывно совершенствует орудия своего труда, и вот вместо примитивного станка, швейной машинки Зингера изобретены станки с числовым программным управлением, вместо лошади в поле работают трактора, самодвижущиеся комбайны, и так во всех областях производства и обслуживания.

Параллельно со средствами производства изменяется и совершенствуется сам человек, изменяется и характеристика пролетариата. Это уже люди не физического, а преимущественно умственного труда. По Энгельсу «это - пролетариат умственного труда», и ему – этому новому пролетариату - должна при социализме принадлежать власть, в СССР - в форме Советов депутатов трудящихся.

Но в действительности власть в СССР была в руках Коммунистической партии, и это было судьбоносное отступление от теории построения социализма. Хотя в первые годы существования страны это отступление от начертанного классиками правила несомненно осознавалось и временно допускалось руководством партии по объективным и субъективным причинам.

Период победы первой социалистической революции был экстремальным: абсолютное вражеское окружение, вторжение четырнадцати государств с целью порабощения страны, варварская отсталость всех отраслей хозяйства, вторая мировая война, послевоенное восстановление почти с нуля европейской части СССР и в то же время предельная политическая и интеллектуальная зрелость абсолютного большинства коммунистов в составе руководящего аппарата партии, его верность социализму, их неподкупность.

В этом убеждают первые Советские Конституции – своды основных законов государства:

- 1918 г. – Конституция РСФСР,

- 1924 г. – Конституция СССР,

- 1936 г. – Сталинская Конституция СССР, законодательно закрепившая строительство социализма в СССР, где чётко сказано, что власть в СССР принадлежит диктатуре пролетариата в форме Советов депутатов трудящихся, и нигде в ней нет положения о государственной власти коммунистической партии.

Так в Конституции 1936 года в главе I «Общественное устройство», в статье 2 сказано: «Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры пролетариата».

И только в главе Х «Основные права и обязанности граждан» в статье 126 сказано, что в соответствии с интересами трудящихся гражданам СССР обеспечивается право объединения в общественные организации, среди которых последней названа Коммунистическая партия Советского Союза, которая является передовым отрядом трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества.

Врагу надо было искоренить власть Советов, и он активно действовал в данном направлении.

Не было никакой объективной необходимости принимать новую Конституцию в 1977 году. Еще далеко было до развитого социалистического общества в СССР, еще не были преодолены различия между городом и деревней, ещё невысок был уровень развития производительных сил, но кому-то и зачем-то потребовалась эта Конституция, где новой была только шестая статья. Вот она:

«Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. Вооружённая марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа».

Мировое классовое противостояние нашей страны и мировой капиталистической системы не прекращалось, внутренние противоречия врагов социализма и его сторонников не исчезали ни на минуту. Вот этим–то вражеским силам, внутренним и внешним, и нужна была эта новая Конституция, где по шестой её статье власть в стране стала тотально принадлежать Коммунистической партии, а не диктатуре пролетариата. Теперь врагу стало проще одолеть нас. Необходимо и достаточно оказалось заменить верхушку правящей партии на свих сторонников, и победа – вот она!

А Даллес Аллес Уэлш, директор ЦРУ США в 1953 -1961 годах, один из организаторов разведывательной и шпионско-диверсионной деятельности США против СССР и других социалистических стран чётко обещал найти в нашем обществе своих сторонников и нашёл их и для смены Конституции, и для установления угодного врагу строя. Тем самым диктатура пролетариата теперь уже по Конституции впервые была заменена властью партии, а социализм не переродился, а предательски был подменён капитализмом, да ещё и при наличии целого ряда властных предпосылок.

Здесь надо учесть следующие немаловажные обстоятельства, свойственные партийной диктатуре. Партия, да ещё и единственная, не может гарантировать устойчивое состояние в обществе и государстве по многим причинам. Так в партии не предусмотрена

- регулярная смена руководства, в результате его состав объективно стареет, болеет, теряет оперативность;

- в партии во многом существует закрытость функционирования партийного механизма, что очень на руку врагу;

- в партии существует строгая дисциплинарная подчиненность и подотчётность, а это сковывает вариативность деятельности и т. д.

И еще, от членства в партии стало впрямую зависеть продвижение по службе, что мгновенно поняли карьеристы, люди с нечистой совестью, проходимцы, в партию хлынул шквал подобных типов, роковую роль сыграла отмена чисток в партии, благодаря чему выбор предателей у врага в разы расширился. Численность партии достигла 18 млн членов, но в момент угрозы гибели страны такая партия в силу её идейной гнили не поднялась даже на свою защиту.

Рустем Вахитов в статье «Хрущевизм – волюнтаризм» (см. «Улики» №106 - приложение к «Советской России» от 26 окт. 2017 года) пишет: «В январе 1961 года на краснодарских заводах появились листовки, где утверждалось, что после смерти Сталина партия переродилась, к власти пришла буржуазия, и что рабочие должны начать борьбу за дело революции». Таким образом, классовое чутьё не обманывает пролетариат, он давно понял, откуда и какая грозит беда.

Итак, жизнь показала, что в нашей стране в начальные годы строительства социализма провозглашенная диктатура пролетариата в силу ряда причин не была осуществлена на практике, а позднее, уже по Конституции, преступно спровоцированной врагом, была подменена антикоммунистической верхушкой Компартии, которая узурпировала власть пролетариата, а в ряде случаев стала его палачом.

Так, за свои просчёты в разработке экономических устоев общества она - партия - не остановилась перед массовыми расстрелами рабочих в Темиртау в 1959 году, в Новочеркасске в 1962 году, в Муроме, Александрове, Сумгаите. (См. «Улики» № 106 от 26 октября 2017 г.)

В таком случае встаёт вопрос – нужна ли Коммунистическая партии в стране победившего социализма?

Конечно нужна! Она по Ленину - «ум, честь и совесть нашей эпохи». Она должна состоять из умнейших и преданнейших Родине и делу социализма людей. Она не должна быть многочисленной и ей не должна принадлежать власть. Но именно КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ДОЛЖНА ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПРОЕКТИРОВАТЬ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА, а ПРОЛЕТАРИАТ СИЛАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВОЕЙ ДИКТАТУРЫ ДОЛЖЕН ПРОВЕРЯТЬ СООТВЕТСТВИЕ ЕЕ ПЛАНОВ ЦЕЛЯМ ПРОЛЕТАРИАТА И ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИХ НА ПРАКТИКЕ. Интересно в этом отношении письмо ветерана Великой Отечественной войны, жителя Алтая тов. Костенкова («Улики». №11 от 1 окт. 2015г.), где он пишет: «Нам кажется, что было бы мудрым и гуманным решением добровольно передать полномочия нынешней законодательной и исполнительной власти в руки представителей трудового народа» и доказательно рассуждает на этот счёт в своей статье.

Прав был тов. Сталин, когда писал, что чем успешнее утверждается социализм, тем круче классовое противостояние, всё злее враг и совершеннее методы его борьбы.

И только диктатура пролетариата – эта могучая власть класса–творца, сменяемость людей в которой гарантирована избирательной системой общества, а её состав - специалисты всех возможных профессий, в состоянии утвердить и удержать власть в руках созидателя всех благ общества, в руках пролетариата, не на какой-то мифический «переходный период», а до победы социализма в мировом масштабе.