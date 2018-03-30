Твои действия, кремль?

Когда схлынет истерия по поводу трагедии, что будет делать власть?

То, что произошло в Кемерово, все более напоминает мне трагедию 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Слишком сильно и быстро загорелось, слишком быстро распространялось пламя, чересчур ядовитым оказался дым.

Но вот вопрос: завтра расследование расставит все по местам, и мы узнаем, был ли террористический поджог – или же загорелась плохая электропроводка. Возмущение в социуме пойдет на спад. Как уже было в случаях с Кубанским наводнением, катастрофой «Булгарии» или пожаром в «Хромой лошади». И что будет дальше?

В КОЛЬЦАХ АНАКОНДЫ

А что тогда останется? Неприглядная реальность. Итак…

- В стране – усиливающийся социально-экономический кризис, падение производства в сложных отраслях, малый рост – только в добыче сырья. Планы правительства повысить налоги, что совершенно точно вызовет экономический спад.

- Параллельно – нарастающий кризис накопления безответственности, продажности и некомпетентности в госаппарате. Что приносит вполне зримые экономические последствия, а не только человеческие жертвы.

- РФ все более и более попадает в международную изоляцию (дело Скрипаля – лишь повод для нее, а не причина). Закрытие консульств и высылка дипломатов намного сильнее бьет по РФ, нежели по Западу. Ибо американские богачи как-то в Сибирь отдыхать не ездят, в МГУ деток своих не учат и недвижимость на Рублевке не покупают. А вот для расейской «илитки» свободный доступ в Лондон и на американские просторы важен критически.

- Над Москвой явно нависла угроза отключения от системы банковских расчетов SWIFT. А это на первых порах точно приведет к шоку и дезорганизации экономики.

- Над собственной «илиткой», пусть еще и не столь остро, довлеет угроза конфискации их авауаров и собственности на Западе.

- Страна все глубже увязает в Сирии, встает вопрос о том, кто будет тратить 200 млрд. долларов, требуемые для восстановительно-строительных работ в остатке ближневосточной страны, контролируемой Асадом. При этом на юго-запад от РФ существует опасность новой «горячей войны». При том, что бюджет РФ всего этого уже не выдержит.

Это – всего лишь основные вводные. А если в РФ, не дай бог, стрясется что-то вроде Чернобыля? Если это будет умелая диверсия? Коли к истерии и развалу социума добавятся и потоки тех, кто бежит в панике?

Не знаю, как вам, а Максиму Калашникову положение напоминает балансирование на краю бездны. Не спасает даже некоторый рост цен на нефть.

Твои действия, Кремль? Что ты намерен предпринимать? Закручивание гаек имеет свои пределы. Можно посадить за решетку еще пару тысяч блоггеров и тех, кто размещал у себя их материалы. Только это никоим образом не остановит действия всех тех факторов, что перечислены выше. Это не остановит общей деморализации «элиты», которая явно устала от новой Холодной войны и втайне ею раздражена. А оный фактор действует без всяких уличных восстаний.

Знаете, кремлевцы, я отлично помню, как советская верхушка конца 70-х и начала 80-х не поднимала ни единого бунта сперва против Брежнева, а потом – против Андропова и Черненко. Если не считать межэтнического конфликта 1981 года в Оржоникидзе-Владикавказе, царили тишь да гладь, тотальный контроль над низами и всеобщий «одобрямс» с «чувством глубокого удовлетворения».

Но общая деморализация тогдашней «элиты» привела к власти Горбачева и всю его последующую «катастройку». РФ – не Северная Корея. Своей идеи опоры только на собственные силы (чучхе) у нее нет. Даже официально, устами Путина и правительства, говорится об открытой экономике, свободе торговли, частной инициативе, сотрудничестве с Западом по части и финансов, и технологий. Никаких технических, кадровых и управленческих условий для «железного занавеса» и самообеспечения у Кремля не было и нет. Да и не будет! С его-то кадровой и экономической политикой…

Так каковы ваши дальнейшие действия, кремлевцы? Вы понимаете, что все резко ускорилось, и предупреждения Калашникова, над коими смеялись в «тучные годы», теперь становятся реальностью?

ПОВОРОТ-ТО УЖЕ ОБЪЯВЛЕН

Почтенная публика уже не говорит о послании Путина 1 марта 2018 г. (в Манеже). А ежели и вспоминает, то лишь в связи с показанными мультиками о чудо-оружии. А зря. Ведь тогда усталый, покашливающий и немного запинающийся президент РФ почти прямым текстом сказал о том, что Москва готова отступать на внешнеполитической арене. Что ресурсов на всякие якобы имперские затеи во внешней политике больше нет! И что придется заниматься внутренними делами и собственной экономикой. А так не хотелось…

Даже показ грубо намалеванных мультиков, где показали еше не принятые на вооружение образцы, пока еще проходящие испытания – это акт отчаяния. Это надо было додуматьтся: показать не готовую ракету «Сармат», а макет для бросковых испытаний, причем соответствующе (в клеточку) раскрашенный.

Смысл всего этого показа не для домашнего электората («Вот куда ушли ваши деньги, мы теперь круче всех!»), а для Запада, таков. «Господа, я очень безбашенный, смело-решительный и крутой, и у меня вот-вот появится вундерваффе. Пожалуйста, пригласите меня на переговоры. Ну пожалуйста! Ну что вам стоит-то?»

Однако Запад на переговоры не спешит. Он явно не боится чудо-оружия РФ, считает его блефом и не спешит разменивать экономическое удушение Москвы на ее отказ от чудо-оружия. Мол, все равно вы упадете от истощения. И никакого вундерваффе у вас не будет. Да вы его и не примените первыми.

Владимир Владимирович со своей мультпрезентацией всего лишь пытался повторить президента Рейгана 1983 года, пугавшего Кремль картинками и мультиками космической ПРО (СОИ – Стратегической оборонной инициативы). Но если у Рейгана это все-таки получилось, то вот у нынешнего Кремля – явно не вышло. Запад мог всерьез воспринимать СССР с его десятью процентами глобальной экономики, а вот РФ с неполными двумя – точно не воспринимает.

А больше ничего Кремль не предпринимает. Арсенал средств у этого заигравшего пиарщика исчерпан. Если нового Крыма нет, а мультиков и бряцания оружием противник не воспринимает, мастера пропаганды и творения видимостей сели в лужу.

Надо заниматься тем, от чего раньше Кремль бежал, как от огня. Тяжелой, грязной, кропотливой, такой неэффектной с точки зрения пропаганды, работой, как экономика. Когда надо не болтать и не шутихи пускать, а реально вкалывать и нести ответственность.

ПЕРВЫЙ ШАГ К СПАСЕНИЮ

А с чего начать-то можно? Считайте то, что дальше скажет Максим Калашников, актом его доброй воли. Ибо критикуя – предлагай.

Что бы я предпринял сейчас на месте Путина? Вышел бы из ВТО. Ввел бы спасительный протекционизм, восстанавливая выгодность производства на территории РФ. Ибо если не остановить экономический кризис и не прекратить деиндустриализацию пополам с «сырьевением» экономики, то дальше – все. Финал.

Глупо строить какие-либо стратегические планы на жизнь, если ты тонешь и вода вот-вот хлынет тебе в легкие. Сперва нужно вынырнуть и вдохнуть воздуха. А для выныривания, кремлевские недотепы мои, нужно немедленное введение протекционизма. Ну, как правительство Гайдара 1 января 1992 года в один день ввело свободу цен и свободу частной торговли. Правда, это привело к гиперинфляции и уничтожению производства. Теперь предстоит столь же радикальный шаг. Только теперь – во имя возрождения национальной промышленности. Создания для нее рынка сбыта.

Мне плевать на вопли креаклов и либералов. На вопли вырожденцев. Есть интересы национального выживания.

ВСПОМИНАЯ КАРСАКА

В 1955 году свет увидел захватывающий роман Франсиса Карсака «Робинзоны космоса». Сюжет его захватывает: в силу некоего пространственно-временного катаклизма маленькие кусочки территории Франции оказываются заброшенными на иную планету. В мир, где люди жить могут, но который населяет враждебная нам фауна. Всего-то и есть в распоряжении землян, вмиг оказавшихся за тысячи световых лет от своей планеты, что небольшой завод, да мастерские, да местная больница.

Но люди не сдаются и строят новый мир. Труд, солидарность, ум и воля – вот что спасают их.

А ведь это – о нас нынешних. До 1991 года мы жили на своей, советской, Красной «планете». В целом автаркичном мире. Недостатки и проблемы в нем имелись, но все-таки он был самодостаточным, обладал сильными наукой, образованием и промышленностью. Да и жили мы в нем в полной безопасности. По своим законам.

В 1992-м нас выбросили в мир, бесконечно нам враждебный. В мир, где законы установлены не нами. Где давным-давно сложилось свое разделение труда, где места на рынке – прочно переделены и заняты другими. Мы очутились в этой реальности, потеряв миллионы жизней и тысячи предприятий, не обладая даже самостоятельной кредитно-финансовой системой. Очень быстро выяснилось, что в новой реальности Российской Федерации отведено всего лишь одна роль в глобальном «разделении труда»: поставщика сырья для Америки, Европы, Японии и Остазии-Китая. Мы им – всяческое сырье (нефть, газ, уголь, лес, металлы, зерно), они нам – готовые товары. Как колонии. Ах, да, они еще вытягивают из нас лучшие умы и самых умелых специалистов. Ну, и деньги, включая даже финансовые резервы государства.

Впрочем, даже в отношениях с какой-нибудь Турцией РФ тоже выступает как сырьевая колония. Она продает туркам все то же сырье, а взамен потребляет товары с услугами.

На этой «новой планете» мы обречены на радикальное «прореживание», мы должны исчезнуть. Ведь для того, чтобы поставлять сырье и полуфабрикаты на мировой рынок (заодно принимая у себя дома низкотехнологичные, грязные производства), население в 142 миллиона человек не нужно. Хватит и сорока миллионов.

А сто миллионов населения РФ (в основном – великороссов) должны тихо усопнуть. Отойти в мир иной. На Украине (украинцы-малороссы) – еще миллионов пятнадцать из оставшихся 42 млн. душ. Да и Белоруссия тоже должна сильно сократиться по населению. Умирая, наш великий народ, опоздавший к формированию того «мирового рынка», что англосаксы скроили по-своему в первой половине ХХ века, должен послужить неким перегноем для развития других стран и народов. И если в романе Карскака врагами людей выступали летающие гидры, плевавшие сильным ядом, то нас во враждебной реальности уничтожают потоки чужих товаров, нищета, запредельные налоги и ставки по кредитам. Причем такими массами, что гидры позавидуют.

РФ исправно извергает в окружающий ее мир сырье и огромные деньги, сама внутри себя приходя в запустение. Смерть должна наступать под сладкоголосые речи начальства о «вписывании в глобальные производственные цепочки». Под уже идущее сворачивание остатков русской науки, отечественного образования. Под грядущее переселение остатков русских в пару десятков мегаполисов, под нынешнее форсированное замещение коренного населения Российской Федерации наплывом мусульманских мигрантов из Средней Азии.

Нас такая перспектива совершенно не устраивает! У нас – иной план Грядущего. Он очень похож на роман Карсака…

МЫ СВОЙ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ…

Если говорить о нашем главном замысле лаконичным языком военных докладов, то он очень прост. Грядущая великая Россия должна образовать свой мир-экономику. Используя давным-давно известные человечеству меры протекционизма (экономического национализма) и активной промышленной политики. И именно в этом «своем мире» мы должны не только развиться и подняться, но создать новый уклад жизни. Пленительный для многих. Свою цивилизацию, что дает ответы на те вопросы и проблемы, перед коими сейчас пасуют и хваленый Запад, и РФ в ее нынешнем виде. Наши лаборатории и заводы, наши умные агрофермы и даже армия – все они должны стать очагами новой жизни. Самого смелого творчества. Ячейками общества завтрашнего дня.

Спасши самих себя и выстроив такой сияющий мир-альтернативу, мы большинство стран и народов поведем за собою. Просто как путеводный маяк, не отдавая для этого последнюю рубашку (в чем была ошибка СССР). «Делай, как я!» - станет нашим лозунгом. – «Западу есть альтернатива!».

Та реальность, что скроена по меркам сперва Лондона, а затем и Вашингтона, зашла в тупик по многим направлениям.

Она испакостила планету и привела к всеобщему экологическому кризису. «Цивилизация» глупости и потребления хоронит нас под тридцатью триллионами тонн отходов, производство массы одноразовых вещей превращает Землю буквально в пустыню, омываемую мертвыми, замусоренными океанами.

Эта реальность привела к чудовищному социальному неравенству, растущему год от года.

Она привела к кризису самого рода человеческого. Запущен маховик регресса, современные горожане покатились назад, к положению голых обезьян. Причем приматов порочных, жестоких и глупых. Ибо даже на Западе все больше функционально неграмотных существ, даже не понимающих толком, как работают их устройства и изделия (девайсы и гаджеты на новоязе). Грядет тот час, когда некому окажется поддерживать тот уровень науки и техники, что достигнут сейчас.

И пока голые обезьяны, отказываясь рожать детей, стареют и вымирают, на массивах суши Юга плодятся миллионы нищих. Они злы и обездолены, они неграмотны и фанатичны. Они уже начали процесс Великого переселения народов, и очаг Западной цивилизации, Европа, тонет в пришельцах. Не зная, что делать. Как и РФ, что так же заливается потоком почти таких же обездоленных и темных фанатиков.

Завтра станет реальностью массовая роботизация. Тогда большинство даже тех стран, что по привычке называют Золотым миллиардом, станет ненужным. Неприкаянным. Без занятий и без интереса к жизни. Как превратить роботизацию в великое благо? Запад этого не знает.

Он породил реальность, где расцветают жуткие цветы Нового Темновековья. С одной стороны, мы видим нашествие всего самого извращенного, порочного и патологического на Западе. С другой (и там же) – расцвет самого махрового мракобесия и человеконенавистничества, поклонение Злу, культ саморазрушения. В то же время, на бедном и перенаселенном Юге всплывают реликты межрелигиозных войн. Текут реки крови: вернулся геноцид целых народов. Людей жгут заживо. Приходят эпидемии – и телесные, и психические.

Экономика «глобального рынка» построена на эксплуатации всех смертных грехов. А заодно – и на массовом оскотинивании людей.

Как вырваться из этого круга Смерти? То неведомо ни Западу, ни мудрым китайцам с японцами, ни мусульманам. Слишком изменился мир людей, и старые заветы слишком часто дают сбой.

Значит, ответ дадим мы, русские. На самые проклятые проблемы, что терзают сейчас и нас самих, и весь мир.

Но сначала мы должны создать себе «остров». Подобие сплоченной колонии людей в романе Карсака. Такой «остров», где мы сможем повернуть вспять наше вымирание, наше вырождение. Запустить Развитие. Соединить духовность и традиции предков с самыми что ни на есть высокими технологиями. Зажечь здесь свою Звезду Жизни. Победить Зло у своих порогов.

Это – не просто новая индустриализация, протекционизм и активная промышленная политика. Это – наша битва за Будущее и саму жизнь.

Начинать придется вполне по Карсаку. Без создания отделенного от Молоха «глобального рынка» оплота мы не обойдемся. Протекционизм есть первейшее условие нашего самосохранения.

ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ ОТВЕТИТЬ НА ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ!

Тем более, что Трамп уже повел американцев по пути спасительного протекционизма. Если в Кремле этого до сих пор не поняли, то они обречены…