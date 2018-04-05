Что за нужда целовать Трампа в анус?

Как помнят внимательные люди, Трамп отказался поздравлять артистов, играющего роль Путина, с победой на выборах президента Рашки - Трамп не стал давать телеграмму, текст которой СМИ могли бы опубликовать. Побрезговал.

Однако в дальнейшем появилась информация, что Трамп, якобы, всё же позвонил путину и о чём-то там они говорили. И в Рашке, само собой, начали строиться радостные догадки, что во время этого разговора Трамп, наверное, поздравлял путина.

Правда, впоследствии фантазии Кремля насчёт этого разговора начали расти непомерно, и вот недавно раздался радостный крик:

««Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков журналистам на брифинге, пишет «Интерфакс». Отвечая на вопрос, когда эта встреча может состояться — в первой половине года или во второй, Ушаков сказал: «Нет, это не обсуждалось. Это достаточно интересная и позитивная идея», — добавил Ушаков. Помощник российского лидера подчеркнул, что с 20 марта, когда состоялся телефонный разговор, конкретных обсуждений вопроса о возможной встрече не велось».

Что в этом сообщении интересно, так это то, что с Ким Чен Ыном Трамп уже предложил встретиться в мае и там, где Ким Чен Ыну будет удобно, а с путиным, как видите, пообещал встретиться «когда-нибудь» и у себя в Белом доме. А в Раше, Рашке-то столько радости!

У переполненных восторгом «аналитегов» даже вопроса не возникает - а зачем им встречаться? Что за вопрос должны решить и почему его не решить перепиской? Неужели Трамп ввёл для президентов Рашки обязательное требование лично приехать и поцеловать Трампа в анус?

Ну и в США, и этот звонок путину, и тема разговора, понятное дело, долго игнорировались - кому там эта Рашка интересна? Наконец, видимо в связи с высылкой из США дипломатов Рашки, телеканал NBC вспомнил и запросил администрацию Трампа сообщить, о чём же шла речь в том разговоре с путиным? И первый раз на вопрос прессы администрация сообщила и даже как бы процитировала главное из этого разговора - якобы, Трамп заявил Кремлю: «Если вы хотите вновь начать гонку вооружений, мы можем это устроить, но её выиграю я».

Я не могу поверить в такой разговор, а из-за этого и во всю болтовню о телефонном разговоре Трампа с путиным (включая и обещание принять его в Белом доме), поскольку со стороны Трампа крайне глупо говорить о гонке вооружений с Рашкой, а Трамп дураком не выглядит. Ведь это же всё равно, что мотоциклист гордо заявил бы безногому инвалиду (и без инвалидной коляски), что мотоциклист инвалида обгонит. А кто этого бедного инвалида не обгонит??

Кто в гонке вооружений не обгонит бедную Рашку, разворовываемую Кремлём?

Пусть буду нудным, но вернусь к числам и повторю, что «сбалансированный» военный бюджет России в 2018 году составляет всего 46 миллиардов долларов, а в США 700 миллиардов долларов (в Великобритании - порядка 60 миллиардов). Это настолько вопиющая разница, что путин, ввиду отсутствия в казне украденных его подельниками денег, призвал военных защищать Рашку и Кремль своим генеральским интеллектом. (Хотя, конечно, лучше бы он предложил им защищать Рашку своими задницами, было бы надёжнее).

Это что - Трамп собрался соревноваться в беге (в гонке вооружения) с голым интеллектом Кремля и его генералов??

Правда, тут отечественные дебилы умно отсасывают из пальца глубокую мысль о том, что, дескать, хотя у Рашки денег мало, но зато и труд в Рашке ничего не стоит, а посему оружие и техника очень дешёвые, и ИХ МНОГО!

Давайте посмотрим, как много этого оружия, благо газета «Военно-промышленный курьер» в статье «Бьёмся в конверсиях» сообщила о соотношении наличного оружия и техники в США и в Рашке.

«…по авианосцам американский флот превосходит российский в 12 раз (при этом «Кузнецов» по боевому потенциалу соответствует примерно половине американского собрата), по крейсерам – в 6,5 раза, по эсминцам – впятеро, по многоцелевым АПЛ – вчетверо. …По боевым самолетам (истребители, бомбардировщики, штурмовики) американские ВВС и ВМС почти в четыре раза превосходят российские ВКС и морскую авиацию. При этом последняя уступает американской примерно на два порядка. (Напомню, что порядок - это 10, в данном случае превышение не менее, чем в 100 раз). С учетом самолетов обеспечения общее количественное превосходство авиации США – почти восьмикратное. Тут уместно вспомнить о нашем Су-57. Первоклассная машина, достойный соперник американскому F-22. Но их всего четыре, а F-22 – более 200! В авиации обеспечения выделяются самолеты ДРЛО, без которых обнаружить маловысотные цели типа «Томагавка» и «Калибра» невозможно. У России – около 16 таких машин, у США – более 60. Велико американское превосходство и в самолетах ВТА, значение которой ярко показала Сирия.

Численность американских сухопутных войск почти в два раза больше российских. Плюс корпус морской пехоты составом лишь на 35 процентов меньше наших СВ. По развернутых танкам и ББМ превосходство США примерно в 3,5 раза, по артиллерии крупного калибра и РСЗО – четырехкратное. ATACMS, конечно, уступает нашему «Искандеру» по дальности стрельбы и точности, но на вооружении армии США таких ракетных комплексов имеется более 800 с боеприпасом около 4500 единиц. «Искандеров» на порядок меньше.

…Стоит вспомнить и о боеприпасах. Начнем с высокоточного оружия. То есть такого, боеприпасы которого имеют собственную систему самонаведения. …США таким оружием в войне против Ирака поразили более 70 процентов целей. Российская армия в грузино-осетинском конфликте 2008 года – 1,5 процента. Разницу ощущаете? Наши образцы ВТО лучше американских. Но в войсках они в дефиците. Советские запасы либо вышли из строя в результате некачественного хранения, в частности в сердюковские времена, либо были уничтожены пожарами на складах, по большей части ставших, вероятно, следствием диверсий. Сегодня ситуация выправляется. По интенсивности ударов с применением СПВ-22-24 и без таковой можно оценить процент пораженных ВТО целей в Сирии в 10–15 процентов. Это очень мало. Российская армия испытывает серьезный дефицит боеприпасов к ВТО. По открытым данным, число «Томагавков» в американских ВС – 4500–7500 единиц. И ежегодно закупается около 500 таких ракет. То есть в течение 9–12 лет происходит полная замена арсеналов. «Калибры» стали в массовом порядке поступать в войска примерно с 2013 года. Открытых данных об объемах производства и наличии нет. Оценочно на основании информации о закупках боевой техники по ГОЗ ежегодные поставки «Калибров» – от 30–40 до 50–60 единиц в год. Это вполне соответствует интенсивности их применения в Сирии. Общие запасы такого оружия в наших ВС можно оценить от 150–200 до 300–400 единиц. Этого хватит на одну полноценную воздушную операцию, подобную тем, которые проводят США. И – привет, пятилетние запасы израсходованы.

Сложная ситуация с боеприпасами к ствольной и реактивной артиллерии. Опыт и расчеты показывают, что для ведения всего одной операции фронтового масштаба продолжительностью 15–20 суток (на первом этапе вооруженного конфликта или локальной войны) потребуется более миллиона различных боеприпасов калибром свыше 76 миллиметров. Нам сейчас хотя бы годовое производство довести до этой цифры. С зенитными и противокорабельными ракетами для флота, ВКС, СВ дела не лучше».

Так кого могут напугать эти путинские «вундервафли», существующие только в мультиках и в убогих мозгах диванных «аналитегов»? Это с кем Трамп собрался соревноваться в гонке вооружений? С Кремлём? С этими инвалидами умственного труда??

Так о чём нам сообщают? О том, что Трамп собирается под это хвастовство путина рашкиными вундервафлями, обеспечить рабочими местами работников военной промышленности США - собирается ещё больше увеличить и так непомерно раздутые военные расходы Америки? И для кого это сообщение? Для Конгресса?

По-иному понять трудно, зачем это заведомо глупое обещание Трампа начать гонку вооружений появилось в информационном пространстве.