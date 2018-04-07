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Московский листок

О неполитической политике

Опубликовано 07.04.2018 автором в разделе комментариев 0

власть выборы правозащита
О неполитической политике

170 лет назад (кстати, надо бы отметить юбилей Европейской Весны) марксисты правильно отметили деструктивный характер примитивного эгоизма при обращении с мощными социально-экономическими силами. Выяснилось, что действительно - "самая дешёвая колбаса получается из человечины"... Последующие десятилетия и социальные реформаторы, и социальные революционеры искали выход из противоречия между необходимостью весьма финансовоёмкого индустриального развития и модернизации и желательностью избежать социальных катаклизмом. Был использован вариант подчинения экономике обществу. 

Но тут же выяснилось, что общество может действовать только в своей государственной ипостаси. А государство имеет для действий в сложных сферах только один инструмент - слой "мандаринов" (образованных бюрократов).

Поэтому то отчуждение между социумом и слоём, контролирующим его жизнь посредством управления финансами и экономикой, лишь перешло на иной уровень, образовав новую политико-бюрократическую правящую касту. Дальше борьба шла лишь за то, кто кого подчинит - бюрократы корпорации, ставшие миниимпериями, или корпорации - бюрократию и политику (через коррупцию).

Решением проблемы показалась радикальная демократизация и доминирование гражданского общества, взявшего на себя функции древнеримских "плебейских трибунов" (с их правом вето на решения патрициата).

Здесь отвлечёмся. Американские социологи придают огромное значение массового доступного юридического образования для процесса расширения гражданских свобод.

В англосаксонских правовых традициях (включая Израиль) развитие демократии идёт по пути судебных процессов в публичных интересах, а не путём принятия конституционных актов. Отметим, что у нас, начиная с "реформы Козака" 2001 года, как раз всё наоборот - судебная практика сужает правовые возможности, как бы заложенные в законах.

Поэтому для расширения западной свободы нужна была армия юристов-идеалистов (у нас их назвали бы правозащитниками), непрерывно атакующих систему (власть и корпорации). Тут очень важен фактор идеализма. Юрист-правозащитник не должен был рассматривать свои действия как первый шаг к карьере модного адвоката или прокурора. Поэтому явный переизбыток юридически поднатасканных активистов не создал перенапряжения в конкуренции в профессиональной юриспруденции, но весьма повысил правовую квалификацию гражданского общества.

Вернёмся к главной теме. Казалось бы, идя по тому же пути, для преодоления отчуждения между социумом и слоем, монополизировавшим власть и государственные институты (назовём его Номенклатура - не как обозначение сословия коммунистической бюрократии, но как синоним политической Мегамафии), необходимо создать переизбыток грамотных управленцев и компетентных политиков, и за счёт этого обеспечивать постоянную кадровую ротацию госинститутов. 
Однако, переизбыток политиков и "проточиновников" приводит к яростной борьбе за власть между ними, в т.ч. в форме гостеррора и идеологического шельмования, провоцирования социальных конфронтаций.

Для того чтобы избежать этого, необходимо формировать такой же мощный слой некарьерных политиков, или, если угодно, "неполитических политиков", для которых борьба за власть не является ведущим мотивом поведения. 

Точно также как полвека назад стал возникать слой юридически грамотных активистов, не ставящих себе целью проникновения на "судопроизводство".



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