Дуэль санкций

ЧЕМ ОТВЕТИШЬ, БЕЛО-СИНЕ-КРАСНАЯ МОСКВА?

США наращивают санкции по «шкале Макнамары», нащупывая пределы воинственности Кремля. А он-то чем может ответить?

Новая волна санкций США против «илитки» РФ оказалась куда более снайперской, нежели «список 1 марта». Главными целями оказались «алюминиевые короли» (Дерипаска и Вексельберг) и «король господрядов» Ротенберг. Второстепенными – глава банка «ВТБ» Костин и шеф «Газпрома» Миллер.

Однако это – еще не максимальные санкции. Вашингтон наращивает их постепенно, нащупывая «болевой порог» Кремля. А чем может ответить команда Путина?

«ШКАЛА МАКНАМАРЫ»

Список лиц и компаний РФ, против коих приведены в действие санкции, размещен здесь:

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3459534.html

Обратите внимание: главный удар обрушен на таких «русских олигархов», как алюминиевые магнаты Дерипаска и Вексельберг, да «генподрядчик всея Эрэфии» Ротенберг. Под санкции попали и возглавляемые ими компании. (Вот вам лучший ответ на бредни о том, будто еврейство правит Америкой: под раздачу попали именно олигархи-евреи).

А вот ни «ВТБ», ни «Газпром» под санкции не попали. Хотя их главы (Костин и Миллер) – в списке «прокаженных».

То есть, максимально сильного удара Вашингтон пока не нанес. Он ударил по алюминиевой металлургии РФ (на долю Америки приходится 20-25% экспорта компаний Дерипаски и Вексельберга). Но вспомните: накануне Трамп ввел 10-процентную пошлину на ввоз «крылатого металла» в Соединенные Штаты. То есть, и так бы компании этих «русских цветных металлургов» пострадали бы. Трамп твердо намерен поднимать американское производство.

А вот если бы банк «ВТБ», а заодно – и «Сбербанк» - попали бы в число подвергнутых санкциям, то экономика РФ оказалась бы надолго парализованной. То же самое касается и «Газпрома». Но нет – Вашингтон на это пока не пошел. Как и на отключение Москвы от системы мировых банковских расчетов «SWIFT». Как не решился он и на замораживание части валютных государственных резервов РФ.

То есть, янки в сегодняшней войне санкций явно применяют «шкалу Макнамары» - принцип постепенной эскалации конфликта, разработанный знаменитым министром обороны администрации Кеннеди. Роберт Макнамара в 1961-м счел, что угроза начать ядерную войну в каждом конфликте с СССР – глупость. Нет, надо градус за градусом наращивать нажим на противника, а не сразу загонять его в угол. Если эскалация идет от одной ступени шкалы до другой, оппонент нервничает и осознает наносимый ущерб. Да и горячность его уменьшается, он больше опасается апофеоза противостояния. То есть, настоящей, ядерной, полномасштабной войны.

НАЩУПЫВАНИЕ «БОЛЕВОГО ПОРОГА»

В то же время, по глубокому убеждению Максима Калашникова, Вашингтон нащупывает «болевой порог» путинцев. Он понимает, что вельможи РФ – совсем не то, что советские «кремлевские старцы», носители пускай и ослабленной, но сталинской матрицы державности. Что Москва красная и бело-сине-красная сильно отличаются. Вашингтон считает, что нынешняя «элита» РФ – бандиты, гангстеры 90-х. Если они тогда, в пору грандиозного разграбления советского наследства, в своей борьбе за лучшие куски собственности применяли и пулеметы, и гранатометы, и профессиональных диверсантов (ветеранов Афганистана и спецопераций) с бомбами и снайперскими винтовками, то не применят ли они тот же опыт в нынешнем противостоянии с Америкой? Ведь теперь они – власть, а в их распоряжении – уже не снайперы-«афганцы», а ядерно-ракетный потенциал, унаследованный от СССР.

Полагаю, что Вашингтон думает: «Если сразу отобрать у них их богатства, лишить их валютных резервов, пустить под откос «Газпром»-кормилец – не ответят ли они ядерными ударами?» Вот они и нащупывают «болевой порог» Москвы, причем постепенно, по «шкале Макнамары». Время есть, спешить некуда. Тем более, что та война протекционизмов во всем мире, что развязал Трамп, все равно приведет к новому приступу глобального экономического спада, к впечатляющему экономическому кризису в ЕС и Китае. А это надолго собьет мировые цены на сырье и на энергоносители, нанося Путину удар в солнечное сплетение. (Вашингтон рассчитывает, что долгая дешевизна нефти и газа приведет к острому недофинансированию силовых структур и чиновной машины РФ, вызвав их разложение и распад). Ну, а дешевое сырье поможет протекционисту Трампу побыстрее провести реиндустриализацию Америки и возвращение ей статуса великой державы уже в новом качестве.

Шаг за шагом хозяева США станут нащупывать «красную линию» Кремля, проверяя его волю и решимость. Процесс только начался. Ждем продолжения. Уже ясно, что все больше европейских партнеров станут отпадать от компаний Вексельберга и Дерипаски. Все труднее станет Ротенбергу получать иностранные технологии и субподрядчиков под «стройки века».

Но вот вопрос: а чем может ответить на это Кремль? Мы слышали заявление МИДа о том, что санкциями США якобы наносят удар сами по себе и скоро РФ ответит чувствительными контрмерами.

А какими?

ОГРАНИЧЕННЫЙ РЕПЕРТУАР

Высылать в ответ дипломатов и прессу США, практически полностью разрывая дипломатические сношения с Америкой? Сие больше навредит самой Москве, ибо ее «элита» носит «вахтовый» характер. Бабло гребем в Эрэфии, а деток отправляем на Запад. Да и сами там хотим жить, подальше от расейских «судов» и «силовиков». Так сказать, в приличном обществе.

Лишение возможности выезда на Запад для «илитки» - просто смерть. В том числе, и для близкого окружения Самого.

Снова бряцать оружием и проводить военные маневры со стрельбами баллистическими ракетами? Можно, конечно (авось янки испугаются и не станут доводить экономические санкции до предела), однако надежда на это слаба. Трамп оказался парнем не очень пугливым. Да и военные игры, знаете ли, никак не предотвращают экономического кризиса в самой РФ и не останавливают мировой торговой войны, что начата Трампом. То есть, сколько ни пали «тополями-ярсами-калибрами», падения мировых цен на нефть не избежать.

Ответить Соединенным Штатам чем-то экономическим? Но Америка не зависит от банковской системы РФ, ее граждане не рвутся ехать в РФ и покупать там хоть бизнес, хоть недвижимость. Сбросить запасы американских трежериз? Чтобы попробовать доллар обрушить? Ну, даже если и получится, то Москва сама без штанов останется. Ведь 18 лет вместо того, чтобы тратить валютные доходы на строительство чего-то нужного и полезного в стране, она ими кредитовала экономику Соединенных Штатов. То есть, за что боролись – на то и напоролись.

Попробовать разжечь внутренние беспорядки в больших городах Соединенных Штатов, уже против Трампа? Пользуясь тем, что его покровительственные пошлины приведут к удорожанию импортных товаров, к коим привыкли трутни мегаполисов? Но на такую операцию «троллей» Пригожина явно не хватит. Это на порядок сложнее, требуя создания в США реальных оргструктур для «майдана». Как и блока с частью большого бизнеса, недовольного Трампом. Такого опыта у государства РФ нет. Тут одних спецслужб мало. А сама попытка снова вмешаться во внутриамериканскую политику вызовет сильную ответную реакцию и секторальные санкции.

Что еще остается? Совершить какую-то великую победу в области науки и техники Будущего. Нечто, равное по размаху и значению полету Гагарина в 1961-м. Или, например, овладению ядерной энергией в 1945-1954 годах. Или создать нечто такое, принципиально новое, чем когда-то былоЮ, например, появление железных дорог, двигателя внутреннего сгорания или самолета.

Но здесь у нынешней РФ все очень тускло и печально. Свою науку она низвела до положения нищей падчерицы при мачехе-бюрократии. Москва не сможет показать ни нового наземного транспорта-скоростника (вроде аэроэсткады Серьезнова-Бартини или «струны» Юницкого), ни гибридных летательных аппаратов, ни морских больших экранопланов (постройку коих нам обещали еще десять лет назад). Москва все эти десятилетия тратила бешеные деньги на футбол и олимпийские игрища, а не на научно-техническую революцию. Она не в силах использовать даже те исследовательские кадры, разработки да изобретения, что есть в ее распоряжении. Ибо власть сия тупа и низкопробна (посмотрите на мещанские вкусы и замашки ее высших сановников).

Чтобы поразить мир великими победами в науке и технике, нужно долго вкладывать деньги в мозги, прорывные технологии и современное производство. Что показал Путин в своих мультиках про чудо-оружие 1 марта 2018 г. Всего лишь переделанные проекты крылатой ракеты и дальней торпеды с ядерной силовой установкой, да глобальной ракеты, на самом деле созданные в СССР 1950-1960-х годов. То есть, Кремль уже доскребает последние остатки советского задела, буквально с самого донышка. А ничего своего, принципиально нового, у него нет. Вернее, он даже не пытался ни создать такие прорывы, ни поискать их в собственной стране, дабы профинансировать и развить.

А чудес не бывает. Например, немцы первыми в мире построили и применили баллистические ракеты с ЖРД. В октябре 1942 года их А-4 (будущая Фау-2) по суборбитальной траектории выскочила в космос. А в 1944-м ракеты падали на Лондон.

Но когда была начата работа над этой программой? За четыре года до прихода к власти Гитлера, в 1929 году. Еще под эгидой Управления артиллерийских боеприпасов и баллистики рейхсвера, возглавляемого профессором (а потом – и генералом) Бекером. К 1932 году был построен опытный центр с полигоном в Куммерсдорфе. Как видите, Бекер не пилил бюджет, чтобы себе дачу-дворец построить, как расейские военные чинуши – он реально дело делал. О Фатерланде (Отечестве) думал. Как видите, немцам пришлось потратить пятнадцать лет, чтобы создать принципиально новую (на тот момент) технику. Ракету с ЖРД.

Таких профессоров-генералов у нынешнего Кремля нет. У него в изобилии – только алчные до ужаса обыватели и самодуры.

Потому никакой великой победы в стиле апреля 1961 года нынешнему Кремлю не светит. Не оказалось у него в активе ни новых атомных подводных танкеров, ни дирижаблей с ядерной силовой установкой, ни роботов. Даже новых источников электричества для электромобилей – вместо угольных, мазутных и газовых электростанций. Кремль не смог предъявить миру законченных разработок начала 2000-х – ядерного реактора БРЕСТ, скажем. Точно так же где-то потерялись и «природоподобные технологии», заявленные директором Курчатовского центра, Ковальчуком.

Какой же более или менее реальный ответ на американские санкции остается? Только в экономике.

ПРОТЕКЦИОНИЗМУ АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ!

Единственным ответом на санкционную войну может быть только реальный подъем промышленности и нового агрохозяйства в РФ. Что, в свою очередь, повлечет за собою подъем науки и образования. А дальше – и культуры. И здравоохранения.

Сделать это можно только одним способом: начать с таких же покровительственных таможенных пошлин, как и Трамп в Америке. Послав подальше те принципы экономической политики, коим путинцы оставались верными с 2000 года. А до них – ельцинцы. Чтобы совершить такой поворот, ВВП нужно разогнать к черту Высшую школу экономики, вычистить сислибов из Центробанка, правительства, госбанков и госкорпораций. Кстати, отправив подальше и собственное ближнее окружение. Как полностью мародерское, сырьевое, бездарное во всем, что не касается личного обогащения. Надо полностью пересмотреть все свои прежние взгляды и привычки. Отказаться от идиотского убеждения в том, что протекционизм – зло, и «надо вписываться в мир развитых стран», в «глобальные производственные цепочки».

Трамп такую революцию в США делает. А вот сможете ли вы сделать подобное, бонзы российские?

Саудовские арабы вот тоже смогли. Теперь они создают самый большой на планете комплекс солнечной энергии.

Саудия может стать производителем энергии вместо нефти. Саудия сможет размещать у себя самые энергоемкие производства, да и просто производства. Море рядом, торговые пути отработаны, дешевая энергия и легки подвоз сырья и вывоз готовой продукции. Что еще надо для роботизированных заводов?

https://hi-news.ru/technology/v-saudovskoj-aravii-xotyat-postroit-samuyu-bolshuyu-v-mire-solnechnuyu-fermu.html

«Сейчас она существует только на бумаге, в форме меморандума о взаимопонимании. Но если ее построят, недавно анонсированный солнечный фотоэлектрический проект в Саудовской Аравии побьет все рекорды. Он будет больше любого существующего солнечного проекта в 100 раз. По завершении строительства, которое намечено на 2030 год, ферма сможет вырабатывать 200 гигаватт энергии. Проект поддерживает Softbank Group и новый наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед Бин Салман…»

Время поджимает. Петля санкций постепенно затягивается…