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Московский листок

Объединяться, чтоб в Истории остаться

Опубликовано 12.04.2018 автором в разделе комментариев 2

выбора реакция коммунисты окп
Объединяться, чтоб в Истории остаться

Что ж вы так недружно голосовали за «своего» Грудинина? – подтрунивал тут один мой знакомый, уверенный в честности подсчёта голосов на выборАх и в демократичности оных. Ни гнева не вышло дельного, ни процента – понятно, что это всё не тема для коммунистов сегодня. Сам персонажик, которого недавно «форсили» многие искренние активисты – пошёл дальше своим капиталистическим путём, и вполне возможно, закрепится в КПРФ или около. А вот попробуем-ка представить себе тот вариант, на который рассчитывали идейные грудининцы! 

Голосование как в 1996-м? Ну, чтобы шли вровень и был второй тур… И чтобы, как было в ЦК КПРФ тем летом – аппаратчики крестились от радости, что их лидер уже поздравил Ельцина с победой: «Слава богу, партия спасена!». Будет расти дальше и растить большой… Тогда у партии действительно не было сил на борьбу уличную, митинговую – хотя, если сравнить её численность с нынешней, то. Ну, сами всё знаете. Численность, правда, не всегда что-то решает. Наиболее революционной КПРФ была, а точнее стала только году к 2005-му, и то усилиями команды, а точнее «поколения Ильи Пономарева», от которого к 2011-му никого в ЦК не осталось... Но у нас не вечер воспоминаний – нам надо оперативно решать, что делать дальше. 

«Выборы показали» - глупая ссылка. Выборы – событие не из нашего быта. Не выборы, а мы сами себе показали, что период раздробленности в левом (даже не коммунистическом ещё) движении – надолго. Тут были, конечно, и «подсказки» со стороны выборных манипуляторов со Старой площади – но те гонорары давно рассованы по сурайкинским и прочим карманам, отыграны все сценки, чтобы буржуазный обыватель довольно вздохнул: «нет, у этих ни сил не осталось, ни идей, революции не будет»… 

Не просто изобилие кандидатов, а разрозненность стратегий – вроде бы участвовать надо, а вроде бы и позорно… Крановщица, «колхозник»-олигарх, Сурайкин – как всё это грустно, независимо от самих выборов, как и предварявшие их «праймериз». Ильич, глядя на это, махнул бы рукой и даже без погони охранки – уехал бы в Швейцарию. 

Между тем как раз-таки плачевное состояние левого движения, а точнее – его обездвиженность, - это уже важный, наличный пункт в оргработе. Такое же бывало в истории РСДРП(б) не раз, и находили пути выхода к победе. Плохой результат на выборах – закономерный результат оргработы компартий, причём всех вместе, вот как бы я подытожил выборА. Эта беда должна бы, по идее, объединить, чтобы не повторять ошибок – на фоне далеко не изобилующих в исторической перспективе революционных ситуаций. Эта невеликая, но заметная беда – должна бы умерить амбициозность «лидеров», а точнее – увеличить кавычки возле их должностей. Ведь всегда важно не звание, а какая армия у генерала. Наша армия нынче не просто рассеяна – она не найдена. 

Даже по самым последним исследованиям, даже официозного ВЦИОМ – народ настроен радикально против олигархата. Кризис, годы экономии именно на трудящихся, продолжающаяся приватизация всего уцелевшего советского и социалистического – не нравится никому. Но за отсутствием простейших политических разъяснений, трудящиеся склонны жить по-путински, то есть как бы и с олигархами, но при умелых «прокладках» между классами – прокладкой кажется им, трудящимся, государство. На самом деле, и это тоже нонсенс- само государство есть механизм пусть и хитрого, спрятанного от непосредственного понимания масс, но классового насилия, - государство существует как гарант удовлетворения интересов этого самого олигархата, какие бы отдельные его персонажи не попадали иногда «под раздачу». Внутриклассовые войны – не повод тому подавляющему большинству, которое олигархатом обкрадывается, опускать руки и ждать, что «их государство» установит некую справедливость или как минимум дистанцию между эксплуататором и эксплуатируемым. 

Всё это есть, всё это видно – но одновременно и непонятно. Ведь даже та классовая борьба, которая отражается, оценивается в наших же СМИ, нашими же товарищами – не является точкой консолидации самих коммунистов. Именно уже коммунистов, потому что уровень анализа социально-регрессной действительности должен увлекать сознательный авангард к полюсу противоположному капитализму. Никаких тут серёдок, социал-демократий быть не может – только консолидированное движение в обратном приватизации направлении. 

Лидеры карликовых (по одиночке) партий вроде бы и не против объединяться, но часто теряют цель объединения. В этом плане надо поучиться у циников из ЦК КПРФ и всех не вслепую участвовавших в «грудининге» - они-то цель видели чётко, «работали на результат» (легитимность выборов) и там мобилизация, пусть и кратковременная, но состоялась. Чтобы ещё ниже уронить моральный авторитет коммунистов – но это сейчас уже и не важно, важна бытийственность. «Выборы показали», что гораздо важнее и мобилизации, и оргработы – интегрированность в класс, который коммунисты железно, неотступно и правильно считают революционным. Но трудно быть возле пролетариата «правительством в изгнании» - особенно, когда и те, отмежевавшиеся от КПРФ давно или недавно партии не в состоянии даже авангард сознательных марксистско-ленинских бойцов собрать воедино. А пора! Этап размежевания ускорили выборА - теперь сомнений насчёт лишних и революции чуждых не осталось.

Ведь смех и ирония, обращённые к коммунистам со стороны давно перешедших в путинисты патриотов (путриотов) – по крайней мере ещё кому-то адресованы. А ведь бывает и так, что смеяться «не в кого» - только грустно, философски вздыхать в воздух, в воспоминание… 

То, что компартиям, определив и оценив меру утери лидерских авторитетов в выборном балагане, пора объединяться - даже требование времени, как модно говорить. Это правила игры с классовым врагом, которому тоже нужно хотя бы видеть – тот, другой полюс. Почему-то в условиях гораздо более репрессивных, в Турции – коммунисты действуют (может, вы не знаете, как – так почитайте) и находят солидарность в соседней Греции. Почему-то, не имея таких легальных возможностей, как в РФ, коммунисты работают на теоретическом (сейчас наиболее там важном) фронте даже в Польше, а в благословенной Эрэфии они по разным зимним квартирам расселись с целью высказывать суждения… 

Ну так высказывайте – только сперва сраститесь меж собой оргструктурой, тогда вас гораздо слышнее будет. Коллективный разум имеет явные преимущества, а разделение труда на данном неизбежно буржуазном этапе участия в буржуазной же политике – поможет сделать всё то, что делают сейчас одиночки – быстрее, выше, сильнее… 

Так что час, а вернее год – настал. «Коммунисты России», трудороссы, РКРП-РОТ-Фронт, ОКП - пора планировать и осуществлять объединительные действия. Поскольку тут уже тот количественно-качественный рубеж приблизился, за которым политическое небытие «в розницу» всех партийных «удельных княжеств» будет условием дальнейшего безбедного бытия и царствования только враждебного им всем класса (с которым КПРФ давно дружит, поэтому она не в списке). Который, то есть капитал, продолжает наступать туда, где труд, наёмный, униженный, постсоветский труд – готов сдавать позиции любой приватизации. 



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Всего комментариев к статье: 2
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Elmertrent
Elmertrent написал 12.04.2018 17:16
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(без названия)
свершилось! написал 12.04.2018 16:53
Ты знаешь...Дмитрий,я и в ГРУ давным давно.
Ах скажи мне грудастая дева
Как сломалась твоя плева
Впрочем какое мне дело
До целостности миров.
А ведь это еще не рекорд!В Белоруссии местный батька управляет дольше Путина.
И там народ не представляет даже как это мы и без Лукашенко?
Проклятые вороги мутят воду!Они хотят Путина и Лукашенко убить и самим царствовать!
Разорвать священный союз хотят!
Тю...остается Россия в своем СНГ со старыми партнерами.Последними энималами бывшего царствия Красного дракона.
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