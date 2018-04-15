Авторитет русских в мире

В ночь на 14 апреля американцы нанесли удар по Сирии не то, что неспровоцированный, а вообще без предлога, - даже не старались мало-мальски весомый предлог придумать. А зачем??

Китай далеко от Сирии и не очень интересуется событиями там, КНДР тоже далеко, да, пожалуй, Асад ещё и участвует в блокаде КНДР.

Кого американцам бояться? Рашку? Не смешите.

Вон Турция долбит в Африне прямых союзников США - курдов. В январе турки нанесли 170 только авиационных ударов, давят курдов танками. А Трамп помалкивает - Турция, знаете ли, это вам не сраная Рашка.

Это же только дебилам, ходившим на выборы 18 марта, кажется, что Рашка - это государство, а они в Рашке граждане. На самом деле в глазах мира они уже давно быдло, которое, в первую очередь, презирает тот режим в Кремле, которому это быдло своим приходом на выборы придаёт законность.

Соответственно, как граждан РФ будет уважать хоть кто-то в мире? А вместе с неуважением российского быдла, кто в мире будет уважать саму Рашку, как государство? Вместе с её мультяшными «вундервафлями» путина.

То откровенное презрение к Рашке, которое демонстрирует мир, просто неописуемо с позиций памяти об СССР. Ну, разве мыслимо, что бы раньше мир сплотился под знамёнами откровенной брехни про отравляющие вещества в деле Скрипаля или в Сирии? Под такую немыслимую по своей глупости туфту??

Последние события с ужасающей откровенностью показали, что у Рашки в мире нет ни одного союзника! Ни одного, кто бы хоть как-то поддержал Кремль. И виноват не Кремль - его мерзавцы просто не упустили возможность сесть на шею российскому быдлу. Виноваты те, кто называют себя «русскими». Называют, уже не имея на это морального права.

Помню в молодости читал книгу Конора О'Брайена - дипломата и тогда работника ООН - об убийстве Патриса Лумумбы. Называлась книга, выпущенная в СССР в 1963 году, «В Катангу и обратно». Так вот, в книге не скрывается тогдашнее отчаяние представителей Запада в ООН от дипломатической деятельности СССР - от того, что представители СССР сами практически ничего в ООН не предпринимают. А когда им надо какое-то решение ООН, то тут же находится какая-нибудь страна, которая выносит нужную СССР резолюцию на голосование в ООН. И как Запад не бьётся, как ни пытается мобилизовать своих союзников, а ООН большинством голосов принимает нужную СССР резолюцию, и это при том, что представитель СССР молчит и скромно голосует вместе с остальными.

Это такой был авторитет СССР в мире. Подавляющему числу стран мира достаточно было полуслова, чтобы они бросились на помощь СССР. И, подчеркну, это уважение было к нам, советским людям, а не к Хрущёву или Брежневу. Все в мире понимали, что Хрущёв мог стучать в ООН туфлей по столу не потому, что он сам какой-то там супер-пупер, а потому, что он представлял нас, советский народ. Людей высшей пробы!

Понятно, что Россия это не СССР, но ведь и она не маленькая страна, а презрение к ней таково, как будто это какое-нибудь …Науру. Не слыхали про такое государство? А оно есть! Как и Рашка.

Во второй половине 90-х разговаривал как-то за рюмкой чая с разведчиком России в одной из стран Южной Америки. Он хвастался, что работая под прикрытием дипломатической должности, он имел в этой стране более 20 агентов. Я удивился - богатые США платят своим агентам деньги, во времена СССР, понятное дело, агенты СССР были сторонниками коммунистической идеологии, - это понятно. Но на момент разговора с этим разведчиком, разворовываемая Рашка не имела ни денег, ни идеологии. Тогда откуда в этой южноамериканской стране брались люди, которые помогали Рашке?

И разведчик ответил, что его агенты работали на Россию из ненависти к США. В мире тогда ещё были люди, которые надеялись, что русские - это не быдло, а люди высокой пробы, что русские окажут сопротивление мировой несправедливости, источником которой были США. Правда, разведчик рассказал, что всё не так просто, что и позиции США в этой стране (да и во всех странах) очень сильны, причём, США повторяет то, что изобрёл СССР - ведёт глобальную работу по укреплению своих позиций.

Начиная с детей.

Различные благотворительные организации и фонды США (а на самом деле уже давно филиалы ЦРУ) присматриваются к детям этой страны ещё в школах, и начинают оказывать помощь наиболее способным. Им оплачивают дополнительное обучение и, главное, их на каникулы возят в США, где стараются поразить техническими достижениями американцев. Затем оплачивают таким детям (или помогают получить) университетское образование, им помогают продвинуться в политику и занять позиции в управлении этим государством. И США имеют не просто агентов, которые за деньги предадут интересы своей страны, - США имеют в парламентах и управлении всех стран искренних сторонников «демократических ценностей США».

Но ведь такую работу изобрёл и делал СССР! Я уж не говорю о московском университете имени уже помянутого Лумумбы, просто я сталкивался с этим лично. После окончания Днепропетровского металлургического института и курсов английского языка, я около месяца стажировался в 1973 году в Запорожье в «школе ООН», в которой повышали квалификацию не только металлурги Югославии и Польши, но и Индии, и ещё каких-то англоязычных стран. Поэтому нас к этой школе и прикрепили. В области металлургии СССР был самым передовыми! У нас были самые крупные домны, мы первые применили кислород в металлургии, мы изобрели установки непрерывной разливки стали. И так во всех отраслях. К началу 90-х даже в ФРГ каждый десятый легковой автомобиль на дорогах был советским, а, скажем, в той же Югославии - каждый второй.

Ведь даже к началу 90-х мы производили 17,9% мировой машиностроительной продукции, из них 22% мирового производства металлорежущих станков, 46% комбайнов, 11,3% оборудования для пищевой промышленности, 63,2% энергетического оборудования, 27% самолетов, до 50% военной техники, 21% грузовых автомобилей и 4,8% легковых. А в 70-х вообще каждый второй летательный аппарат мира был советским!

На советском оборудовании в те годы работало 35% базовых отраслей промышленности КНДР, 36% - Индии, 45% - Ирана, 65% - Пакистана, 20% - Турции, 50% -Алжира, 25% - Египта, 50% - Ливии.

Я начал ездить за границу ещё в СССР и помню, с каким не то, что уважением, а даже с восторгом воспринимали нас, советских людей, и не только, скажем, негры в ЮАР, не только сербы, но даже немцы. Не за деньги нас любили - у нас командировочных было в обрез, - а только потому, что мы были русские, и не диссиденты-отщепенцы, а прямо из СССР. До сих пор помню удивившую меня во Франкфурте на Майне рыжую девушку лет 18-ти, которая услышав мою русскую речь и удостоверившись, что мы из СССР, просила у меня хоть какой-то сувенир, и я нашёл в кармане 20 копеек. И как она была им рада!

А теперь?

Да, вы считаете себя русскими - это так, вам это льстит, но миру-то за что вас уважать?

Может, вы кому-то помогли, может, вы что-то изобрели, может, вы можете сделать что-то, чего другие не могут? Чем вы ещё похвастаетесь, кроме того, что прежде чем упасть мордой в грязь, вы бутылку водки успеете выхлебать?

Американцев - да, американцев мир уважает, даже без того уважает, что они ещё и заставят себя уважать. А вас-то, теперешних «русских», за что уважать?

За то, что вы ходите на выборы власти, которая превратила вас в обезьян по тем вашим качествам, за которые только и уважают в мире?

А вы ведь охотно превратились…