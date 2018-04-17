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Московский листок

Войны не будет. Потому что у Пескова явка на Манхэттене

Опубликовано 17.04.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

путин песков навка
Войны не будет. Потому что у Пескова явка на Манхэттене

Вы, конечно, слышали эту умилительную историю про беглую фигуристку Татьяну Навку.

После 15-летней райской жизни в чуждых нам Соединенных Штатах препротивной Америки она стала там никому не нужна.

Рекламные контракты кончились, впереди безвестность и бедность. Но надо знать предприимчивый характер этой востроглазой девушки.

В общем, разбежалась с мужем-тренером и приехала с взрослой дочерью в город-герой Москву искать нового супруга. Конечно, партнеры по ледовым шоу вроде господ Башарова и Воробьева ей были не парой.

И вот на первой же официальной встрече с президентом недоподнявшейся с колен России В.Путиным вышедшая в тираж фигуристка пожаловалась ему на свое горестное житье-бытье. Дескать, нет у нее в столице квартиры, так что приходится снимать углы. А плата кусается.

Неизвестно доподлинно, попросил ли проверить достоверность ее жалоб наш прославленный «разведчик КГБ», которые никогда не бывают бывшими. Но какое-то досье на ушлую эмигрантку ему товарищи майоры, конечно же, принесли. И на вас у них есть папочка, и на меня, да на всех.

А проверить жалобы разведеной девушки было не так сложно. Фотографии пребывавшей без средств существованию мамы взрослой девочки и по сей день фигурируют в Сети на обложках эротических журналов для мужчин («Maxim»).

Как призналась в мемуарах «Кульбиты на шпильках» другая олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, гонорары за фотосесию в полуобнаженнм виде там предлагают «соответствующие».

Как тонкий ценитель наук, искусств, литератур, докладов и спортивных достижений Владимир Владимирович все сразу понял. Вскоре Татьяна Александровна получила от Администрации президента ключи от 5-комнатного уютного гнездышка в элитном жилмассиве «Коперник» на Якиманке. По оценке еженедельника «Собеседник», его стоимость примерно 220 млн. руб.

Ну и что из того, что эта тайная канцелярии - контора незаконнорожденная, полномочия и функции которой не прописаны ни в Конституции, ни в законе. Она сама тихой сапой самочинно узурпировала в стране преогромную власть. А вот оказались у нее лишние апартаменты. Не выбрасывать же их.

Затем, как считают всезнающие инсайдеры, провайдеры и анонимайзеры, неотступному пресс-секретарю главы государства Д.Пескову было предложено разойтись со своей законной супругой, с которой он в любви и согласии прожил 18 дипломатических лет. И которая между делом принесла ему к тому времени троих детей.

Затем он получил приказ сочетать себя законным браком с обездоленной госпожой Навкой, ибо за нее кое от кого были серьезные поручительства.

Что и было неукоснительно им исполнено 1 августа 2015 года. Свадьбу играли в самом дорогом ресторане города-курорта Сочи. А затем, как утверждает правдоруб Леша, молодожены отправились в путешествие по морям по волнам на яхте одного миллиардера, нынче непонятным образом арестованного.

Собственно, удивляться особо нечего. Бери за хобот любую дерипаску и сажай лет на 8 в колонию хоть общего, хоть строгого режима. Все равно конфискации незаконно уворованного у нас нет.

Вскоре широкая общественность как раз и узнала из декларации «рупора Кремля» об американской квартире его третьей супруги в Нью-Йорке на Манхэттене

Начались вопросы, которые то утихают, то с подачей апрельских деклараций разгораются. Нынче опять раздается: «А почему вы обманули президента, что совсем без квартиры? А почему не продаете ее? Для чего она вам?»

И поскольку ответа не дает ни сама квартировладелица, ни Дмитрий Сергеевич, инсайдеры, провайдеры и анонимайзеры делают многозначительные выводы.

В том смысле, что квартира не ее, а, скорее, ЦРУ и является, собственно говоря, явкой...

И что? Вы хотите, чтобы мы гиперзвуковыми ракетами с непредсказуемой траекторией провалили такую хорошую явку нашего пресс-секретаря?

 

P.S. После инаугурирования 7 мая нового старого президента встанет вопрос и о его пресс-секретаре. Уволят или нет?

По мнению инсайдеров, провайдеров и анонимайзеров, как многодетный отец пятерых сыновей и дочерей он имеет право на материнский капитал и льготы по трудоустройству.



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Всего комментариев к статье: 1
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20 лет без права переписки
без названия написал 17.04.2018 00:15
На 20 лет без права переписки лупоглазый имеет льготы
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