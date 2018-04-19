Не организовать ли кремлю "Со-Бытие Корп."?

Предложения по развитию кремлевской пропаганды. Пора перейти на голливудские рельсы и вспомнить Орсона Уэллеса!

Кремлевская пропаганда зашла в тупик. Всем до чертиков надоели Сирия и монотонное, выматывающее душу «скрипаление» (смычком по нервам). Очевидно, что пропаганда зашла в тупик: реальных побед нет, есть одни позоры с провалами.

Что делать дальше? Дерзну сделать свои предложения кремлепропагандистам.

ПОСЛЕКРЫМСКАЯ ПУСТОТА

В сущности, после присоединения Крыма весной 2014-го пришла пустота. Сирия ее никоим образом не заполнила. В рамках стратегии борьбы телевизора с холодильником власть не может предложить электорату ничего реально хорошего. Впереди – только нищета и бедность, аресты и новые налоги. Повышение пенсионного возраста, внешнеполитические позорища и - пожары, смерти, катастрофы. Все новые и все более нелепые запреты, все более невменяемое беснование карманных «политиков». Пришли унылые сумерки. Теперь даже попытки напугать электорат ядерной войной не проходят.

В реальности Кремль везде оказался в гуано по уши. Он провалился в экономике. Ему нечем ответить на санкции Запада. Кремль опозорился на Украине и в Донбассе, зайдя там в полный тупик. Продолжается позорная для Москвы история с захватом сейнера «Норд». Кремль беспардонно имеет Главтурок Эрдоган. В Сирии он тоже провалился в вонючую топь – войне не видно ни конца-ни краю. Израиль и США свободно бомбят Асада. При этом Асад уже открыто вымогает с Москвы 400 миллиардов долларов на восстановление остатка своей страны. Ибо ясно, что ни китайцы, ни арабы Асаду ни копейки не дадут, а у Ирана самого денег нет.

Во внешней политике Кремль очутился в полной изоляции, он не смог залучить в союзники даже Белоруссию и Казахстан. РФ угодила в положение, когда ей нужно тратить, тратить, тратить (огромные деньги!), а доходы государства заметно упали. При этом уже видно, что леоеемый Кремлем ЧМ-2018 по футболу пройдет в условиях полубойкота и с самыми постыдными итогами для расейского футбола. (Орава дебилов и бездельников с зарплатами в миллионы евро, как обычно, продует все важные игры).

Ну, о каких победах тут можно говорить?

Сохраняется полная шизофрения власти в управлении. Кремль, как и Трамп, твердит о подъеме с колен и патриотизме. Но Трамп прилагает к этому протекционизм. Он вводит пошлины, делающие выгодными возвращение промышленности в Соединенные Штаты. Он разрывает глобалистские соглашения, крадущие у американцев рабочие места и само будущее. Он принуждает корпорации возвращать заводы и фабрики в свою страну.

А ВВП, гремя патриотическим барабаном, продолжает отстаивать право русских поставлять во внешний мир рабочие места и ввозить к себе безработицу. Ибо как иначе понять яростную защиту Путиным принципов ВТО и его ненависть к протекционизму? Он, получается, истово бьется за право РФ загонять деньги в американские ценные бумаги и в западные банки. За право вымирающих русских обогащать турок, китайцев, европейцев и американцев.

Блин, что же делать пропаганде?

Остается одно: ИЗОБРАЖАТЬ «великие победы». Но уже – на новом уровне. Что предлагает Максим Калашников?

АНТИУТОПИЯ-2020

Представим себе, что все соцсети в РФ вырублены. Зато по телевизору идут красочные фильмы-передачи.

Вот нам показывают, как ПВО РФ отражает налет инопланетных НЛО, «летающих тарелок». Самые лучшие в мире ракеты поражают машины зеленых монстров. Отличную компьютерную графику обеспечивают «Мосфильм» и студия Артемия Лебедева. Телепередачи и РИА «ФАН» взахлеб рассказывают о том, как – под руководством Самого! – отбито нападение злых пришельцев.

Обломки «летающих тарелок» дают крупным планом (нанимаем мастеров реквизита и спецэффектов). На экране завороженные зрители наблюдают, как обломки увозят в сверхсекретные институты для изучения.

Потом все это добрых три месяцы мусолят на ток-шоу у Соловьева и Шейнина. И ничего: никто ведь не проверит подлинность «репортажей».

А если показать, как доблестные спецслужбы РФ накрывают гнездо зловещих рептилоидов? Ну, окружили их в деревенском доме. Они оказали сопротивление и были уничтожены. Трупы двуногих ящериц показывают во всех подробностях (опять постарались мастера спецэффектов). При рептилоидах найдены пачки печенья от Госдепа, видео передач Навального и экстремистская литература. Даешь новую серию ток-шоу!

Точно так же можно показать высадку российских космонавтов на Луну. Да чего там на нее? На Марс! Это же просто золотое дно: показывать многомесячный перелет наших космонавтов на Красную планету, прогулки по ее пустыням, драмы в пыльных бурях…

А потом – триумфальное возвращение экипажа. На фоне всего этого как-то померкнут сообщения о недовольных, о свалках, о пожарах и авариях, об экономической депрессии и прочей ерунде.

Уверен, что можно придумать множество таких великих побед и полностью перевести пропаганду в сферу виртуального. Создав для производства такой «телереальности» тайную госкорпорацию «Со-Бытие»…

Благо, сама история показывает путь россиянской пропаганде…

ВСПОМНИМ ОРСОНА УЭЛЛЕСА, 1938…

…В октябре 1938 года в США случилось удивительное и зловещее событие, которое стало вехой в истории человечества. До сих пор его воспринимают как курьез, хотя на самом деле оно стало самым впечатляющим экспериментом по управлению человеческими стадами.

Сентябрь 1938-го. В Европе назревает война. В этот месяц американская радиокомпания СВS проводит десятки прямых трансляций из Старого Света. Миллионы радиослушателей в Америке ужасаются экзальтированным речам Гитлера, слышат рев нацистских сборищ. Страх и предчувствие войны переполняют американцев.

И вот в такой обстановке группа специалистов по масс-культуре и обработке сознания во главе с будущей звездой Голливуда Орсоном Уэллесом (1915 – 1985 гг.) решает проверить: а как американский обыватель реагирует на тревожные сообщения? В эфир идет искусная радиопостановка по роману “Война миров” Герберта Уэллса. Действие ее, однако, переносится из Англии 1890-х годов в США 1938-го. Именно в Америку вторгаются инопланетные агрессоры, которые уничтожают всех своими лучами смерти (боевыми лазерами, говоря нынешним языком) и тучами отравляющих газов. Спектакль поставили с потрясающей достоверностью: в виде прямых репортажей, сопровождаемых реалистическими шумовыми эффектами. Голосом президента Рузвельта передавалось обращение о введении в стране чрезвычайного положения. В динамики неслись топот и крики обезумевших толп, шли тревожные сообщения о ходе наступления марсиан на Нью-Йорк.

Эффект инсценировки превзошел все ожидания. Большинство американцев приняло все это за чистую монету. Толпы людей ударились в панику, бросившись бежать из городов. Дороги оказались закупоренными страшенными автомобильными пробками. Когда же выяснилась правда, разъяренные люди чуть не вздернули авторов передачи на первом же суку. Однако уже через несколько дней сам президент Рузвельт принял О.Уэллеса, обласкал его и на прощание проникновенно молвил: “Знаете, Орсон, вы и я – два лучших актера в Америке”. (Н. Яковлев. “Франклин Рузвельт. Человек и политик. Новое прочтение”. — Москва, 1981 г., с. 240).

«Когда на сороковой минуте Уэллс напомнил, что события в эфире вымышлены, тысячи американцев уже были в панике. Телефонные линии по всей стране были перегружены, на выезде из Нью-Йорка образовалась пробка почти на сотню километров. Многие утверждали, что видели аппараты марсиан и чувствовали запах токсичных газов. Когда в одном из городков вышла из строя электростанция, что ещё усилило эффект присутствия.

Те, кто слушал ещё менее внимательно, подумали, что речь идёт о нападении Германии (а ведь до начала Второй мировой оставался год). Этот факт был бы забавным казусом, но в 1941 по злой иронии судьбы многие американцы приняли за радиопостановку настоящую атаку японцев на Пёрл-Харбор…»

https://lampimampi.wordpress.com/2016/05/07/well-well-welles/

А ведь это было еще до эпохи телевидения, до нынешней эры компьютеров и потрясающих по степени правдоподобия спецэффектов.

В 1949 году последовал второй опыт такого рода – в Эквадоре.

«Вечером 12 февраля 1949 года самая популярная радиостанция столицы Эквадора передавала инсценировку по фантастическому роману Герберта Уэллса «Война миров». Сначала авторы постановки по честному предупредили: "Колабмия бродкастинг систем" и связанные с ней станции предлагают вашему вниманию Орсона Уэллса и "Меркюри тиэтр" в "Войне миров" по Герберту Уэллсу. Диктор: «Дамы и господа, у микрофона режиссер "Меркюри тиэтр" и звезда этих передач Орсон Уэллс». Но видимо далеко не все услышали это вступление.

…Затем аудиторию погрузили в местный колорит. Как оказалось, именно с этого момента постановку начали слушать большинство перепугавшихся слушателей: «Добрый вечер, дамы и господа. Мы передаем музыку Рамона Ракелло и его оркестра. Рамон Ракелло начинает с мелодии в испанском стиле "Ла кумпарсита". Другой диктор: «Дамы и господа, мы прерываем программу танцевальной музыки, чтобы прочитать вам специальный бюллетень Межконтинентальных радионовостей. Без двадцати восемь по центральному времени профессор Фаррел из обсерватории США Маунт-Дженингс в Чикаго сообщил о том, что на планете Марс замечено несколько вспышек раскаленного газа, происходящих через равномерные промежутки времени. Спектрограмма показывает, что этот газ — водород и что он с огромной скоростью движется к Земле. Профессор Пирсон из Принстонской обсерватории подтверждает наблюдения Фаррела и описывает этот феномен как (цитирую) "сноп голубого пламени, вырвавшийся из пушки" (конец цитаты). А теперь мы вновь вернемся к оркестру Рамона Ракелло, играющего для вас».

Заинтригованному слушателю не долго пришлось ожидать продолжения. Через пару минут вновь экстренное включение: «А теперь специальное сообщение из Аль Мануэса. Сообщается, что в 8 часов 50 минут вечера огромный, охваченный пламенем предмет, как полагают — метеорит, упал на ферме по соседству с Гимильо, в двадцати двух милях от Аль Мануэса». Постепенно развивая сюжет и нагнетая напряженность среди слушателей, в конечно итоге дикторы с волнением в голосе сообщили, что это оказался боевой корабль пришельцев, и что он начал истреблять все живое вокруг.

Чтобы радиоспектакль был более интересным, автор инсценировки Эдуардо Алькарес и режиссер Леонардо Паэс перенесли действие романа непосредственно в условия Эквадора. Для большего колорита «действа» дикторы и актеры, говорившие о нападении марсиан на Эквадор, произносили вместо правильного испанского слова «marsianos» выражение «marsistas», что на слух очень легко спутать с «marxistas» - «марксисты». Постановка звучала достаточно правдоподобно и грозно: «Огромные массы «марсистас», одетых в непробиваемые пулями комбинезоны, приземлились в Котокольяо, недалеко от аэродрома Кито, перебили наших лучших летчиков и наступают на столицу…». Текст Уэллса был разбавлен якобы перекличкой эквадорских радиостанций, чтобы слушатели прочувствовали «масштабы угрозы»: «Внимание, говорит радио «Ла Вос де Томебамба де Куэнка»! Внимание! Внимание! Сообщаем потрясающее известие: город Латакунга целиком уничтожен смертоносной тучей, которая в эти минуты находится над Тамбильо и широкой дугой приближается через Отавало к столице. Предупреждаем все население!».

В следующий раз прискорбный голос диктора сообщил: «Дамы и господа, я должен сделать серьезное заявление. Как бы это ни казалось неправдоподобным, научные наблюдения и доказательства, лежащие у нас перед глазами, ведут к неизбежному предположению, что странные существа, которые сегодня вечером высадились на ферме, являются авангардом армии вторжения с планеты Марс. Бой, состоявшийся сегодня вечером у Мануэльо, закончился одним из самых катастрофических поражений, которые когда-либо терпела армия в новое время; 7000 человек, вооруженных винтовками и пулеметами, сразились с единственным боевым аппаратом агрессоров с Марса. Известно, что уцелело сто двадцать человек. Остальные разбросаны по полю боя, сокрушены и затоптаны насмерть металлическими ногами чудовища, превращены в пепел его тепловым лучом. Чудовище теперь держит под контролем весь центр нашей столицы, разрезав его по центру. Линии коммуникаций уничтожены. Железнодорожные пути разрушены, и сообщение между Кито и остальными регионами прервано. Шоссе, ведущие на север, юг и запад, забиты неистовыми массами людей. Полиция и армейские резервисты не способны контролировать это безумное бегство».

Вся эта вакханалия сопровождалась в эфире ревом пожарных машин, шумом мечущихся толп, воем сирен и боем колоколов главного храма Киото. «Среди жертв нападения «марсистас» и наш дорогой алькалд, мэр города Кито. В эту минуту приземляются все новые и новые захватчики, чьи «платильос», или летающие диски, с огромной скоростью устремляются к Пичинче и к площади Святого Августина!» - угрожающе добавили дикторы.

После этого включения в городе началась настоящая паника: женщины и дети попрятались в подвалы и погреба, а мужчины вышли на улицы и пошли защищать отечество от инопланетных агрессоров. Лавина людей окружила угол улиц Чиле и Беналькасар – здание редакции крупнейшей в Эквадоре ежедневной газеты «Эль Комерсио», в верхних этажах которого разместились студии радиостанции Кито. А когда толпа узнала, что нападение марсиан, вопли дикторов, завывание сирен и все, что вызвало в городе такую панику – это всего лишь художественная радиопостановка, она пошла штурмом на здание «Эль Комерсио», чтобы воздать по заслугам авторам инсценировки.

Для начала, они выбили все окна на первом этаже здания, где располагаласьтипография газеты, и подожгли запасы печатной бумаги и типографской краски. Попутно они хватали и избивали работников ночной смены, которые пытались им оказать сопротивление. Диктор радиостанции с этого момента тщетно начал взывать в эфир о помощи к полиции и пожарным, но все кто еще его слушал по радиоприемникам,воспринимали эти отчаянные призывы, как изощренное завершение новейшейинсценировки Уэллса… Телефоны тоже не работали, так как телефонистки центральнойстанции, предупрежденные о нападении марсиан, убежали со своих рабочих мест в подвалы, спасаясь от отравляющих газов внеземных интервентов. К утру, все было кончено – здание полностью сожжено и разрушено, шесть убитых и множество раненых…»

http://expert.ru/2014/02/13/magiya-gerberta-uellsa/

Так что прецедент есть, друзья. Чем не подсказка для официозной пропаганды РФ? Со ссылками на «британских ученых»-то?

РОСТКИ УЖЕ ЕСТЬ

Но жизнь уже догоняет фантазии Максима Калашникова. Каждый божий день «Яндекс» подкидывает мне ворох какой-то печатной чуши. Как правило – из пригожинской кухни. То «ФАН», то какое-то РИА «Рекс», то «Военное обозрение»…

То мне сообщат, что по подсчетам каких-то экспертов, как оказалось, истинный размер экономики РФ – третья в мире. Ну да, на уровне как минимум Германии. Но у немцев экспорт машин и техники дает более триллиона долларов в год. А в РФ весь ВВП – не более полутора триллионов. И какие же страны мира ввозят российские робо-станки, автомобили, приборы, специальные машины?

То полоумный Душенов сообщает, что Путин давно заложил на шельфе США кучу ядерных мин где-то там по сто мегатонн мощностью, и янки теперь с перепугу парализованы. Напуганы так, что, понимаешь, бьют «томагавками» по Асаду и вводят разящие санкции против экономики РФ…

Дальше следует воспаленный бред о том, что в отместку за бойцов «Вагнера», уничтоженных американской авиацией на левом берегу Евфрата, наши покрошили в какой-то там Гуте тысячу американских спецназовцев. Ну, примерно в районе улицы Большая Османская…

При этом, правда, никаких потерь у «Вагнера» не было…

На ворох каждодневных сообщений о том, что янки в панике (в ужасе, в истерике) от очередного российского чудо-оружия, уже просто не обращаю внимания. Как и на депеши о том, что Украина вот-вот развалится и там начнется Майдан-3. Я давно уже потерял счет заметкам о грядущих экспедициях «Роскосмоса» на Луну и Марс. А разве манежные мультики о чудо-оружии – не из того же разряда?

Переход пропаганды к созданию виртуально-наркотических видений уже по факту начат. Зачем останавливаться? Вперед – на всех парусах, господа!

Вот только финал окажется печальным. Обычно пропаганда нацелена на оболванивание масс и манипуляцию оными. В интересах заделавшейся по уши «элиты». Но дальше пропаганда начинает сносить башни и ей самой, и она начинает принимать решения, принимая созданные ею же миражи за реальность.

А потом следует роковой удар о земную твердь…