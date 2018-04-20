Облако в штанах

Вот, прочел в ФБ у уважаемого человека, Виктора Имантовича Алксниса.

Вчера состоялась встреча четыре сопредседателей, избранных 14 апреля на учредительном съезде ООД НПСР - П.Грудинина, Ю.Болдырева, В.Филина и В.Алксниса.

На ней стало известно, что П.Н.Грудинин не будет обжаловать результаты выборов в Верховном Суде РФ. Этого не будет делать и КПРФ.

Чисто по человечески можно понять мотивы решения Павла Николаевича. Ведь то давление, которое оказывалось на него и его семью в ходе избирательной кампании, и которое продолжается по сей день, выдержать дано не каждому.

Жаль, очень жаль...

Ведь и я был один из тех миллионов людей, кто верил ему, кто боролся за него, кто голосовал за него.

Политика очень жестокая вещь и идя в нее нужно быть готовым ко всему. Пусть это будет хорошим уроком тем, кто в нее рвется, ожидая лишь восторженные овации сторонников и медные трубы. Помимо этого будет еще и вода, и огонь.

***

Некоторая даже растерянность у меня возникла.

Виктор Алкснис удивляется, что "П.Н.Грудинин не будет обжаловать результаты выборов в Верховном Суде РФ. Этого не будет делать и КПРФ".

А что, раньше когда-то КПРФ это делала? Или это не г-н Зюганов (на товарища явно не тянет) еще в 1996 году первым поздравил Ельцина, хотя по итогам выборов явно набрал больше голосов...

Ввполне может быть, что Виктор Имантович, прекрасно зная историю партии КПСС, историю партии КПРФ подзабыл или изучал невнимательно. Что понятно - тоже мне история.

Но ведь о том, что именно так и будет, и что Грудинин непременно повторит Зюганова, писали с самого начала его выдвижения. Алкснис не читал? Или не хотел верить очевидному? Так бывает.

Выборы 2018, Павел Грудинин и кризис левого движения

Однако ж тоже новость - Грудинин сразу после оглашения предварительных результатов с ними согласился. Публично. И уныло побрел вместо со всеми остальными бывыми кандидатами на встречу с заранее известным победителем. Где, кстати, не просил как Ксения Собчак, за политзаключенных - нет, за себя просил. Мол, нельзя ли некоторые дела, возникшие в процессе выборов, прикрыть по случаю окончания клоунады.

И вот это "облако в штанах" у нас теперь лидер "народно-патриотической" оппозиции? А еще Владимир Филин. Да и Юрий Болдырев недалеко ушел. Да нет, даже и не уходил никуда вовсе - ведет себя как прикомандированный... Виктору Имнтовичу знакомо такое словосочетание.

И зачем делать вид, что в чем-то разочаровался, если очаровываться было не в чем? Если весь ПДС НПСР во время этой заведомо провальной кампании выступал на подпевках. Помните народное: "Ехал на ярмарку Ванька Холуй..." Вот и весь народно-патриотический союз бывшей молодежи. Цена три копейки. Хотя, наверно, истинному патриоту положено верить, что все они катались по стране следом за Грудининым, жили в гостиницах и питались чем бог пошлет исключительно за свои пенсионные сбережения.

Это называется "цирк уехал, а клоуны остались". Вот только зачем уважаемому человеку заседать в компании отставных коверных? В надежде, что Грудинин в бой нас поведет?

Вон новая клоунада готовится, Удальцов с Шевченко уже праймериз запустили.

Лoхoтрoн сбoев не даёт

Уже и интрига имеется - всем интересно, как Рашкин будет одолевать Шувалову. Про победу над Собяниным речи, понятое дело, не идет. А где, кстати, Грудинин? Болдырев? Ну Филин на худой конец?

Не заметили предстоящих выборов? Или - их не заметили...