По наказу православного люда перед лицом угроз злобного Запада

Владимир Кучеренко, бывший депутат Законодательного собрания г.Санкт-Петербурга, а позднее Председатель Национальных комитетов по подготовке празднований 60-летия и 65-летия Почётного гражданина Санкт-Петербурга Владимира Владимировича Путина, сделал очередной шаг к достижению своей главной цели - причислению действующего президента к лику святых.

Возглавляемый им "Национальный комитет +60" много раз выступал со смелыми инициативами, подчёркивающими судьбоносное значение для России путинских реформ, мудрость верховного главнокомандующего, его блестящий стратегический гений, приверженность традиционным ценностям. Кучеренко называет Путина "человеком, объединяющим и созидающим Святую Русь и Русский мир и одновременно демонстрирующим искреннюю, христианскую скромность по отношению к себе". Председатель теперь уже, вероятно, Национального комитета по подготовке празднования 70-летия Почётного гражданина предлагает идеи, в которых, по его мнению, заключена всеобщая народная благодарность лидеру нации.

"Национальный комитет +60" просил губернатора северной столицы переименовать Басков переулок в улицу Владимира Путина (в доме № 12 этого переулка родился будущий руководитель нашего государства). Говорил о необходимости установки ему в Петербурге памятника работы Зураба Церетели и присвоении Путину звания маршала.

Писал обращение к министру финансов и председателю Центрального банка с предложением ввести банкноту в 10000 рублей: "Банкнота зеленовато-голубого цвета образца 1994 года, с портретом Путина В.В. на лицевой стороне и Комплексом защитных сооружений (Дамба) на оборотной стороне". Планировал образовать Юбилейный фонд во главе с Кудриным для сбора 30 миллиардов рублей, чтобы к именинам президента вручить каждому россиянину такую банкноту в подарок.

Сочинил молитву Путину «К тебе, Владимир Благоверный, дерзаю вознести свой глас, очисть меня от всякой скверны, услышь меня в сей скорбный час..." и обратился к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой утвердить её текст на заседании Священного Синода РПЦ. "Для 90% населения страны президент РФ является опорой и надеждой в земной жизни, а почти 100% православного люда ежедневно молятся о его здоровье и желают видеть его пожизненным руководителем великой России! Не секрет, что титанические силы на благо Родины он получает от бога", - пояснял свою позицию Национальный комитет.

Министра образования члены комитета попросили «узаконить путинские комнаты» во всех образовательных учреждениях России, обеспечив их сборниками мудрых цитат ВВП и текстами молитв Путину. Также активисты настаивали, что Российское движение школьников и международный детский центр «Артек» должны получить имя Путина. По их мнению, "путинские дети» с молитвой приведут Россию к величию и процветанию.

В прошлом сентябре "Национальный комитет +60" обратился к Наталье Поклонской быть "звёздным спарринг-партнёром" Путина на президентских выборах. Такую честь Наталья Владимировна заслужила как патриотесса, которой за короткое время удалось зажечь массы и сплотить патриотов -«антиматильдовцев». На депутата Поклонскую общественники из Национального комитета возлагают большие надежды. Именно она согласно их планам должна стать автором законопроекта об отмене пресловутых «двух сроков для Президента РФ», от неё ожидают решительной поддержки почина люда по канонизации Учителя Владимира Владимировича Путина Анатолия Собчака. Для большего вдохновения комитет видит штаб Поклонской прямо в Петропавловке, рядом с могилой Святого Государя.

И вот сейчас по случаю 1030-летия Крещения Руси «Национальный комитет+60» по наказу православного люда обратился к патриарху с просьбой дать указание о написании «путинской иконы Богоматери». Общественники пишут: «Ему, по данным из конфиденциальных источников, многократно было явление Божией Матери на Валааме! Не секрет, что именно там правитель России из года в год сосредотачивается и принимает ключевые решения по благословению Пресвятой Девы!». Они предлагают написать икону, изображающую молящуюся Богородицу в полный рост, но без младенца. «В православной традиции в ее руках свиток, на котором будет начертано: "Владыко Многомилостивый, молю Тя, да пребудет божественная благость на людех Святой Руси и светозарный луч славы Твоея да нисходит выну на Благоверного Владимира, мною избранного". Авторы идеи уверяют, что икона Путинской Богоматери «сплотит всех православных вокруг нацлидера перед лицом угроз злобного Запада и по праву займет почетное место в ряду особо почитаемых чудотворных российских икон».

Между тем на злобном Западе, во Франции, в антиправительственных акциях протеста накануне приняли участие 300 тыс. человек, сообщает радиостанция France Info. Протесты были организованы представителями профсоюзов, недовольных реформами в стране. В демонстрациях участвовали железнодорожники, госслужащие, работники энергетической сферы, а также пенсионеры и студенты. Французы, похоже, опять выбьют из своих буржуев какие-нибудь уступки. По оценке международного рейтингового агентства Fitch (декабрь 2017г.), покупательная способность российских окладов в 2,5 раза отстает от европейских зарплат, и даже от литовских - на 30%.

...Зато у нас - завидное единство. Правительство и депутаты озабочены, как помочь бюджетом попавшим под санкции "капитанам российского бизнеса" - они своих не бросают. Никаких протестов, не считая разрозненных и малочисленных на местах, на которых народ умоляет Путина что-нибудь предпринять против местных чиновников. Пожалуй, молитва и икона "Национального комитета +60" таким недовольным как раз будут кстати. На бессчётное количество вороватых и бестолковых чиновников, расплодившихся в постсоветской России, другой управы в нашей стране просто нет.