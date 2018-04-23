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Московский листок

Ленин и "апрельские тезисы"

Опубликовано 23.04.2018 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 0

революция ленин
Ленин и "апрельские тезисы"

22 апреля 148 лет назад родился Владимир Ленин, человек изменивший ход человеческой истории и доказавший возможность построения социализма на практике. Как ни странно, но апрель также является периодом, когда 100 лет назад в 1917 году Лениным были озвучены знаменитые «апрельские тезисы», переломившие весь ход русской революции и заложившие основы нового Коммунистического Интернационала и великого движения всех народов к освобождению от ига капитала и империализма. Сейчас эти тезисы также актуальны, как никогда.

Субъективный фактор в лице роли отдельных личностей в истории играет подчас чрезвычайно важную и решающую роль в развитии целых стран и всего мира. 1917 год стал именно тем годом, когда капитализм, приведший к мировой межимпериалистической бойне, повис над пропастью. Массы, истощенные войной по всему миру жаждали мира, равноправия и коренных политических перемен, радикальной аграрной реформы и установления широких социальных прав для трудящихся, уничтожения привилегий и сословно-кастовых перегородок. Но радикально настроенные рабочие, солдаты и крестьяне в России, а затем и в Австро-Венгрии и Германии шагнули еще дальше – попытались уничтожить сам капитализм, ввергнувший народы в мировую войну. Выразителем чаяний этих восставших масс стал, безусловно, русский революционер Владимир Ленин, выдвинувший поистине революционные на тот момент тезисы ниспровержения существующего строя и буржуазных правительств.

И здесь особое значение для судеб революции имело возвращение в Россию вождя большевиков Ленина. Действительно, Ленин своим политическим искусством и волей значительно усилил радикальную составляющую революции. Без него большевики и меньшевики могли бы объединиться в социал-демократическую партию, что ослабило бы ударную силу большевизма. Ведь правые и умеренные большевики во главе с Каменевым, а также редакция «Правды» выступала за критическую поддержку Временного правительства и отстаивала концепцию слияния двух фракций русской социал-демократии в одно целое. И это отчасти имело успех, так как до лета 1917 года 70% партийных организаций юга России, Украины и Сибири были объединенными.

Чрезвычайно отрицательно и в штыки восприняли большинство руководителей Петроградского комитета РСДРП(б) и ЦК выступление Ленина в особняке Кшесинской 3 апреля сразу по возвращению с митинга у Финляндского вокзала. По воспоминаниям левого меньшевика Суханова и дневниковых записей видного деятеля петроградских большевиков Шляпникова на общем собрании партийного актива, куда были приглашены и представители левых партий, все с ужасом и недоумением восприняли речь Ленина, которая в последующем стала основой знаменитых «апрельских тезисов». Немедленный мир, национализация и передел земли, никакого доверия буржуазному правительству, необходимость пролетарской революции и установление власти Советов вызвали неприятие всех «благоразумных социалистов» или как их еще называли «мартовских социалистов». Каменев в открытую заявил, что Ленин, находясь в длительной эмиграции, полностью оторвался от российской действительности. Единственными, кто на тот момент выступили в поддержку Ильича, были Колонтай и Молотов. В окончательном варианте апрельские тезисы были зачитаны Лениным 4 (17) апреля в Центральном Комитете и в редакции «Правды».

Однако именно неимоверная по силе воля Ленина переломила ситуацию в партии и апрельская конференция РСДРП(б) полностью поддержала великий поворот в стратегии и тактике большевизма. Фактически признание «апрельских тезисов» означало отказ от всей программы большевиков периода первой русской революции и пересмотр «теории этапов», то есть партия освобождалась от прежних социал-демократических обносков и брала курс на создание принципиально нового мирового движения – коммунистического. Поддержка Временного правительства с участием либеральной буржуазии теперь полностью отвергалась, а альтернативой становились рабочие, солдатские и крестьянские Советы и фабрично-заводские комитеты, как основы пролетарской диктатуры.

Работа Ленина «Государство и революция», следующее по значению произведение вождя, закрепляла эти положения.В этой работе большое значение отводилось слому старого государственного аппарата и созданию нового рабочего государства на основе Советов, которое уже само по себе носит более демократичный характер, чем самая демократическая буржуазная республика и уже, по сути, не является государством в полном смысле слова. Здесь Владимир Ильич повторяет многие выводы и приводит цитаты Энгельса из его «Антидюринга», а как образец для подражания показывается Парижская Коммуна 1871 года и те мероприятия, которые провели коммунары в деле установления самоуправления трудящихся. По сути, это была и некая пропагандистская уступка анархистам и анархо-коммунистам, коих было чрезвычайно много среди рабочей молодежи и матросов, которых надо было интегрировать в будущую Коммунистическую партию.

Данный поворот партии влево и выдвижение столь радикальной революционной программы, приблизило к большевикам целые группы и слои левой демократии из числа левых эсеров, анархо-коммунистов, максималистов и привело к объединению с большевиками межрайонной организации социал-демократов, которые имели определенное влияние в Петрограде. Среди тех, кто вступил в РСДРП (б) были такие революционеры как М. М. Володарский, А. А. Иоффе, А. В. Луначарский, Д. З. Мануильский, Л. Д. Троцкий, М. С. Урицкий, К. К. Юренев и многие другие.

Сейчас, как и тогда раздаются голоса различных «неомарксистов» и прочих буржуазных эпигонов, которые утверждают, что Ленинский поворот партии в апреле 1917 года был отходом от классического марксизма и даже неким отечественным «национальным», чуть ли не народническим, антикапиталистическим путем развития России. Мы же считаем, что в самих апрельских тезисах нет ничего, что опровергало бы европоцентристскую картину движения к социализму с опорой на развитые страны. Ленин считал, что развитие России было как раз капиталистическим, и именно поэтому можно ставить социалистические пролетарские задачи, а непросто антикапиталистические. И Ленин не стал народником и он стремился действовать здесь и сейчас, чтобы с помощью потенциала капиталистической периферии, какой и была царская империя, изменить соотношение сил в ядре системы империализма.

Ленин отходил от марксизма только с точки зрения ортодоксии теоретиков прогнившего и обанкротившегося Второго интернационала. Концепция Ленина была охарактеризована газетой «Единство» (редактор Григорий Плеханов) как «бредовая», игнорирующая условия места и времени. Плеханов утверждал: «Устранение капиталистического способа производства никак не может стать у нас очередным историческим вопросом. Этому можно радоваться; этим можно огорчаться. Но кто не утопист, тот обязан руководствоваться этим в своей практической деятельности». Плеханова поддержали большинство социал-демократических идеологов. Многие из них доживут до того времени, когда большевики сумеют практически извести в стране частную собственность и капиталистический рынок. Обстоятельства «места и времени» посмеялись над схемой поступательного изживания капитализма.

Фактически «апрельские тезисы» стали базовой основой по полному «переформатированию» революционного движения, создания новой Коммунистической партии, смены программы и обеспечения победы Октябрьской социалистической революции в России. После 17-го года на Западе, как и на Востоке, среди рабочих был популярен призыв: «Сделаем, как в России!». И пытались делать. Один из современников тех событий испанец Хосе Ортега-и-Гассет охарактеризовал этот исторический момент словами «восстание масс». Д. Ллойд Джордж писал французскому премьеру Ж. Клемансо и американскому президенту В. Вильсону, что «вся Европа насыщена духом революции. Глубокое чувство не только недовольства, но возмущения и даже гнева царит в рабочей среде. От одного конца Европы до другого больше не удовлетворяет массы весь современный строй с его политическим, социальным и экономическим укладом».

И сегодня эти высказывания о мировом капиталистическом кризисе и применительно к началу новой эпохи «восстания масс» актуальны как никогда. И «Апрельские тезисы» Ленина становятся для поднимающихся на борьбу трудящихся и бедноты Запада и Востока руководством к действию. Мы революционные марксисты должны учиться у Ленина и большевиков их опыту и умению быстро и гибко менять свою тактику, выдвигать наиболее правильные и насущные лозунги и требования, идейно проникать в сознание миллионов рабочих. Ленин и сейчас символ мировой революции и ренессанса социализма.



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