Я - веселый Дед Мороз, День Победы вам принес!

В РФ уже начата подготовка к ежегодному апофеозу собственной всепобеждательности и можемповторительности. Давно и многими замечено, что День Победы в государстве РФ вполне уподобился Новому Году. Оба праздника обязаны не какому-то историческому событию, в котором полезно поучаствовала эта страна, но сугубо определенному расположению планеты Земля на околосолнечной орбите, поэтому оба даны нам для волшебства и служат поводами для чистого ликования, не замутненного трудным опытом человеческого бытия.

Символом таких чистых праздников, то есть условным знаком, образом, выражающим смысл явления в предметной форме, может быть что угодно. Субстанциальное тождество идеи и вещи, присущее символам, содержащееся в них указание на сверхреальное, применительно к 1 января осуществляет наряженная елка. Применительно к 9 мая эти роли выполняют знаки Русской освободительной армии генерала Власова – трехцветный флаг с ленточкой ордена Святого Георгия, и заколоченный фанерой мавзолей Ленина.

Некоторая доля рационального и исторически обусловленного - хотя и опосредованного, - смысла празднования 9 мая в РФ все-таки есть. Ее содержит тот простой факт, что государство РФ – это государство-победитель, сыгравшее решающую роль в разгроме СССР в 1991 году, то есть наследует победе посредством победы над победителем.

В истории не ново желание победителя забрать силу у поверженного врага. Среди древних, проверенных способов забрать вражескую силу есть, например, кукла Вуду. Также хорошо зарекомендовало себя вырезание и поедание его сердца, печени и т.п. В РФ дело с поеданием органов и тканей убитого советского организма складывается по-разному. Что-то уже давно проедено по причине повседневного поедания, а что-то обгрызается и обсасывается лишь раз в год, поэтому еще наличествует, все более теряя, однако, вкус и цвет. Тем не менее, раз в год происходит наполнение государства РФ все возрастающей гордостью за все более «великую победу», которой, что особенно приятно, государство РФ, как воплощение чистой победительности, ничем Советскому Союзу не обязано.

Положительным побочным эффектом казенного ликования является ожидаемое увеличение разовых подаяний все убывающим ветеранам войны, общая сумма которых, впрочем, заметно меньше расходов на рекламу «заботы партии правительства».

Соотношение в дне 9 мая признаков дня Победы Советского народа в Великой Отечественной войне и дня сплошной «великой победы» РФ все более склоняется в пользу последней. Однако обе победы опираются на несопоставимые основы, так что истинный смысл и истинные источники Победы, имевшей место в истории, трудно истребить их казенным толкованием, напыщенными верховными глупостями и пустословными восхвалениями самих себя.

Можно с пониманием отнестись к тому, что сегодня особую нужду государству РФ в накачке победного исступления придает его нынешняя ставка на военный психоз в качестве основы «народного единства». Такая атмосфера делает РФ страной неограниченных возможностей. Тут врожденное слабоумие – не помеха успешному лазанию, витью уютных гнездышек и победному пению среди ветвей госдуба.