Буржуазные идеологи не устают злорадствовать и повторять, что коммунизм мертв. Но они это сами тут же опровергают. Опровергают своей бешеной, безумной, нечеловеческой ненавистью к коммунизму, от которой их корежит и коверкает. Посмотрите вы на комментарии этих господ к статьям марксистских авторов на ФОРУМе.мск! Эти господа в первой строке самодовольно заявляют, что коммунизм умер и никогда не возродится. А уже со второй строчки их начинает трясти от ненависти. Это какой-то припадок, какое-то неистовство – грязная площадная брань, истерические проклятия, бешеные угрозы!

Если коммунизм действительно мертв, почему же враги его так ненавидят – до скрежета зубов, до визга, до истерического припадка? Мертвое так не ненавидят. Так ненавидят живое и опасное для себя. Так ненавидят то, чего боятся.

Да, они боятся коммунизма. На воре шапка горит. Тот, кто живет эксплуатацией и грабежом трудового народа, тот, кто захватил в свои руки все общественные богатства, обездолив миллионы неимущих – тот не может спать спокойно. В глубине души он знает, что его положение непрочно. Он знает, что настанет день, и те, кого он угнетает и грабит – не захотят больше терпеть, восстанут против гнета. И тогда его власть и богатства рассыплются в пыль, его привольная жизнь паразита кончится. Этого момента каждый эксплуататор в глубине души ждет, знает, что этот момент придет – и боится его до ужаса, вскакивает по ночам в холодном поту. Отсюда и эта страшная, нечеловеческая ненависть к коммунизму. Ведь именно коммунизм поможет трудящимся сбросить гнет эксплуататоров, именно он положит конец сытому существованию паразитов.

Ненависть к коммунизму – это звериный страх эксплуататоров и их прихлебателей перед неизбежным грядущим восстанием эксплуатируемых, перед неизбежным возмездием. И эта ненависть лучше всего показывает, что коммунизм не умер. Он жив, он вечно молод, он бессмертен. Он, как и прежде – страх и ужас всех социальных паразитов.

Призрак коммунизма снова бродит по всему буржуазному миру, вызывая смертельную ненависть у обреченного эксплуататорского класса. Пусть ненавидят. Чем сильней ненавидят, чем больше корчатся от злобы, бранят, проклинают и угрожают, тем лучше. Вся эта брань, угрозы и проклятия – их слабость и наша сила. Продолжайте в том же духе, господа. Показывайте и дальше, что на самом деле вы боитесь коммунизма, боитесь до зеленого поносу. И когда вы пишете, что коммунизм умер – то вы в это и сами не верите. Все правильно, вы боитесь не зря. То, чего вы с таким ужасом ждете – неизбежно наступит. Тот день, который вы видите в своих ночных кошмарах – обязательно придет. Для вас это будет самый черный день в вашей жизни. А для нас это будет самый светлый день в истории.