Раздавит ли нас Запад, если мы поднимем революцию?

Когда мы говорим, что с капитализмом нужно покончить и призываем трудящихся свергнуть власть капиталистов – обязательно вылезет какой-нибудь «мудрец» и начнет вещать:

- Да вы что!? Разве можно теперь думать об этом!? Разве можно поднимать смуту внутри страны – когда на нас ополчился Запад? Враги наши этого только и ждут! Сразу набросятся, сотрут нас в порошок! Нет, ни о какой революции нельзя думать, пока нам угрожают извне! Наоборот – нам теперь нужно национальное единство, надо всем сплотиться, чтобы дать отпор внешнему врагу!

Таких «мудрецов» все не раз слышали и читали. Есть среди них и классические буржуазные «патриоты» запутинцы, есть и «левые патриоты» (то есть – социал-шовинисты). А есть даже такие, которые почему-то воображают и называют себя «коммунистами». Но как бы они себя ни называли и что бы о себе ни думали – все они говорят и делают именно то, что хочется буржуазии.

«Внешняя угроза» - это любимый козырь буржуазии. Она всегда использовала «внешнюю угрозу», чтобы отвлечь трудящихся от классовой борьбы, подавить революционные настроения. Как только она видела, что протест трудящихся нарастает, что среди них усиливаются революционные настроения - она тут же доставала, как шулер из рукава, свой вечный козырь – «внешнюю угрозу». Так поступает и наша российская буржуазия. Она видит, что протестные настроения среди трудящихся растут, и начинает бить себя в грудь и распинаться перед теми, кого безжалостно грабит и за чей счет жиреет:

- Мол, не время нам теперь сводить счеты между собой, ведь враг у ворот! Надо сперва дать отпор врагу – а потом, мол, мы между собой разберемся, договоримся. Мы ведь, мол, русские, мы ведь один народ!

Хотя, когда она в Перестройку своих соотечественников ограбила и превратила их в рабов, стала за их счет наживаться и жиреть, а миллионы «невписавшихся в рынок» отправила на тот свет – она почему-то не вспоминала о том, что они тоже русские. И сегодня, когда она кутит и швыряет сотни миллионов на свои прихоти, а трудящихся доводит до нищеты и вымирания – ей абсолютно наплевать, что мы все «один народ». О том, что мы русские и что мы «один народ» буржуазия вспоминает только тогда, когда ей надо обмануть трудящихся, подавить их растущие протестные настроения, удержать их от революции, сохранить свою власть над ними.

Эту песенку буржуазии о «национальном единении перед лицом внешнего врага» нам поют всевозможные ее прихлебатели – «патриоты», «националисты», и прочие. Самое подлое, что эту же песенку поют и некоторые «левые». Подают они это так - мол, конечно, капитализм мерзость и с ним надо покончить, и российские буржуи изрядные мрази, и их свергнуть совсем не жалко. Но – только не теперь! Не тот, мол, момент! Теперь Запад нам угрожает. Надо подождать, надо сперва защитить страну от внешней агрессии, а уж потом можно и о революции подумать.

Эти «левые» не понимают, что они стали обычными марионетками в руках буржуазии. Буржуазия ими умело проманипулировала, и теперь слушает их речи и довольно ухмыляется. Какая ей разница, что они НА СЛОВАХ против капитализма и за революцию – если НА ДЕЛЕ они призывают трудящихся отказаться от революции и остаться под властью капитала! То, что они говорят, будто они всего лишь за временный отказ от революции, всего лишь пока не исчезнет «внешняя угроза» - это самое натуральное словоблудство. «Внешняя угроза» никогда не исчезнет – грызня империалистов никогда не прекратится, борьба за дележку империалистического пирога никогда не кончится. Это значит – трудящиеся должны будут вообще отказаться от революции, навсегда остаться под властью капитала, до конца дней гнить в буржуазном болоте.

Но коммунисты не собираются поддерживать этот обман и подпевать этим марионеткам капитала. Они открыто говорят, что «внешняя угроза» - это уловка буржуазии. И рабочий класс верить этой уловке не будет, не будет откладывать революцию на потом, когда кончится «внешняя угроза». Он будет готовиться к революции, не слушая вопли о «внешней угрозе».

Но что же все-таки Запад? Не раздавит ли он нас в самом деле, если мы начнем революцию?

Нет, Запад нас не раздавит. Западу будет не до этого. Западным империалистам придется думать, как спасти свою шкуру. Потому что, если российский пролетариат разделается со своей буржуазией – то он тем самым даст пример трудящимся других стран, и революция начнется в других странах. История показывает – любая пролетарская революция – это дело мировое, интернациональное, дело рабочих всего земного шара. Отголоски от любой пролетарской революции расходятся по всей земле, всколыхивают, поднимают весь мировой пролетариат. Даже если революция происходит в маленькой стране – это производит необыкновенное впечатление рабочих всего мира. А что же говорить, если революция произойдет в такой стране, как Россия!

Революция из России перекинется на другие страны. Наверняка встанет Украина. В Казахстане наши славные товарищи-коммунисты, Айнур Курманов и его соратники, тоже не будут дремать – они поднимут казахстанский пролетариат. Все знают, как сильна коммунистическая партия Греции, какой авторитет она имеет среди трудящихся и какая прочная у нее связь с рабочим классом. Недавно только под ее руководством по всей стране прошли многотысячные митинги против военных баз НАТО на греческой земле. Конечно, Греческая компартия, если только мы подадим сигнал, свергнем нашу буржуазию – призовет греческих трудящихся к революции. Есть хорошая, боевая коммунистическая партия и в Великобритании, под руководством товарища Харпала Брара, автора самой лучшей в мире книги о причинах буржуазной контрреволюции в СССР. Великобританская компартия не так сильна и многочисленна, как греческая. Но когда революция в России всколыхнет британских трудящихся, влияние коммунистов возрастет в геометрической прогрессии. В Германии, особенно на территории бывшей ГДР, тоже сильны антибуржуазные настроения. Восточные немцы хлебнули капитализма и возненавидели его до глубины души. Десятого апреля в Дрездене Единая социалистическая партия Германии провела митинг под лозунгом «Долой капитализм! Долой ФРГ!». Германские коммунисты объявили, что их страна фактически оккупирована капиталистической ГДР, и потребовали восстановить ГДР. Понятное дело - если в Росси произойдет революция, немцы тоже не останутся безучастными. Прокоммунистические настроения сильны во многих странах бывшего Советского Союза и Восточной Европы. Революционные волнения трудящихся там вполне возможны, если в России произойдет революция. Есть еще Индия с ее коммунистами-наксолитами, которые контролируют весь юг страны, с ее миллиардным пролетариатом, который выходит на митинги и забастовки не тысячами – а сотнями миллионов. Если российский рабочий класс встанет на революцию – индийские наксолиты тут же поднимут громадный пролетариат Индии.

Возможно, что не во всех этих странах волнения трудящихся выльются в полноценные, победоносные социалистические революции. Но ясно одно – у буржуазии всего мира земля будет гореть под ногами. Ей будет совсем не до того, чтобы нас завоевывать – а дай бог удержать голову на плечах.

Отсюда вывод - надо нам не плясать под дудку буржуазии, не верить ее россказням про Запад, который нас якобы немедленно раздавит, если мы начнем «смуту внутри страны». Вместо этого мы должны решительно готовиться к революции – и тем самым дать пример трудящимся других стран. Мы разделаемся со своей собственной буржуазией – и таким путем воодушевим рабочих всего мира поступить так же, как мы. Таким путем мы лишим империалистов возможности напасть на нас.

А всякие «патриоты», в том числе и псевдолевые – пускай идут подальше со своими пугалками про «внешнюю угрозу». Мы знаем, кому они подпевают – буржуазии, которая хочет вечно сидеть на шее трудового народа, эксплуатировать, грабить и угнетать.