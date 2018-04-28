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Московский листок

Единороссы защитят россиян от вредного воздействия интернет-сообществ

Опубликовано 28.04.2018 автором Игорь Олин в разделе комментариев 0

путин интернет свобода
Единороссы защитят россиян от вредного воздействия интернет-сообществ

Глядя на депутатов, которым совершенно снесло башню, вдруг понимаешь, что других-то вообще по именам не знаешь. Кто на слуху? Пещерный человек, бородатый ханжа Милонов. Яровая с леденящим взглядом, напоминающая Акюдаг из детской сказки «Королевство кривых зеркал». Тоскливая и противная морализаторша Мизулина. Юродствующий патриот Фёдоров. Теперь вот Анохин, то ли идиот, то ли негодяй, призвавший установить тотальный контроль над социальными сетями. Словно кишащие змеи на голове медузы Горгоны они брызгают ядом глупых и вредных инициатив, ненавидят жизнь во всех ее проявлениях, независимых от их убогого мирка. Потому готовы запрещать, запрещать и еще раз запрещать. Все, от Дарвина до интернета.

Где другие, вменяемые, депутаты? Возможно, и есть среди народных избранников те, кто тихо и скромно трудится на ниве служения действительному благу страны. Правда, настолько робко, настолько незаметно, что ничего не видать, хоть глаз выколи. Узнаем мы о депутатах в основном по списку толстосумов и коррупционным скандалам. В целом же наши парламентарии — безликая масса, послушно и безропотно исполняющая волю другой ветви власти, родившая небывалый в истории парламентаризма образ представительного органа — «бешеный принтер». Парадокс, но если о деятельности президента Путина одобрительно высказываются 80% граждан (пускай даже социологи безбожно врут), то Дума, вроде бы следующая полностью в фарватере его политики, не устраивает более половины из них. Люди понимают, что функции законодателей исполняются сегодня из рук вон плохо. Отечественный парламент — это исключительно «не место для дискуссий». Увы. Россия словно создана, чтобы окарикатурить и дискредитировать любую здравую идею.

Выделяются в депутатской среде только троглодиты. Чем сумасброднее и нелепее предложения, тем быстрее растет политический авторитет, система их привечает. Это шанс проскочить из регионального ЗакСа на федеральный уровень. Питерский единоросс Анохин разработал документ «О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в интернете», согласно которому аккаунт в соцсетях должен быть привязан к порталу госуслуг, и граждане вправе получать доступ к ним суммарной продолжительностью не более трех часов в сутки. Особые проблемы с доступом в сеть будут у пользователей до 18 лет, прописывается много ограничений. А особенно тяжело придется самим ресурсам, на которые депутат возлагает обязанность самостоятельно создать механизм учета времени и незамедлительного отключения пользователя, превысившего установленный лимит. Будет уместно сопровождать данный акт появлением на мониторе фотографии автора законопроекта по типу рогатого козла, используемого при блокировке блога в Живом журнале.

Возникает вопрос, откуда в «Единой России» так много членов, озабоченных виртуальной борьбой с миром, прогрессом, свободой соотечественников? Ведь этот Анохин — не старый маразматик, ему всего 40 лет. Откуда эта неистребимая тяга к цензуре, всеобъемлющему контролю, убежденность в собственном нравственном превосходстве над другими? Красуется и предлагает себя в роли надзирателя с дубиной для «разлагающегося» общества. И одна только мысль, что вдруг станет возможна ситуация, когда анохины, милоновы, мизулины начнут определять, что нам читать, смотреть, слушать, говорить, вызывает страшную изжогу.

...Хотел было завершить пост словами, мол, кого винить, мы сами их выбирали, но... Я лично не выбирал. Моя совесть чиста перед страной, перед потомками. Может быть, вы их выбирали? Кого они вообще представляют?



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