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Московский листок

Кто такие прихвостни буржуазии?

Опубликовано 30.04.2018 автором Оксана Снегирь в разделе комментариев 11

буржуазия капитал
Кто такие прихвостни буржуазии?

Когда мы разоблачаем буржуазных идеологов, показываем, что они служат капиталу, защищают интересы паразитического меньшинства в ущерб интересам трудящегося большинства, некоторые из них оскорбляются – мол, какая мы буржуазия? У нас нет частной собственности! Нет у нас ни предприятий, ни банков, ни земли. Помилуйте, какая же мы буржуазия!?

На это можно ответить так. Нет, вы не буржуазия. Вы – ее прихвостни. Ее прикормленный сброд. За сладкие куски, которые вы получаете с ее хозяйского стола, вы продаете себя с потрохами, служите ей рабски. Ради этих лакомых кусков вы забываете и стыд, и совесть, плюете на свой народ, на будущее своей страны.

Вы - привилегированные лакеи. Буржуазия вас щедро жалует за то, что вы оказываете ей важные услуги. Услуги эти в основном трех видов. Либо вы помогаете ей удерживать пролетариат в подчинении, осуществляете функцию служащих буржуазного государства (то есть вы – чиновники). Либо вы помогаете ей пролетариат эксплуатировать, выбивать из него прибавочную стоимость (то есть, вы - директора предприятий, верхний управленческий персонал, топ-менеджеры и т.п.). Либо вы особенно ловко и талантливо помогаете ей этот самый пролетариат обманывать, внедрять в общество ее буржуазную идеологию (в этом случае вы - режиссеры, писатели, редакторы издательств, ректоры институтов, или же видные чиновники в сфере идеологии).

Всем этим трем категориям буржуазия платит щедро, делится с ними присвоенным трудом рабочих.

И вот, получая от щедрот своих хозяев, имея деньги, чины, положение в обществе, словом, благоденствуя – вы, господа, начинаете считать, что капитализм - это рай земной (потому что для вас, для меньшинства, это и в самом деле рай). Вы начинаете и сами верить и убеждать других, будто в капитализме также распрекрасно могут жить ВСЕ. Мол, у всех есть такая возможность – стоит только захотеть. Ведь вы же так живете!

При этом вас совсем не смущает, что у нас две трети народа живут в бедности, а одна треть в нищете. Спрашивается – почему же эти люди бедствуют? Что – они сами этого хотят? Может, им нравится сводить концы с концами? Может, трудящиеся сами требуют от своих работодателей, чтобы они им за работу платили гроши? А пенсионеры сами заставляют государство платить им нищенские пенсии?

Может, они мазохисты?

Нет, конечно. Они тоже хотели бы жить так, как вы. Однако весь вопрос в том, что в капитализме так может жить только меньшинство. Буржуазия позволяет так жить только своим привилегированным лакеям, которых она награждает за ценные услуги - за помощь в подавлении, обмане и эксплуатации трудящихся. А большинству она предоставляет существовать на грани выживания. А как еще по-другому? Не могут же все попасть в привилегированную обслугу капитала. Она на то и привилегированная – что составляет ничтожную часть по сравнению с трудящимися.

Но вы, господа прихвостни, пристрастившись к сладким кускам с господского стола, предпочитаете закрывать на это глаза. И разливаетесь соловьем, прославляете капитализм, поете ему хвалебные гимны. Ну и понятное дело, что социализм вам ненавистен. Ведь при социализме вы будете получать плату за свой реальный труд, за ту пользу, которую вы приносите обществу – а не бонусы за услуги эксплуататорскому классу. Значит, вы уже не будете жить так роскошно, как привыкли. Придется вам поумерить свои аппетиты, жить, как все трудящиеся. Однако для вас эта мысль непереносима - утратить свое привилегированное положение, сравняться с большинством. Поэтому вы с пеной на губах проклинаете коммунистов, и как можете, ведете против них идеологическую войну.

Словом, вы - типичные прихвостни буржуазии.

Есть и еще одна категория прихвостней, особо отвратная – обыватели. Обыватель не относится к привилегированным лакеям, он буржуазией особо не облагодетельствован. Однако он все-таки сумел устроить себе какое-то относительное благополучие (иногда даже довольно мизерное). Больше всего на свете обыватель боится потерять свое жалкое благополучие. Он тупо и злобно ненавидит все, что может всколыхнуть тину в его вонючем, но тихом болотце. Но больше всего обыватель ненавидит коммунистов. Коммунисты зовут трудящихся вырваться из болота на волю, призывают к борьбе за преобразование общества. Обыватель ненавидит их всем своим ограниченным умом, всей своей убогой душой: ведь он-то живет в вонючем болоте, он свыкся с ним – а они, видите ли, не желают! Он то притерпелся к окружающей мерзости – а они не хотят терпеть, они вздумали все поменять! Ишь, какие нашлись! И обывательские мозги полнятся тупой и темной злобой.

***

Так вот кто они такие, прихвостни буржуазии. Привилегированные холопы и тупые обыватели. И те, и другие верно служат эксплуататорскому классу, злобно ополчаются против коммунизма. Одни это делают из подлости и корысти, а другие – по своей тупости и убожеству. 



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Всего комментариев к статье: 11
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Спасибо за статью!
М.Ш. написал 30.04.2018 11:53
Товарищ Снегирь как всегда очень доступно изложила содержание и механизм буржуазной пропаганды до самой их сути. Любой неподготовленный и плохо образованный (а при капитализме качественное образование &#8211; привилегия господствующего класса; все остальные его лишены, а также не имеют достаточно времени на самообразование) человек может прочитать ее статью &#8211; и цельная картинка сразу складывается. И такому оружию коммунистов буржуазия практически ничего не может противопоставить, только всячески мешать распространению.
Особую мерзость вызывают обыватели &#8211; рабы воспевающие свое положение &#8211; потомственные холопы, которые хотят сохранить старые порядки и через подпевание буржуазии надеются на какую-то от нее помощь. Только этой помощи не будет, в капитализме действуют не человеческие, а животные законы &#8211; обыватели (лишенные воли к борьбе) объективно слабее буржуазии, а значит, подвергнутся самой жесточайшей эксплуатации с ее стороны, как только все другие источники обогащения будут использованы. Возможно, это станет для них уроком, хотя рабское сознание искореняется наиболее тяжело&#8230;
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Re: Игорю
Крамольник написал 30.04.2018 11:08
Мечта любой буржуазии была воплощена в жизнь коммунистами.
===========================================================
Какими такими коммунистами? Теми, которые были "членами КПСС"? Не были эти "члены КПСС" коммунистами, хоть и называли себя таковыми. И в КПСС они пролазили всеми правдами, а чаще всего неправдами, ради продвижения по карьерной лестнице, получения "теплого хлебного местечка" (пример В.В. Путина вам в помощь), получения продовольственных спецпайков при общем продуктовом дефиците. И не без помощи так называемых "коммунистов" был устроен этот продовольственный дефицит на предприятиях "советской торговли". Бывшие "коммунисты" весьма охотно поменяли билеты членов КПСС на билет членов "Единой России". Им без разницы, куда вести население, лишь бы быть "впереди". А если завтра будет нужно создать секту "Свидетелей Путина", они не только ее создадут, но и охотно ее возглавят. Так как они не люди, а биологические объекты-паразиты с огромной жаждой выживания на паразитируемом объекте.
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Хотя и простенько.........,
Влад из Питера написал 30.04.2018 09:51
но достаточно убедительно и...........совершенно справедливо!!!
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Мы воссоздадим партию-нашего рулевого-и будем проводить заседания.
-Что это? написал 30.04.2018 09:03
Где будем решать. А как без этого? Чтоб решать...
Или вам нравится, что,когда кто-то один решает?
А то прицепитесь сейчас,мол, "прозаседавшиеся"....
Будем заседать, будем решать. Кто капиталист,кто социалист, кто монархист, кто анархист. И прочее.
Ну, ежели вам не нравится выбирайте единственного решалу.
Только,потом не гундосьте,что вот ,мол, очередной путин.
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(без названия)
Игорь\\ написал 30.04.2018 08:35
Ленин был прихвостнем буржуазии, поскольку это буржуи обеспечивали финансирование его революционной деятельности. Да все коммунисты являются прихвостнями. Это красные обеспечивают вывоз ресурсов из России за бесценок последние сто лет. Население же они превратили в рабов. Мечта любой буржуазии была воплощена в жизнь коммунистами.
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Одни это делают из подлости и корысти, а другие по тупости и убожеству.
в самую точку написал 30.04.2018 08:01
Одни это Одни это делают из подлости и корысти, а другие - по своей тупости и убожеству.- ВЕРНО ПОДМЕЧЕНО !
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Россия, бедная Россия......
Borisov написал 30.04.2018 07:54
Россия, бедная Россия!
Перед тобой я слезы лью!
Ведь в руки карликов-подонков
Ты отдала судьбу свою!
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в чужом глазу
ЮН написал 30.04.2018 07:19
К начертанным на знаменах еще французской революци С Р Б, стыдливо перестали обращаться еще с тех самих времен. Дальше речь исключительно о "сладких кусках". "Капитально". Неча тогда пенять обывателю. Уже столько лет после гибели СССР, а до сих пор не разобрались не только в том почему он рухнул без звука, но даже в том как же он умудрился родиться.
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(без названия)
!!!QQQ!!!JASNOTITJA!!!& написал 30.04.2018 02:30
"некоторые из них оскорбляются &#8211; мол, какая мы буржуазия? У нас нет частной собственности! Нет у нас ни предприятий, ни банков, ни земли."
- Таки частная собственность - это монополия на какой-то определенный и важный способ таки действия! У грязных писак есть монополия на распространение в обществе идей и мыслей (таки которая уже размывается интернетом!) - значит - таки есть и частная собственность - то таки да!
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Ой пойду я в монастырь - поомлюся богу!
!!!QQQ!!!JASNOTITJA!!!&& написал 30.04.2018 02:26
"На это можно ответить так. Нет, вы не буржуазия. Вы &#8211; ее прихвостни. Ее прикормленный сброд. За сладкие куски, которые вы получаете с ее хозяйского стола, вы продаете себя с потрохами, служите ей рабски. Ради этих лакомых кусков вы забываете и стыд, и совесть, плюете на свой народ, на будущее своей страны."
- Таки ан масс - глупость написала! У безумных вчонкиных и бесноватых гав-ноликов таки стыла и совести не может быть по поределению кака и упИсателей-деревеньщиков - то таки да! Поврежденные абарзованием слабые гниломоски ни стыд ни совесть генерировать таки не способны - то таки да! А тупые, вечнопьяные роботы-матаголики все эти вещи давно нах таки пропили - то таки да!
\\\\\/\/\/\\"совестливый написал 30.04.2018 02:15
Совершенно точная характеристика путинского холопо-быдлячьего отребья. 76% холуев и трусов. "
- Таки в Гордоукрии, осененной славой де-генератов из ССгаличины и высокими идеями бандитизма и вжо-пое-бизма 3,1416-дорка бандеры - то таки все по другому? То таки да-аа?
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(без названия)
совестливый написал 30.04.2018 02:15
Совершенно точная характеристика путинского холопо-быдлячьего отребья. 76% холуев и трусов.
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