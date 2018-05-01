Нечего сказать, так и "да" хорошо

Много полезных предложений и даже законов предлагают депутаты фракций, которые называют себя оппозиционными. Например, КПРФ предлагала принять закон о детях войны, изменить экономическую политику страны, принять программу "10 шагов к достойной жизни". Иногда с инициативой выступает и фракция партии "Справедливая Россия". На днях С.Миронов и депутат О.Нилов предложили закон по которому зарплату депутатов прировнять к средней зарплате по стране - 35 тысяч рублей. Естественно депутаты всех фракций да и сами инициаторы понимали, что такой закон не пройдёт. Ну кто добровольно откажется от министерской зарплаты.

При бандитски - воровском капитализме, когда во главу угла поставлен доход никто не откажется. Более того сразу отреагировало и правительство. Им не выгодно обижать депутатов. Законы правительства депутаты штампуют почти не читая. Поставь депутатов на нищенскую зарплату они начнут досконально изучать последствия принимаемых законов. Потом многие депутаты имеют несколько огромных квартир, жилых домов, навороченных автомобилей и за всё надо платить очень даже большие налоги. Хотя предложение О.Нилова заслуживает уважение. Депутат стал бы гораздо ближе к народу. Одним словом предложение - это пиар фракции "Справедливая Россия". Они ведь тоже как и фракция КПРФ не могут повлиять на принятие законов. Партия власти обходится без них. Авторитет этих партии с каждым годом падает и они, между прочим, никаких мер не принимают. Балласт в думе. У них одна задача как можно дольше удержаться в думе. Они ведь ни за что не отвечают и ни перед кем не отчитываются. Люди свободной профессии.

Точно так же живёт и правительство. Один раз в год премьер отчитывается перед думой, конституционное большинство которой являются членами партии "Единая Россия". Премьер как раз является председателем партии власти. Они ему никаких вопросов не задают. Положение в стране партию власти устраивает. Депутаты живут для себя других забот у них нет. Оппозиционные депутаты каверзных вопросов не задавали. Нет смысла, всё остаётся так как есть. Изменения могут произойти только после смены руководства страны. Однако на 6 лет экономическая политика останется прежней. Судя по действиям премьера он не желает сменить профессию. На днях Медведев даёт интервью журналисту Брилёву. Приближается 7 - ое мая и будет решена судьба правительства. Дмитрий Анатольевич не хочет терять такую должность вот и напоминает о себе, как о перспективном главе правительства. Довольный отчётом перед депутатами вспомнил Барака Обаму, который говорил, что российская экономика разорвана в клочья. Премьер посоветовал Обаме лично посетить Россию и убедиться в том, что его заявление оказалось ошибочным. Значит премьер действительно ничего не знает о жизни страны, народа и состояния экономики. Почему так произошло? Да потому что он как и президент не бывают на обочинах городов, в сельской местности, на издыхающих предприятиях, не встречаются с рабочими, которые годами не получают нищенскую зарплату, не встречаются с обманутыми дольщиками, которые более десятка лет остаются без квартир и без денег. Премьер не знает о том, что стоит простому смертному добиться переселения из халупы, которая держится на честном слове и как жильцов футболят чиновники живущие в роскошных дворцах. Он не знает как роженицу выгоняют из больницы только потому что у неё не оказалось медицинского полиса и человек умирает. Он не знает о том, когда скорая привозит больного человека в стационар а главный врач не госпитализирует только потому что нет свободных кроватей. Человек добирается до дома и умирает. Премьер не берёт в голову о проблемах школьников. Они как и в США вооружаются огнестрельным оружием и расстреливают в школах всех кто попадётся на их пути. В некоторых семьях нет огнестрельного так школьник берёт либо топор, либо нож и используют в классе по прямому назначению. А сколько в стране убийств из - за угла, сколько телесных повреждений за пределами школ? Видели как девочки истязают сверстниц или шалопаи богатых родителей хором насилуют молодую учительницу а на завтра приходят в класс как будто ничего не произошло. Вы смотрите канал "Домашний" волос дыбом встаёт от действий школьников. В 13 лет девочка рожает и не знает от кого. Приглашают науку для разбора. А их лексикон? Судья не всегда понимает о чём они говорят. А вы побывайте в семьях, доход которых на уровне прожиточного минимума. И таких в стране более 30 миллионов. Президент признал 20 миллионов нищих - это те кто имеет доход ниже прожиточного минимума. А вы попробуйте пару месяцев пожить на прожиточный минимум. За вас мы платим, а за нас некому. И после этого у вас хватает совести приглашать Б.Обаму. Если приедет вы повезите его за пределы столицы в Пензенскую деревеньку, где нет воды, дорог, медицинских учреждений, аптек, шаговой доступности школ, детских учреждений, продуктовых магазинов. Живёте за счёт народа в роскоши и не имеете представления о жизни тех за счёт которых живёте сами.

Премьер отвечает на вопросы Брилёва. Зачем эта говорильня? Идёт повторение того, что говорил премьер в думе. Инфляция в 2015 году - 13 %, в 2018 будет не более 2,5 %. И что? Для народа это не имеет никакого отношения. Как была зарплата в 10 - 15 тысяч так и осталась. Правда налоги, тарифы, цены растут. Напоминает об ипотечных кредитах - ниже 10 %. А кто может брать эти кредиты. Может те у кого зарплата 10 - 15 тысяч? Безработица менее 5 %. Такая безработица держится уже лет 5. Медведев интересовался теми, кто не имеет работы? Как они живут? Ах в стране капитализм и безработица неизбежна. И главное сравнивает с безработицей в других странах. Почему бы ему не назвать сумму, которую получает безработный в Германии, Англии, США? Да и Брилёв не спрашивает. Он вообще никогда не задаёт таких вопросов, которые интересует народ. Это прикормленный журналист, коих развелось больше чем надо.

Подготавливает народ на счёт повышения пенсионного возраста. Однако умалчивает о том, что предприятия уже не принимают на работу человека старше 50 лет. Если потеряешь работу скажем в 45 лет, то найти приличную уже не представляется возможным. Только в дворники. И пенсия будет такая же. Снова разговаривали о налогах. "Мы сохраним плоскую шкалу налога в 13 %. Она легко администрируется. Он заботится не о бюджете, а об администрировании. За счёт плоского налога удалось собрать 3,3 триллионов рублей, что позволяет регионам развиваться. А сколько миллиардов рублей должны регионы банкам? Об этом ни слова. 3,3 триллиона рублей на все регионы кроме Москвы это капля в море и никакого развития не будет. Мало того часть этих денег будет похищена. Премьер не забыл о налоге, который назвали "Платон". Собрано 45 миллиардов рублей, что позволило развивать дорожное хозяйство. Всё это за счёт нищего народа. А где государство? Куда оно девает налоговые поступления? Рассовывает по нашим врагам, покупая нулевые бумаги. Может на эти деньги США организовало обстрел Сирии.

Правительство оказывается ведёт борьбу против санкций. А мы и не знаем. Премьер говорит, что они предложили ввести индивидуальные санкции против юридических и физических лиц США. И что это за лица? И когда эти предложения будут иметь реальные действия? Никто не знает. Далее премьер говорит, что США ведут политику жёсткого прагматизма и нам не мешало бы поучиться. Так в чём причина, почему правительство РФ не учится? Оказывается для нас это очень сложно. Да и бюджет не позволяет вести политику прагматизма. Основная часть бюджета ежегодно переводится за пределы страны. Прагматизм основывается на бюджете, который позволит правительству действовать не оглядываясь, как в США. Ввели санкции думают над будущими. А мы только в середине мая будем думать как отреагировать.

Странная всё таки власть в России. Заканчивая говорильню бесполезную премьер говорит: "Работа в правительстве научила его запоминать большие объёмы информации. Пока он не собирается уходить на отдых". Какой ток в том, что премьер помнит большие объёмы информации? И почему если уходить то на отдых? Без пенсии может остаться, нет пенсионной выслуги. Оказывается я забыл у них пенсия назначается совершенно по другим законам, которые народу не известны.

Слушал 30.04.2018 года рано утром радио "Комсомольскую правду" с Г.Бовтом. Звонит слушатель и на чистом русском языке говорит: "Яркие ночные взрывы в воздухе, которые нам показывает телевидение в Сирии это съёмки в Донбассе". Значит сирийцы действительно не смогли сбивать ракеты троицы. Значит Трамп сказал правду, что все ракеты достигли цели. И Бовт и ведущий соглашаются и говорят, что это недобросовестные операторы, журналисты делают такие передачи. Далее Бовт подтверждает ложь нашего телевидения. Якобы Поддубный, который работает в Сирии снимал мальчика не на месте совершения использования химического оружия, а в кафе. Что происходит в стране? Врут все - телевидение, возможно основываясь на телевидении врут чиновники, но ведь президент пользуется информацией не с телевидения. У него совершенно другие каналы и тишина. Кому верить? Видно телевизионные картинки устраивают большое начальство. Подобные отзывы появляются и в интернете. Многие не верят новостным передачам и даже утверждают, что действительно в Сирии применяется законной властью химическое оружие. Что будет дальше предсказать невозможно. Однако народ будет теперь фильтровать властную информацию. А где оппозиция, которая грозилась говорить правду, разоблачать власть? Нет никакой оппозиции. Все кто против власти прикормлены Кремлём и сидят притаившись за королевскую зарплату.

На днях инаугурация после которой президент подпишет указы, которые уже подготовлены. При этом он знает, что они в данной ситуации не выполнимы. А почему не выполнимы, никого не интересует. Что мы знаем об указах 2012 года? Ничего. Жить народу легче не стало. Сейчас, как и ранее, главное сочинить указ, чтобы народу понравился. Чиновникам тоже ничего не надо, у них всё есть, лишь бы царя не прогневить. Самая главная задача для нашей власти - сохранить и приумножить добытые капиталы, Эта задача решается успешно. Да и народ радуется за своих родных капиталистов. Вот так мы и живём. Похоже что в Армении народ поставит премьера, даже не основываясь на Конституцию. Вот это народ, нам бы такой.