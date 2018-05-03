Навальный глушит протест доверившихся ему граждан

Немного не рассчитал время, поэтому окончание статьи «Кремль как скотный двор» дам позже, а сейчас статья в преддверии митинга Навального 5 мая.

Цель и безопасность

Все виды оппозиции (особенно левой) своими отказами поддержать Навального отдали ему под единоличную команду реально протестующее население. И этим левая оппозиция сделала всё, чтобы помочь Навальному заглушить этот протест наиболее активной части населения - «спустить его на тормозах», «слить». Почему левая оппозиция отдала Навальному протестующие массы, до сих пор понять невозможно.

Вот на днях о Навальном написал Эдуард Лимонов:

«Мне неприятны его косой рот, его отутюженная и обессоченная жена, его дети, его отличные фотографии и его фотограф, его судимости, его тёмного происхождения деньги, брезгливое выражение лица, американистый его тяжёлый скелет, его рубашки, его демагогия, его Леонид Волков. Приторно фальшив, кляузник, сексот, сквалыга.

Навальный - типичный современный буржуй, гад одним словом.

И гад нового типа - необуржуй.

Советский отец - пробивной хитрован,- военный адвокат, один из первых юристов в армии,- родил таких двух : Олега и Алексея. Стартовал нехорошую породу, тип людей чуждых России.

Моё мнение - Навальный давил на кировских, когда был советником Никиты Белых (вот того и гляди заговорит однажды Никита и поведает такое!), и они покорно позволяли ему собирать с себя дань, что он высокомерно презирает русский народ как необуржуй.

Чужой человек короче, не наш, и затылка нет».

Вы поняли, почему Лимонов отказался поддерживать протесты Навального?

Я - нет. Я не собирался жениться на Навальном и мне даже поэтому плевать, какой там у него скелет, рот или затылок. И противный ли он.

А ведь если бы Лимонов, Удальцов и прочие вожди действовали вместе с Навальным, то сейчас бы они могли повлиять на ситуацию с протестами - они могли бы возглавлять этих протестующих или их часть. Они могли бы не дать Навальному начать глушить протесты.

Да, как это ни тяжело видеть, но Навальный начал сливать протест, причём, не выдумывая ничего нового - Навальный начал сливать народный протест точно так же, как сливали его в 2012-2013 годах Немцов, Касьянов, Каспаров, Явлинский и всё те же Удальцов с Навальным.

Технология того, как заглушить народный протест, проста:

- созывать людей на протест ради самого протеста, без предъявления власти законных (следовательно, и достижимых теоретически) и нужных народу требований;

- предоставление власти возможностей расправиться с участниками протеста.

Всё, этого достаточно.

Давайте об этом, не спеша.

Понимаете, есть требования, которые власть имеет возможность и ОБЯЗАНА исполнить, и тогда представителям власти трудно объяснить, почему власть эти требования не исполняет. Но есть требования, которые власть исполнять не обязана и даже не вправе, и тогда власть начинает расправляться с теми, кто это требует. Это расправа тоже беззаконна, но в данном случае власть отвечает беззаконием на беззаконные требования. И считает себя морально правой.

Поэтому в любом случае не важно, как поступит тот, от кого вы требуете, а важно, чтобы ваше требование было законным! Чтобы вашей вины не было!

Образный пример - вам хозяин не выплачивает зарплату, которую должен по закону и договору. Если вы требуете выплатить вам долг по зарплате, и даже проценты по этому долгу, то это понятно всем. Хозяин может игнорировать ваши требования, но ваша правота и его вина безусловны в глазах всех.

А если вы начали требовать, чтобы хозяин за его счёт отправил вас отдыхать на Бали, что никак не предусмотрено ни законом, ни договором с хозяином, то тогда как выглядит ваше требование в глазах окружающих? И как выглядите вы в их глазах? Ведь получается, вам как-бы и зарплата уже не нужна.

Теперь попробую пояснить необходимость законности требований на примерах нашей недавней истории.

Вот в 2011 году на огромном числе избирательных участков были сфальсифицированы итоги голосования в Думу. Но насколько, как, и повлияли ли эти фальсификации на общие итоги голосования??

Фальсификация голосования - это преступление. Преступление расследуют Следственный комитет и суды. Следовательно, протестующим митингующим в 2011-2012 годах надо было требовать возбудить уголовное дело по статье 142 УК РФ, а по его итогам расследования этого уголовного дела (когда станут ясны размеры фальсификаций) не только осудить фальсификаторов (начиная с ЦИК и Чурова), но и Верховным Судом отменить выборы в Думу и назначить новые.

Как с таким требованием могли не соглашаться даже сторонники «Единой России» или путина? Вы протестующие не требовали бы наплевать на голоса тех, кто голосовал за «Единую Россию» и не требовали бы отменить выборы, протестующие требовали бы только расследовать, были ли на выборах фальсификации и насколько они повлияли на точность объявленных результатов? И у любого противника этого требования можно было спросить - а почему ты боишься этого расследования? Знаешь, что выборы фальшивые?

Так действовать предусматривает закон, и требовал здравый смысл.

А что требовали поименованные выше вожди в протестах 2011-2012 годов?

Они сразу требовали признать выборы незаконными. Без расследования, без какой-либо их оценки - признать незаконными и всё тут! Точно также безапелляционно они требовали убрать Чурова из ЦИК. Фактически они кричали, что не надо им никакие расследования законности результатов выборов, не надо им наказания преступных фальсификаторов, включая, Чурова, - власть обязана выполнять их, народных вождей, желания!!

Почему вожди это требовали от власти? Потому, что вождям этого захотелось. Ну, захотелось вождям «не зарплату, а сразу на Бали», ну очень захотелось! И захотелось всем показать, что им, вождям протеста, никакие законы не писаны!

Их не интересовал вопрос, почему власть должна исполнять желание не большинства населения (как того требует демократия), а кучки горлопанов, даже если эта кучка собрала 100 тысяч сочувствующих? Да, исполнять закон власть обязана, поскольку этот закон принят от имени всего народа, но почему, повторю, власть обязана исполнять НЕЗАКОННОЕ требование и от имени всего 100 тысяч человек, а не 100 миллионов?

Это первый приём, которым вожди протеста сливали протест.

Второй приём. Полиция разгоняла, арестовывала, а суды осуждали участников митингов - участников мирных собраний. Это со стороны полиции преступление, запрещённое статьёй 149 УК РФ. И вожди протестов обязаны были защищать выходящих по их призыву людей - обязаны были требовать возбудить против полиции и судей уголовные дела по статье 149 УК РФ. А вожди в 2011-2012 годах это требовали?

Нет, они требовали освободить политзаключённых. Вот так взять и освободить!! А по какому закону - по какой статье УК или УПК отбывающие наказание освобождаются по требованию толпы? Хоть и толпы в 100 тысяч человек? Ни по какому? Тогда зачем вы требовали то, что по закону требовать нельзя, и не требовали того, что имели право и обязаны были требовать?

Я понимаю, что умничающие дебилы уже спешат мне сообщить, что власть всё равно не возбудила бы дела по статьям 142 и 149 УК РФ.

А власть признала выборы незаконными, как этого требовали вожди? А Чурова власть убрала? А заключённых власть освободила? Она хоть какое-то требование вождей протеста выполнила?

Вы, умничающие идиоты не понимаете разницы между «законные требования» и «незаконные требования», так какого вы чёрта берётесь вести за собой людей??

Ещё более идиотским является организация митинга только протеста, то есть вызов людей на улицы только с целью объявить власти, что митингующие «против». Как, скажем, в Киеве на Майдане, на котором протестующие собирались, чтобы заявить, что они против Януковича.

Честные организаторы не имеют права ставить перед людьми цель только «против», они обязательно должны указывать тот результат, к которому они стремятся, вожди обязаны указать внятное - «ЗА ЧТО» протестующие борются? Не «против Януковича и за всё хорошее», а за что именно «хорошее»? А то ведь это «хорошее» выкристаллизуется в виде потери Крыма, Донбасса и пьяного Порошенко.

Ещё подчеркну. Когда вожди не говорят, что именно они хотят получить от протеста, то либо вожди тупые идиоты, либо подлецы, которые не хотят объявлять народу, ЗА что именно они борются. Как в Киеве вожди майдана молчали о том, что они борются за организацию вражды между русскими и украинцами, и за замену банды воров Януковича бандой воров Порошенко.

Правда, в Киеве митингующих с ходом времени нанимали за деньги и они уже ходили на Майдан на заработки - они уже не были протестующими, а в России на акциях того же Навального таких до сих пор нет - Навальный деньги не раздаёт, а собирает у народа. Поэтому в данном случае при потере у протеста цели «ЗА», протест просто сольётся - люди перестанут приходить на объявляемые акции. Повторю, пример этому протесты 2011-2012 годов.

И в том, что я написал выше, ведь нет ничего заумного - это просто здравый смысл!

Вот радостная статья на ФОРУМе.мск о первомайской демонстрации 2018 года: «Открывала демонстрацию грозная краснознамённая колонна ОКП, в этот раз скандировавшая как раз все те лозунги, которые подрастеряли либералы - «Россия без Путина!», «Мы здесь власть», «Россия будет свободной!»». Надо же, какие понятные цели! Правда, для обозначения левизны явно не хватает «Ленин и теперь живее всех живых!» и «Пятилетку за три года!». Вот только не сказано, сколько народу собрали эти цели в грозную колонну? 50 человек? Или сразу 100?

И пояснение: «Что ж, как завещал ещё Сталин, подбирать прогрессивные общедемократические лозунги, чётко очерчивающие будущее реальной борьбы, классовой - дело именно коммунистов». Честно говоря, я, видимо, плохо знаю Сталина, поскольку не припомню, чтобы Сталин завещал выводить сторонников на улицы, какими попало лозунгами (но о Сталине я ещё скажу в окончании статьи).

И тут же на сайте сообщение о событии накануне праздника: «30 апреля на проспекте Академика Сахарова в Москве состоялся митинг в поддержку мессенджера Telegram. По окончательным сведениям, предоставленным неформальным объединением волонтёров «белый счетчик», в митинге приняли участи 12 300 человек». Тут цель одна чётко очерчена - свободу Telegram. И двенадцать с половиной тысяч протестующих!

Этой общей информации пока хватит, а о конкретных признаках, которые позволяют делать вывод, что Навальный сливает протест доверившихся ему граждан, в окончании статьи.

(окончание следует)

P.S. Сообщаю, что организатор референдума «За ответственную власть», реальный борец с коррупцией в России Александр Александрович Соколов, 1987 года рождения, загнанный фашистским режимом Кремля в тюрьму, прибыл к месту своего постоянного заключения по адресу: 28012, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Лапсарский проезд, д. 17, ФКУ ИК-1.

Организатор референдума «За ответственную власть» Барабаш Кирилл Владимировичу, года рождения прибыл в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 394030, г. Воронеж, ул. 3-го Интернационала, 17.

О местах заключения Валерия Парфёнова пока нет сведений.

Александру и Кириллу с Валерием будет легче переносить заключение, если на зоне все будут знать, что о них помнят и за их судьбой следят на воле. Поэтому прошу всех граждан, понимающих, что происходит, время от времени посылать им что-либо - хотя бы открытку.