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Московский листок

А на инаугурации 7 мая будет настоящий Путин или сменный?

Опубликовано 05.05.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 3

путин выборы
А на инаугурации 7 мая будет настоящий Путин или сменный?

Честно говоря, я бы мог встать в позу Омара Хайяма и высокопарно съязвить: «Меня это совершенно не волнует, потому что пользы от того и от другого, как от козла молока».

Но я так не скажу. Я вообще считаю, что 7 мая такого рода мюзик-холл в Кремле проводить нельзя. Ведь это же понедельник. Тяжелый день. Праздник сатаны. Обязательно какую-нибудь подлянку подстроит.

Может, видели картину постимпрессиониста Ван Гогена «Утро старого холостяка»? Неубранные бутылки, объедки, девицы, сигары…

А на лице главного героя недоумение маслом: «Чего это я тут делаю?». Вот таким или примерно таким будет у многих утро в понедельник 7 мая. Он же День радио по старому стилю. С лучшим сатирико-музыкальным концертом Союза.

Если бы у вас был такой рассвет, как на картине Ван Гогена - вам бы захотелось ехать на инаогурецию? Правильно, вам бы захотелось огуречного рассола.

Но как быть тем счастливчикам, которых в добровольно-принудительном порядке обязали явиться за плату на это светопредставление?

За свои «бабки» (хоть и украденные у народа) им все же хотелось бы лицезреть настоящего инаугуранта, а не липового. Не того, который 19 января окунался на Крещение в селигерскую прорубь, предварительно обмахнув себя католическим «треугольником» слева направо (Андрей Кураев, «Провал путинского двойника», https://diak-kuraev.livejournal.com/1901752.html).

О том, чего ждать народонаселению после этого бессмысленного и беспощадного лицедейства - попозже. А пока про сыр. Нет, не про импортный санкционный, а про отечественный. «Российский» там, а то и вовсе какой-нибудь «Пошехонский». Со вкусом заплесневелого пластилина.

Надысь одна оставшаяся в живых независимая организация «Росконтроль» взяла на пробу сыры 30 марок в девяти магазинах торговых сетей.

Это всем набившие оскомину «Магнит» «Пятерочка», Billa, «Дикси», «Ашан», «Карусель», Globus, «Лента» и «Виктория».

А теперь внимание. Фальшивками оказались сыры 18 изготовителей!

«Если раньше, исследуя сыр, эксперты в основном выявляли частичную замену молочного жира, то сейчас в фальсифицированных образцах молока не обнаружено ни грамма. Они полностью состоят из растительного жира», - говорится в акте проверки (https://lenta.ru/news/2018/03/22/bon_appetit).

«Молока ни грамма! - воскликнула в Твиттере одна обескураженная мамаша на это всемирно-историческое жульничество. - Из чего же они этот сыр делают? Ведь сыр это молоко, закваска, соль. Все!»

А еще, по заключению специалистов «Росконтроля», «сырные» жидкие пальмовое и кокосовые масла, подвергшиеся гидрогенизации, приводят к атеросклерозу и многократно повышают риск развития ишемической болезни сердца и возникновения инфарктов и инсультов.

Кого-нибудь в Кремле взволновало этого сенсационно-скандальное расследование о том, что в сетевых магазинах вместо сыра продают яды? Никого.

Смолчал и «взяточник Песков», сыгравший, по утверждению его взрослой дочери Лизы, фейковую женитьбу на «цэрэушнице Навке» (слова народные).

А чего удивляться, если нам давным-давно приказано жить в мире фейков? У каждого приближенного ко двору свой прибыльный гешефт. Не служивший и не имеющий никакого военного образования спасатель Шойгу носит погоны генерала армии. Это не фейк? По непроверенным данным, он еще и министр обороны. Не слыхали?

Тем не более, в этом «какчестве» провел в прошлом апреле фейковые штурмы Берлина и фанерного «рейхстага», ухлопав на шоу сотни миллионов настоящих рублей. А сколько - не скажет даже на Страшном суде.

Соучредитель кооператива «Озеро» и бывший теперь глава РЖД миллиардер Якунин 15 раз привозил из Израиля на Пасху фейковый «благодатный огонь». Все понимают, что огонь не от бога, а от зажигалки.

Однако другой соучредитель «Озера» приказал всем верить, что огонь от боженьки и 15 раз лично благословлял мошеннический бизнес-тур в Иерусалим своего приятеля.

При этом ни железнодорожный олигарх, ни патриарх Кирилл не могут объяснить, в чем благодать этого огня и какая польза стране и народу от их явно языческой авантюры.

Если огонь от бога, то почему они его гасят сразу церковной службы? Разве нельзя хранить в лампадке в храме Христа Спасителя и раздавать страждущим?

Год назад по просьбам коллег и православных верующих я в Открытом письме спрашивал об этом предстоятеля РПЦ, но он послал меня к черту. В смысле, отмолчался (https://forum-msk.org/material/society/13074068.html).

Идем дальше. Все знают, что Центризбиркома нет в Конституции. Она не наделяла правом проведения президентских и парламентских выборов эту незаконнорожденную ельцинскую контору. Которая с годами вообще превратилась в уникальный карательно-репрессивный монстр с «обкомами» в регионах.

ЦИК, по сути, структурное подразделение Управделами президента. Получает от него зарплаты, премии, пособия, повышенную пенсию, места в детсадах, льготные путевки, обслуживание в ЦКБ и прочие блага.

Независимость Центризбиркома - фейк. Какая независимость, если кормилец платит г-же Памфиловой 500 тыс. руб. в месяц? А потому ее задача неизменна отныне и во веки веков.

А именно: парламентских выборах добывать сокрушительную победу «Партии жуликов и воров». На президентских - ее вдохновителю и организатору товарищу Путину, члену КПСС с 1974 года (партбилет не выбрасывал).

И учтите: понедельник - день тяжелый.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Забыл в спешке
!!!QQQTOTQ-Q!TAKIDA!!!&&& написал 05.05.2018 00:58
"Честно говоря, я бы мог встать в позу Омара Хайяма и высокопарно съязвить: &#171;Меня это совершенно не волнует, потому что пользы от того и от другого, как от козла молока&#187;."
- Ой я Вас таки умоля-яяю-юю! То таки да! Таки бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины, устроив долбостройку - таки "революцию завлабов" и победив - таки поставила "в позу" всю страну перед амерами и тупых населюков - таки тоже! То таки да!
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А МЧС - коррупционный "гнойник"
(Из передачи Бесогон-ТВ) написал 05.05.2018 00:42
Чем же там Шойгу занимался?
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Забыл в спешке
А.Головенко, автор заметки написал 05.05.2018 00:32
У нас фейковое правительство во главе с Димоном
Но его повышения квартплаты всегда настоящие
За неуплату вышвыривают на улицу вместе с детьми
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