Марш бессмертного полка: второй слой политтехнологии

В прошлый раз мы поговорили о том, что марш Бессмертного полка – это циничное издевательство расейской «элиты» над подвластными –

https://m-kalashnikov.livejournal.com/3491809.html

Но есть здесь еще один слой воздействия на слабеющие умом и волей низы, буквально психоисторический. Погружение угасающего населения в наркотическо-виртуальный мир Вечного Прошлого.

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО? НО ВЕДЬ БЕЗ БУДУЩЕГО И ПРОШЛОЕ ИСЧЕЗАЕТ

Марш Бессмертного полка – еще и погружение приходящего в упадок, стареющего и вымирающего народа в Вечное Прошлое. Живите только прошлым, забывая о неприглядном настоящем и невеселом грядущем. Не замечайте того, правящие упыри сосут вашу кровь. Не думайте о том, что радужные обещания главы государства на 2018-2024 годы напрочь уничтожаются назначением в премьеры плюшевой игрушки с элементами аутизма.

Нет! Вечно переживайте реалии 1941-1945 годов. Обсасывайте каждый день и час той Войны, изучайте мельчайшие детали уже архаичной техники, спорьте о прошлом друг с другом, ссорьтесь и бейте друг другу лица по поводу прошлого. Только забудьте о настоящем и грядущем. Ослепните и погрузитесь в безмыслие.

Оно и понятно: омерзительной «элите» из выродков 90-х осталось лишь одно – примазаться к славе Сталина, к подвигу нашего народа в 1941-1945 годах и до дыр, до полного износа заездить историю Великой Отечественной в политтехнологических целях. (Точно так же они истреплют до трухи триумф с полетом Гагарина в 1961-м).

Что? Мне напомнят затертое до дыр «Без прошлого нет будущего»? Отвечу мудростью когов-когнитариев: «Без славного настоящего и победоносного будущего прошлое исчезает»!

Нет ничего плохого в том, что ты увлекаешься прошлым. Но лишь в том случае, если ты снимаешь с себя белоснежный комбинезон и выходишь из «чистой комнаты» нанотехнологического или электронного завода, чтобы поехать на игры реконструкторов. Нет ничего худого в том, что ты, возвращаясь после работы оператором с группой комбайнов-роботов, по дороге (летя на своем аэромобиле-гироплане) слушаешь аудиокнигу о Курской битве. Или, сидя в своем умном доме-усадьбе в футурополисе, глядишь кино о штурме Берлина. Ибо ты победоносен в текущей реальности.

А если ты живешь в сырьевой стране, управляемой сбродом из алчных дебилов, пользуясь всем импортным, то вечный уход в минувшее – сродни принятию морфия умирающим. Ибо если ты не подкрепляешь старые победы новыми, в текущей реальности, то твоя история становится никому не интересна. Она воспринимается как боомотание выжившей из ума старухи. Да было ли это, мол, вообще? Или кремлевская пропаганда все придумала?

Вы понимаете, что уже на молодежь РФ УЖЕ НЕ ДЕЙСТВУЮТ ни парады-марши на 9 мая, ни поток халтурно-шизофренических кино (уже не советских) «про войну», ни культ 12 апреля 1961 года?

СИНДРОМ КАВАЛИИ ЧУХ

В 1977-м году в «Мире приключений» прочел будущий Максим Калашников отличную повесть Кира Булычёва «Нужна свободная планета». Есть там эпизод: попадают там земные странники в один из миров. В нем все запущено и разрушается. Почему? Потому что каждый вечер все население планеты отправляется в прошлое, на концерт великой певицы Кавалии Чух. Забывая о реальном мире. Но наши встречают диву в одном из перелетов…

«И Удалов, не жалея времени, подробно изложил Кавалии Чух события, которые имели место на планете, одурманенной ее искусством.

Кавалия Чух слушала затаив дыхание. Она была так растрогана рассказом Корнелия, что прослезилась и только минут через десять смогла взять себя в руки и заявить:

- Я сегодня же, немедленно, откладываю все дела и лечу на ту планету. Вы мне открыли глаза, Корнелий Иванович! Как только я могла так заблуждаться в людях? В благодарность за такое теплое отношение я готова петь там двое суток подряд…

- Ни в коем случае! - прервал ее Удалов. - Именно этого делать вам не следует. Они же вообще переселятся в прошлое! Поймите же, что планета находится на краю гибели!..

- А что же делать?

- Вы должны поступить иначе. Я предлагаю вам объехать по очереди все их крупнейшие города и спеть на стадионе в каждом из них. И взять с них слово, что они перестанут ездить в прошлое, а будут заниматься своими текущими делами и терпеливо ждать, когда вы приедете к ним собственной персоной…»

https://profilib.net/chtenie/113874/nikolay-koroteev-mir-priklyucheniy-1977-22-lib-28.php

Погружение в Вечное Прошлое с апофеозом в виде марша БП – это страна РФ, пораженная «синдромом Кавалии Чух». Правящим мародерам и «трофейщикам» это критически важно. Так они превращают народ в разобщенное жвачное население, в воплощенную «Матрицу», где все – в виртуальном мире.

Но без прекрасного Настоящего и великого Будущего растает в воздухе и Великое Прошлое. Окружающий мир больше в него не верит. Ну, кто, кроме историков, помнит о великих достижениях Ассирии? О грозной поступи ее эмук-дивизий? Кто помнит гордую ее столицу, Ниневию? Все очень просто – Ассирии нет даже в настоящем. Точно так же лишь армяне гордятся своей богатой древней историей. А остальной мир о ней не знает. Ибо в текущей реальности постсоветская Армения – каменистая и бедная страна Третьего мира. Нет в небе армянских звездолетов, вот какая штука…

И сам скажу, что для русских Победа 1945 года – важнейшая составляющая национальных гордости и самой русской идентичности. Как Троянская война XII века до новой эры – для древних эллинов. Но если бы те же афиняне две с половиной тысячи лет погрузились бы в вечное пережевывание Троянской войны, не создавая ни могучего (самого современного на тот момент!) флота, ни прорывных технологий в строительстве, ни лаконской стали, ни величайших достижений в архитектуре, скульптуре и философии, ни в организации общества и государства, то что с ними сталось бы? Мы бы ни увидели ни Парфенона, ни скульптур Фидия, ни книг Геродота и Платона. Да и сами эллины превратились бы в подданных Персидской империи Ахеменидов. Впрочем, тоже великой…

Угасающие россияне поступают именно так. Они – целиком в прошлом. Они без риска переживают подвиги и сверхнапряжения, совершенные их предками, не ими самими.

Вы понимаете, к чему это ведет? Наверное, к такой картине грядущего…

Итак, где-то на полустанке Одного Пояса – Одного Пути. У берега озера Байкал-нур.

- Уважаемый Хуа! Вы знаете, что эти местные сибирские людишки, русские, когда-то вышли первыми в космос?

- Простите, дорогой Вэй Фэн, но разве это – не их красивая этнографическая легенда? Сродни басням индейцев Амазонки о полетах их шаманов на Луну? Разве могли полететь в космос эти неразвитые и покорные, столь малочисленные аборигены? Они ведь всю обозримую историю только и делали, что добывали сырье для нашей Поднебесной и пили свою водку! Мы всегда меняли наши отменные китайские товары на их лес, нефть, газ…

- Но, Хуа, есть же документальные свидетельства о некоем Гагарине…

- Полно вам, друг мой! При современном развитии печатного дела и чудесах медиатехнологий я подделаю и сфальсифицирую вам что угодно. Относитесь с пониманием к гордости угасающего племени. Правда, их женщины удивительно хороши. С красивой грудью, с круглой упругой попой, с белой тонкой кожей…

- Вот тут, Хуа, я с вами полностью согласен…

МНЕ НАПЛЕВАТЬ НА МНЕНИЕ «ЖИВЫХ УБИТЫХ»

Понимаю, что вызываю на себя шквал возмущенных воплей простецов. «Вам не понять! Это наш праздник! Десять миллионов вышли на марш!»

Мне плевать. Древние египтяне называли рабов – из взятых в плен - «живыми убитыми». Большинство населения РФ – «живые убитые». И уже немыслящие. Как историку и когу, Максиму Калашникову ведомы массовые самоубийственные мании. И не только в древности или Средних веках. Сам помню ревущие толпы возносивших к власти Ельцина. Того, кто эти же массы потом превратит в нищую обездоленную пыль. Мне довелось видеть, как уже ограбленные и голозадые голосовали за Ельцина на референдуме 1993 года и на выборах 1996-го.

Когам наплевать на мнение немыслящих, шатающихся от одной иллюзии к другой.

Вижу очередную психопандемию, одержимость умирающего населения. Просто мы, коги, не подвержены таким стадным маниям. Нам очевидно, что уходящему в небытие, некогда великому народу, дали наркотические таблетки и внушили: «Все, величие возрождено. Вы снова живете в сверхдержаве…»

Вот они и вымирают миллионами, причем с блаженной улыбкой на устах. Или выходят – и идут потоками в Никуда.

Но обращаюсь к тем, кто жив и в ком еще горит пламень Разума. И в чьем сердце живет боль за Великую Россию. Увидим друг друга. И протянем друг другу руки.

Ибо скоро беспощадная Внешняя Реальность разорвет иллюзии.