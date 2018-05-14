Объединиться, чтобы - что?..

Сколько раз за последние 18 лет звучал этот призыв из уст президента и лидера оппозиции в думе Г.Зюганова. После присяги президент перед присутствующими выступил с небольшой речью. Он призвал общество объединиться, чтобы вместе решать проблемы страны. Однако никакого объединения нет и быть не может. Во - первых в стране нет общества. Есть несколько групп, сообществ, которые могли объединиться по толщине карманов. Однако толщина карманов разница в тысячи и более раз, что и не даёт возможности объединиться даже в отдельных группах. Мне не понятно, что значит объединиться, чтобы вместе решать проблемы страны. Я простой смертный с кем должен объединиться? И как должно произойти это объединение?

Например, во время Великой Отечественной войны призывников объединяли командиры в роты, батальоны, полки для победы над фашистами. Солдатам внушали, что победа и жизнь солдата зависит от каждого. И шли на врага как одна семья и погибали вместе. В мирной жизни такого объединения нет и быть не может. Задачи разные. СМИ и чиновники народу сообщают, что по стране на Бессмертный полк вышло более 10 миллионов человек. Прошли по главным улицам и площадям городов и растворились. Попробуйте их теперь собрать в таком же составе и нацелить на решение проблем страны? Только под конвоем, но сил не хватит. Слишком большую армию надо иметь. Росгвардия с этой задачей не справится. Для решения проблем страны нужен перспективный план. Для выполнения правительство должно определить рабочие места, зарплату рабочим, жильё и необходимый инструмент. И рабочие найдутся. А этот лозунг из уст президента или другого чиновника ничего не значит для народа - пустое сотрясение воздуха. Много раз это слышали, однако нищих не становится меньше, да и безработных не уменьшается. Зато жиреют чиновники, олигархи и просто ворьё. Например, недавно в Питере задержали начальника Северо - Западного округа Ростехнадзора Г. Сабликова у которого изъяли более миллиарда рублей. Следил за противопожарной безопасностью. Вот так было и в Кемеровской области. Зачем такие дармоеды по стране? Начальник пожарной части должен следить и отвечать за противопожарную безопасность на территории, которая за этой частью закреплена. А сколько по стране таких Сабликовых?

Слушал 7 - го мая и смотрел процедуру вступления в должность президента, хотя он её никогда не покидал. Небольшой доклад вызывает недоверие к тому что сказано. Например, нам нужны прорывы во всех сферах. Президент сам себе противоречит. Значит за 18 лет не было никаких прорывов. А что делал тандем эти годы? Надо бы отчитаться, а потом предлагать дальнейшие прорывы. Ведь я ничего странного не пишу. Так должно быть у нормальных руководителей тем более великого государства. Если бы президент сказал, что нам нужны прорывы в отдельных сферах. Значит прорывы были. А то говорит во всех сферах, что следует понимать как будто тандем эти годы ничего не делал. Пора бы и самим понять, что надо освободить должность и заняться либо мемуарами, либо цветочками.

В Присяге есть такие слова - "Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации". Руководитель Администрации президента А.Войно "заработал" за прошлый год более255 миллионов рублей. Президент платит ему такие деньги или он занимается бизнесом? А когда же он работает на президента? Зам Медведева А.Хлопонин "заработал" около 3 миллиардов рублей сидя в кабинете. А.Ткачёв - 548 миллионов и так далее. Это по конституции? Покажите хотя бы одного рабочего, который заработал миллионы. В.Матвиенко - 23 миллиона рублей. Что ни чиновник то миллионы. Заканчивается Присяга словами "Верно служить народу". 20 миллионов нищих - это и есть служение народу. За 6 лет предложил снизить бедность на половину. В богатейшей стране 20 миллионов человек бедствуют. А чиновники не знают как спрятать награбленное.Он наверное имел ввиду, что половина нищих за 6 лет вымрет. Таким образом обещание будет выполнено. Мало того, что народ недоедает, так ещё и нет качественных продуктов. Правда они есть, но не для нищих. Хотя и это верится с трудом. Чиновники - то с базара ничего не кушают. Они содержат "ООО" и финансируют напрямую, как было в СССР. Только в СССР так финансировалось всё сельское хозяйство. На днях показывали советскую докторскую колбасу так во рту слюна обильно стала выделяться. А доктор Мясников говорит, что нынешнюю колбасу есть не желательно. Вот ведь до чего дожили. Прилавки завалены а кушать нечего. И ведь не только колбасу. Даже цельное молоко нельзя давать детям, если скот содержится на искусственном кормлении. В таком корме вредных добавок слишком много. И всё это в большинстве сводится к заболеванию крови. И никакой реакции со стороны власти. Да и уследить при нынешней власти невозможно. Впереди любого частного производства стоит рубль, который кроме владельца пилят проверяющие.

Доктор Мясников на передаче сказал, что на Западе контроль за производством продуктов питания поставлен на должный уровень. Производитель за некачественный продукт может сесть и надолго, а хозяин магазина может лишиться лицензии, кроме ощутимого штрафа. У нас вообще запрещают производить проверки и не потому что проверяющих вообще не интересует качество, а потому что они хотят иметь яхты, дворцы, а некоторые и личные самолёты. А почему бы и нет? Ведь многие имеют, хотя жизнь народа легче не становится.

Много времени СМИ напоминало гражданам страны о инаугурации. Чиновники готовили людей для Кремля. Редакторы газет писали небылицы, как будто после Присяги жизнь изменится коренным образом. В газете "АиФ" пишет В.Юрьев статейку "За что президент поблагодарил правительство Медведева". В ней есть такой абзац. "Путин напомнил, что все эти годы в России росла продолжительность жизни - это стало возможным за счёт качественных изменений в здравоохранении, образовании, в решении жилищных и других проблем". О какой продолжительности жизни можно говорить если медицина для народа стала недоступна. Даже В.Володин говорит: "Власть в прошлые годы активно занималась ликвидации медицинских учреждений, особенно в регионах. Массовые сокращения, увольнения и оптимизация стали чем - то обыденным для россиян. Это называется экономией бюджета". Так по каким признакам продолжительность выросла? Ни по каким, только в головах чиновников. За счёт женщин, которые действительно живут гораздо дольше мужчин. А мужики доживают иногда до 67,5 лет. Это предел и то редкость. В.Володин продолжает: "И вот только сегодня в думе заявили, что мол случайно всё вышло. Граждане жалуются, так как нет доступной медицинской помощи во многих городах. Например, в сельской местности дела обстоят хуже всего, так как там, возможно, один врач на село и он специалистом во всех вопросах быть не может. А ближайшая крупная больница может быть так далеко, что ехать придётся несколько дней, что уж вряд ли может каждый себе позволить". Судя по этому монологу председатель Государственной Думы вообще не разбирается в медицинских проблемах. О развале медицины говорили и депутаты и даже журналисты с того времени как чиновник московской мэрии предложил закрыть некоторые поликлиники. Володин издевается над народом. Он же чиновник и им позволено издеваться. А народ рты разинул и пошёл голосовать за долгожителя Кремля. Как голосовали так и будем жить. Жаль.

Оптимизация руководством страны затеяна специально. Нам истинную причину не говорят, но мы сами додумываем. Слишком много развелось пенсионеров, но при этом страдают и молодые. Старшее поколение хотя пережило войну, холод и голод, но оно здоровее нынешнего. Продукты были съедобные хотя не хватало и экология была здоровой. Более того в советское время большинство населения жило в сельской местности. Сейчас оптимизацией согнали людей в города а там дышать нечем, дети массово попадают в больницы, да и взрослым от этого продолжительность жизни не увеличивается. В сельской местности вообще врачей нет, есть медсёстры, которые не имеют даже листа бумаги. Администрация на них вообще не обращает внимание, хотя проверяют основательно. Особенно за расходованием спирта, которого выдают на один глоток. Вообще в стране установился сумасшедший дом и в этом сумасшествии чиновники как рыба в чистой воде.

В этой же газете публикуется опрос "Левада - центра" под рубрикой "глас народа" что В.Путину за годы его пребывания у власти удалось и что не удалось. Сама постановка вопроса пребывание Путина у власти говорит о его не работе а именно пребывания. 47 % опрошенных говорят, что президенту удалось вернуть России статус великой державы. Я много раз писал и напомню ещё раз, что наш народ либо тронулся головой основательно, либо опрашивают специально отобранных людей. 56 миллионов проголосовали за Путина значит большинство из них довольны жизнью, но это не значит, что они работают на страну. Они приспособились работать только для себя. Налоги - то собираются всего 46 % . Россия настолько стала великой, что нас выкинули с Олимпиады, с восьмёрки, с ПАСЕ. Запад пытается отобрать "вето" России в Совете безопасности. США наложили на Россию санкции, которые уже ощутимо влияют на экономику страны и разрабатываются новые, которые введут ближе к осени. Перспектив практически нет, подешевеет нефть и мы останемся с голой ... Импортозамещение не сработало. Даже мусорные свалки не можем сами ликвидировать. Приглашаем специалистов из Голландии, Испании. Чиновники российские стают Рокфеллерами. Мусор из под них будут убирать иностранцы и не бесплатно.

В майских указах президента от 2012 года говорится, что надо повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия. Как повысили пенсии, зарплаты и пособия народ знает. Внук учится в институте и рассказал на счёт стипендий. До указа он получал 1900 рублей, после указа 1500 рублей. И так по всем 10 пунктам по которым "Левада - центр" опрашивала народ. Ни по одному нет полного исполнения. Каков же вывод? А его должен сделать именно народ. От этого зависит судьба государства и самого народа. Вывод напрашивается сам и без головоломки. Всё на поверхности. Действующая власть за 18 лет провалила экономику. Нет роста, а значит провал. Средства по - прежнему расхищаются и вывозятся за пределы страны. Росфинмониторинг нашёл в офшорах миллиарды рублей, спрятанных губернаторами, депутатами. По этому проекту героями стали Д.Песков, вице - мэр Москвы М.Ликсутов, А.Улюкаев, секретарь генсовета "Единой России" Л.Турчак, С.Ролдугин, а также 16 российских долларовых миллиардеров. Ю.Чиханчин на Евразийском антикоррупционном форуме сообщил о результатах анализа офшорных досье - "панамского", "райского". Обнаружено тысячи предприятий, которые контролируются губернаторами, депутатами, руководителями крупных федеральных ведомств. И естественно ни президент, ни премьер, ни ЦБ этого безобразия не знали. Там и зарыты миллиарды российских долларов. Не зря Зюганов говорил, что только от продажи нефти на одном государстве страна потеряла 18 миллиардов долларов. И кто кинулся проверять этот грабёж? Никто потому что для власти это не грабёж, а нормальное состояние бандитски - воровского капитализма. При этом президент говорит, что за предстоящие 6 лент надо уменьшить количество бедных до 10 миллионов. А на сколько увеличить количество воров? Оставил в уме. И нет предпосылок для того, что в стране произойдут изменения. Команда старая, только перетасована на должностях. Думаю, что станет хуже. А.Кудрин поступления от повышения цены на нефть погонит в США. Экономический блок теперь под его контролем. Тем более в правительстве не будет единства. Возможно Медведев и Кудрин будут вести не объявленную войну, а это отразится на экономике.

После инаугурации президент имел беседу с членами правительства в Кремле. Указал, что зарплата в бюджетной сфере, повышение авторитета и престижа труда учителя, врача должны расти и дальше. Неужели сокращение продолжится на основе оптимизации. Но уже некого сокращать. По указам 2012 года зарплата росла на копейки только за счёт сокращения штатной численности бюджетных учреждений. Страшно даже подумать что нас ждёт в наступившие 6 лет.

Депутат думы Д.Саблин имеет в Московской области 600 тысяч га земли. И как и кем используются эти гектары? Его супруга Алла близко знакома с А.Воробьёвым. Так это или не так пусть разбираются кому это положено. Но она имеет 6 квартир по 500 квадратных метров и два особняка на Рублёвке. Её заработок оценивается в 700 миллионов рублей. Вообще в нашей стране есть настоящий хозяин? Что происходит? Куда нас ведёт тандем? Думаю, что в пропасть. Чиновники и просто ворьё уедут за бугор у них там давно есть запасной аэродром. А что делать нам простым смертным у которых даже на хорошее питание нет денег. Думать и принимать меры к созданию настоящего а не виртуального "Бессмертного полка".